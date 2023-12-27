Как блогер Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, хотела стать актрисой и смогла исполнить свою мечту

Детство и юность

Елена Сажина (в девичестве Балабанова) родилась 6 сентября 1994 года в городе воинской славы Севастополе. Когда девочке исполнилось 10 лет, семья переехала в Санкт-Петербург.

В начальной школе Лена была стеснительной и малообщительной девочкой, но после 8-го класса смогла перебороть свои страхи. Она записалась в театральный кружок, выступала в КВН и стала культорганизатором.

Получив среднее образование, Сажина поступила в Северо-Западный институт управления на менеджера-экономиста. Елена рассказывает, что ее также взяли в театральный вуз, но бабушка ее отговорила.

С юности Лена развивалась в бьюти-сфере и поэтому решила отбросить свой диплом в сторону, отправившись работать в салон красоты. Работала визажистом, маникюрщицей и мастером по наращиванию ресниц.