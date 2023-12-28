Его успех — это смесь небольшого количества удачи с огромным трудом: чем известен Джон Ледженд

Частично обучаясь на дому, Ледженд пошел в Северную среднюю школу, когда ему было 12 лет. Четыре года спустя Джон Ледженд получил высшее образование. Хорошая успеваемость принесла ему предложения от школ Лиги плюща, таких как Гарвардский университет, и стипендии от Джорджтаунского университета. В 16 лет Джон Ледженд поступил в Пенсильванский университет изучать английский язык. Он оставался близким к музыке, играя в церкви в Скрэнтоне. Он также руководил группой капелла под названием Counterparts. В 1999 году он окончил факультет английского языка.

Джон Ледженд добился успеха довольно рано в своей музыкальной карьере. Он встретил Лорин Хилл в 1998 году и сыграл на фортепиано в ее песне «Все есть все». Тогда он еще был студентом. После колледжа он устроился на работу консультантом в Boston Consulting Group, но продолжал выступать, проводить шоу и петь в ночных клубах.

Это принесло ему большую аудиторию и преданных поклонников. В 2001 году он встретил Канье Уэста, двоюродного брата своего соседа по комнате и музыкального руководителя Дево Спрингстин. Он решил полностью посвятить себя музыке и уволился с работы. Присоединившись к лейблу Уэста G.O.O.D, он сменил имя исполнителя на Джон Ледженд.

Карьерный прорыв

В 2004 году Джон Ледженд прославился. Его дебютный R&B-альбом Get Lifted стал платиновым. Песня Ordinary People стала хитом и принесла ему премию «Грэмми» и признание критиков. В том же году он выиграл три премии «Грэмми» в номинациях «Лучший новый исполнитель», «Лучший R&B-альбом» и «Лучшее мужское вокальное исполнение в стиле R&B». Два года спустя он добился такого же успеха со своим альбомом Once Again. Его альбом Evolver вышел в 2008 году и получил золотой статус.

С этим альбомом Джон Ледженд успешно исследовал территорию поп-музыки. Он также сотрудничал с различными артистами, такими как Jay Z, Алисия Киз, Twista, The Black Eyed Peas, Канье Уэст и другими. В это же время он начал свою актерскую карьеру. В основном он выступал в роли себя самого, и его выступления тесно связаны с его пением. В 2008 году он появился в роли Маркуса Хукса в фильме «Люди души».

«Проснись!» и «Дуэты»