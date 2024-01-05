«Это будет заключительный альбом в карьере Валерии»: Пригожин о планах на 2024 год

В конце года важно подвести итоги, сделать определенные выводы, понять, где тонко, проработать и идти дальше. Звезды российского шоу-бизнеса тоже строят планы и ставят новые цели. Teleprogramma.pro узнала, каким был 2023 год для семьи продюсера Иосифа Пригожина и Валерии и что они задумали в наступающем году.
Иосифу Пригожину удалось осуществить много непростых задач в этом году с продюсерской точки зрения. Они с супругой, много работали.
Достижения за 2023 год
«Был юбилейный концерт Валерии в «Крокус Сити-Холл», который должен скоро оказаться в эфире. Эта часть была выполнена нами целиком и полностью. Юбилейный концерт состоялся, и это очень важно. Также состоялись наши гастрольные туры при полных залах, что тоже очень важно. Было очень много телевизионных проектов. «Маска», «Аватар» у Валерии, где она просто фантастически спела «Соловья» Алябьева, что повергло в шок всех членов жюри и многих телезрителей».
О своих достижениях Иосиф Пригожин тоже с удовольствием поделился.
«Я очень рад и счастлив, что меня пригласили в проект Фактор Бай, где я являюсь членом жюри и наставником этого замечательного проекта».
В попечении у Иосифа Игоревича сейчас две молодые певицы, одна уже покинула проект и стала бэк-вокалисткой Владимира Преснякова.
Не менее интересный опыт Иосиф Игоревич получил в качестве соведущего Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись». Он вел программу на протяжении целого сезона и рад, что у него получилось влиться в эфир, пообщаться с коллегами и научиться чему-то новому.
Кроме того семья знаменитостей отметили юбилей мамы Валерии. Затем вышел трибьют певицы с молодыми исполнителями Анет Сай, Мари Краймбрери, Юлией Зиверт и другими. Это тоже важное событие в жизни медийных персон.
Иосиф Пригожин получил интересный опыт работы ведущим. Фото: Global Look Press
Планы на 2024 год
Иосиф удивил своими планами на 2024 год. Оказывается, в следующем году выйдет последний альбом в череде альбомов Валерии.
«Альбомы больше выходить не будут. Это будет заключительный альбом в карьере Валерии. Может быть, будет выходить одна песня в год, может, две. Тяжело сегодня приобретать песни. Хочется музыкой заниматься, а не хайпом».
В следующем году Пригожин отмечает свой юбилей. Ему исполнится 55 лет. К этому событию продюсер тоже планирует подготовиться заранее.
«Я надеюсь, что смогу к этому времени прийти в хорошую форму, похудеть, чтобы надеть на себя хороший костюмчик».
17 апреля у продюсера и певицы запланирован трибьют Валерии в Live Арена.
У Валерии в 2024 году выйдет заключительный альбом. Фото: Global Look Press
Новый год
В Новый год Валерия и ее муж опять проведут на работе. Отпуск у семьи пока не запланирован.
«Новый год у нас начинается с мюзикла, который должен пройти тоже на Live Арене, где Валерия принимает участие. У нас весь январь каждый день до 7 января включительно в работе. Мы живем. По такому принципу есть работа, работаем. Нет работы - отдыхаем. Если у нас появится какое-нибудь окошко, естественно, мы им воспользуемся».
Валерия в Новый год будет работать. Фото: Global Look Press