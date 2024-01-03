Звезды на новогодних каникулах: как проводят праздники знаменитости российского шоу-бизнеса

Новогодние праздники - это целый маленький отпуск для многих россиян. Большинство предпочитает его проводить в череде походов по гостям, поеданием салатов и за просмотром любимых фильмов и передач по телевизору. Некоторые отправляются в путешествие, а другие все же вынуждены посвятить праздники работе. Чем будут заниматься наши селебрити, узнала Teleprogramma.pro.
Анастасия Волочкова после Нового года улетает на Мальдивы с другом. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова
У балерины Анастасии Волочковой особых планов пока нет. Новый год она будет отмечать дома в кругу близких друзей.
«После Нового года, в день своих именин, 4 января, улетаю на Мальдивы с моим замечательным, добрым, близким другом.
День рождения, 20 января, будет отмечен с размахом, как обычно, в одном из красивейших ресторанов Москвы - все по-царски. А 28 января состоится мое шоу Одержимость в «Известия Hall». Дальше шоу будет набирать обороты и пройдет на лучших площадках Подмосковья. В Санкт-Петербурге в конце марта будет премьера этого шоу».
Владислав Лисовец встретит праздник под сводами Эйфелевой башни. Фото: Global Look Press
Владислав Лисовец
Стилист Владислав Лисовец Новый год встретит в Европе.
«Скорее всего, я буду в Париже на фоне Эйфелевой башни. Это не традиция. Это будет впервые в моей жизни, и я буду отмечать новый год не дома, не в России. В этом году я решил все поменять».
В Париже Владислав планирует встретиться с компанией французов - галеристами, ди-джеями, букинстами - арт-богемой Парижа. Все праздники стилист проведет во Франции.
Прохор Шаляпин выбрал Подмосковье вместо Дубая. Фото: Global Look Press
Прохор Шаляпин
Звезда российской эстрады Прохор Шаляпин новогодние праздники проведет за работой.
«Именно в Новый год я выступаю в Подмосковье. Хотя была изначально ситуация: либо в Дубае, либо в Подмосковье. Я выбрал Подмосковье, потому что климатической разницы нет и лететь не нужно, а деньги одинаковые».
Певец елку наряжает прямо перед самым праздником. Он считает, что это обязательная традиция.
«Чем богаче вы нарядите живую елку дома, тем богаче будет год. Вот я в эту примету очень беречь и всем советую наряжать елку».
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Роза Сябитова отметит праздник с внучкой. Фото: Global Look Press
Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова Новый год будет встречать с внучкой. Она позволила своим детям отдохнуть
«Я уже подготовилась к ее встрече, купила ей сухой бассейн, лошадок, елку, украсила очень красиво территорию, купила ватрушку. Горку снежную пока сделать не получилось, будем лепить снеговиков. Дети приедут 3-го числа. Я понимаю своих детей им хочется повеселиться».
Любимый Оливье Роза Раифовна в этом году делать не будет, потому что когда приезжает Мирочка, то спать телезвезда ложится рано.
«Я все заказала в ресторане. Мне привезут. Когда у меня внучка, я вообще ничего не делаю, занимаюсь только внучкой - как детский сад. Завтраки, прогулки, сон. Пока она спит, я тоже отдыхаю, потому что она наша порода - шабутная, бегает, прыгает, все ей кругом надо».
Но бой курантов ведущая дождется и обязательно послушает речь Владимира Путина.
«На эту неделю я из работы выпадаю, вообще все отменяю, только она. Хотелось бы в Новый год лечь с внучкой, но я дождусь и встречу новый год с президентом. Мы с ним чокнемся через телевизор».
Сябитова подготовилась основательно, у нее красивая новогодняя посуда, потому что это год Дракона, а телеведущая относится к нему с большим уважением.
«Надену красивое платье, золотистое - все как положено. Как встретишь, так и проведешь. А если спать лягу, то весь год просплю».
Владимир Левкин все праздники будет летать с выступлением по городам. Фото: Global Look Press
Владимир Левкин
Экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин в Новый год будет работать и несколько дней после.
«Выступления все разбросаны по стране, поэтому будем немножко мотаться. Ну а потом будем немножко отдыхать, как же без этого».