Необычные тосты на Новый 2024 год: короткие и смешные, для корпоратива и на все случаи жизни

Один из персонажей комедии «Кавказская пленница» говорит, что тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. От себя добавим, что вино без тоста – это то же самое, что ночь любви без жениха.

Но важные слова нужно произносить с чувством, с толком, с расстановкой и придерживаться некоторых правил, чтобы не было мучительно больно за бесцельно выпитый бокал, и чтобы вас точно услышали.

Например, лучше произносить тост в середине или в конце вечера, потому что в его начале люди рассаживаются, делятся новостями и радостью встреч, а потом приступают к трапезе. Им не до вашего тоста!

А если вы все-таки взяли в руки бокал, то согласно этикету лучше предоставить первое слово хозяину дома или главе компании. Специалисты рекомендуют выучить свой тост заранее, отрепетировать его перед зеркалом, мысленно чокнуться со своим отражением и пожелать себе удачи.

А когда все же наступит важный момент, и вы окажетесь в теплой компании, говорите красиво, делая паузы в нужных местах и не затягивайте свою речь дольше трех минут. Затем призовите всех поднять бокалы.

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