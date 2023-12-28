В мире моды эта женщина сродни королеве Великобритании: биография Анны Винтур

Кто такая Анна Винтур?
«Железная леди глянца» Анна Винтур — старшая дочь Чарльза Винтура, редактора лондонской газеты Evening Standard. Винтур была назначена руководителем американского журнала Vogue в 1988 году. В течение нескольких лет, после того, как она стала редактором, тираж журнала вырос вдвое. Анна Винтур активно занимается благотворительной и политической деятельностью.
Анна Винтур на Открытом чемпионате США по теннису. 7 сентября 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
3 ноября 1949 года в семье редактора лондонской газеты The London Evening Standard и кинокритика на свет появилась Анна Винтур. Анна принадлежит к дворянскому роду: ее бабушка по отцовской линии является прапраправнучкой известной романистки конца XVIII века леди Элизабет Фостер, герцогини Девонширской. Анна росла со своими четырьмя братьями и сестрами, но ее старший брат Джеральд умер в результате внезапного несчастного случая, когда был ребенком. Патрик — ее младший брат, который также работает в журналистике и является политическим редактором The Guardian. Нора и Джеймс Винтур также зарекомендовали себя в неправительственных организациях.
Будущая знаменитость с юных лет демонстрировала непреклонный характер, игнорирую правила, предписываемые обществом. Многочисленные конфликты в школе, в том числе ее слишком короткие мини-юбки вопреки требованиям школьной формы, привели к решению бросить школу. Родители отвели ее на курсы моды, но она на полпути бросила учебу. Уже в 15 лет Анна получила первый опыт работы — в бутике Biba. Также она давала советы отцу как редактору газеты, как привлечь к чтению издания молодежь.
Бросив учебу, она решила погрузиться с головой в светскую жизнь Лондона 60-х. Со своей фирменной прической «паж» — впервые она сделала короткую стрижку в возрасте 15 лет и с тех пор почти не меняла ее — Винтур часто посещала те же лондонские клубы, где бывали крупнейшие звезды поп-культуры, включая участников the Beatles и Rolling Stones.
Напористость и волевой стиль управления, свойственные Анне Винтур с юных лет, она позже применила на посту редактора журнала. Эти черты характера достались ей от покойного отца, ветерана Второй мировой войны.
«Людям нравятся уверенные в себе личности, которые знают, чего они хотят», — сказал Винтур в интервью «60 минутам» в мае 2009 года.
Анна Винтур в молодые годы. Фото: соцсети
Ранняя редакторская карьера
В 1970 году Анна Винтур получила свою первую творческую работу в качестве помощника редактора в Harper’s & Queen. Здесь она познакомилась с такими влиятельными фотографами, как Хельмут Ньютон и Джим Ли. Ее тесные связи дали ей возможность увидеть несколько их фотосессий. Позже она подала в отставку и отправилась к своему парню-журналисту Джону Брэдшоу в Нью-Йорк. Затем в 1975 году она получила должность младшего редактора отдела моды, где ей пришлось работать полный рабочий день. К сожалению, ее уволили через девять месяцев.
Ее бойфренд Джон Брэдшоу связал ее с женским журналом для взрослых Viva. Она проработала несколько месяцев до его закрытия в 1978 году. В середине 1980 года Винтур стала модным редактором Savvy, а через два года получила контракт с базой компании New Fashion. Она работала под руководством редактора Эдварда, где изучала различные разделы, такие как реклама своих копий на обложках знаменитостей.
От британского Vogue к американскому Vogue
В 1983 году Анна устроилась на руководящую работу в Vogue. В следующем году Винтур вышла замуж за южноафриканского психиатра Дэвида Шаффера. А в 1986-м была объявлена главным редактором британского Vogue, после чего вернулась в Лондон, чтобы занять должность белого воротничка. К этому времени она имела полное представление, как надо развивать издание.
«Я хочу, чтобы Vogue был лаконичным, острым и сексуальным, меня не интересуют очень богатые или праздные люди. Я хочу, чтобы наши читательницы были энергичными, исполнительными женщинами, с собственными деньгами и широким кругом интересов, — сказала она лондонской Daily Telegraph. — Сейчас появился новый тип женщин. Им интересен бизнес и деньги. У них нет свободного времени ходить по магазинам. Они хотят знать, где, что, как и почему».
Анна Винтур — главный редактор журнала Vogue. Фото: соцсети
Резкая критика Винтур и отсутствие терпения вскоре заслужили несколько запоминающихся прозвищ — Ядерная Зима и Зима Нашего Недовольства. Редактору, однако, это понравилось.
«Я наемный убийца Condé Nast, — сказала она подруге. — Я люблю приходить и менять журналы».
Анна Винтур стала партнером издания «Дом и сад» журнала Conde Nast, где она сделала все возможное, чтобы установить свои профессиональные стандарты. Ее изменения включали отказ от фотографий на сумму более 2 миллионов долларов и многое другое. Когда она была назначена новым заведующим отделом, журналу не удалось накопить привычную годовую прибыль.
Естественно, многие проявили недовольство такими радикальными шагами, но руководство Condé Nast поддержали ее, выделив требовательному редактору зарплату в размере более 200 000 долларов и разрешив ежегодное пособие в размере 25 000 долларов на одежду и другие удобства. Кроме того, владельцы журнала организовали частные авиарейсы между Нью-Йорком и Лондоном, чтобы Винтур и ее муж могли быть вместе.
Возрождение Vogue: конец эры супермоделей, введение моды «хай-лоу»
Пребывание Винтур в HG длилось недолго. В 1988 году ее назначили главным редактором американского журнала Vogue, что позволило ей вернуться в Нью-Йорк. Этот шаг Condé Nast был предпринят в то время, когда его фирменное модное издание находилось на перепутье. Журнал, который с начала 60-х был флагманом мира моды, стал постепенно сдавать свои позиции перед журналом Elle, тираж которого уже достиг 850 000 платных экземпляров. Тем временем число подписчиков Vogue оставалось неизменным — 1,2 миллиона.
Опасаясь, что журнал станет нерентабельным и не дай бог скучным, Винтур была поставлена во главе редакции со всей свободой, не говоря уже о финансовой поддержке, которая была ей необходима для оживления издания. За три с половиной десятилетия своего правления в журнале Винтур более чем выполнила свою миссию, восстановив превосходство Vogue и выпустив несколько поистине грандиозных выпусков. Сентябрьский выпуск 2004 года, например, насчитывал 832 страницы, что является максимальным показателем за всю историю издания.
Попутно Винтур демонстрировала решительность и бесстрашие на новом поприще. Она решительно положила конец эре супермоделей, предпочитая демонстрировать знаменитостей. Винтур стала пионером в деле сочетания недорогих модных вещей с более дорогими. Например, в ноябре 1988 года на обложке журнала была изображена 19-летняя израильская модель, одетая в джинсы стоимостью 50 долларов и футболку, инкрустированную драгоценными камнями стоимостью 10 000 долларов.
Успешный специалист по моде
Винтур стала силой в мире моды не только благодаря своим решениям о том, что показывать в своем журнале, но и благодаря привлечению новых дизайнеров и прославлению их стилей. Она помогла сделать карьеру таким дизайнерам, как Марк Джейкобс и Александр Маккуин. В последние годы ее работа сделала ее влиятельным посредником между дизайнерами и розничными торговцами. В 2006 году она инициировала сделку между дизайнером мужской одежды Томом Брауном и Brooks Brothers, в результате которой работы Брауна появились в 90 магазинах ритейлера.
На протяжении многих лет Винтур также демонстрировала способность высказывать свое мнение. В начале 2008 года, когда Хиллари Клинтон пренебрежительно отозвалась о Vogue из-за опасений, что слишком женственный образ может подорвать ее президентские амбиции, Винтур нанесла ответный удар по лагерю Клинтон письмом в февральском номере своего журнала.
Анна Винтур и Хилларти Клинтон. Фото: соцсети
«Мысль о том, что современная женщина должна выглядеть по-мужски, чтобы ее всерьез воспринимали как стремящуюся к власти, откровенно пугает, — написала она. — Это Америка, а не Саудовская Аравия. Кроме того, сейчас 2008 год: Маргарет Тэтчер, возможно, и выглядела потрясающе в синем деловом костюме, но это было 20 лет назад. Я действительно думаю, что американцы отошли от менталитета властолюбца».
С годами за Анной Винтур закрепилась репутация человека волевого и отчужденного. Она требует соблюдать строгие странные правила. Например, в офисе нельзя принимать пищу, Младшие сотрудники не имеют право первыми здороваться с вышестоящими. И не дай бог кому-то располнеть! Сотрудники обязаны выглядеть модно и безукоризненно.
«Я очень увлечена тем, что я делаю, — сказал Винтур. — Я, безусловно, очень конкурентоспособна. Мне нравятся люди, которые делаю свою работу лучше других, и если это превращает вас в перфекциониста, то, возможно, я им и являюсь».
Критика, репутация и «Дьявол носит Prada»
Лорен Вайсбергер, бывшая ассистентка Анны Винтур, написала книгу «Дьявол носит Prada» (2003) — художественное повествование о днях ее работы в Vogue. Ее главная героиня, Миранда Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип, была требовательным боссом, мало чем отличавшимся от Винтур. По книге был снят фильм в 2006 году, и Винтур вскружила головы, когда пришла на премьеру фильма в костюме Prada. Этот шаг показал как критикам, так и фанатам, что Винтур не лишен чувства юмора.
Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada». Фото: кадр из фильма 2006 года
«Особенность книги Лорен и этого фильма в том, что я не думаю, что вымысел может превзойти реальность, — сказал британский редактор отдела моды репортеру примерно во время выхода фильма. — Вам достаточно увидеть запросы Анны на места на нью-йоркских выставках, чтобы получить представление о том, что искусство в данном случае — всего лишь плохая имитация жизни.
Большинство из нас просто просят места в первом или втором ряду. Она просит своих людей занять место, с которого ей не придется видеть себя или быть замеченной конкретными редакторами-конкурентами. Мы тратим свою рабочую жизнь на то, чтобы указывать людям, какую сумку носить с собой, но Анна настолько выше остальных из нас, что у нее даже нет сумочки. У нее лимузин. И у нее есть ходунки [сотрудники журнала Vogue] Андре Леон Тэлли и Хэмиш Боулз, чья основная работа — таскать за ней ее вещи».
В 2006 году было объявлено о планах снять документальный фильм о работе, проделанной за кулисами, для выпуска журнала Vogue за сентябрь 2007 года. Весивший почти пять фунтов, номер журнала был самым большим из когда-либо опубликованных. Фильм под названием «Сентябрьский номер» был выпущен в августе 2009 года.
Фильм впервые продемонстрировал кропотливую работу, необходимую для создания номера журнала Vogue. Рекламируемый как «настоящий дьявол носит Prada», фильм получил широкое признание критиков. Однако Винтур выглядела такой же подавленной, как и ее имитация в стиле Стрип. Один критик описал знаменитого редактора как человека, обладающего «царственной уверенностью».
Met Gala, благотворительные организации CFDA и политика
Анна Винтур. Фото: Global Look Press
В целом Винтур, похоже, не смущают критические комментарии в СМИ. Правда, намного меньше они упоминают о ее благотворительной деятельности. После теракта 11 сентября Винтур организовала сбор средств нуждающимся. Приняла участие в создании фонда поддержки перспективных дизайнеров совместно с Советом модельеров Америки. Как член правления Музея искусств Метрополитен, организовала сбор средств для отдела костюмов музея, общая сумма сборов составила за эти годы более 50 миллионов долларов. В октябре 2017 года СМИ писали о Винтур, когда она появилась на шоу «Поздно вечером» с Джеймсом Корденом, заявив, что больше никогда не пригласит Дональда Трампа на Met Gala.
В 2009 году Винтур приняла участие в авторском проекте по стимулированию экономики Нью-Йорка с помощью спонсируемого журналом Vogue Fashion's Night Out. Данное мероприятие проводилось более чем в 800 магазинах по всему городу и позволяло широкой публике совершать покупки и общаться с некоторыми элитными личностями мира моды, включая Оскара де ла Рента, Томми Хилфигера и саму Винтур.
Такие звезды, как Холли Берри и Сара Джессика Паркер, также принимали участие в этом модном празднике. Мероприятие успешно распространилось по всему миру, хотя в Нью-Йорке его перестали проводить «из-за неэффективного планирования и организации».
Анна Винтур и Сара Джессика Паркер. Фото: соцсети
Винтур активно занимается политикой. В феврале 2012 года она совместно с актрисой Скарлетт Йоханссон организовала мероприятие по сбору средств для президента Барака Обамы. На ее вечере «Подиум для победы» были представлены модные вещи и аксессуары в стиле Обамы от таких дизайнеров, как Дайан фон Фюрстенберг, Марк Джейкобс и Тори Берч.
«Взлетно-посадочная полоса больше не просто взлетно-посадочная полоса, теперь это сила, способствующая переменам в политике», — сказала Винтур в интервью New York Times.
Личная жизнь и доходы
Она и ее муж Дэвид Шаффер развелись в 1999 году. У пары двое детей — Чарльз и Кэтрин. Винтур живет в Нью-Йорке со своим бойфрендом, инвестором Шелби Брайаном.
По версии Forbes Анна является 39-й самой влиятельной женщиной в мире. Чистый капитал Анны Винтур на сегодняшний день оценивается примерно в 50 миллионов долларов. Несмотря на репутацию устрашающего и требовательного босса, влияние Анны Винтур на индустрию моды было ощутимым с момента ее первой обложки американского Vogue.
Анна Винтур и Шерби Брайан. Фото: соцсети