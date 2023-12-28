Его успех — это смесь небольшого количества удачи с огромным трудом: чем известен Джон Ледженд

Кто такой Джон Ледженд?
Джон Ледженд (урожденный Джон Стивенс) — вундеркинд, певец, автор песен и актер. Музыка Джона, которую многие называют спасителем соул-музыки в эпоху рэпа, несет в себе позитивное и свежее ощущение. Его гладкие и душевные песни принесли ему большую известность в последние годы. Он успешно сотрудничал с такими артистами, как Канье Уэст, Алиша Киз и Джанет Джексон. Как сольный исполнитель, его песня All of Me заняла первое место в чарте Billboard Hot 100 в 2014 году, а позже получил «Эмми» за свое выступление в постановке «Иисус Христос — суперзвезда» Live in Concert 2018 года.
Ранняя жизнь и карьера
Джон Ледженд родился 28 декабря 1978 года в семье Филлис Элейн и Рональда Стивенса в Спрингфилде, штат Огайо. У него есть еще трое братьев и сестер. Его бабушка и дедушка были церковными музыкантами. Музыкальные таланты он проявил с 4 лет, когда начал петь в церковном хоре. Через три года он начал учиться игре на фортепиано и подал большие надежды. Его ранняя музыка несет в себе тему позитива и смирения, отчасти из-за влияния госпела.
Джон Ледженд (в центре) с семьей в детстве. Фото: соцсети
Частично обучаясь на дому, Ледженд пошел в Северную среднюю школу, когда ему было 12 лет. Четыре года спустя Джон Ледженд получил высшее образование. Хорошая успеваемость принесла ему предложения от школ Лиги плюща, таких как Гарвардский университет, и стипендии от Джорджтаунского университета. В 16 лет Джон Ледженд поступил в Пенсильванский университет изучать английский язык. Он оставался близким к музыке, играя в церкви в Скрэнтоне. Он также руководил группой капелла под названием Counterparts. В 1999 году он окончил факультет английского языка.
Джон Ледженд добился успеха довольно рано в своей музыкальной карьере. Он встретил Лорин Хилл в 1998 году и сыграл на фортепиано в ее песне «Все есть все». Тогда он еще был студентом. После колледжа он устроился на работу консультантом в Boston Consulting Group, но продолжал выступать, проводить шоу и петь в ночных клубах.
Это принесло ему большую аудиторию и преданных поклонников. В 2001 году он встретил Канье Уэста, двоюродного брата своего соседа по комнате и музыкального руководителя Дево Спрингстин. Он решил полностью посвятить себя музыке и уволился с работы. Присоединившись к лейблу Уэста G.O.O.D, он сменил имя исполнителя на Джон Ледженд.
Карьерный прорыв
В 2004 году Джон Ледженд прославился. Его дебютный R&B-альбом Get Lifted стал платиновым. Песня Ordinary People стала хитом и принесла ему премию «Грэмми» и признание критиков. В том же году он выиграл три премии «Грэмми» в номинациях «Лучший новый исполнитель», «Лучший R&B-альбом» и «Лучшее мужское вокальное исполнение в стиле R&B». Два года спустя он добился такого же успеха со своим альбомом Once Again. Его альбом Evolver вышел в 2008 году и получил золотой статус.
С этим альбомом Джон Ледженд успешно исследовал территорию поп-музыки. Он также сотрудничал с различными артистами, такими как Jay Z, Алисия Киз, Twista, The Black Eyed Peas, Канье Уэст и другими. В это же время он начал свою актерскую карьеру. В основном он выступал в роли себя самого, и его выступления тесно связаны с его пением. В 2008 году он появился в роли Маркуса Хукса в фильме «Люди души».
«Проснись!» и «Дуэты»
Джон Ледженд на «Доброе утро, Америка», 8 июня 2010 года. Фото: Global Look Press
В 2010 году Ледженд выпустили альбом Wake Up!, который он записал с The Roots. Альбом получил восторженные отзывы музыкальных критиков и включал мелодии, ставшие известными благодаря таким музыкантам, как Марвин Гэй и Нина Симон. Песня Hard Times, написанная Кертисом Мэйфилдом, стала одним из главных синглов альбома; другой хит, Shine, сочинение самого Ледженда, принесло ему премию «Грэмми». Он и The Roots также получили «Грэмми» за лучший R-&-B-альбом в 2011 году.
Летом 2012 года Ледженд попробовал свои силы на реалити-шоу, участвуя в конкурсе певческих дуэтов. Он работал вместе с Келли Кларксон, Робином Тиком и Дженнифер Неттлс из Sugarland. Музыкальные звезды тренировали и выступали с участниками шоу. Позже в том же году Ледженд записали новый трек для фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».
Признание «Всего меня» и «Славы»
В 2013 году Ледженд выпустил свой следующий сольный альбом Love in the Future, в который вошла баллада № 1 All of Me, а также такие треки, как Made to Love и You & I (nobody in the World). В 2015 году автор песен вместе с рэпером Common получил «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню — Glory — из фильма «Сельма». Мелодия также получила премии «Грэмми» и «Оскар», причем оба исполнителя использовали свои речи при вручении премии «Оскар», чтобы осветить современные проблемы, связанные с движением за гражданские права.
Джон Ледженд и Крисси Тейген в ток-шоу «Коктейли с Хлоей», 20 апреля 2016 года. Фото: Global Look Press
7 октября 2016 года Ледженд дебютировали с новым синглом — Love Me Now. В декабре он выпустил свой пятый сольный студийный альбом Darkness and Light, в котором представлены совместные работы с Мигелем и рэпером Шансом.
«Иисус Христос — суперзвезда» и «Эгоист»
В 2018 году Ледженд снялся в постановке NBC «Иисус Христос — суперзвезда в прямом эфире» в роли религиозного лидера в его последние дни. Транслировавшаяся из Оружейной палаты на Марси-авеню в Бруклине в Пасхальное воскресенье, адаптация также включала ветерана рок-музыки Элиса Купера в роли царя Ирода и коллегу по чарту Сару Барейлз в роли Марии Магдалины.
Джон Ледженд в роли Иисуса Христа в постановке Jesus Christ Superstar Live in Concert. Фото: кадр из постановки
9 сентября 2018 года Ледженд вошел в историю как самый молодой человек в истории — и первый афроамериканец, вступивший в эксклюзивный клуб EGOT club. (EGOT расшифровывается как премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».) Ледженд вместе с Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом приняли участие в специальном концерте «Эмми» в честь Иисуса Христа Superstar Live in Concert.
«До сегодняшнего вечера только 12 человек выиграли премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» в конкурсных категориях, — написал Ледженд в популярной соцсети. — Сэры Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс и я присоединились к этой группе, когда мы выиграли премию «Эмми» за постановку их легендарного шоу «Иисус Христос — суперзвезда». Я так счастлив быть частью этой команды. Для меня большая честь, что они доверили мне сыграть Иисуса Христа. Я так поражен, что нахожусь в таком разреженном воздухе».
Октябрь 2018 года ознаменовался выпуском альбома A Леджендary Christmas, микса традиционных и оригинальных праздничных песен, который включал ассист Стиви Уандера на What Christmas Means to Me. Хотя A Леджендary Christmas не смогли выиграть номинацию на «Грэмми» за лучший традиционный вокальный альбом в стиле поп, Ледженд все же получила «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение на церемонии 2020 года, разделив победу с DJ Khaled и Nipsey Hussle за их совместную работу над Higher.
Затем Ледженд выпустили новый сингл Conversations in the Dark и объявили о планах тура летом 2020 года. Той весной, когда публика еще не оправилась от пандемии коронавируса, он внес свой вклад в массовый благотворительный концерт Леди Гаги «Один мир: вместе дома», а затем выступил в паре с Дженнифер Хадсон в высоко оцененном исполнении «Красавицы и чудовища» для Disney Family Singalong: Volume II.
Тренер в «Голосе»
В конце лета 2018 года было объявлено, что Ледженд присоединится к Адаму Левину, Блейку Шелтону и Келли Кларксон в качестве тренера в 16-м сезоне шоу-конкурса певцов The Voice. Ледженд продолжал претендовать на хвастовство в качестве тренера-победителя, выбрав Мэлин Джармон, прежде чем вернуться на 17-й сезон шоу осенью 2019 года.
Адам Левин и Джон Ледженд в жюри шоу «Голос». Фото: соцсети
«Большая любовь»
Ледженд выпустил Bigger Love 19 июня 2020 года.
«В эти болезненные времена некоторые из нас могут задаться вопросом, нормально ли смеяться, танцевать или быть романтичными, — сказал он. — В последнее время изображения чернокожих людей в средствах массовой информации показывают нас с коленями на шее, в трауре или выражающими наше коллективное возмущение.
Мы испытываем все эти эмоции. Но для нас важно продолжать показывать миру всю полноту того, что значит быть черным и человеком. Благодаря нашему искусству мы можем это делать. Этот альбом — праздник любви, радости, чувственности, надежды и стойкости, всего того, что делает нашу культуру такой красивой и влиятельной».
Джон Ледженд выступает на съезде Демократической партии, 20 августа 2020 года. Фото: Global Look Press
Филантропия и личная жизнь
Джон Ледженд хорошо известен своей благотворительной деятельностью. Он является сторонником качественного образования, здравоохранения и прав женщин. Будучи феминистом в душе, он давал благотворительные концерты, песни и проводил благотворительные мероприятия в защиту прав женщин и повышения осведомленности о СПИДе.
Джон Ледженд работает на благо качественного образования. Он входит в состав советов директоров Teach for America, The Education Equality Project, Harlem Village Academies и Stand for Children. В 2016 году он пожертвовал 500 000 долларов школьному округу Спрингфилда на ремонт аудитории.
Он также выступал на нескольких мероприятиях по сбору средств, таких как «Надежда Гаити». Джон Ледженд является активным сторонником качественного образования и борется за права женщин, здоровье и социальную справедливость.
Джон Ледженд и Крисси Тейген на красной дорожке 54-й ежегодной премии «Грэмми» в Staples Center, Лос-Анджелес, Калифорния, США. 12 февраля 2012 года Фото: Global Look Press
Джон Ледженд женился на своей давней подруге и модели Крисси Тейген в 2013 году после семилетних отношений. В 2016 году у них родилась дочь. Пара назвала ее Луной. У него есть две собаки по имени Падди и Пиппа. 16 мая 2018 года супруги объявили о рождении малыша № 2 — сына Майлза Теодора Стивенса.
Джон Ледженд с дочкой, февраль 2021 года. Фото: Global Look Press
Джон Ледженд — фанат студенческого футбола, но предпочитает смотреть игры по телевизору. Он спел государственный гимн на финале НБА в 2016 году. Еще он любит читать научно-популярные книги. Ему нравится слушать Марвина Гэя.
Джон Ледженд с семьей. Фото: Global Look Press