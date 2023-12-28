От идеального чемодана до крупнейшей модной компании в мире: Луи Виттон — история жизни и бренда

В 1858 году, через четыре года после открытия собственного магазина, Виттон представил совершенно новый сундук. Вместо кожи он был сделан из серого холста, который был легче, прочнее и более непроницаем для воды и посторонних запахов.

Однако ключевым моментом продажи было то, что в отличие от всех предыдущих кофров, которые имели куполообразную форму, кофры Виттона были прямоугольными, что делало их штабелируемыми и гораздо более удобными для транспортировки новыми видами транспорта, такими как железная дорога и пароход. Большинство комментаторов считают чемодан Vuitton рождением современного багажа.

Сундуки сразу же завоевали коммерческий успех, а достижения в области транспорта и расширение сферы путешествий привели к росту спроса на сундуки Vuitton. В 1859 году, чтобы выполнить просьбы о его багаже, он расширил свою мастерскую в Аньере, деревне под Парижем. Бизнес процветал, и Виттон получал личные заказы не только от членов французской королевской семьи, но и от Исмаила-паши, египетского хедива.

Люксовый бренд

Однако в 1870 году бизнес Vuitton был прерван началом франко-прусской войны и последующей осадой Парижа, которая привела к кровопролитной гражданской войне, уничтожившей Французскую империю. Когда 28 января 1871 года осада наконец закончилась, Виттон вернулся в Аньер и обнаружил, что деревня лежит в руинах, его сотрудники разогнаны, оборудование украдено, а магазин разрушен.