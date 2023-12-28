Икона стиля, благотворитель и страж Белого дома: чем прославилась Жаклин Кеннеди Онассис

Кем была Жаклин Кеннеди Онассис?
Жаклин Кеннеди Онассис вышла замуж за будущего президента Джона Ф. Кеннеди в 1953 году. Став первой леди после его инагурации в 1961-м, она сосредоточилась на восстановлении былой роскоши Белого дома и защите его собственности. После гибели Джона Кеннеди три года спустя, Жаклин переехала в Нью-Йорк, где в 1968 связала себя узами брака с греческим судоходным магнатом Аристотелем Онассисом. Она скончалась от рака в 1994 году.
Молодожены Джон и Жаклин Кеннеди игриво спускаются с небольшого холма на ферме Хаммерсмит, 12 сентября 1953 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
28 июля 1929 года в городе Саутгемптон, что в штате Нью-Йорк, на свет появилась Жаклин Бувье, дочь Джона Бувье и Джанет. Отец девочки занимался маклерством на бирже, а мать была профессиональной наездницей. Жаклин была смышленой, любознательной и порой непоседливой девочкой. Один из ее учителей в начальной школе отзывался о ней как о «прелестной маленькой девочке, очень умной, одаренной и иногда несносной». Другой педагог, не столь очарованный юной ученицей, отметил, что «из-за неприемлемого поведения на уроке географии, было решено исключить ее».
У юной Жаклин было беззаботное детство. С ранних лет она посещала балетные занятия в Метрополитан-опера, а также брала уроки французского. Как и ее мать, она питала страсть к верховой езде и достигла в этом значительных успехов. В возрасте 12 лет Жаклин уже могла похвастаться победой на национальных соревнованиях по конному спорту среди юниоров. Новость об этом достижении юной наездницы попала даже на страницы «Нью-Йорк таймс», где сообщалось: «Жаклин Бувье - 11-летняя наездница из Лонг-Айленда - одержала победу в соревнованиях. Это редкое достижение. Нечасто одной и той же наезднице удается выиграть оба соревнования за одно шоу».
Жаклин обучалась в престижной школе-интернате мисс Портер в Фармингтоне (штат Коннектикут). Помимо высоких академических стандартов, школа уделяла большое внимание хорошим манерам и умению вести светскую беседу. Здесь она показала себя как успешная ученица, писала эссе и стихотворения для школьной газеты, а в выпускном классе получила награду за лучшее литературное произведение. В том же выпускном классе (1947 год) местная газета назвала ее «Дебютанткой года». Но у Жаклин были более высокие амбиции, нежели признание ее красоты и статуса. В своем ежегодном альманахе она написала, что ее жизненная мечта - «не стать домохозяйкой».
После окончания школы мисс Жаклин Бувье поступила в колледж Вассара в Нью-Йорке, где изучала историю, литературу, искусство и французский язык. Свой первый год обучения она провела в Париже.
«Я полюбила этот год больше, чем какой-либо другой в своей жизни, — позже писала она о своей жизни там. — Жизнь вдали от дома дала мне возможность посмотреть на себя со стороны. Я научилась не стыдиться искреннего желания учиться, чему-то, что всегда пыталась скрыть, и вернулась домой с радостью, готовая начать все сначала здесь, но влюбленная в Европу, которая, я боюсь, никогда меня больше не покинет».
По окончании первого года обучения в Париже Жаклин перевелась в Университет Джорджа Вашингтона, где в 1951 году получила степень бакалавра по французской литературе. После завершения обучения в университете в 1951 году она получила работу «любопытной девочки-репортера» в газете Washington Times-Herald, где её задачей было фотографировать и брать интервью у жителей Вашингтона, затем объединять эти фотографии и интервью в своей колонке. Некоторые из ее самых заметных статей включали интервью с Ричардом Никсоном и репортажи о инаугурации Президента Дуайта Эйзенхауэра и коронации Королевы Елизаветы II.
Джеки и Кэролайн Кеннеди верхом на коне Руфусе, март 1963 года. Фото: Global Look Press
Первая леди США
В 1952 году на званом обеде Жаклин познакомилась с молодым конгрессменом Джоном Ф. Кеннеди. Последний, будучи дерзким, перегнулся через блюдо со спаржей и пригласил её на свидание. Через год, 12 сентября 1953, они поженились. В 1957 Жаклин родила дочь Кэролайн, а также подтолкнула мужа к написанию книги «Профили мужества», которую впоследствии помогла отредактировать.
В январе 1960 г. Джон Ф. Кеннеди объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США. Несмотря на то, что Жаклин была в то время беременна и, следовательно, не могла активно участвовать в его предвыборной борьбе, она постоянно поддерживала его кампанию из дома. Она занималась ответами на письма, проводила интервью, создавала рекламные ролики и руководила еженедельной газетной колонкой под названием «Жена из предвыборной кампании».
8 ноября 1960 года Кеннеди выиграл у Ричарда Никсона с небольшим перевесом и стал 35-м президентом Соединенных Штатов. Меньше чем через три недели после его победы, Жаклин родила их второго ребенка, Джона Фитцджеральда Кеннеди-младшего. У пары родился и третий ребенок, Патрик Кеннеди, 7 августа 1963 года, но он скончался два дня спустя.
В качестве первой леди, Жаклин Кеннеди провела реставрацию Белого дома, превратив его в музей истории и культуры США. По ее мнению, каждый мальчик, посетивший музей, должен вдохновиться историей своей страны. Она приобрела множество произведений искусства и исторических предметов, включая артефакты Джорджа Вашингтона, Джеймса Мэдисона и Авраама Линкольна, а также предметов, представляющих различные периоды американской культуры. Она настаивала, что все предметы в Белом Доме должны иметь свою историю и предназначение, и просто «украшение» здесь неуместно.
Кульминацией проекта стало проведение Жаклин Кеннеди экскурсии по отреставрированному Белому дому на национальном телевидении 14 февраля 1962 года. Ее спецвыпуск посмотрело рекордное количество зрителей - 56 миллионов. За это выступление Онассис была удостоена почетной премии «Эмми».
Будучи первой леди, Жаклин стала выдающимся покровителем искусства. Помимо обычных гостей государственных обедов, таких как официальные лица, дипломаты и государственные деятели, Онассис приглашала ведущих писателей, художников, музыкантов и ученых пообщаться с политиками высшего эшелона. Выдающийся скрипач Исаак Стерн после одного из обедов написал Кеннеди следующее: «Было бы сложно передать Вам, насколько освежающим и ободряющим было обнаружить столь серьезное внимание и уважение к искусству в Белом доме. Для многих из нас это стало одним из наиболее волнующих событий на современной американской арене культуры».
Кроме того, Жаклин часто ездила за границу, как вместе с президентом, так и сама, и ее глубокие знания иностранных культур и языков (она свободно говорила по-французски, по-испански и по-итальянски) помогли завоевать расположение к Америке. Она была так почетно принята во Франции, что президент Кеннеди представился как «человек, который сопровождал Жаклин Кеннеди в Париж». Советник президента Кларк Клиффорд написал ей:
«Иногда кто-то удивляет воображение людей по всему миру. Вы сделали это. И что более важно, благодаря вашей любезности и такту вы превратили это редкое достижение в невероятно важное достояние для этой нации».
Президент Джон Кеннеди и его жена Жаклин сидят в своем лимузине в Капитолии, Вашингтон, после церемонии инаугурации, 20 января 1961 года. Фото: Global Look Press
Убийство Кеннеди
22 ноября 1963 года Жаклин была рядом с президентом в кабриолете Lincoln Continental, когда Ли Харви Освальд выстрелил в них в Далласе, штат Техас. Она потеряла своего мужа в возрасте 34 лет. Ее спокойствие и достоинство в заляпанном кровью розовом костюме стали символом национального горя. Она также создала метафору для администрации своего мужа после его смерти, которая осталась ее неизменным символом: Камелот, идиллический замок легендарного короля Артура.
«Снова будут великие президенты, — сказала Жаклин Кеннеди, — но другого Камелота больше никогда не будет».
Похороны Джона Кеннеди; Жаклин Кеннеди со своими детьми Кэролайн и Джоном, спереди слева Роберт Кеннеди, 25 ноября 1963 года – Вашингтон, округ Колумбия, США – Фото: Global Look Press
Брак с Аристотелем Онассисом
В 1968 году, спустя пять лет после убийства Джона Ф. Кеннеди, его супруга Жаклин вышла замуж за богатого греческого бизнесмена по имени Аристотель Онассис. Тем не менее, их брак продлился всего семь лет, так как Онассис скончался в 1975 году. Это сделало Жаклин вдовой во второй раз.
Вернувшись к своей карьере после смерти второго мужа, Жаклин возобновила работу в издательстве Viking Press в Нью-Йорке в качестве редактора. Позже она перешла в другое издательство, Doubleday, на должность старшего редактора.
Жаклин Бувье Кеннеди Онассис умерла 19 мая 1994 года, в возрасте 64 лет, и была похоронена рядом со своим мужем, президентом Кеннеди, на Арлингтонском кладбище. На ее могиле горит вечный огонь в память о ней и о президенте.
В памяти людей Жаклин Кеннеди Онассис остается одной из самых популярных и узнаваемых первых леди Америки. В течение всей своей жизни ее имя не исчезало из списков наиболее почитаемых женщин мира. Образованная, красивая и очень стильная, она стала символом своей эпохи и американской культуры в целом. По словам историка Дугласа Бринкли, «она была эталоном элегантности после Второй мировой войны… Никогда не было такой первой леди как Жаклин Кеннеди… ни у одной другой женщины, занимавшей этот пост в двадцатом веке, не было такой харизмы. Она превратилась в настоящую икону».
Арлингтонское национальное кладбище, могила Жаклин Бувье Кеннеди Онассис. Фото: Global Look Press