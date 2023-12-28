Путь от посредственного студента до знаменитого писателя: кто такой Трумэн Капоте

Кем был Трумэн Капоте?
Трумэн Капоте, известный американский писатель, прославился благодаря своему дебютному роману «Другие голоса, другие комнаты». Его рассказ «Завтрак у Тиффани», опубликованный в 1958 году, стал основой для популярного фильма. В 1966 году Капоте написал новаторскую книгу в жанре документальной литературы - «Хладнокровно». В последние годы жизни он уделял много времени общению со знаменитостями, а также боролся с зависимостью от запрещенных препаратов. Трумэн Капоте скончался в 1984 году, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Ранняя жизнь и образование
Знаменитый писатель Трумэн Капоте (настоящее имя Трумэн Стрекфус Персонс) родился 30 сентября 1924 года в Новом Орлеане, США. Будучи одним из самых выдающихся авторов 20-го века, Капоте обладал харизмой, свойственной и его персонажам. Его родителями были довольно необычные люди: Лилли Мэй, девушка из небольшого городка, и очаровательный ловелас Арчи. Они уделяли мало внимания своему сыну, часто оставляли его на воспитание других людей. Большую часть своей юности Капоте прожил у родственников матери в Монровилле, в штате Алабама, США.
В Монровилле Трумэн Капоте завел дружбу с девочкой по имени Харпер Ли. Они были полными противоположностями: Капоте был ранимым мальчиком, над которым издевались другие дети за его слабость, в то время как Харпер была невоспитанным сорванцом. Но, несмотря на их различия, она восхищалась Капоте и называла его «карманным Мерлином» за его творческие способности. Эти веселые друзья и не подозревали, что когда-нибудь оба станут известными писателями.
В то время как он отдыхал со своими друзьями, Капоте также сталкивался с проблемами в своей семье. Он редко видел своих родителей и часто чувствовал, что его бросили. Одним из редких моментов, когда они обратили на него внимание, был их развод, во время которого они боролись за опеку над ним. В 1932 году он, наконец, переехал к матери и новому отчиму в Нью-Йорк, но это воссоединение было не таким, как он надеялся.
Его ранее заботливая мать изменилась, когда он стал видеть ее каждый день. Лилли Мэй — которая теперь предпочитает быть называемой Ниной — могла быть как жестокой, так и доброй по отношению к Трумэну, и он никогда не знал, как она будет себя вести. Она часто насмехалась над его женственностью и отличием от других мальчиков. Его отчим казался более стабильной фигурой в семье, но Трумэн не был заинтересован в его поддержке. Тем не менее, его отчим официально усыновил его, и в 1935 году его имя было изменено на Трумэн Гарсия Капоте.
Не сильно блеща учебой, Капоте хорошо себя показывал на тех курсах, которые его интересовали, и мало внимания уделял тем, которые его не привлекали. В период с 1933 по 1936 год он учился в частной школе для мальчиков на Манхэттене, где завоевал популярность среди своих одноклассников. Капоте был необычным мальчиком, обладающим талантом рассказывать истории и развлекать людей. Его мать хотела, чтобы он стал более мужественным, поэтому она решила отправить его в военную академию. Однако учебный год 1936-1937 годов стал для Капоте настоящей катастрофой. Будучи самым маленьким в своем классе, он часто подвергался насмешкам со стороны других кадетов.
Вернувшись в Манхэттен, Капоте стал привлекать внимание своими успехами в учебе. Некоторые преподаватели заметили его потенциал как писателя. В 1939 году семья Капоте переехала в Гринвич, Коннектикут. Там Трумэн начал учиться в средней школе Гринвича. Среди одноклассников он выделялся своим ярким характером. Вскоре у Трумэна появилась компания друзей, которые приходили к нему, чтобы курить, выпивать и танцевать в его комнате. Они вместе посещали местные клубы. В поиске приключений и возможности скрыться от всех, Трумэн и его близкая подруга Фиби Пирс часто отправлялись в Нью-Йорк и захаживали в самые популярные ночные заведения, включая клуб Stork и кафе Society.
В Гринвиче пьянство матери Трумана стало еще более усиливаться, что привело к нарастающим семейным конфликтам. Капоте плохо учился и пришлось ему повторить 12-й класс в школе Франклина после возвращения семьи на Манхэттен в 1942 году. Вместо учебы он проводил ночи в клубах и завязал дружбу с Уной О'Нил, дочерью известных писателей, а также ее подругой Глорией Вандербильт.
Трумэн Капоте. Фото: кадр из документального фильма «Трумэн и Теннесси: интимный разговор» 2020 г.
Впервые опубликованные работы
Будучи подростком, Капоте устроился разносчиком статей для журнала New Yorker. Во время работы там он безуспешно пытался публиковать свои рассказы. Уйдя из «Нью-Йоркера», он начал работать над романом «Летний переход» и отложил его, чтобы написать новеллу под названием «Другие голоса, другие комнаты». Первые успехи Капоте были связаны не с его романами, а с несколькими короткими рассказами. В 1945 году Джордж Дэвис, редактор журнала, выбрал рассказ Капоте «Мириам» о необычной маленькой девочке для публикации. Помимо дружбы с Дэвисом, Капоте сближается с его помощником Ритой Смит. Она сестра известного американского южного писателя Кэрсона Маккалерса. Позже они познакомились, и некоторое время Капоте и Маккалерс были друзьями.
История Капоте, опубликованная в «Мадемуазель», привлекла внимание Мэри Луизы Асуэл, редактора художественной литературы в Harper’s Bazaar. В октябре 1945 года издание опубликовало ещё один мрачный и жуткий рассказ Капоте — «Дерево света». Эти рассказы, наряду с произведениями «Моя сторона дела» и «Серебряный кувшин», помогли начать карьеру писателя и открыли ему двери в литературный мир Нью-Йорка.
Капоте упорно трудился над своим первым романом и получил помощь от Кэрсона Маккаллерса в его работе. Он воспользовался этой помощью, чтобы поступить в Яддо, известную художественную колонию в штате Нью-Йорк, и провел там часть лета 1946 года. Там он продолжал работать над своим романом и закончил рассказ «Безголовый ястреб», который был опубликован в «Мадемуазель» той же осенью. В том же году он получил престижную О. Генри премию за свой рассказ «Мириам».
Основные моменты карьеры
Роман Трумана Капоте «Другие голоса, другие комнаты» был опубликован в 1948 году и вызвал противоречивые отзывы. В книге рассказывается о мальчике, которого после смерти матери отправляют жить к отцу, владеющему старой ветхой плантацией. В течение некоторого времени мальчик не видит своего отца и вынужден взаимодействовать со своей мачехой, ее двоюродным братом и другими странными обитателями этого пустынного места. Хотя некоторые критики выразили недовольство некоторыми аспектами книги, многие рецензенты высоко оценили писательское мастерство Капоте. Несмотря на неоднозначные отклики, книга хорошо продавалась.
За успехом «Других голосов, других комнат» последовала публикация сборника рассказов «Дерево света» в 1949 году. В 1950 году были опубликованы путевые заметки Капоте, объединенные в книгу под названием «Местный колорит». В 1951 году был выпущен долгожданный второй роман Капоте «Травяная арфа». Это фантастическая история о необычной группе героев, которые прячутся от своих проблем в большом дереве. По заказу бродвейского продюсера Сент-Саббера Капоте адаптировал свою книгу для сцены. Декорациями и костюмами занимался близкий друг Капоте Сесил Битон. Комедия была впервые представлена в марте 1952 года, и ее показ завершился через 36 спектаклей.
В 1953 году Капоте начал работать в киноиндустрии. Он написал сценарий фильма «Вокзал Термини», с Дженнифер Джонс и Монтгомери Клифтом в главных ролях. Во время съёмок в Италии Капоте подружился с Клифтом. После завершения проекта, Капоте сразу же начал работу над сценарием для фильма «Посрами дьявола» Джона Хьюстона с Хамфри Богартом, Дженнифер Джонс и Джиной Лоллобриджидой.
Несмотря на свою предыдущую неудачу, по требованию Суббера Капоте адаптировал для театральной сцены историю о гаитянской проституции «Дом цветов». Бродвейская премьера мюзикла состоялась в 1954 году, главную роль исполнила Перл Бейли, в постановке также участвовали Элвин Эйли и Диана Кэрролл. Несмотря на усилия создателей и актерского состава, шоу не привлекло должного внимания критиков и коммерческого успеха, и было закрыто после 165 показов. В том же году Капоте пережил тяжелую личную потерю - смерть его матери.
Капоте всегда восхищался богатой и аристократической элитой и стал заметной фигурой в этих кругах. Он дружил с Глорией Гиннесс, Биллом и Бейб Пейли (основателями телерадиосети CBS), с Джеки Кеннеди и её сестрой Ли Радзивилл, с К.З. Гестом и со многими другими. Когда-то чуждавшийся светских тусовок, теперь Капоте сам получал приглашения на круизы на яхтах своих состоятельных друзей и на отдых в их поместьях. Ему нравилось сплетничать – как слушать, так и распространять слухи. В конце 1950-х годов Капоте приступил к обсуждению романа, основанного на жизни этой элитарной среды, дав ему название «Услышанные молитвы».
В 1958 году к Капоте пришел новый успех с «Завтраком у Тиффани». Он исследовал жизнь тусовщицы из Нью-Йорка Холли Голайтли - женщины, которая зависила от мужчин в жизни. С его обычным стилем и элегантностью Капоте создал привлекательного персонажа в контексте хорошо проработанной истории. Через три года была выпущена киноинтерпретация с Одри Хэпберн в роли Холли. Капоте желал, чтобы Мерилин Монро исполнила главную роль, и он был разочарован этим воплощением.
Одри Хепберн в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани» 1691 г. Фото: Global Look Press
«Хладнокровно»
Следующим важным проектом для Капоте стала статья для журнала The New Yorker. Он взялся вместе со своим другом Ли писать о последствиях убийства четырех членов семьи Клаттер из небольшой фермерской общины в Канзасе. Оба отправились в Канзас, чтобы провести опросы среди местных жителей, друзей и родственников погибших, а также с следователями, работавшими над расследованием. Из-за своей яркой индивидуальности и стиля Капоте сначала было сложно завоевать доверие местных жителей. Вся их информация была записана вручную без использования магнитофонов, и в конце каждого дня они сравнивали свои заметки и наблюдения.
Когда Ричард Хикок и Перри Смит, подозреваемые в убийстве Клаттеров, находились в Канзасе, они были задержаны в Лас-Вегасе и возвращены обратно. Эрдли Ли и Трумэн Капоте провели допросы сразу после их прибытия в январе 1960 года, а затем вернулись в Нью-Йорк.
Капоте начал работу над статьей о произошедшем, которая позже стала шедевром популярной литературы. Он вел переписку с обвиняемыми, чтобы узнать больше подробностей о преступлении. Весной 1960-го Ли и Капоте снова приехали в Канзас на судебное заседание по делу об убийстве.
Хикок и Смит были приговорены к смертной казни за убийство членов семьи Клаттер, однако приведение приговора в исполнение было отложено из-за серии апелляций. Они надеялись, что Капоте поможет им избежать смертной казни, поэтому были расстроены, узнав, что название книги было «Хладнокровно», что указывало на то, что убийства были умышленными.
Создание шедевра научно-популярной литературы потребовало от Капоте значительных усилий, и он продолжал работать над ним в течение многих лет, ожидая завершения истории в правовой системе. В конечном итоге, Хикок и Смит были казнены в апреле 1965 года. По просьбе осужденных Капоте присутствовал при казни. Он не встречался с ними накануне казни, но посетил их незадолго до повешения.
«Хладнокровно» стало успешным как среди критиков, так и среди читателей, и быстро стало бестселлером после публикации. Капоте применил ряд приемов из художественной литературы, чтобы сделать историю более интересной для читателей. Произведение было впервые опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» в четырех частях, и читатели ждали с нетерпением каждую часть.
Хотя успех книги «Хладнокровно» принес Капоте признание и богатство, после этого проекта он уже никогда не был тем же человеком. Вхождение в такую темную область сказалось на его психическом и физическом состоянии. Капоте, известный своей склонностью к алкоголизму, стал употреблять больше алкоголя и принимать транквилизаторы, чтобы успокоить свои расшатанные нервы. Его проблемы с зависимостью усугубились в последующие годы.
Трумэн Капоте. Фото: кадр из документального фильма «Трумэн и Теннесси: интимный разговор» 2020 г.
Последние годы и смерть
Несмотря на трудности, Капоте сумел организовать одно из самых значительных светских событий XX века. Он организовал «Черно-белый бал», который привлек его светских друзей, известных писателей и звезд. Это мероприятие получило широкую огласку. Бал состоялся 28 ноября 1966 года в Большом бальном зале отеля «Плаза». Издатель Кэтрин Грэм была почетным гостем мероприятия. Капоте определил дресс-код бала: мужчины должны были быть в костюмах с черными галстуками, а женщины могли выбрать либо черное, либо белое платье. Всем гостям необходимо было надеть маски. Одним из самых запоминающихся моментов бала стал танец актрисы Лорен Бэколл с хореографом и режиссером Джеромом Роббинсом.
Друзья из общества, собравшиеся на бал, были потрясены несколько лет спустя, когда Труман Капоте опубликовал главу из своей книги «Отвеченные молитвы» в журнале Esquire в 1976 году. В этой главе, под названием «La Cote Basque, 1965», многие тайны его светских друзей были раскрыты под тонкими завуалированными образами. Многие из его друзей, чьи секреты были обнародованы, отвернулись от него, и он был оскорблен их отказом. В конце 1970-х годов Капоте часто посещал вечеринки в знаменитом клубе Studio 54, где общался с известными людьми, такими как Энди Уорхол, Бьянка Джаггер и Лайза Миннелли.
Опубликованная в 1980 году последняя значительная работа Капоте «Музыка для хамелеонов» была сборником научно-популярных и художественных работ, включая повесть «Вырезанные вручную гробы». Хотя книга и имела успех, Капоте в то время уже испытывал трудности, борясь с зависимостями и проблемами со здоровьем.
В свои последние годы Капоте столкнулся с серьезными проблемами здоровья. Он несколько раз тяжело упал, не смог восстановиться после этого и попал в больницу на Лонг-Айленде из-за передозировки. В конце концов, Капоте отправился в Калифорнию, чтобы остаться у своей старой подруги Джоан Карсон, бывшей жены Джонни Карсона. В ее доме в Лос-Анджелесе 25 августа 1984 года Труман Капоте скончался.
После смерти Капоте его друг, Джоан Карсон, унаследовала часть его праха. Когда Карсон умерла в 2015 году, останки Капоте стали частью ее наследства. В сентябре 2016 года останки были проданы на аукционе в Лос-Анджелесе за 43 750 долларов. Анонимный покупатель приобрел их, и они находились в деревянном японском ящике. Некоторые считали это неподходящим для известной личности, но президент Julien’s Auctions Даррен Жюльен сказал, что уверен:
«Капоте бы это одобрил. Он любил внимание прессы и по-прежнему попадает в заголовки газет».