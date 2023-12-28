«От таких партнеров нужно бежать без оглядки»: Виктория Боня и фотограф Дмитрий Исхаков рассказали об отношении к изменам

Многогранная и сложная тема измены не раз поднималась в творчестве мирового искусства. Супружеская неверность стала одной из ключевых тем нового сериала «Кеша должен умереть».
По сюжету главный герой картины Константина Богомолова пытается примирить своих многочисленных женщин, но в очередной раз влюбляется в другую. Оскорбленные дамы решают отомстить радикально. Ведь если Кеша не может жить с единственной - значит Кеша должен умереть.
Измена часто вызывает массу эмоций. Teleprogramma.pro выяснила, как относятся к этой теме звезды российского шоу-бизнеса - телеведущая Виктория Боня и известный фотограф Дмитрий Исхаков.
Телеведущая Виктория Боня считает, что главное - самоуважение. Фото: соцсети Виктории Бони
Виктория Боня советует уважать себя
Вика считает, что важно найти первопричину супружеской неверности.
«Простить можно все, но очень важно понимать, что к этому привело».
Собственного опыта адюльтера у знаменитости нет, но еще недавно телеведущая думала, что измене подвержен лишь сильный пол.
«Я сама с изменами не сталкивалась. Раньше мне казалось, что женщины вообще не изменяют, судила по себе. Меня даже за эту мысль высмеяли на каком-то шоу. Оказывается, это не так».
В случае измены, прощать телеведущая не намерена. Своей знакомой, которая недавно столкнулась с этим, она советует проявить твердость и не забывать о самоуважении.
«У моей подруги сейчас драма с супругом: она два раза его простила, а вчера она звонит мне и сообщает, что он продолжает гулять. При том, что у них двое детей.
Когда человек тебя использует и ведет двойную жизнь, то встает вопрос про уважение к себе. Если женщина позволяет мужчине дальше вытирать о себя ноги, то рано или поздно он уйдет, а вам придется себя заново собирать.
Нужно рубить такие отношения на корню, выбирать себя и понимать, что в жизни ты все равно можешь построить счастье даже если у тебя уже есть несколько детей».
Кадр из сериала «Кеша должен умереть». Фото: KION
На вопрос «кто же все-таки изменяет чаще и больше» звезда четкого ответа не дает.
«Люди по своей природе порочны, так что гендер ни на что не влияет. Если человек живет в пороке и не пробует его укротить, то он опустится на дно, потеряет себя и останется один. От таких партнеров нужно бежать без оглядки».
Фотограф Дмитрий Исхаков готов учиться искусству прощения. Фото: KION
Дмитрий Исхаков ради любви готов прощать
Фотограф Дмитрий Исхаков высказал свое мнение на этот счет и советует научиться прощать.
«Лично я думаю, что уметь прощать — это круто, хотя и очень сложно. Люди слабы от природы, подвержены массе искушений и слабостей, и если есть душевные силы понять другого, не судить категорично и строго, то это прекрасно. Я не призываю подставлять вторую щеку раз за разом, чувство собственного достоинства и уважения к себе никто не отменял. Но если вы любите партнера, и он проявил слабость, пусть и очень болезненную для вас, прощение способно стать свидетельством настоящей любви».
Сам Дмитрий не раз находил в себе силы прощать. Хотя с изменами женщин он не сталкивался, друзья предавали.
Фотограф не считает себя идеальным, поэтому готов оправдать поступок близких.
«Я довольно эмпатичный человек и вполне допускаю, что кто-то может разочароваться и во мне» — поделился Дмитрий.
Все же чувство внутренней свободы для Исхакова важнее, чем верность, но предательство для молодого человека - табу.
«Если я в отношениях влюблялся в другую, то я прямо говорил партнерше об этом. Мне очень некомфортно кого-либо обманывать, поэтому тут моя совесть чиста».
Кадр из сериала «Кеша должен умереть», в котором женщины решили отомстить главному герою и наказать за измены. Фото: KION
По вопросу о том, кто изменяет чаще: женщины или мужчины, у Дмитрия есть свое мнение.
«Измена - тонкая материя, мотивы могут быть любыми.
Вроде ученые говорят, что человек от природы существо полигамное, но его поведение сдерживают нормы культуры и морали. При этом по статистике мужчины изменяют чаще, чем женщины, и это вполне себе объяснимо: чаще всего в отношениях девушки находится в более зависимом положении».