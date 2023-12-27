Скандалы с Филиппом Киркоровым: от розовой кофточки до инцидента с охранником

Российская публика давно привыкла к тому, что Филипп Киркоров не только поп-король российской эстрады, но и король эпатажа. За свою карьеру исполнитель не раз становился главным фигурантом громкого скандала.

Teleprogramma.pro приводит список самых странных выходок певца.

Розовая кофточка

Одним из самых первых и знаменитых скандалов, в которых засветился Филипп Киркоров, стал инцидент с журналисткой в 2004 году. В тот день на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Ирины Ароян задала певцу вопрос о большом количестве ремейков в репертуаре исполнителя.

Киркорову вопрос не понравился, и он вышел из себя. В ходе диалога наговорил журналистке много нелицеприятных вещей, переходя на личность. Все свои высказывания о том, как раздражает его журналистка и ее розовая кофточка, Филипп Бедросович приправил ненормативной лексикой.

Когда журналистка покинула помещение, охранники Киркорова удалили с фотоаппарата и диктофона Ароян весь записанный контент и вывели технику из строя.

Далее последовали судебные разбирательства. В итоге Киркорова признали виновным и назначили штраф в пользу государства.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс, активно освещался в СМИ. На сторону журналистки встали братья по перу. Коллеги певца тоже негативно отнеслись к происшествию. Тогда даже частично были отменены гастроли Киркорова.