Михаил Зубов из «Ворониных» не успел закончить дипломный фильм, но навсегда остался в памяти зрителей

Детство и юность
29 сентября 1979 году в семье Зубовых на свет появился первенец Миша. Молодые родители тогда проживали в городе Быхове Могилевской области Беларуси, а затем вместе с сыном переехали в Краснодарский край.
В 1997-м мальчик окончил среднюю общеобразовательную школу в поселке Лорис. Затем поступил в Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. На своей странице «ВКонтакте» актер указал в качестве еще одного вуза Краснодарский государственный институт культуры.
Михаил Зубов в Подмосковье. Фото: соцсети Михаила Зубова
Карьера в кино
Михаил с детства думал о карьере артиста, поэтому поступил в школу актерского мастерства. После обучения он уверенно решил связать свою жизнь с кино. К тому же парень владел навыками каскадера, что несомненно пригодилось в будущем.
В 2018 году открылась первая страница творческой биографии Зубова. Он дебютировал в короткометражных картинах в главных ролях, в числе которых «Настоящие герои», «Не Македонский», «Вспышка», а также снимался в эпизодах фильмов «Тренер», «Ласточка», «Крепость Бадабер», «Туристическая полиция».
В 2019 году зрители увидели актера в сериале «Воронины», «Старшая сестра», затем в 3-м сезоне «Балабола».
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Михаил Зубов на съемках сериала «Воронины». Фото: соцсети Михаила Зубова
В 2020-м фильмография Зубова пополнилась картинами «Спасская», «Лихач» и 4-й части «Ищейки».
Артист считал выбранный путь самым лучшим, а профессию - любимой. Он жил работой и готов был даже праздники проводить на съемках.
Михаил Зубов с Георгием Дроновым и Екатериной Волковой. Фото: соцсети Михаила Зубова
Личная жизнь
Михаил Зубов был женат и безумно любил свою супругу. Однажды он посвятил ей трогательный пост в соцсети, посвященный дню ее рождения, где написал о своей бесконечной любви.
У пары рос сын Артем, который в 2016 году стал первоклассником. Мальчик, как и отец, имел тягу к страйкболу и военно-полевым сборам.
Михаил Зубов с женой и сыном. Фото: соцсети Михаила Зубова
В целом Михаил Зубов был жизнерадостным человеком. Он вел активный образ жизни, занимался спортом, в том числе боксом, верховой ездой, плаванием, борьбой и сноубордингом.
Смерть
В 2021 году Зубов трудился над проектом «Милена», но не успел закончить, потому что скоропостижно ушел из жизни.
Об уходе артиста рассказала его супруга Наталья Гердт. Она написала трагический пост, где указала, что актер ушел из жизни вследствие пневмонии после перенесенного COVID-19.
Михаил Зубов в Сочи. Фото: соцсети Михаила Зубова
До болезни актер принял участие в большом количестве проектов. В феврале вышла премьера фильма «Курорта цвета хаки», в апреле «Капкан для монстра», в октябре «Формула жизни», а на 2022-й был запланирован выход «Марионетки Жорика».
Фильм «Милена» решили не переснимать, а оставить сцены с Зубовым в память об актере, просто переписав сценарий.
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