Его успех — это смесь небольшого количества удачи с огромным трудом: чем известен Джон Ледженд

В 2010 году Ледженд выпустили альбом Wake Up!, который он записал с The Roots. Альбом получил восторженные отзывы музыкальных критиков и включал мелодии, ставшие известными благодаря таким музыкантам, как Марвин Гэй и Нина Симон. Песня Hard Times, написанная Кертисом Мэйфилдом, стала одним из главных синглов альбома; другой хит, Shine, сочинение самого Ледженда, принесло ему премию «Грэмми». Он и The Roots также получили «Грэмми» за лучший R-&-B-альбом в 2011 году.

Летом 2012 года Ледженд попробовал свои силы на реалити-шоу, участвуя в конкурсе певческих дуэтов. Он работал вместе с Келли Кларксон, Робином Тиком и Дженнифер Неттлс из Sugarland. Музыкальные звезды тренировали и выступали с участниками шоу. Позже в том же году Ледженд записали новый трек для фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Признание «Всего меня» и «Славы»

В 2013 году Ледженд выпустил свой следующий сольный альбом Love in the Future, в который вошла баллада № 1 All of Me, а также такие треки, как Made to Love и You & I (nobody in the World). В 2015 году автор песен вместе с рэпером Common получил «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню — Glory — из фильма «Сельма». Мелодия также получила премии «Грэмми» и «Оскар», причем оба исполнителя использовали свои речи при вручении премии «Оскар», чтобы осветить современные проблемы, связанные с движением за гражданские права.