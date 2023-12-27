Как блогер Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, хотела стать актрисой и смогла исполнить свою мечту

Детство и юность
Елена Сажина (в девичестве Балабанова) родилась 6 сентября 1994 года в городе воинской славы Севастополе. Когда девочке исполнилось 10 лет, семья переехала в Санкт-Петербург.
В начальной школе Лена была стеснительной и малообщительной девочкой, но после 8-го класса смогла перебороть свои страхи. Она записалась в театральный кружок, выступала в КВН и стала культорганизатором.
Получив среднее образование, Сажина поступила в Северо-Западный институт управления на менеджера-экономиста. Елена рассказывает, что ее также взяли в театральный вуз, но бабушка ее отговорила.
С юности Лена развивалась в бьюти-сфере и поэтому решила отбросить свой диплом в сторону, отправившись работать в салон красоты. Работала визажистом, маникюрщицей и мастером по наращиванию ресниц.
Елена Сажина начинала работать в бьюти-сфере. Фото: соцсети Елены Сажиной
Блог Елены Сажиной
После того, как Сажина вышла замуж, и на свет появились ее близнецы Алина и Милана, она начала вести свой блог под псевдонимом Helen Yes.
Целью блога было показать, как женщина, обретя радость материнства, становится еще прекрасней, не забывает следить за собой и пользуется косметикой. В интервью Елена рассказывала, что ее «блог учит быть оптимистичной по жизни».
В своем блоге Елена также смогла воплотить свою заветную мечту стать артисткой. До этого были попытки пробиться на телевидение. Чтобы профессионально вести себя в кадре, девушка окончила курсы актерского мастерства и телеведущих, похудела после родов. Но появиться на большом экране не удавалось, тут и пришла идея завести свой блог.
Сначала Сажина давала советы по материнству, а потом начала выкладывать юмористические ролики, в которых принимали участие все: от детей до бабушки несостоявшейся актрисы.
За каких-то полтора года, на новоявленного блогера подписалось больше миллиона человек. Тогда-то Елена начала еще и зарабатывать на своем хобби.
Елена Сажина давала в своем блоге советы по материнству. Фото: Telegra.ph
Первая награда не заставила себя долго ждать - Сажиной присвоили премию InstaMam Award в номинации «Мама-блогер» в 2017-м. Елена стала популярной персоной, ее начали узнавать прохожие. Ее супруг, как и сама молодая мама, изменились, стали более раскрепощенными и веселыми.
Елена Сажина с мужем снимала вайны. Фото: соцсети Елены Сажиной
Телевидение, фильмы и книги
Но самой большой наградой для блогера стало воплощение давней мечты. Ее пригласили работать на телевидение. В качестве стилиста-визажиста Сажина должна была вести рубрику передачи «Хорошее утро» на канале «Санкт-Петербург».
Затем Сажина принимала участие в программах «Блин.Ком», «Пожиратели» на «Телекафе» и «Яжмать» на канале «Твой Дом». Следом за этим Елена стала одной из ведущих передачи «А поговорить?», где общалась на разные темы со звездами.
Осенью 2021 года Helen Yes стала участницей экстремально-игрового шоу «Форт Боярд».
В октябре 2018-го блогер сыграла в эпизоде в 6-м сезоне сериала «Деффчонки» на канале ТНТ.
Кроме всего прочего, мама-блогер попробовала себя в дубляже и озвучила Беллу в анимационном проекте «Вилли и крутые тачки».
Но не телевидением дело не ограничилось. Талантливая девушка написала собственную книгу «Заботливая мама VS Успешная женщина. Правила мам нового поколения», где рассказала о своих секретах и радостях материнства.
Елена Сажина воплотила многие свои мечты в реальность. Фото: соцсети Елены Сажиной
Скандал
В августе 2021 года Сажина на удивление вышла из своего привычного образа мамы и успешной женщины и отправилась на съемки на своем внедорожнике Cadillac Escalade в таможенный центр в Ховрине, который является режимным объектом. С собой у нее были муляжи огнестрельного оружия и купюры банка приколов. Но на въезде блогершу остановила охрана. Отказавшись предъявить документы, Елена была задержана сотрудниками полиции. Подписчики ожидали, а Helen Yes подогревала их интерес молчанием.
Затем звезда интернет а все же сообщила, что весь инвентарь у нее изъяли, а ее саму задержали до выяснения обстоятельств. Кроме того у нее оказалась просрочена регистрация автомобиля, блогеру выписали штраф и отпустили.
Елена Сажина с дочками и бывшим парнем Артемом Кухтеевым. Фото: соцсети Елены Сажиной
Личная жизнь
О том, как развивалась личная жизнь Сажиной до заведения блога, ничего не известно.
Подписчикам было интересно, как блогерша познакомилась со своим супругом Павлом. Елена делилась тем, что долгое время не могла забеременеть. Но пройдя курс гирудотерапии, супруги с радостью узнали, что скоро у них появится на свет сразу два ребенка.
В марте 2020 года Сажины расстались, но решили ради детей сохранить хорошие отношения. Во всяком случае так сообщила свои фанатам молодая мама. Отец распавшегося семейства напротив считал, что Лена совсем не занимается дочками, а использует детей только ради поднятия просмотров, о чем он очень переживает.
Осенью блогерша представила подписчикам нового парня. Они снялись в совместной фотосессии под дождем. Артем Кухтеев, так звали возлюбленного Сажиной стал частым участником видео и постом блогера.
В 2021 году Милана ударилась и повредила челюсть. После обследования у нее нашли ангиому головного мозга, из-за которой девочке предстояла операция на черепе. Все закончилось благополучно, а Кухтеев все это время поддерживал любимую.
Через год инстадива сообщила, что отношения с Артемом подошли к концу. Подробности она не раскрыла, но суть ясна: для подписчиков была создана красивая картинка, а на самом деле было все по-другому.
Летом 2023 году Сажина заявила о новом избраннике, которым стал предприниматель Павел Шевченко.
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Блогер Елена Сажина со своим возлюбленным Павлом Шевченко смогла устроить день рождения дочерей в Диснейленде. Фото: соцсети Елены Сажиной
Елена Сажина в наши дни
Блогерша продолжает вести свой блог. Кроме этого в феврале 2023 года на экраны вышла комедия с Сажиной в главной роли «Папы против мам». Ее экранного мужа сыграл бывший возлюбленный Артем Кухтеев.
Она создала бренд детской косметики и развивает его в своем блоге.
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