«Все, что я загадал, исполнилось»: итоги года и новые цели Прохора Шаляпина и других звезд российского шоу-бизнеса

Российский певец Прохор Шаляпин, как и многие россияне с приходом нового 2023-го года тоже загадывал свои желания в новогоднюю ночь после поздравления президента.

«Для меня год был продуктивным, и я очень доволен 23-м годом. Я загадываю желания - ежегодная моя традиция, соответственно, пишу их на листочке, сжигаю стряхиваю пепел в шампанское, хотя я его терпеть не могу, выпиваю бокальчик с этим пеплом. И вот все это надо успеть под бой курантов. Все, что я загадал, исполнилось».

Впереди у Прохора планов много, но он предпочитает о них не говорить вслух, боится зависти.