Пробил дорогу на музыкальный олимп своим обаянием и крепкими альбомами: биография Рика Росса

Творение Рика Росса

У нынешнего поколения рэпа и R & B он широко известен как Рик Росс, но его настоящее имя — Уильям Леонард Робертс II. Он оказался в центре внимания как ведущий человек хип-хопа. Этого гаитянского рэпера впервые увидели в мире 28 января 1976 года. Он вырос в истощенной среде Кэрол-Сити, штат Флорида. Позже Росс рос под влиянием рэп-традиций. Это было время, когда Тупак Шакур и Notorious B.I.G очистили нацию своими рэп-хитами. Росс около года учился на футбольную стипендию в Государственном университете Джорджии. При этом он начал писать рэп-тексты, отражающие его восхищение торговцами запрещенными препаратами — то, что он видел в юном возрасте.

Свое сценическое имя он взял из рассказов, услышанных в детские годы, о наркоторговце по имени Автострада Рик Росс. По иронии судьбы Росс проработал надзирателем исправительных учреждений во Флориде почти два года (что он поначалу отрицал, но когда это выяснилось, позже принял), но соблазн хип-хопа и роскошный образ жизни наркоторговцев, с которыми он сталкивался в юности, повели его в другом направлении.

Его дебют состоялся в 2000 году в сборнике бывшего участника EPMD Эрика Сермона под названием «Def Squad представляет Эрика Сермона» в роли Тефлона в треке под названием Ain't Shhh to Discussy. В конце концов он подписал контракт с независимым южным рэп-лейблом Suave House Records, среди участников которого также был популярный андеграундный дуэт 8Ball & MJG. Позже Росс стал сотрудничать с компанией Slip-N-Slide из Майами, которая записывала композиции таких фаворитов хип-хопа, как Trick Daddy, с которыми Росс позже гастролировал.

В этот период у него вышел только один сольный сингл — Just Chillin в 2003 году, — хотя он появился в качестве гостя в нескольких проектах коллег по лейблу. Генеральный директор Slip-N-Slide Тед Лукас позже похвалил сольный прорыв Росса, который произошел после того, как последний покинул лейбл: