Несмотря на насмешки одноклассников, Тимур Самедов стал знаменитым исполнителем под псевдонимом Thrill Pill

Музыка

Песня I'll Still Kill американского исполнителя 50 Cent открыла Тимуру любовь к музыке. Юноша также любил танцевать, особенно тектоник и электро-дэнс. Став постарше, подросток начал записывать свои танцы на видео для Youtube и стал участником баттлов под именем Spark.

Первый свой трек Тимур написал еще в 7-м классе. Сверстники смеялись над творчеством молодого человека, что очень его расстраивало. В 2015 году Самедов взял псевдоним Thrill Pill, до этого он уже выпустил одну песню под другим псевдонимом - Fuelle Noir.

До 8-го класса мальчик был отличником, но увлечение музыкой заняло все его время так, что он начал прогуливать школу. Но природный интеллект помог Самедову сдать экзамены на пятерки и удивил учителей розовыми волосами. После 9-го класса Тимур хотел поступить в колледж, но не успел подать документы и отправился в 10-й класс.

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