В мире моды эта женщина сродни королеве Великобритании: биография Анны Винтур

Резкая критика Винтур и отсутствие терпения вскоре заслужили несколько запоминающихся прозвищ — Ядерная Зима и Зима Нашего Недовольства. Редактору, однако, это понравилось.

«Я наемный убийца Condé Nast, — сказала она подруге. — Я люблю приходить и менять журналы».

Анна Винтур стала партнером издания «Дом и сад» журнала Conde Nast, где она сделала все возможное, чтобы установить свои профессиональные стандарты. Ее изменения включали отказ от фотографий на сумму более 2 миллионов долларов и многое другое. Когда она была назначена новым заведующим отделом, журналу не удалось накопить привычную годовую прибыль.

Естественно, многие проявили недовольство такими радикальными шагами, но руководство Condé Nast поддержали ее, выделив требовательному редактору зарплату в размере более 200 000 долларов и разрешив ежегодное пособие в размере 25 000 долларов на одежду и другие удобства. Кроме того, владельцы журнала организовали частные авиарейсы между Нью-Йорком и Лондоном, чтобы Винтур и ее муж могли быть вместе.

Возрождение Vogue: конец эры супермоделей, введение моды «хай-лоу»

Пребывание Винтур в HG длилось недолго. В 1988 году ее назначили главным редактором американского журнала Vogue, что позволило ей вернуться в Нью-Йорк. Этот шаг Condé Nast был предпринят в то время, когда его фирменное модное издание находилось на перепутье. Журнал, который с начала 60-х был флагманом мира моды, стал постепенно сдавать свои позиции перед журналом Elle, тираж которого уже достиг 850 000 платных экземпляров. Тем временем число подписчиков Vogue оставалось неизменным — 1,2 миллиона.

Опасаясь, что журнал станет нерентабельным и не дай бог скучным, Винтур была поставлена во главе редакции со всей свободой, не говоря уже о финансовой поддержке, которая была ей необходима для оживления издания. За три с половиной десятилетия своего правления в журнале Винтур более чем выполнила свою миссию, восстановив превосходство Vogue и выпустив несколько поистине грандиозных выпусков. Сентябрьский выпуск 2004 года, например, насчитывал 832 страницы, что является максимальным показателем за всю историю издания.

Попутно Винтур демонстрировала решительность и бесстрашие на новом поприще. Она решительно положила конец эре супермоделей, предпочитая демонстрировать знаменитостей. Винтур стала пионером в деле сочетания недорогих модных вещей с более дорогими. Например, в ноябре 1988 года на обложке журнала была изображена 19-летняя израильская модель, одетая в джинсы стоимостью 50 долларов и футболку, инкрустированную драгоценными камнями стоимостью 10 000 долларов.

Успешный специалист по моде

Винтур стала силой в мире моды не только благодаря своим решениям о том, что показывать в своем журнале, но и благодаря привлечению новых дизайнеров и прославлению их стилей. Она помогла сделать карьеру таким дизайнерам, как Марк Джейкобс и Александр Маккуин. В последние годы ее работа сделала ее влиятельным посредником между дизайнерами и розничными торговцами. В 2006 году она инициировала сделку между дизайнером мужской одежды Томом Брауном и Brooks Brothers, в результате которой работы Брауна появились в 90 магазинах ритейлера.

На протяжении многих лет Винтур также демонстрировала способность высказывать свое мнение. В начале 2008 года, когда Хиллари Клинтон пренебрежительно отозвалась о Vogue из-за опасений, что слишком женственный образ может подорвать ее президентские амбиции, Винтур нанесла ответный удар по лагерю Клинтон письмом в февральском номере своего журнала.