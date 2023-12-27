«За деньги и заплакала! Твои слезы - показуха»: россияне ответили Ивлеевой на новые извинения

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева снова обратилась к россиянам, которые обрушились на нее с тонной критики после «голой» вечеринки. Это уже вторая попытка оправдать себя, первая закончилась неудачно, так как звезда во время записи видео все время улыбалась.
А в конце и вовсе добавила, что деньги, вырученные с мероприятия, отправит на благотворительность. Но не из-за того, что сожалеет, а просто потому, что это единственный выход из ситуации.
После так называемых извинений хейт в отношении Насти полился еще с большей силой. В искренность намерений наши соотечественники не поверили.
С Ивлеевой разорвали контракты крупные компании - МТС и банк «Тинькофф», ее начали вырезать из новогодних концертов, а корпоративы отменялись один за другим.
Досталось и звездам, которых она пригласила на свой шабаш - Филиппу Киркорову, Лолите, Диме Билану и другим. Их также коснулись санкции федеральных каналов, так как народ требовал убрать этих людей из эфиров.
Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Ивлеева в итоге записала второе обращение к народу, где уже пустила слезу и заявила, что точно знает - Россия умеет прощать. Телеведущая попросила людей простить ее и дать второй шанс. Но и тут люди не особо расчувствовались.
Зоя:
«Как по мне, сейчас совсем не то время, чтобы устраивать вечеринки в принципе… И, тем более, вести себя так аморально!».
Владимир:
«За деньги и заплакала…».
Макс-Макс:
«Если бы они это не снимали и не выкладывали, то мы бы так не разозлились. Но они же ради хайпа это делали)) Поэтому вообще не жалко. Может отрезвит кого-то, пусть накажут ее».
Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press
Анна:
«Первое время после вечеринки они все говорили другие вещи. Как только появилась угроза потерять деньги, то сразу испугались. Дело же в ценностях. Если бы были человеческие качества у них - не устраивали бы цирк».
Наталия:
«Вот и вернись теперь в реальность - туда, где ты была раньше, Настенька. Не испорченная богатством и развратом...А твои слезы - это показуха...».
Мы честно пытались найти хотя бы один комментарий в поддержку звезды, но не нашли. Люди требуют наказать Анастасию Ивлееву за такое поведение. И, похоже, компромиссов тут не будет.
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