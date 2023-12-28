Путь от посредственного студента до знаменитого писателя: кто такой Трумэн Капоте

Ранняя жизнь и образование

Знаменитый писатель Трумэн Капоте (настоящее имя Трумэн Стрекфус Персонс) родился 30 сентября 1924 года в Новом Орлеане, США. Будучи одним из самых выдающихся авторов 20-го века, Капоте обладал харизмой, свойственной и его персонажам. Его родителями были довольно необычные люди: Лилли Мэй, девушка из небольшого городка, и очаровательный ловелас Арчи. Они уделяли мало внимания своему сыну, часто оставляли его на воспитание других людей. Большую часть своей юности Капоте прожил у родственников матери в Монровилле, в штате Алабама, США.

В Монровилле Трумэн Капоте завел дружбу с девочкой по имени Харпер Ли. Они были полными противоположностями: Капоте был ранимым мальчиком, над которым издевались другие дети за его слабость, в то время как Харпер была невоспитанным сорванцом. Но, несмотря на их различия, она восхищалась Капоте и называла его «карманным Мерлином» за его творческие способности. Эти веселые друзья и не подозревали, что когда-нибудь оба станут известными писателями.

В то время как он отдыхал со своими друзьями, Капоте также сталкивался с проблемами в своей семье. Он редко видел своих родителей и часто чувствовал, что его бросили. Одним из редких моментов, когда они обратили на него внимание, был их развод, во время которого они боролись за опеку над ним. В 1932 году он, наконец, переехал к матери и новому отчиму в Нью-Йорк, но это воссоединение было не таким, как он надеялся.

Его ранее заботливая мать изменилась, когда он стал видеть ее каждый день. Лилли Мэй — которая теперь предпочитает быть называемой Ниной — могла быть как жестокой, так и доброй по отношению к Трумэну, и он никогда не знал, как она будет себя вести. Она часто насмехалась над его женственностью и отличием от других мальчиков. Его отчим казался более стабильной фигурой в семье, но Трумэн не был заинтересован в его поддержке. Тем не менее, его отчим официально усыновил его, и в 1935 году его имя было изменено на Трумэн Гарсия Капоте.

Не сильно блеща учебой, Капоте хорошо себя показывал на тех курсах, которые его интересовали, и мало внимания уделял тем, которые его не привлекали. В период с 1933 по 1936 год он учился в частной школе для мальчиков на Манхэттене, где завоевал популярность среди своих одноклассников. Капоте был необычным мальчиком, обладающим талантом рассказывать истории и развлекать людей. Его мать хотела, чтобы он стал более мужественным, поэтому она решила отправить его в военную академию. Однако учебный год 1936-1937 годов стал для Капоте настоящей катастрофой. Будучи самым маленьким в своем классе, он часто подвергался насмешкам со стороны других кадетов.

Вернувшись в Манхэттен, Капоте стал привлекать внимание своими успехами в учебе. Некоторые преподаватели заметили его потенциал как писателя. В 1939 году семья Капоте переехала в Гринвич, Коннектикут. Там Трумэн начал учиться в средней школе Гринвича. Среди одноклассников он выделялся своим ярким характером. Вскоре у Трумэна появилась компания друзей, которые приходили к нему, чтобы курить, выпивать и танцевать в его комнате. Они вместе посещали местные клубы. В поиске приключений и возможности скрыться от всех, Трумэн и его близкая подруга Фиби Пирс часто отправлялись в Нью-Йорк и захаживали в самые популярные ночные заведения, включая клуб Stork и кафе Society.

В Гринвиче пьянство матери Трумана стало еще более усиливаться, что привело к нарастающим семейным конфликтам. Капоте плохо учился и пришлось ему повторить 12-й класс в школе Франклина после возвращения семьи на Манхэттен в 1942 году. Вместо учебы он проводил ночи в клубах и завязал дружбу с Уной О'Нил, дочерью известных писателей, а также ее подругой Глорией Вандербильт.