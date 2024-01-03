Звезды на новогодних каникулах: как проводят праздники знаменитости российского шоу-бизнеса

У балерины Анастасии Волочковой особых планов пока нет. Новый год она будет отмечать дома в кругу близких друзей.

«После Нового года, в день своих именин, 4 января, улетаю на Мальдивы с моим замечательным, добрым, близким другом.

День рождения, 20 января, будет отмечен с размахом, как обычно, в одном из красивейших ресторанов Москвы - все по-царски. А 28 января состоится мое шоу Одержимость в «Известия Hall». Дальше шоу будет набирать обороты и пройдет на лучших площадках Подмосковья. В Санкт-Петербурге в конце марта будет премьера этого шоу».