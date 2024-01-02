«Все, что я загадал, исполнилось»: итоги года и новые цели Прохора Шаляпина и других звезд российского шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Telaprogramma.pro выяснила, какие планы и надежды возлагают на грядущий год звезды отечественного шоу-бизнеса и чем запомнился им прошедший год.

В Новый год под бой курантов мы загадываем самое заветное желание и надеемся на лучшее, ставим очередные цели, над которыми предстоит работать в наступающем году и подводим итоги. То же самое делают и наши знаменитости.

Прохор Шаляпин о планах говорить не любит. Фото: Global Look Press

Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин, как и многие россияне с приходом нового 2023-го года тоже загадывал свои желания в новогоднюю ночь после поздравления президента.

«Для меня год был продуктивным, и я очень доволен 23-м годом. Я загадываю желания - ежегодная моя традиция, соответственно, пишу их на листочке, сжигаю стряхиваю пепел в шампанское, хотя я его терпеть не могу, выпиваю бокальчик с этим пеплом. И вот все это надо успеть под бой курантов. Все, что я загадал, исполнилось».

Впереди у Прохора планов много, но он предпочитает о них не говорить вслух, боится зависти.

«О них лучше не распространяться. Есть такие традиции, суеверие. Я в это верю. Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Нужно все концентрировать в себе, загадывать внутри и идти молча. Несмотря на то, что я экстраверт, все, что я наперед рассказывал, срывалось».

Людмила Поргина продолжит в новом году заниматься творчеством. Фото: Global Look Press 

Людмила Поргина

Актриса Людмила Поргина в этом году уволилась из Ленкома, поэтому на 2024 год возлагает большие планы.

«Я не нашла себя там применение. Меня позвал директор, но выставил в массовку. Это унизительно, оскорбительно и для моего имени, и для моего мужа - основателя этого театра. Я покинула этот дом и теперь должна преодолеть любовь к своему театру, должна ее оставить в прошлом, потому что прошлое тоже бывает замечательное».

Артистке поступают предложения с телевидения, у нее в планах сыграть антрепризу.

«У меня масса новых творений будет, изменится жизнь. Это, конечно, очень меня заводит. Я девушка эмоциональная. Так что я хочу продолжить свое творчество, сохранить память о Коле, как о выдающемся актере».

Роза Сябитова придерживается жесткого графика. Фото: Global Look Press

Роза Сябитова

Знаменитая телесваха Роза Сябитова тоже поделилась своими планами.

«Я вообще от рождения внучки живу, как режимное предприятие, у меня очень жесткий бюджет на год, планы на год, которые не то что не корректируются - они четко выполняются».

Намеченное на 2023 год строительство, благоустройство территории, съемки - все это было в планах телеведущей. Она их четко придерживалась.

«Все планы выполнены, даже сверх того, с приятным бонусом - наша программа «Давай поженимся!» вернулась в эфир, поэтому нагрузка увеличилась, но это очень приятная, счастливая нагрузка».

У Розы Раифовны уже утвержден график на следующий год, висит перед глазами знаменитости в рабочем кабинете.

«Это все опять благоустройство территории. Внучка у меня подрастает - будет красивая детская  площадка. И конечно, планы на большие проекты Первого канала. Мы это все уже обсуждаем».

У детей телеведущей Розы Сябитова запланирован отпуск, поэтому две недели она проведет с внучкой.

Владимир Левкин в новом году планирует выпустить три альбома. Фото: Global Look Press

Владимир Левкин

Владимир Левкин согласен с Шаляпиным и старается не распространяться о своих планах на 2024 год.

«Я из тех людей, которые тихим сапом делают все. Хочешь повеселить людей - расскажи о своих планах.

Есть какие-то вещи, которые в следующем году будут сделаны - это 3 новых альбома: мой, Марусин и Никин, потому что прошлый альбом у нас был совместный и назывался «Семейный альбом».

В планах бывшего солиста группы «На-на» также новые клипы и передачи. Владимир приоткрыл завесу тайны, что на новогодних каникулах выйдет несколько музыкальных телепередач, в которых исполнитель принял участие вместе с женой и дочерью.

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