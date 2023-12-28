От идеального чемодана до крупнейшей модной компании в мире: Луи Виттон — история жизни и бренда

Кем был Луи Виттон?
Когда Наполеон принял титул императора Франции в 1852 году, его жена наняла Луи Виттона в качестве своего личного коробочника и упаковщика. Это открыло для Виттона доступ к элитным и королевским клиентам, которые будут обращаться к его услугам на протяжении всей его жизни и далеко за ее пределами, поскольку бренд Louis Vuitton превратится во всемирно известный бренд роскошной кожи и стиля жизни, которым он является сегодня.
Логотип всемирно известного бренда роскошной кожи и стиля жизни бренда Louis Vuitton. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Виттон родился 4 августа 1821 года в Анше, небольшой деревушке в горном, густо поросшем лесом регионе Юра на востоке Франции. Происходя из давней рабочей семьи, предки Виттона были столярами, плотниками, фермерами и модистками. Его отец, Ксавье, был фермером, а мать, Коронн Гайяр, была модисткой.
Мать Виттона скончалась, когда ему было всего 10 лет, и вскоре его отец снова женился. Как гласит легенда, новая мачеха Виттона была такой же суровой и злой, как любая злодейка из сказки о Золушке. Упрямый и своевольный ребенок, которого раздражала мачеха и которому наскучила провинциальная жизнь в Анче, Виттон решил сбежать в шумную столицу Париж.
Сельский пейзаж Франции начала XIX века. Картина неизвестного художника
В первый день сносной погоды весной 1835 года, в возрасте 13 лет, Виттон вышел из дома один и пешком направился в Париж. Он путешествовал более двух лет, подрабатывая случайными заработками, чтобы прокормиться в пути, и останавливался везде, где мог найти убежище, пройдя 292 мили от своего родного Анчея до Парижа. Он прибыл в 1837 году, в возрасте 16 лет, в столицу, находившуюся в эпицентре промышленной революции, которая породила множество противоречий: внушающее благоговейный трепет величие и крайнюю нищету, быстрый рост и опустошительные эпидемии.
Стать известным
Подростка Виттона взяли подмастерьем в мастерскую успешного коробочника по имени месье Марешаль. В Европе XIX века изготовление коробок и упаковка были в высшей степени респектабельным и урбанистичным ремеслом. Изготовители коробок и упаковщики изготавливали все коробки на заказ в соответствии с товарами, которые они хранили, и лично загружали и разгружали коробки. Виттону потребовалось всего несколько лет, чтобы завоевать репутацию среди парижских модников как одного из лучших в городе мастеров своего нового дела.
Современные брендовые товары Louis Vuitton. Фото: Global Look Press
2 декабря 1851 года, через 16 лет после прибытия Виттона в Париж, Луи-Наполеон Бонапарт устроил государственный переворот. Ровно год спустя он принял титул императора Франции под царственным именем Наполеон III. Восстановление Французской империи при Наполеоне III оказалось невероятно удачным для молодого Виттона. Женой Наполеона III, императрицей Франции, была Евгения де Монтихо, испанская графиня.
Выйдя замуж за императора, она наняла Виттона в качестве своего личного коробейника и упаковщика и поручила ему «изысканно упаковывать самую красивую одежду». Она открыла для Виттона путь к элитной и королевской клиентуре, которая будет обращаться к его услугам на протяжении всей его жизни.
Улицы Парижа на картинах художников XIX века. Художник Эжен гальен-Лалу
Инновационный предприниматель
Для Виттона 1854 год был годом перемен и преображения. Именно в тот год Виттон познакомился с 17-летней красавицей по имени Клеманс-Эмили Паррио. Его правнук, Генри-Луи Виттон, позже вспоминал: «В мгновение ока он сменил суконное платье и подкованные туфли рабочего на тогдашний наряд для ухаживания. Трансформация была впечатляющей, но для этого потребовались все ноу-хау менеджера отдела магазина, поскольку плечи Луи были намного шире, чем у парижских бюрократов».
Виттон и Паррио поженились той весной, 22 апреля 1854 года. Через несколько месяцев после женитьбы Виттон покинул магазин месье Марешаля и открыл собственную мастерскую по изготовлению коробок и упаковке в Париже.
Вывеска снаружи магазина гласила: «Надежно упаковывайте самые хрупкие предметы. Специализируется на упаковке модной одежды».
Париж XIX века. Художник Луи Мария де Шривер
В 1858 году, через четыре года после открытия собственного магазина, Виттон представил совершенно новый сундук. Вместо кожи он был сделан из серого холста, который был легче, прочнее и более непроницаем для воды и посторонних запахов.
Однако ключевым моментом продажи было то, что в отличие от всех предыдущих кофров, которые имели куполообразную форму, кофры Виттона были прямоугольными, что делало их штабелируемыми и гораздо более удобными для транспортировки новыми видами транспорта, такими как железная дорога и пароход. Большинство комментаторов считают чемодан Vuitton рождением современного багажа.
Сундуки сразу же завоевали коммерческий успех, а достижения в области транспорта и расширение сферы путешествий привели к росту спроса на сундуки Vuitton. В 1859 году, чтобы выполнить просьбы о его багаже, он расширил свою мастерскую в Аньере, деревне под Парижем. Бизнес процветал, и Виттон получал личные заказы не только от членов французской королевской семьи, но и от Исмаила-паши, египетского хедива.
Люксовый бренд
Однако в 1870 году бизнес Vuitton был прерван началом франко-прусской войны и последующей осадой Парижа, которая привела к кровопролитной гражданской войне, уничтожившей Французскую империю. Когда 28 января 1871 года осада наконец закончилась, Виттон вернулся в Аньер и обнаружил, что деревня лежит в руинах, его сотрудники разогнаны, оборудование украдено, а магазин разрушен.
Франко-прусская война 1870–1871 годов. Художник Альфонс де Невиль
Проявляя тот же упрямый дух, который он проявил, пройдя в одиночку почти 300 миль в возрасте 13 лет, Виттон немедленно посвятил себя восстановлению своего бизнеса. За несколько месяцев он построил новый магазин по новому адресу, улица Скриб, 1. Вместе с новым адресом появился и новый акцент на роскошь. Расположенная в самом сердце нового Парижа, улица Скриб была домом для престижного Жокейского клуба и имела явно более аристократическую атмосферу, чем предыдущее местоположение Vuitton в Аньере.
В 1872 году компания Vuitton представила новый дизайн багажника с бежевым полотном и красными полосками. Простой, но роскошный новый дизайн пришелся по душе новой парижской элите и положил начало современному воплощению бренда Louis Vuitton в качестве бренда класса люкс.
Открытие обновленного магазина Louis Vuitton в ГУМе в Москве. Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
В течение следующих 20 лет компания Vuitton продолжала работать на улице Скриб, 1, создавая новаторские высококачественные роскошные чемоданы, пока он не умер 27 февраля 1892 года в возрасте 70 лет. Но линия Louis Vuitton не умерла со своим одноименным именем основателя. Под руководством его сына Жоржа, который создал знаменитую монограмму LV, бренд Louis Vuitton превратился во всемирно известный бренд роскошной кожи и образа жизни, которым он остается и сегодня.
Луи Виттон и его наследие. Фото: соцсети