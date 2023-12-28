Почему Дмитрий Хрусталев называет Ивана Урганта «одеяльщиком» и по какой причине расстался с Екатериной Варнавой

Многие узнали шоумена и юмориста Митю Хрусталева после того, как он стал соведущим Ивана Урганта. Однако Дмитрий признался, что всегда привык лидировать, но учился быть и на вторых ролях. Ведь иногда, чтобы выйти вперед, нужно на время уйти в тень.

Детство

Дмитрий Хрусталев родился в Санкт-Петербурге 20 февраля 1979 года. Его отец ушел из семьи, когда мальчику не было и трех лет. Воспитанием Хрусталева занималась мама и бабушка.

Как вспоминает Митя, его мама также мечтала быть актрисой и даже ходила в кружок при ТЮЗе. Но по воле обстоятельств стала поваром, однако мечту ее юности воплотил сын.

Творческие способности проявлялись у Дмитрия еще в детстве. Так, он успешно занимался танцами и параллельно футболом. Однако после школы Митя особо не думал о выборе профессии и в итоге поступил учиться на агронома, а потом перешел в Государственный университет аэрокосмического приборостроения.