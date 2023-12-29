Необычные тосты на Новый 2024 год: короткие и смешные, для корпоратива и на все случаи жизни

Один из персонажей комедии «Кавказская пленница» говорит, что тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. От себя добавим, что вино без тоста – это то же самое, что ночь любви без жениха.
Но важные слова нужно произносить с чувством, с толком, с расстановкой и придерживаться некоторых правил, чтобы не было мучительно больно за бесцельно выпитый бокал, и чтобы вас точно услышали.
Например, лучше произносить тост в середине или в конце вечера, потому что в его начале люди рассаживаются, делятся новостями и радостью встреч, а потом приступают к трапезе. Им не до вашего тоста!
А если вы все-таки взяли в руки бокал, то согласно этикету лучше предоставить первое слово хозяину дома или главе компании. Специалисты рекомендуют выучить свой тост заранее, отрепетировать его перед зеркалом, мысленно чокнуться со своим отражением и пожелать себе удачи.
А когда все же наступит важный момент, и вы окажетесь в теплой компании, говорите красиво, делая паузы в нужных местах и не затягивайте свою речь дольше трех минут. Затем призовите всех поднять бокалы.
А Teleprogramma.pro предлагает вам новогодние тосты на все случаи жизни, собранные на необъятных просторах Интернета.
Для корпоративов:
После вашего тоста не исключено, что коллеги посмотрят на вас по-другому: кадр из фильма «Служебный роман»
Все помнят историю про маленькую, но очень гордую птичку. И про мораль этой истории: чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Но надо помнить еще и о том, что напиваться в одиночестве – признак алкоголизма. Так будем же напиваться в коллективе!
Надо бороться с недостатками в коллективе. Говорят, что молодость – это недостаток, который со временем проходит. Так пусть же время проходит, а недостаток остается! Не будем с ним бороться!
Дракон для нас — любимый зверь!
Тостуем прибыль без потерь!
И двери открываем счастью —
Нам не страшны теперь напасти!
Вспоминать о них негоже,
Если с нами Брат Дракоша!
За коллег и коллектив,
За каскад альтернатив,
За работу, что люблю,
С радостью сегодня пью!
С Новым годом, коллеги! Давайте выпьем за то, чтобы отныне мы всегда приходили на работу с легким сердцем, а уходили — с тяжелыми карманами!
Тосты для самых близких и дорогих
В фильме «Великий Гэтсби» рассказывается о великой любви. Фото: кадр из фильма
Дракон — прожорливое существо. Так пусть же в Новом году свой голод он утоляет исключительно любовью!
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Пусть Новый год будет по-настоящему снежным и морозным. А если снег в этот зимний праздник все-таки растает, и расцветут цветы, то пусть это случится только от пылающей в сердце любви, а не из-за пресловутого глобального потепления!
Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в Новом году в ваших домах всегда раздавался смех, и было счастье!
Универсальные тосты для Нового 2024 года
Некоторые тосты универсальны для любой теплой компании. Фото: кадр из фильма «Особенность национальной рыбалки»
Дракон — свирепое существо. Но даже он на Новый год становится добрым и пушистым. Так выпьем же за то, чтобы светлая новогодняя магия действовала все 366 дней!
В одном известном фэнтези Дракон разрушил город гномов, захватил их сокровища и никого к ним не подпускал. Пусть наш Дракон будет не таким злым и алчным и обязательно поделится с нами своими богатствами в Новом году!
Если говорить о драконах, то как тут не вспомнить об «Игре Престолов»? И пусть новогодняя ночь будет долгой, но не тёмной и полной ужасов с Белыми Ходоками, а светлой от гирлянд и фейерверков, наполненной радостью и с добрыми снеговиками!
Жизнь похожа на новогоднюю гирлянду — стоит перегореть одной лампочке, как все остальные гаснут. Уж если что-то одно у человека не заладилось — все из рук валится. Так давайте выпьем за то, чтобы гирлянда ярких событий в нашей жизни переливалась всеми цветами и никогда не перегорала! За то, чтобы не перегореть и в следующем году!
Нужно всегда помнить, что в мире есть всего лишь два вида людей. Одни катят этот мир и что-то в нем меняют. А другие бегут рядом и в ужасе кричат: «Куда же катится этот мир!» Так давайте же не будем сторонними наблюдателями в своей жизни и приложим свои силы, чтобы что- то в нем изменить!
Короткие тосты
Краткость – сестра таланта. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Выпьем за то, чтобы в Новом году любое настроение было всегда с кем делить!
Жизнь прекрасна даже тогда, когда по щекам текут слезы. Так выпьем же за то, чтобы в Новом году по нашим щекам текли слезы только радости и счастья.
Выпьем за единство и борьбу противоположностей! Чтобы в Новом 2024 году трезвая голова и пламенное сердце не мешали друг другу!
Пусть все неприятности в Новом году будут такими же короткими, как смена одного года другим!
Пусть везет нам даже в малом,
Пусть вперед судьба ведет,
Поднимайте же бокалы
За волшебный Новый год!
Смешные тосты на Новый год
Дорогие коллеги, даже если сегодня кто-то не рассчитает в горячительном и угодит лицом в салат, ничего страшного! Овощные маски прекрасно омолаживают кожу. Так пусть же в Новом 2024 году в любых событиях, неприятных на первый взгляд, мы всегда умеем видеть свои большие плюсы. Давайте выпьем за бездонную глубину позитивного взгляда на жизнь!
Дорогие друзья, мы с вами хорошо знаем жизнь. И поэтому вряд ли будем спорить с простой истиной: все блага приходят к нам через людей. Давайте же выпьем, чтобы в Новом 2024 году у нас было как можно больше помощников: Дед Мороз, Снегурочка, Старик Хоттабыч, Гарри Поттер, Белоснежка с гномами и мистические Драконы из восточных сказаний!
У жизни свое чувство юмора, а у судьбы – своя ирония. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Дракон — это не только огонь, но и три-четыре тонны… Так, что-то меня не туда понесло. В общем, желаю всем такого достатка, который позволит прокормить даже дракона, и не одного, если потребуется. С Новым годом!
В наших сказках есть свой Дракон, Змей Горыныч, у которого целых три головы. А как говорится, одна голова — хорошо… Ну, вы поняли. Так давайте же в Новом году, прежде чем принять какое-либо серьёзное решение, подумаем хотя бы три раза. За разумность!
Если этой ночью вы вдруг встретите Дракона, не пугайтесь, а просто спокойно пройдите мимо и попробуйте больше не пить. С Новым годом!