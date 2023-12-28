Пробил дорогу на музыкальный олимп своим обаянием и крепкими альбомами: биография Рика Росса

Кто такой Рик Росс?
Рик Росс — рэпер и босс звукозаписывающей компании из Миссисипи, который был номинирован на премию «Грэмми». Однако его прошлое туманно, так как он неоднократно привлекался к суду и у него была известная перепалка с рэпером «50 центов». Рик Росс остается плодовитым артистом как в качестве сольного исполнителя, так и в качестве гостя.
Кроме того, он также является основателем известной музыкальной группы Maybach, которая выпустила альбомы таких исполнителей, как Уэйл, Мик Милл, Френч Монтана и Тидра Мозес. Будучи противоречивой фигурой, Рик Росс тем не менее остается одним из самых уважаемых американских рэп-исполнителей.
Рик Росс выступает на серии концертов Wizards Friday Night, представленных Sprite на Capital One Arena в Вашингтоне. 3 февраля 2023 года. Фото: Global Look Press
Творение Рика Росса
У нынешнего поколения рэпа и R & B он широко известен как Рик Росс, но его настоящее имя — Уильям Леонард Робертс II. Он оказался в центре внимания как ведущий человек хип-хопа. Этого гаитянского рэпера впервые увидели в мире 28 января 1976 года. Он вырос в истощенной среде Кэрол-Сити, штат Флорида. Позже Росс рос под влиянием рэп-традиций. Это было время, когда Тупак Шакур и Notorious B.I.G очистили нацию своими рэп-хитами. Росс около года учился на футбольную стипендию в Государственном университете Джорджии. При этом он начал писать рэп-тексты, отражающие его восхищение торговцами запрещенными препаратами — то, что он видел в юном возрасте.
Свое сценическое имя он взял из рассказов, услышанных в детские годы, о наркоторговце по имени Автострада Рик Росс. По иронии судьбы Росс проработал надзирателем исправительных учреждений во Флориде почти два года (что он поначалу отрицал, но когда это выяснилось, позже принял), но соблазн хип-хопа и роскошный образ жизни наркоторговцев, с которыми он сталкивался в юности, повели его в другом направлении.
Его дебют состоялся в 2000 году в сборнике бывшего участника EPMD Эрика Сермона под названием «Def Squad представляет Эрика Сермона» в роли Тефлона в треке под названием Ain't Shhh to Discussy. В конце концов он подписал контракт с независимым южным рэп-лейблом Suave House Records, среди участников которого также был популярный андеграундный дуэт 8Ball & MJG. Позже Росс стал сотрудничать с компанией Slip-N-Slide из Майами, которая записывала композиции таких фаворитов хип-хопа, как Trick Daddy, с которыми Росс позже гастролировал.
В этот период у него вышел только один сольный сингл — Just Chillin в 2003 году, — хотя он появился в качестве гостя в нескольких проектах коллег по лейблу. Генеральный директор Slip-N-Slide Тед Лукас позже похвалил сольный прорыв Росса, который произошел после того, как последний покинул лейбл:
«Я ничуть не сомневался в нем как в музыкальном, так и лирическом плане. Росс — невероятный рэпер».
Рик Росс на сцене. Фото: соцсети
Hustlin набирает обороты, контракт с Def Jam Records
Первый полноценный сингл Росса, Hustlin, стал хитом благодаря гипнотической строчке — every day I'm hustling, — повторяющейся многократно и везде. В итоге сингл получил золотой сертификат, что является впечатляющим достижением для совершенно нового записывающего исполнителя. Это вызвало войну торгов с Def Jam Records, возглавляемой Jay Z, которая выиграла битву и подписала с Россом широко разрекламированный контракт на запись. В официальный ремикс песни вошли стихи Young Jeezy и Jay Z, в то время как неофициальная версия также включала Лила Уэйна, ТИ и Басту Раймс.
Росс дебютировал под № 1 в чарте Billboard 200 лучших альбомов со своим дебютным альбомом 2006 года Port of Miami. Его второй альбом 2008 года, Trilla, названный в честь триллера Майкла Джексона в сочетании с южным сленговым термином trill, также дебютировал под номером один. После своего успеха Росс начал активно гастролировать и сотрудничать с популярными артистами, включая R. Kelly, Flo Rida, Nelly и T-Pain. Его третий альбом, Deeper Than Rap (2009), укрепил его успех, и New York Times оценила его как «неожиданно фантастический, безусловно, лучший в его творчестве. За последние годы немногие рэп-альбомы звучали так уверенно, так роскошно».
Музыкальная группа Maybach, God Forgives номинирована на «Грэмми»
В том же году Росс основал Maybach Music Group (MMG). Лейбл добился большого успеха, выпустив альбомы Meek Mill, Wale и Omarion. Выступления Росса и его автографы на треках других артистов почти всегда сопровождались «Музыкой Майбаха» — вокальным слоганом супермодели Джессики Гомес.
Управление лейблом, похоже, не замедлило личную деятельность Росса. За Teflon Don в 2010 году последовал MMG-сборник Self Made Vol. А затем God Forgives, I Don't в 2012 году. За это время он работал с Канье Уэстом, Гуччи Мане, Силуаном Грином, Дрейком, доктором Дре и Андре 3000.
Рик Росс (слева), и ди-джей Халед прибывают на 54-й ежегодной премии «Грэмми» в Staples Center 12 февраля 2012 г. Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Альбом God Forgives в 2013-м получил номинацию на премию «Грэмми» как лучший альбом года. Следующие два альбома, оба 2014 года, — Mastermind и Hood Billionaire — также были номинированы на «Грэмми», но одзывы на них были уже более скромными, а продажи — низкими. В следкющем, 2015 году вышел восьмой альбом исполнителя — Black Market, а в 2017-м под номером девять — Rather You Than Me.
Десятый студийный альбом Port of Miami 2 Росс представил в августе 2019 года, в Billboard 200 он дебютировал под № 2.
Разоблаченный в прошлом сотрудник исправительных учреждений. Вражда с 50 Cent
Рик Росс, как оказалось, два года работал надзирателем в исправительном учреждении. Фото: соцсети
Тексты композиций Росса о торговле запрещенными препаратами и мошенничестве все более пользовались успехом по мере того, как росла известность исполнителя. Поклонников также стала интересовать, действительно ли он трудился надзирателем в исправительном учреждении. Все это несколько не вязалось с его песнями.
Это было интригующее противоречие, которое впервые выявилось в 2008 году, когда веб-сайт, известный как The Smoking Gun, разоблачил Росса как ранее работавшего сотрудником исправительных учреждений в Южной Флориде. Хотя это вызвало сомнения в авторитетности Росса на улице, рэпер отмел их в сторону.
У него были и другие проблемы, связанные с правоохранительными органами. Россу в разное время были предъявлены обвинения в хранении оружия, наркотиков, похищении людей и нападении. В результате чего, например, почти весь 2015 год он провел под домашним арестом. Действительный Рики Росс, чье имя исполнитель взял в качестве сценического, также попытался подать в суд на Росса в 2010 году, но дело было прекращено во внесудебном порядке.
Затем была вражда с коллегой-рэпером 50 Cent, которая началась в 2008 году. К следующему году Фидди стал называть Росса «офицер Рики», поскольку два рэпера резко отзывались друг о друге из-за серии пластинок. Конфликт стал еще более уродливым, когда Fiddy выпустила секс-видео с участием Ластонии Левистон, матери одного из детей Рика Росса. Возможное судебное разбирательство, которое Левистон выиграет, будет частично ответственно за банкротство 50 Cent.
Опасения по поводу личной жизни и здоровья
Говорят, что Росс вырос в Майами и является поклонником телевизионного полицейского шоу 1980-х годов Miami Vice. Двумя его фирменными знаками, которые часто связывают с влиянием шоу, являются его большие темные солнцезащитные очки и медленный, хриплый вокал.
Росс, отец четверых детей, пережил серьезные проблемы со здоровьем в 2011 году, когда у него случились множественные судороги на двух разных рейсах в один и тот же день. В марте 2018 года TMZ сообщила, что рэпер был госпитализирован и подключен к системе жизнеобеспечения после того, как его нашли без сознания у него дома. Через несколько дней его выписали. Однако его семья оспорила этот рассказ о событиях, предположив, что состояние Росса было не таким плохим, как первоначально предполагалось.
Рик Росс на премии BET Awards 2022. Лос-Анджелес, Калифорния, 26 июня 2022 года. Фото: Global Look Press
Книга и сегодняшняя жизнь
После 10 студийных альбомов рэпер, номинированный на «Грэмми», стал опубликованным автором, выпустив в сентябре 2019 года альбом Hurricanes: A Memoir. В автобиографии подробно рассказывается о воспитании и карьере Росса по обе стороны закона, а также о таких ярких моментах, как припадки, которые чуть не убили его в 2011 году, и покушение на его жизнь в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в 2013 году.
Рик Росс не родился богатым, но теперь у него роскошная жизнь. MTV называет его самым горячим МС в мире рэпа. В последние годы Росс зарабатывал от 6 до 8 миллионов долларов ежегодно. Ему также удалось основать свою компанию Maybach Music Group. Это дало ему возможность вести ведущий образ жизни, например, владеть роскошным особняком стоимостью в миллионы долларов. Он также водит дорогие автомобили высокого класса, такие как Cadillac Escalade, Infinity Q56 и многие другие. Он тоже любит необычные украшения и татуировки. По состоянию на 2023 год собственный капитал Рика Росс оценивается в 120 миллионов долларов.