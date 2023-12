Пробил дорогу на музыкальный олимп своим обаянием и крепкими альбомами: биография Рика Росса

Альбом God Forgives в 2013-м получил номинацию на премию «Грэмми» как лучший альбом года. Следующие два альбома, оба 2014 года, — Mastermind и Hood Billionaire — также были номинированы на «Грэмми», но одзывы на них были уже более скромными, а продажи — низкими. В следкющем, 2015 году вышел восьмой альбом исполнителя — Black Market, а в 2017-м под номером девять — Rather You Than Me.

Десятый студийный альбом Port of Miami 2 Росс представил в августе 2019 года, в Billboard 200 он дебютировал под № 2.

Разоблаченный в прошлом сотрудник исправительных учреждений. Вражда с 50 Cent