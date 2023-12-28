Почему Дмитрий Хрусталев называет Ивана Урганта «одеяльщиком» и по какой причине расстался с Екатериной Варнавой

Многие узнали шоумена и юмориста Митю Хрусталева после того, как он стал соведущим Ивана Урганта. Однако Дмитрий признался, что всегда привык лидировать, но учился быть и на вторых ролях. Ведь иногда, чтобы выйти вперед, нужно на время уйти в тень.
Детство
Дмитрий Хрусталев родился в Санкт-Петербурге 20 февраля 1979 года. Его отец ушел из семьи, когда мальчику не было и трех лет. Воспитанием Хрусталева занималась мама и бабушка.
Как вспоминает Митя, его мама также мечтала быть актрисой и даже ходила в кружок при ТЮЗе. Но по воле обстоятельств стала поваром, однако мечту ее юности воплотил сын.
Творческие способности проявлялись у Дмитрия еще в детстве. Так, он успешно занимался танцами и параллельно футболом. Однако после школы Митя особо не думал о выборе профессии и в итоге поступил учиться на агронома, а потом перешел в Государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Митя Хрусталев с мамой в детстве. Фото: соцсети Мити Хрусталева
КВН и Comedy woman
Как и многие успешные артисты, Дмитрий Хрусталев вышел из шинели КВН, где он стал капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». Команда завоевала кубок Москвы, была финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги, обладателем «Малого КиВиНа», а в составе «Сборной СССР» стала обладателем Летнего кубка КВН.
После вуза одно время Митя Хрусталев гастролировал по стране и называл этот период счастливым этапом, поскольку он очень весело проводил время, но при этом понимал, что беззаботность будет длиться недолго. И к счастью, потом вовремя взялся за ум.
В начале своей творческой карьеры Митя играл в театре, в спектакле «Интервью с вампиром», вместе с Полиной Сибагатуллиной и Виктором Васильевым принимал участие в проектах «Красавчег-принц» и «Игра втроем» в «Мюзик-холле».
Но потом оказалось, что он отлично себя чувствует и перед камерой. Карьеру на телевидении Митя Хрусталев начал с работы на питерском канале «100 ТВ».
Митя Хрусталев в молодости на сцене КВН. Фото: соцсети Мити Хрусталева
А известность получил после появления в проекте Comedy club и ComedyWoman. В последнем он был единственным мужчиной в женском коллективе и, конечно, вносил изюминку в юмористические выступления участниц.
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«Вечерний Ургант»
Но если в Comedy Woman Хрусталев был звездой, то в передаче «Вечерний Ургант» он уже оказался на подхвате у ведущего шоу Ивана Урганта. В интервью Ирине Шихман* (включена в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента) Митя признавался, что первое время ощущал дискомфорт в отношениях с Иваном.
И когда ведущий был рядом, словно не мог и слова сказать. Мол, пришел кто-то более активный и смешной, чем он. Подобная ситуация ранила его самолюбие, поскольку, по словам самого Хрусталева, он привык везде и во всем быть первым. И чтобы привыкнуть к иному положению вещей, пришлось изрядно поработать над собой и научиться довольствоваться и вторыми ролями.
В шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев учился быть на вторых ролях, после Ивана Урганта. Фото: Первый канал
«Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый. Очень тяжело мне было. Думал: «Все! Я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!». Но я удержался. Знал, что этот момент вырулится», - сказал Дмитрий в интервью Ирине Шихман.*
Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир после событий 24 февраля 2022 года. Вернется ли оно к своим зрителям, пока неизвестно.
Другие проекты
Следующим крупным проектом Первого канала, где был задействован Хрусталев, стало шоу «Танцуй». Дмитрий вошел в жюри шоу наряду с известными хореографами Раду Поклитару, Вячеславом Кулаевым и Аллой Духовой.
Кстати, объясняя выбор судейской коллегии в интервью Teleprogramma.pro в 2015 году, продюсер шоу Илья Авербух говорил, что каждый из представителей жюри курирует свое направление в танцах. Так, Алла Духова отвечает за современный популярный танец, Вячеслав Кулаев – за более жесткие новые направления.
«А Митя Хрусталев ближе к народу. Это не просто человек, которого мы посадили со словами: «А ты шути!» - он когда-то был в топ-20 по бальным танцам в России, закрывает нам это направление», - отмечал тогда Илья Авербух.
С 2017 по 2020 годы Митя был ведущим шоу «Моя мама готовит лучше».
Нередко он и сам становился почетным гостем разных проектов, например, шоу «Импровизация». С октября 2023 Митя Хрусталев – ведущий розыгрыша лотереи «Мечталлион» на Первом канале.
Дмитрий Хрусталев нашел себя и как ведущий лотереи «Мечталлион». Фото: Первый канал
Фильмы
Дмитрия нередко приглашают и в кино. Так, он снимался в комедии «Самый лучший фильм-2», где сыграл рэпера, скрывающегося от скинхедов, в фильме «Черновик» исполнил роль представителя проверяющей комиссии.
А в драме «Заповедник» по мотивам произведения Сергея Довлатова сыграл одного из жителей Михайловского.
Кроме того, Митя озвучил ключевого персонажа Зайца в обновленной версии мультика «Ну, погоди».
Кадр из фильма «Заповедник»
Виктория Дейчук, Екатерина Варнава, Мария Гончарук
Первой женой Дмитрия стала юрист Виктория Дейчук, с которой шоумен прожил десять лет. В 2011 году в результате автокатастрофы Виктория получила травму головы. Дмитрий терпеливо ухаживал за ней. Однако вскоре после выздоровления Виктории пара все равно разошлась.
Затем у Мити Хрусталева завязался служебный роман с Екатериной Варнавой, его коллегой по Comedy Woman. Отношения пары начались, когда в апреле 2012 года ведущий встретил Екатерину со съемок в аэропорту Дубая с букетом цветов.
Красивый роман продолжался на протяжении полугода, после чего влюбленные стали жить вместе. Но совместное проживание все равно привело к расставанию, видимо, еще сказалась усталость от совместных съемок. Митя и Катя постоянно ссорились.
Митя Хрусталев и Екатерина Варнава в шоу «Вечерний Ургант». Фото: Первый канал
«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — так Екатерина Варнава комментировала разрыв с Хрусталевым.
В 2019 году в прессу просочились сведения, что Дмитрий женился на одной из солисток группы «Фабрика» Марии Гончарук. А в ноябре 2023 года на свет появилась их дочка.
Рост и вес
Рост Дмитрия - 167 сантиметров, вес - 72 килограмма.
Митя Хрусталев сейчас
В 2023-м году Дмитрий время от времени вел КВН. В июне в Питере совместно с Идой Галич он провел фестиваль выпускников «Алые паруса». В конце лета юморист участвовал в благотворительном футбольном матче в пользу подопечных Фонда Константина Хабенского.
Митя Хрусталев с женой Марией Гончарук. Фото: Global Look Press
В конце ноября Дмитрий наряду с Филиппом Киркоровым и Антоном Юрьевым стал одним из ведущих музыкальной премии «Золотой граммофон».
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