Икона стиля, благотворитель и страж Белого дома: чем прославилась Жаклин Кеннеди Онассис

Ранняя жизнь

28 июля 1929 года в городе Саутгемптон, что в штате Нью-Йорк, на свет появилась Жаклин Бувье, дочь Джона Бувье и Джанет. Отец девочки занимался маклерством на бирже, а мать была профессиональной наездницей. Жаклин была смышленой, любознательной и порой непоседливой девочкой. Один из ее учителей в начальной школе отзывался о ней как о «прелестной маленькой девочке, очень умной, одаренной и иногда несносной». Другой педагог, не столь очарованный юной ученицей, отметил, что «из-за неприемлемого поведения на уроке географии, было решено исключить ее».

У юной Жаклин было беззаботное детство. С ранних лет она посещала балетные занятия в Метрополитан-опера, а также брала уроки французского. Как и ее мать, она питала страсть к верховой езде и достигла в этом значительных успехов. В возрасте 12 лет Жаклин уже могла похвастаться победой на национальных соревнованиях по конному спорту среди юниоров. Новость об этом достижении юной наездницы попала даже на страницы «Нью-Йорк таймс», где сообщалось: «Жаклин Бувье - 11-летняя наездница из Лонг-Айленда - одержала победу в соревнованиях. Это редкое достижение. Нечасто одной и той же наезднице удается выиграть оба соревнования за одно шоу».

Жаклин обучалась в престижной школе-интернате мисс Портер в Фармингтоне (штат Коннектикут). Помимо высоких академических стандартов, школа уделяла большое внимание хорошим манерам и умению вести светскую беседу. Здесь она показала себя как успешная ученица, писала эссе и стихотворения для школьной газеты, а в выпускном классе получила награду за лучшее литературное произведение. В том же выпускном классе (1947 год) местная газета назвала ее «Дебютанткой года». Но у Жаклин были более высокие амбиции, нежели признание ее красоты и статуса. В своем ежегодном альманахе она написала, что ее жизненная мечта - «не стать домохозяйкой».

После окончания школы мисс Жаклин Бувье поступила в колледж Вассара в Нью-Йорке, где изучала историю, литературу, искусство и французский язык. Свой первый год обучения она провела в Париже.

«Я полюбила этот год больше, чем какой-либо другой в своей жизни, — позже писала она о своей жизни там. — Жизнь вдали от дома дала мне возможность посмотреть на себя со стороны. Я научилась не стыдиться искреннего желания учиться, чему-то, что всегда пыталась скрыть, и вернулась домой с радостью, готовая начать все сначала здесь, но влюбленная в Европу, которая, я боюсь, никогда меня больше не покинет».

По окончании первого года обучения в Париже Жаклин перевелась в Университет Джорджа Вашингтона, где в 1951 году получила степень бакалавра по французской литературе. После завершения обучения в университете в 1951 году она получила работу «любопытной девочки-репортера» в газете Washington Times-Herald, где её задачей было фотографировать и брать интервью у жителей Вашингтона, затем объединять эти фотографии и интервью в своей колонке. Некоторые из ее самых заметных статей включали интервью с Ричардом Никсоном и репортажи о инаугурации Президента Дуайта Эйзенхауэра и коронации Королевы Елизаветы II.