«Это будет заключительный альбом в карьере Валерии»: Пригожин о планах на 2024 год

В конце года важно подвести итоги, сделать определенные выводы, понять, где тонко, проработать и идти дальше. Звезды российского шоу-бизнеса тоже строят планы и ставят новые цели. Teleprogramma.pro узнала, каким был 2023 год для семьи продюсера Иосифа Пригожина и Валерии и что они задумали в наступающем году.

Иосифу Пригожину удалось осуществить много непростых задач в этом году с продюсерской точки зрения. Они с супругой, много работали.

Достижения за 2023 год

«Был юбилейный концерт Валерии в «Крокус Сити-Холл», который должен скоро оказаться в эфире. Эта часть была выполнена нами целиком и полностью. Юбилейный концерт состоялся, и это очень важно. Также состоялись наши гастрольные туры при полных залах, что тоже очень важно. Было очень много телевизионных проектов. «Маска», «Аватар» у Валерии, где она просто фантастически спела «Соловья» Алябьева, что повергло в шок всех членов жюри и многих телезрителей».

О своих достижениях Иосиф Пригожин тоже с удовольствием поделился.

«Я очень рад и счастлив, что меня пригласили в проект Фактор Бай, где я являюсь членом жюри и наставником этого замечательного проекта».

В попечении у Иосифа Игоревича сейчас две молодые певицы, одна уже покинула проект и стала бэк-вокалисткой Владимира Преснякова.

Не менее интересный опыт Иосиф Игоревич получил в качестве соведущего Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись». Он вел программу на протяжении целого сезона и рад, что у него получилось влиться в эфир, пообщаться с коллегами и научиться чему-то новому.

Кроме того семья знаменитостей отметили юбилей мамы Валерии. Затем вышел трибьют певицы с молодыми исполнителями Анет Сай, Мари Краймбрери, Юлией Зиверт и другими. Это тоже важное событие в жизни медийных персон.