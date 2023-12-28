Один из самых влиятельных модельеров мира и создатель знаковых образов: история успеха Юбера де Живанши

Кем был Юбер де Живанши?
После завершения художественного образования, Юбер де Живанши сотрудничал с несколькими знаменитыми модельерами в Париже. В 1952 году он основал свою собственную студию дизайна, которую сразу же оценили за роскошный, женственный стиль. Одной из наиболее известных клиенток Живанши была актриса Одри Хепберн. Она использовала его модели в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Сабрина» и «Как украсть миллион». Живанши продолжил заниматься дизайном на протяжении многих десятилетий и официально ушел на пенсию в середине 1990-х.
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в черном платье, созданном Живанши для ее героини. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, на севере Франции, в аристократической семье. Его родителями были Люсьен Таффен и Беатриса Баден. Он унаследовал аристократический титул и традиции от своего отца и матери, которые также воспитали его брата, Жан-Клода. Когда его отец умер в 1930 году, Живанши продолжили свое образование под руководством матери и бабушки.
Обучение и начало карьеры
В 1944 году Юбер Живанши перебрался в Париж, где начал изучать искусство в Высшей национальной школе изящных искусств. Он рассматривал карьеру в области права, но в итоге решил заняться модой. В возрасте семнадцати лет Живанши стал учеником дизайнера Жака Фатта. После сотрудничества с ним Живанши поработал в нескольких известных французских домах мод, включая «Люсьен Лелон», «Робер Пиге» и «Эльза Скиапарелли».
Дом Живанши
Юбер де Живанши открыл собственный дом моды Givenchy в 1952 году и следовал скромному бизнес-плану. Дебютная коллекция завоевала популярность благодаря таким деталям, как длинные юбки и индивидуальные топы, включая блузку «Беттина», названную в честь модели Беттины Грациани. Далее он выделял элегантные вечерние платья, изящные шляпки и индивидуальные костюмы, что сделало имя Givenchy синонимом парижского шарма.
В 1953 году Юбер де Живанши встретился с испанским модельером Кристобалем Баленсиага, которым он восхищался и который стал его наставником. Они объединились в середине 1950-х, чтобы создать новый силуэт, называемый «мешок» — свободную форму без талии. К 1960 году Живанши, следуя новым тенденциям и принимая элементы молодежной культуры, стал отдавать предпочтение более коротким юбкам и прямым силуэтам.
Вход в магазин Живанши, Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Отношения с Одри Хепберн
Юбер де Живанши создал множество нарядов для знаменитостей, включая обладательницу премии «Оскар» актрису Одри Хепберн, с которой его связывала тесная дружба из-за ее кинообразов. Вместе с коллегой Эдит Хэд, которая ранее отвечала за гардероб Хепберн на съемках «Сабрины», он разработал ее наряды для фильмов «Забавная мордашка» (1957) и «Завтрак у Тиффани» (1961).
Юбер де Живанши изначально предполагал, что будет работать с другой актрисой с такой фамилией, однако вместо нее пришла Одри Хепберн. Несмотря на это, они все же нашли общий язык. Хепберн предложила Эдит Хэд несколько идей для создания образа героини фильма «Сабрина», которые были вдохновлены Живанши. Однако в конечном итоге именно Хед и ее команда разработали итоговый образ.
Юбер де Живанши разрабатывал костюмы для нескольких фильмов с Одри Хепберн: «Любовь после полудня» в 1957, «Шарада» в 1963, «Париж в огне» в 1964 и «Как украсть миллион» в 1966. В 1957 году модный дом Живанши выпустил очень популярный парфюм, вдохновленный образом Хепберн — L’Interdit.
Коллекция платьев, одежды от кутюр, принадлежащих легенде Голливуда Одри Хепберн, Фото: Global Look Press
Известными клиентками Юбера де Живанши были также первая леди США Жаклин Кеннеди, надевшая в 1961 году платье от Живанши во время визита в Версаль, принцесса Монако Грейс, Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская, и светская дама Бэйб Пейли.
Ретроспектива Юбера де Живанши в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, 20 октября 2014 года. Фото: Global Look Press
Более поздняя карьера, выход на пенсию и смерть
После того как Юбер де Живанши продал свой бизнес концерну Louis Vuitton Moёt Hennessey в 1988 году, он продолжал заниматься дизайном еще семь лет и ушел на пенсию, представив свою последнюю коллекцию в 1995. На его место пришли другие дизайнеры: Джон Гальяно (enfant terrible), Александр МакКуин и Риккардо Тиши, каждый из которых выполнял функции главного дизайнера.
Последние годы жизни Юбер де Живанши провел в своем загородном поместье Le Jonche в сельской местности Франции. Его работы были представлены на ретроспективных выставках Технологического института моды в Нью-Йорке и Музея Гальера в Париже. В 1996 году ему была присуждена премия «За выдающиеся достижения» Советом модельеров Америки.
Живанши умер 10 марта 2018 года в возрасте 91 года.
Юбер Живанши в Палм-Бич в октябре 1979 года. Фото: Global Look Press