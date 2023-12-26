Михаил Зубов из «Ворониных» не успел закончить дипломный фильм, но навсегда остался в памяти зрителей

Детство и юность

29 сентября 1979 году в семье Зубовых на свет появился первенец Миша. Молодые родители тогда проживали в городе Быхове Могилевской области Беларуси, а затем вместе с сыном переехали в Краснодарский край.

В 1997-м мальчик окончил среднюю общеобразовательную школу в поселке Лорис. Затем поступил в Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. На своей странице «ВКонтакте» актер указал в качестве еще одного вуза Краснодарский государственный институт культуры.