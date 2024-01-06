«Мерседесы», VIP-залы, суточные в евро и другие требования, которые организаторы концертов получают от знаменитостей

С технической частью все понятно: звук, свет... Но вот бытовой райдер - как рентген, способный об артисте рассказать откровеннее личного дневника.
SHAMAN (Ярослав Дронов)
На днях в сеть утек бытовой райдер одного из главных певцов страны - Ярослава Дронова. Пресс-служба артиста этот документ никак не опровергла, поэтому с большой долей вероятности можно считать его верифицированным. Так вот, помимо того, что за полуторачасовое выступление финалист шоу «Голос» просит 12 миллионов рублей, приехать в отель из аэропорта и на концерт он должен на автомобиле премиум-класса. В коротких поездках (до 1,5 часа) на выездных мероприятиях SHAMAN предпочитает тонированный Maybach.
Для поездок от 1,5 часа - минивэн Mercedes V-класса. Жить на гастролях народная звезда хочет в лучшем пятизвездочном отеле города, в люксовом номере с большой кроватью. Обязательно наличие двух подушек из гусиного пуха, а также полный блэкаут. Не знаете, что это такое? Так написано же в райдере: «Допускается заклеивание окна в спальне пищевой фольгой для полной светоизоляции».
Отметим, что требования к гримерке у артиста скромные: никакого дорогого крепкого алкоголя - только вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.
Александр Ревва
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Заказчик, желающий послушать Артура Пирожкова (напомним, под таким псевдонимом Ревва работает в качестве певца) должен оплатить, помимо гонорара в пять миллионов рублей, один билет в бизнес-класс для звезды и восемь билетов экономкласса для его команды, трансфер, грузчиков, номера в пятизвездочном отеле, спортзал, спа, гримеров и личную охрану. Также музыкант требует максимальную шумоизоляцию в номере.
За границу Ревва готов полететь за 10 миллионов рублей, но при условии, если его устроит (в человеческом смысле) заказчик. Ну или ОЧЕНЬ хорошо заплатят: «Как-то на закрытом корпоративе мне заплатили 200 тысяч евро за сорок минут...»
В райдере также указано, что Артуру Пирожкову требуется минеральная вода Perrier и Evian, а также Coca-Cola в стекле, чай, кофе, соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи. Кроме того, артисту нужно предоставлять бутылку виски Macallan и по 100 евро в сутки «командировочных» для него и по 50 евро - участникам его команды.
Филипп Киркоров
Фото: Global Look Press
Повелитель перьев и красочных костюмов привык к размаху и масштабу: раньше артист требовал лимузин к трапу, машину охраны, минивэн «Мерседес» для группы и машины ГАИ для сопровождения. Даже личный повар был. Но сытые девяностые-нулевые прошли, и теперь у Филиппа Бедросовича требования попроще: цветы и зеркало в полный рост, а еще фастфуд и огромный гардероб.
В гримерке Киркорова должны находиться букеты гвоздик, сирени и хризантем и шкаф на 20 комплектов одежды. Помимо фастфуда во время гастролей певец просит мясные и сырные нарезки, морепродукты, зефир в шоколаде, фрукты и газировку.
Zivert (Юлия Сытник)
Фото: Михаил Фролов/КП
Новая наставница шоу «Голос» о своих гастрольных требованиях говорит так: «Райдер, как мне кажется, очень скромный и базовый. Не могу обойтись в гримерке без зеркала в пол, потому что во время выступлений я часто переодеваюсь. С точки зрения продуктов - ничего сверхъестественного. Вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов...» Согласитесь, и впрямь скромненько.
Дарья Зотеева (Инстасамка)
Фото: Даниил Огарин
Блогер Дарья Зотеева, имеющая армию в 6 миллионов подписчиков, ждет от заказчиков выступлений в гостиничном номере приставку Xbox, к которой должны прилагаться игры серии Forza horizon, кил грамм куриных крыльев и два кальяна. И поиграть, и перекусить.
При этом заботится восходящая звезда не только о себе. Также исполнительница требует, чтобы ее и мужа - блогера Moneyken (настоящее имя - Олег Еропкин) в аэропорту встречал Maybach или такси премиум-класса. При этом водитель автомобиля должен соблюдать тишину всю поездку и не производить фото- и видеосъемку.
В райдере указано, что во время перелетов пара пользуется VIP-услугами, включая зал ожидания рейса бизнес-класса. Подчеркивается, что на месте прибытия их должен встречать человек с креативной табличкой NaMneCash. Проживать Инстасамка согласна только в пятизвездочных гостиницах, в номере люкс. Летом в номере обязательно должен находиться солнцезащитный крем.