Зачем Юлия Ахмедова посещает психолога: тайны личной жизни звезды стендапа

Многие считают Юлию Ахмедову сильной и уверенной в себе. Мало кто подозревает о том, что девушке приходится регулярно работать с психологом и посещать кризисные центры.
Из семьи военного
Юлия Ахмедова в детстве. Фото: кадр из программы «Звездный час»
Юлия Ахмедова родилась 28 ноября 1982 года в городе Канте, что в Киргизии. Она наполовину азербайджанка — по отцу, военному летчику. Вместе с ней воспитывалась еще сестра Александра. В 14 лет Юля впервые «засветилась» на телевидении, она приняла участие в программе «Звездный час».
Юлия Ахмедова в юности. Фото: соцсети Юлии Ахмедовой
Семья, как это водится у военных, часто переезжала с места на место. В 1999 году Ахмедовы оказались в Воронеже. Там Юлия окончила строительно-технологический факультет вуза. И готова была продолжать обучение в магистратуре, а в дальнейшем работать по специальности. Ее по-настоящему тревожила и увлекала проблема истощения природных ресурсов планеты. Но тут в ее жизнь вошел КВН.
КВН
Юлия Ахмедова в составе команды КВН. Фото: соцсети Юлии Ахмедовой
Игра в КВН началась для Юли в университете. Правда, пробиться в мужскую команду не получилось: парни не впускали в свой коллектив девушек. Тогда Юля вместе с тремя подругами и Стасом Неретиным организовала собственную команду. Начинающие кавээнщицы назвали свою команду «25-я» — в честь номера аудитории, в которой студентки занимались.
Юля ожидаемо стала капитаном — благодаря своей активности и пробивному характеру. Опекала новую команду известная звезда КВН Нина Петросьянц. Успехи «25-й» помогли ребятам пробиться в Первую лигу, затем — в Премьер-лигу, а в 2010 году они стали полноправными участниками Высшей лиги.
Stand Up на ТНТ
Юлия Ахмедова на сцене. Фото: соцсети Юлии Ахмедовой
Тонкое чувство юмора Ахмедовой помогло ей построить успешную карьеру на ТВ. В 2008 году она начала сотрудничать с каналом ТНТ — работала над сценарием для сериала «Универ». Затем Юлия стала креативным продюсером шоу Comedy Woman. Знакомство с комиком Русланом Белым* открыло перед девушкой новые горизонты: они создали шоу Stand Up, и Юлия, которая поначалу была его продюсером, вскоре поддалась на уговоры напарника, и сама вышла на сцену в качестве stand-up-комика. Это произошло в ее 30-й день рождения.
Первый опыт стендапа стал для нее настолько успешным, что сегодня Юлию называют звездой этого жанра. С 2013 года шоу Stand Up начало выходить на канале ТНТ. Зрители неизменно реагируют смехом на монологи в исполнении Ахмедовой — а она с юмором комментирует поведение женщин за рулем, высказывается о передаче Елены Малышевой, и вообще, спектр тем ее выступлений очень широк: от нижнего белья и замужества до феминизма и пенсионной реформы.
Другие ТВ-проекты
Юлия Ахмедова. Фото: кадр из документального фильма «Репродуктивное насилие»
Юлия Ахмедова была участницей и других телешоу — «Вечерний Ургант», «Импровизация», входила в жюри юмористического шоу «Comedy Батл», а в 2017-м заняла кресло члена жюри на новом шоу «Открытый микрофон». Затем Юля появилась в тревел-шоу «Проводник» на канале «Пятница!» — вела программу вместе с Андреем Бедняковым.
Поклонники талантливой юмористки смогли увидеть ее и в комедии «КВНщики». Вместе с Ахмедовой в фильме снялись Андрей Бурковский, Роман Маякин и Дарья Руденок. А на шоу «Студия «Союз» можно было наблюдать за поединком в музыкальном караоке между Юлией Ахмедовой и Ольгой Серябкиной.
В начале 2020 года Ахмедова стала ведущей нового шоу «Нам надо серьезно поговорить» — своеобразной смеси стендапа и реалити, посвященной отношениям между мужчинами и женщинами.
Доходы Юлии Ахмедовой
Вместе с другими звездами ТНТ — Русланом Белым* и Тимуром Каргиновым — Юлия открыла бар Stand Up Moscow. Посетители бара могут не только вкусно поужинать, но и послушать выступления стендаперов. Кроме того, по данным СМИ, 40-минутное выступление на корпоративе Юлии Ахмедовой стоит 300 тысяч рублей. Но основными источниками ее дохода являются зарплата на канале ТНТ и гонорары за создание сценариев.
Слухи о романах и беременности
Юлия Ахмедова не скрывает, что одинока. Фото: соцсети Юлии Ахмедовой
Несмотря на собственную привлекательность (при росте 172 см она весит 58 кг) Юлия Ахмедова слишком занята любимой работой, чтобы находить время на встречи с мужчинами и серьезные отношения. Впрочем, артистка не делает из своего одиночества трагедии, она относится к этому как к данности, постоянно вышучивая этот факт. В целом ее сценический образ очень близок многим современным девушкам «слегка за 30», самостоятельным, уверенным и все понимающим про эту жизнь.
Поклонники приписывали Юлии роман с ее коллегой, Русланом Белым*. Однако Юлия не раз повторяла: между ними только рабочие и дружеские отношения. В 2017 году на одном из мероприятий Ахмедова появилась в платье свободного покроя, что немедленно вызвало слухи о ее беременности. Но и эти слухи не подтвердились.
Отпуск звезда стендапа предпочитает проводить на пляже, спокойно загорая с интересной книгой. Такой отдых Юлия предпочитает любому активному времяпрепровождению — она не любит лазить по горам и бегать с группой по экскурсиям.
Новые проекты
Юлия Ахмедова с младшей сестрой Александрой. Фото: соцсети Юлии Ахмедовой
Несмотря на образ уверенной в себе девушки без комплексов, Юлия признавалась, что страдает депрессией и наблюдает у себя симптомы биполярного расстройства. Чтобы справиться с подавленным состоянием, она систематически посещает психолога и принимает препараты.
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Что же касается работы, она по-прежнему участвует в множестве проектов. В 2021 году, например, Ахмедова входила в состав жюри шоу «Танцы». На экраны вышел документальный фильм «Репродуктивное насилие», созданный Юлией Ахмедовой. Кроме того, она стала одним из членов жюри нового проекта ТНТ «Игра».
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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