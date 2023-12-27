Несмотря на насмешки одноклассников, Тимур Самедов стал знаменитым исполнителем под псевдонимом Thrill Pill

Детство и юность
Тимур Самедов, который известен под псевдонимом Thrill Pill начал свою биографию 22 октября 2000 года в Москве. Все детство будущий исполнитель провел в самом густонаселенном районе столицы - Марьино.
Артист поделился в своем интервью, что родители мало времени уделяли воспитанию детей. Отец покинул семью, когда мальчику исполнилось 8 лет, а мама была постоянно занята на работе. Тимура и его сестру воспитывала бабушка. Немало времени проводил ребенок со своим дядей, диджеем на радио Next FM, который помог сформировать музыкальные предпочтения у юного племянника.
Тимура Самедова воспитывала бабушка. Фото: соцсети
Музыка
Песня I'll Still Kill американского исполнителя 50 Cent открыла Тимуру любовь к музыке. Юноша также любил танцевать, особенно тектоник и электро-дэнс. Став постарше, подросток начал записывать свои танцы на видео для Youtube и стал участником баттлов под именем Spark.
Первый свой трек Тимур написал еще в 7-м классе. Сверстники смеялись над творчеством молодого человека, что очень его расстраивало. В 2015 году Самедов взял псевдоним Thrill Pill, до этого он уже выпустил одну песню под другим псевдонимом - Fuelle Noir.
До 8-го класса мальчик был отличником, но увлечение музыкой заняло все его время так, что он начал прогуливать школу. Но природный интеллект помог Самедову сдать экзамены на пятерки и удивил учителей розовыми волосами. После 9-го класса Тимур хотел поступить в колледж, но не успел подать документы и отправился в 10-й класс.
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Тимур Самедов любит экспериментировать с внешностью. Фото: соцсети
Свой первый альбом Thrill Pill записал в 15 лет. В пластинку WorldWideWar входило всего четыре песни. Следующий диск был записан через год. Она стала более модной и открыла рэперу музыкальный путь.
После этого молодого рэпера пригласили в объединение «Закат 99.1». Теперь все свое время Самедов проводил в новой тусовке. Мать разрешила Тимуру бросить школу и заниматься музыкой.
В 2016 году у исполнителя вышел новый мини-альбом Chelsea. Треки рэпер посвятил своим переживаниям о школе, товарищах, которые не верили в его успех и насмехались над ним.
В 2017-м Тимур вышел из «Заката 99.1» по причине разногласий в творческом вопросе, но продолжил дружбу с некоторыми ребятами из тусовки. После ухода Тимура объединение просуществовало буквально пару месяцев.
Тимур Самедов пытается быть самим собой и презирает лицемерие. Фото: соцсети
Вскоре вышел его следующий диск From Russia With Rage, а затем Самедов решился на гастроли. Своим творчеством музыкант выражает протест против лицемерия в рэп-индустрии.
К своему 17-летию Thrill Pill записал клип на песню «Я не ребенок» и снова отправился в большой концертный тур.
В 2018 году Тимур презентовал клип на песню «Как достать соседа», снятый в виде популярной детской компьютерной игры.
В 2018 году певец выступал в столичных клубах, а потом неожиданно заявил, чтобы слушатели больше не ждали от него рэпера. Немного позже под авторством Тимура вышел ремикс на песню «Холостяк».
Тимур Самедов выступает под псевдонимом Thrill Pill. Фото: соцсети
Личная жизнь
Какое-то время девушкой Тимура была Соня Lisoniq Буркова. Они часто публиковали совместные фото, но в 2017 году расстались.
Сам парень считает, что легко может привлекать девушке своим чувством юмора и уникальностью, но пока о его новых отношениях ничего не известно.
Фанаты восхищаются имиджем кумира, который часто меняет цвет волос и прическу, меняя длину волос и укладку.
Тимур Самедов восхищает девушек своей непосредственностью. Фото: соцсети
Thrill Pill сейчас
Самедов продолжает заниматься творчеством. В 2019 году вышел его мультижанровый альбом «Откровения», который он назвал дебютным. Прошлые свои диски Тимур считает просто сборниками песен.
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