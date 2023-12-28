Пакет с пакетами и запасы на балконе - 7 привычек, которые выдают людей из СССР

В Советском Союзе редко можно было увидеть на улице или в транспорте улыбающегося окружающим человека. Это где-то там, на Западе, широко и белозубо улыбаются всем встречным и поперечным. А у нас даже поговорка есть – «Смех без причины – признак дурачины». И чего зря улыбаться? Кто их знает, этих окружающих, что у них на уме… Может, им не улыбаться нужно, а, наоборот, внутренне собраться и быть готовым к любым провокациям.

Пакет с пакетами

О да, любой, кому больше сорока лет, наверняка хранит дома этот «сундук с сокровищами» - пакет с пакетами. И, отправляясь в магазин или на рынок, прихватывает пару пустых пакетов с собой – чтобы не покупать. Зачем зря тратить деньги? Мы вам больше скажем – некоторые бабушки и сегодня старательно стирают испачкавшиеся пакеты, чтобы высушить и снова использовать. Кстати, не такая уж глупая привычка – особенно в свете борьбы за экологию и снижение потребления.

Ничего не выбрасывать!

Поколение, выросшее в Советском Союзе, виртуозно штопает носки и зашивает капроновые колготки так, что место ремонта невозможно увидеть. Все, что порвалось или сломалось, можно починить, - таков девиз наших мам и бабушек (и дедушек тоже!) Не чинится? Положим на балкон или отвезем на дачу – на всякий случай. Когда-нибудь обязательно пригодится!

Запасы продуктов