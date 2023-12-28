Пакет с пакетами и запасы на балконе - 7 привычек, которые выдают людей из СССР

Некоторые привычки, свойственные бывшим жителям СССР, не мешало бы перенять и современным людям.
Улыбка? Строго дозированно!
Жители СССР улыбались мало. Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»
В Советском Союзе редко можно было увидеть на улице или в транспорте улыбающегося окружающим человека. Это где-то там, на Западе, широко и белозубо улыбаются всем встречным и поперечным. А у нас даже поговорка есть – «Смех без причины – признак дурачины». И чего зря улыбаться? Кто их знает, этих окружающих, что у них на уме… Может, им не улыбаться нужно, а, наоборот, внутренне собраться и быть готовым к любым провокациям.
Пакет с пакетами
О да, любой, кому больше сорока лет, наверняка хранит дома этот «сундук с сокровищами» - пакет с пакетами. И, отправляясь в магазин или на рынок, прихватывает пару пустых пакетов с собой – чтобы не покупать. Зачем зря тратить деньги? Мы вам больше скажем – некоторые бабушки и сегодня старательно стирают испачкавшиеся пакеты, чтобы высушить и снова использовать. Кстати, не такая уж глупая привычка – особенно в свете борьбы за экологию и снижение потребления.
Ничего не выбрасывать!
Поколение, выросшее в Советском Союзе, виртуозно штопает носки и зашивает капроновые колготки так, что место ремонта невозможно увидеть. Все, что порвалось или сломалось, можно починить, - таков девиз наших мам и бабушек (и дедушек тоже!) Не чинится? Положим на балкон или отвезем на дачу – на всякий случай. Когда-нибудь обязательно пригодится!
Запасы продуктов
Запасы мы любим до сих пор. Фото: Global Look Press
Люди, прошедшие через дефолты, кризисы, очереди, дефицит и смены политического строя, при первом же «звоночке» деловито идут в магазин с тележкой и скупают продукты первой необходимости – гречку, соль, сахар, масло… А еще – спички и свечи. На всякий случай. Смеяться над этим, как минимум, некрасиво. А возможно – и глупо. Кто знает, когда эти запасы пригодятся на самом деле (лучше бы никогда)…
«Праздничная» посуда
Хрустальные бокалы и вазы предназначались только для особых случаев. Фото: Global Look Press
В серванте, за стеклом, принято было хранить самую нарядную посуду – хрустальные бокалы и салатницы, фарфоровые сервизы, сверкающие позолотой вазы… Все это богатство береглось для праздника – когда придут гости. А на каждый день выставлялись тарелки и чашки попроще – порой даже с щербинками и сколами. Ну а что такого – не баре, поедят и из такого. Зато в праздник стол будет сиять и слепить глаза роскошью – именины сердца для хозяйки дома.
Клеенка на столе
Отличная, надо сказать, привычка. Клеенка бережет поверхность стола от повреждений, ее легко мыть, можно выбрать покрытие любой расцветки, гармонирующей с интерьером кухни или столовой. Главное – покупать качественную клеенку без резкого запаха. Это гораздо практичнее и экономичнее роскошных скатертей. Так что добавим эту привычку в разряд полезных.
Балкон заменяет кладовку
На балконе всегда можно хранить вещи. Фото: кадр из фильма «Я худею»
Как красиво выглядят уютные балконы в дизайнерских журналах – обставленные компактной мягкой мебелью, с цветами и полочками, так и манящие расположиться на отдых с чашкой кофе и книгой!
Бывшие советские жители порой тоже любят полистать такие журналы. И восхищенно качают головами, глядя на эти фотографии. Но в своих квартирах предпочитают использовать балконы по старой привычке – в роли кладовки.
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На них вытаскивают сломанные санки, дырявые тазы, тюки со старым бельем, банки, склянки, ведра… Ну не выбрасывать же, в самом деле, все это «добро»! Те, кто помоложе, пытаются отучить мам и бабушек от древней привычки. Гораздо приятнее избавиться от всего ненужного и превратить балкон в уютное место для отдыха.
Мы ни в коем случае не осуждаем тех, кто привык жить «по старинке». В конце концов, это личное дело каждого. А некоторые из советских привычек способны и сегодня сослужить полезную службу.