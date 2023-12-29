Необычные тосты на Новый 2024 год: короткие и смешные, для корпоратива и на все случаи жизни

Предлагаем вам тосты на все случаи жизни. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница» 

Teleprogramma.pro рассказывает, как оригинально поздравить родных, друзей и коллег.

Один из персонажей комедии «Кавказская пленница» говорит, что тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. От себя добавим, что вино без тоста – это то же самое, что ночь любви без жениха. 

Но важные слова нужно произносить с чувством, с толком, с расстановкой и придерживаться некоторых правил, чтобы не было мучительно больно за бесцельно выпитый бокал, и чтобы вас точно услышали. 

Например, лучше произносить тост в середине или в конце вечера, потому что в его начале люди рассаживаются, делятся новостями и радостью встреч, а потом приступают к трапезе. Им не до вашего тоста!  

А если вы все-таки взяли в руки бокал, то согласно этикету лучше предоставить первое слово хозяину дома или главе компании. Специалисты рекомендуют выучить свой тост заранее, отрепетировать его перед зеркалом, мысленно чокнуться со своим отражением и пожелать себе удачи. 

А когда все же наступит важный момент, и вы окажетесь в теплой компании, говорите красиво, делая паузы в нужных местах и не затягивайте свою речь дольше трех минут. Затем призовите всех поднять бокалы. 

А Teleprogramma.pro предлагает вам новогодние тосты на все случаи жизни, собранные на необъятных просторах Интернета. 

Для корпоративов: 

 После вашего тоста не исключено, что коллеги посмотрят на вас по-другому: кадр из фильма «Служебный роман» 

Все помнят историю про маленькую, но очень гордую птичку. И про мораль этой истории: чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Но надо помнить еще и о том, что напиваться в одиночестве – признак алкоголизма. Так будем же напиваться в коллективе!

Надо бороться с недостатками в коллективе. Говорят, что молодость – это недостаток, который со временем проходит. Так пусть же время проходит, а недостаток остается! Не будем с ним бороться!

Дракон для нас — любимый зверь!

Тостуем прибыль без потерь!

И двери открываем счастью —

Нам не страшны теперь напасти!

Вспоминать о них негоже,

Если с нами Брат Дракоша!

 

За коллег и коллектив,

За каскад альтернатив,

За работу, что люблю,

С радостью сегодня пью!

С Новым годом, коллеги! Давайте выпьем за то, чтобы отныне мы всегда приходили на работу с легким сердцем, а уходили — с тяжелыми карманами!

Тосты для самых близких и дорогих 

В фильме «Великий Гэтсби» рассказывается о великой любви. Фото: кадр из фильма  

Дракон — прожорливое существо. Так пусть же в Новом году свой голод он утоляет исключительно любовью!

Пусть Новый год счастливым будет, 

А чтоб он радостно прошел, 

Пусть будут рядом те, кто любит, 

И те, с кем очень хорошо!

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Пусть Новый год будет по-настоящему снежным и морозным. А если снег в этот зимний праздник все-таки растает, и расцветут цветы, то пусть это случится только от пылающей в сердце любви, а не из-за пресловутого глобального потепления!

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в Новом году в ваших домах всегда раздавался смех, и было счастье!

Универсальные тосты для Нового 2024 года 

Некоторые тосты универсальны для любой теплой компании. Фото: кадр из фильма «Особенность национальной рыбалки» 

Дракон — свирепое существо. Но даже он на Новый год становится добрым и пушистым. Так выпьем же за то, чтобы светлая новогодняя магия действовала все 366 дней!

В одном известном фэнтези Дракон разрушил город гномов, захватил их сокровища и никого к ним не подпускал. Пусть наш Дракон будет не таким злым и алчным и обязательно поделится с нами своими богатствами в Новом году!

Если говорить о драконах, то как тут не вспомнить об «Игре Престолов»? И пусть новогодняя ночь будет долгой, но не тёмной и полной ужасов с Белыми Ходоками, а светлой от гирлянд и фейерверков, наполненной радостью и с добрыми снеговиками!

Жизнь похожа на новогоднюю гирлянду — стоит перегореть одной лампочке, как все остальные гаснут. Уж если что-то одно у человека не заладилось — все из рук валится. Так давайте выпьем за то, чтобы гирлянда ярких событий в нашей жизни переливалась всеми цветами и никогда не перегорала! За то, чтобы не перегореть и в следующем году!

Нужно всегда помнить, что в мире есть всего лишь два вида людей. Одни катят этот мир и что-то в нем меняют. А другие бегут рядом и в ужасе кричат: «Куда же катится этот мир!» Так давайте же не будем сторонними наблюдателями в своей жизни и приложим свои силы, чтобы что- то в нем изменить!

Короткие тосты 

Краткость – сестра таланта. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» 

Выпьем за то, чтобы в Новом году любое настроение было всегда с кем делить!

Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в Новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.

Выпьем за единство и борьбу противоположностей! Чтобы в Новом 2024 году трезвая голова и пламенное сердце не мешали друг другу!

Пусть все неприятности в Новом году будут такими же короткими, как смена одного года другим!

 

Пусть везет нам даже в малом,

Пусть вперед судьба ведет,

Поднимайте же бокалы

За волшебный Новый год!

 

 

Смешные тосты на Новый год 

Дорогие коллеги, даже если сегодня кто-то не рассчитает в горячительном и угодит лицом в салат, ничего страшного! Овощные маски прекрасно омолаживают кожу. Так пусть же в Новом 2024 году в любых событиях, неприятных на первый взгляд, мы всегда умеем видеть свои большие плюсы. Давайте выпьем за бездонную глубину позитивного взгляда на жизнь!

Дорогие друзья, мы с вами хорошо знаем жизнь. И поэтому вряд ли будем спорить с простой истиной: все блага приходят к нам через людей. Давайте же выпьем, чтобы в Новом 2024 году у нас было как можно больше помощников: Дед Мороз, Снегурочка, Старик Хоттабыч, Гарри Поттер, Белоснежка с гномами и мистические Драконы из восточных сказаний!

У жизни свое чувство юмора, а у судьбы – своя ирония. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» 

Дракон — это не только огонь, но и три-четыре тонны… Так, что-то меня не туда понесло. В общем, желаю всем такого достатка, который позволит прокормить даже дракона, и не одного, если потребуется. С Новым годом!

В наших сказках есть свой Дракон, Змей Горыныч, у которого целых три головы. А как говорится, одна голова — хорошо… Ну, вы поняли. Так давайте же в Новом году, прежде чем принять какое-либо серьёзное решение, подумаем хотя бы три раза. За разумность! 

Если этой ночью вы вдруг встретите Дракона, не пугайтесь, а просто спокойно пройдите мимо и попробуйте больше не пить. С Новым годом!

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