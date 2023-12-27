«За деньги и заплакала! Твои слезы - показуха»: россияне ответили Ивлеевой на новые извинения

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева снова обратилась к россиянам, которые обрушились на нее с тонной критики после «голой» вечеринки. Это уже вторая попытка оправдать себя, первая закончилась неудачно, так как звезда во время записи видео все время улыбалась.

А в конце и вовсе добавила, что деньги, вырученные с мероприятия, отправит на благотворительность. Но не из-за того, что сожалеет, а просто потому, что это единственный выход из ситуации.

После так называемых извинений хейт в отношении Насти полился еще с большей силой. В искренность намерений наши соотечественники не поверили.

С Ивлеевой разорвали контракты крупные компании - МТС и банк «Тинькофф», ее начали вырезать из новогодних концертов, а корпоративы отменялись один за другим.

Досталось и звездам, которых она пригласила на свой шабаш - Филиппу Киркорову, Лолите, Диме Билану и другим. Их также коснулись санкции федеральных каналов, так как народ требовал убрать этих людей из эфиров.