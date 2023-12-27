Скандалы с Филиппом Киркоровым: от розовой кофточки до инцидента с охранником

Российская публика давно привыкла к тому, что Филипп Киркоров не только поп-король российской эстрады, но и король эпатажа. За свою карьеру исполнитель не раз становился главным фигурантом громкого скандала.
Teleprogramma.pro приводит список самых странных выходок певца.
Розовая кофточка
Одним из самых первых и знаменитых скандалов, в которых засветился Филипп Киркоров, стал инцидент с журналисткой в 2004 году. В тот день на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Ирины Ароян задала певцу вопрос о большом количестве ремейков в репертуаре исполнителя.
Киркорову вопрос не понравился, и он вышел из себя. В ходе диалога наговорил журналистке много нелицеприятных вещей, переходя на личность. Все свои высказывания о том, как раздражает его журналистка и ее розовая кофточка, Филипп Бедросович приправил ненормативной лексикой.
Когда журналистка покинула помещение, охранники Киркорова удалили с фотоаппарата и диктофона Ароян весь записанный контент и вывели технику из строя.
Далее последовали судебные разбирательства. В итоге Киркорова признали виновным и назначили штраф в пользу государства.
Скандал вызвал широкий общественный резонанс, активно освещался в СМИ. На сторону журналистки встали братья по перу. Коллеги певца тоже негативно отнеслись к происшествию. Тогда даже частично были отменены гастроли Киркорова.
Народный артист России Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Опасная охрана
В 2008 году на мероприятии в Киеве Киркоров запретил журналистам фотографировать его. Однако один из представителей прессы Дмитрий Куприян нарушил этот запрет и сделал несколько фото исполнителя. Когда журналист выходил из павильона, где проходили съемки, на него напали. Подозревали охранников Филиппа Бедросовича. Но допросить короля эстрады не удалось, он не захотел общаться ни с милицией, ни с пострадавшим.
Нападение на Яблокову
В декабре 2010 года между Киркоровым и помощником главного режиссера церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой во время одной из репетиций произошла ссора из-за того, что певцу мешал свет от ярких прожекторов. Артист попросил изменить его направление, но Марина отказалась, за что получила ряд оскорблений в свой адрес. Дело дошло до рукоприкладства, певец не сдержался и ударил девушку.
В конце концов артист все-таки смог разрешить этот конфликт, девушка выдвинула свои условия, и об инциденте вскоре все забыли.
Исполнитель Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Война с Тимати
На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в 2010 году Тимати заявил, что награды получили артисты, которые их не заслужили. Он негативно написал об этом в одной из социальных сетей.
А, между тем, Киркоров оказался победителем сразу в двух номинациях «Премии», поэтому тут же воспринял критику на свой счет. Филипп не промолчал и высказал коллеге в грубой форме свое мнение на этот счет. В свою очередь Тимати припомнил ему прошлые громкие скандалы.
Перепалка, превратившаяся в конфликт обошлась без судебных разбирательств, но рэпер по этому поводу записал трек «Давай, до свидания».
Спустя несколько лет знаменитости все же помирились.
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Эпатажный король российской сцены Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
«Новая волна»
В 2019 году в Сочи на одной из репетиций во время фестиваля «Новая волна» артист вступил в словесную перепалку с организаторами мероприятия. После этого в Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров нецензурно ругался со сцены, заявив о том, что ему наплевать на прямой эфир и пока он не отрепетирует номер с камерами, шоу не начнется. Скандал тут же стал достояние общественности, разлетевшись по соцсетям.
Пресс-секретарь артиста сообщила. что Киркоров всегда волнуется перед выступлением, поэтому может повести себя резко и раздражительно. На этот инцидент отреагировала журналистка Ирина Ароян, заявив, что матом ругаться плохо. Однако на этот раз многие приняли сторону Киркорова и скандал не получил широкого резонанса.
Скандал с Боней
В 2022 году Киркоров оскорбил телеведущую Викторию Боню в личной переписке. Телеведущая сделала чат достоянием общественности и заявила, что не боится поп-короля. До этого Боня раскритиковала певца за оскорбление другой певицы, после чего и произошел этот инцидент.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Охранник из «Крокус Сити Холла»
Одним из самых свежих скандалов Киркорова стала его выходка после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Артист намеревался попасть за кулисы и провести с собой людей, но путь ему преградил охранник, заявив, что этот вопрос нужно согласовать. Киркоров вступил в перепалку и столкнул охранника с подмостков. Пострадавший снял побои, в результате чего у пострадавшего выявлено растяжение связок голеностопа. Мужчина обратился в полицию. Инцидент произошел 27 сентября. К Филиппу Киркорову приходил следователь, с которым они обсудили все детали, после чего стороны договорились между собой.
Вечеринка Ивлеевой
После появления Киркорова на мероприятии, организованном блогершей Настей Ивлеевой, сразу всплыл инцидент с охранником. Вечеринка с полураздетыми звездами вызвала осуждение в Сети. Знаменитостей осудили их коллеги и общественники.
В Министерство культуры направлена жалоба с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста.