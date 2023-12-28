Один из самых влиятельных модельеров мира и создатель знаковых образов: история успеха Юбера де Живанши

Ранняя жизнь и семья

Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, на севере Франции, в аристократической семье. Его родителями были Люсьен Таффен и Беатриса Баден. Он унаследовал аристократический титул и традиции от своего отца и матери, которые также воспитали его брата, Жан-Клода. Когда его отец умер в 1930 году, Живанши продолжили свое образование под руководством матери и бабушки.

Обучение и начало карьеры

В 1944 году Юбер Живанши перебрался в Париж, где начал изучать искусство в Высшей национальной школе изящных искусств. Он рассматривал карьеру в области права, но в итоге решил заняться модой. В возрасте семнадцати лет Живанши стал учеником дизайнера Жака Фатта. После сотрудничества с ним Живанши поработал в нескольких известных французских домах мод, включая «Люсьен Лелон», «Робер Пиге» и «Эльза Скиапарелли».

Дом Живанши

Юбер де Живанши открыл собственный дом моды Givenchy в 1952 году и следовал скромному бизнес-плану. Дебютная коллекция завоевала популярность благодаря таким деталям, как длинные юбки и индивидуальные топы, включая блузку «Беттина», названную в честь модели Беттины Грациани. Далее он выделял элегантные вечерние платья, изящные шляпки и индивидуальные костюмы, что сделало имя Givenchy синонимом парижского шарма.

В 1953 году Юбер де Живанши встретился с испанским модельером Кристобалем Баленсиага, которым он восхищался и который стал его наставником. Они объединились в середине 1950-х, чтобы создать новый силуэт, называемый «мешок» — свободную форму без талии. К 1960 году Живанши, следуя новым тенденциям и принимая элементы молодежной культуры, стал отдавать предпочтение более коротким юбкам и прямым силуэтам.