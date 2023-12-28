«От таких партнеров нужно бежать без оглядки»: Виктория Боня и фотограф Дмитрий Исхаков рассказали об отношении к изменам

Многогранная и сложная тема измены не раз поднималась в творчестве мирового искусства. Супружеская неверность стала одной из ключевых тем нового сериала «Кеша должен умереть».

По сюжету главный герой картины Константина Богомолова пытается примирить своих многочисленных женщин, но в очередной раз влюбляется в другую. Оскорбленные дамы решают отомстить радикально. Ведь если Кеша не может жить с единственной - значит Кеша должен умереть.

Измена часто вызывает массу эмоций. Teleprogramma.pro выяснила, как относятся к этой теме звезды российского шоу-бизнеса - телеведущая Виктория Боня и известный фотограф Дмитрий Исхаков.