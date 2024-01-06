Где и за сколько звезды будут отдыхать в январе

У многих есть свои излюбленные курорты, где они привыкли проводить январские каникулы. Можете отправиться туда и вы - если, конечно, позволяют финансы.
Неделя на Мальдивах -от миллиона рублей
Народная артистка России Лариса Долина с дочкой и внучкой в начале января отправится на Мальдивы, предпочтение которым она отдает последние два года. Лариса Александровна рассказала, что планирует вдоволь поплавать, ведь она обожает сноркелинг (плавание в ластах и маске). Также семья поедет на морскую рыбалку. Долина признается: «Восстановиться я могу только на море». Погода на Мальдивах сейчас как раз располагает к восстановительным процедурам: температура воздуха и воды +28 градусов.
Любит эти острова и Анастасия Волочкова, которая каждый год в январе обновляет мальдивский фотоархив новыми снимками со своими фирменными шпагатами - на пляже, на вилле, на яхте и даже в ресторане. Балерина хвастается: «Могу себе позволить провести восемнадцать дней в высокий сезон на Мальдивах. Каждый год на дорогих островах!»
Большими любителями январского отдыха на райских островах являются и Михаил Шуфутинский с женой Светланой. В этом году пара летит на новый для них мальдивский остров - по приглашению семьи друзей.
Цены: аренда виллы на неделю - от 1 млн руб. Перелет туда-обратно экономклассом (не удивляйтесь, многие звезды выбирают бюджетный вариант) - 100 тыс. руб.
Неделя на Сейшелах - от 700 тысяч рублей
Фото: личная страница Натальи Чистяковой в социальной сети
Глюк'оZа впервые в этом году летит на новогодние каникулы не только с мужем и двумя дочками, но и с бойфрендом старшей наследницы Лидии. Сообщила об этом 16-летняя Лида: «Мы всей семьей едем на Сейшелы. Впервые к нам присоединится мой молодой человек».
Хочется верить, что никаких разногласий у юноши с родителями Лиды не возникнет. Погода располагает к умиротворению - на Сейшельских островах жарко, +30 градусов. Водичка тоже теплая, +29.
Цены: аренда виллы на неделю - от 700 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - 120 тыс. руб.
Неделя в ОАЭ - от 300 тысяч рублей
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
На январские каникулы немало знаменитостей улетает в Дубай, где проходят различные новогодние мероприятия с участием эстрадных артистов. Они поют и пляшут для обеспеченной публики, совмещая работу, за которую получают немалые гонорары, с отдыхом. В январе в Дубае температура воды и воздуха почти идеальная, +24 градуса, поэтому здесь можно будет встретить Басту, Стаса Михайлова, Ани Лорак, Андрея Григорьева-Апполонова, Егора Крида, Нюшу и других узнаваемых персон. Ну а кто-то, как семья Джигана, просто прилетает отдохнуть и потусоваться.
Цены: аренда номера на двух человек в отеле 5 звезд на неделю - от 300 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - 40 тыс. руб.
Неделя в Сочи - от 120 тысяч рублей
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Многие узнаваемые персоны выбираются в январе на горнолыжный курорт Красная Поляна. К примеру, Ольга Бузова, отработав праздничные концерты, часто улетает в Сочи. Как истинная модница, Бузова не только покоряет опасные склоны, но и хвастается яркими лыжными костюмами. Активный отдых артистка любит: «Обожаю кататься на лыжах! Это ведь еще и крутые кардионагрузки, которые необходимы после новогодних праздников».
Цены: аренда номера на двух человек на неделю в отеле 5 звезд - от 120 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - 12 тыс. руб.