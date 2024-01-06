Где и за сколько звезды будут отдыхать в январе

У многих есть свои излюбленные курорты, где они привыкли проводить январские каникулы. Можете отправиться туда и вы - если, конечно, позволяют финансы.

Неделя на Мальдивах -от миллиона рублей

Народная артистка России Лариса Долина с дочкой и внучкой в начале января отправится на Мальдивы, предпочтение которым она отдает последние два года. Лариса Александровна рассказала, что планирует вдоволь поплавать, ведь она обожает сноркелинг (плавание в ластах и маске). Также семья поедет на морскую рыбалку. Долина признается: «Восстановиться я могу только на море». Погода на Мальдивах сейчас как раз располагает к восстановительным процедурам: температура воздуха и воды +28 градусов.

Любит эти острова и Анастасия Волочкова, которая каждый год в январе обновляет мальдивский фотоархив новыми снимками со своими фирменными шпагатами - на пляже, на вилле, на яхте и даже в ресторане. Балерина хвастается: «Могу себе позволить провести восемнадцать дней в высокий сезон на Мальдивах. Каждый год на дорогих островах!»

Большими любителями январского отдыха на райских островах являются и Михаил Шуфутинский с женой Светланой. В этом году пара летит на новый для них мальдивский остров - по приглашению семьи друзей.

Цены: аренда виллы на неделю - от 1 млн руб. Перелет туда-обратно экономклассом (не удивляйтесь, многие звезды выбирают бюджетный вариант) - 100 тыс. руб.

Неделя на Сейшелах - от 700 тысяч рублей