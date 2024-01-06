«Мерседесы», VIP-залы, суточные в евро и другие требования, которые организаторы концертов получают от знаменитостей

С технической частью все понятно: звук, свет... Но вот бытовой райдер - как рентген, способный об артисте рассказать откровеннее личного дневника.

SHAMAN (Ярослав Дронов)

На днях в сеть утек бытовой райдер одного из главных певцов страны - Ярослава Дронова. Пресс-служба артиста этот документ никак не опровергла, поэтому с большой долей вероятности можно считать его верифицированным. Так вот, помимо того, что за полуторачасовое выступление финалист шоу «Голос» просит 12 миллионов рублей, приехать в отель из аэропорта и на концерт он должен на автомобиле премиум-класса. В коротких поездках (до 1,5 часа) на выездных мероприятиях SHAMAN предпочитает тонированный Maybach.

Для поездок от 1,5 часа - минивэн Mercedes V-класса. Жить на гастролях народная звезда хочет в лучшем пятизвездочном отеле города, в люксовом номере с большой кроватью. Обязательно наличие двух подушек из гусиного пуха, а также полный блэкаут. Не знаете, что это такое? Так написано же в райдере: «Допускается заклеивание окна в спальне пищевой фольгой для полной светоизоляции».

Отметим, что требования к гримерке у артиста скромные: никакого дорогого крепкого алкоголя - только вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.

Александр Ревва