Зачем Юлия Ахмедова посещает психолога: тайны личной жизни звезды стендапа

Юлия Ахмедова была участницей и других телешоу — «Вечерний Ургант», «Импровизация», входила в жюри юмористического шоу «Comedy Батл», а в 2017-м заняла кресло члена жюри на новом шоу «Открытый микрофон». Затем Юля появилась в тревел-шоу «Проводник» на канале «Пятница!» — вела программу вместе с Андреем Бедняковым.

Поклонники талантливой юмористки смогли увидеть ее и в комедии «КВНщики». Вместе с Ахмедовой в фильме снялись Андрей Бурковский, Роман Маякин и Дарья Руденок. А на шоу «Студия «Союз» можно было наблюдать за поединком в музыкальном караоке между Юлией Ахмедовой и Ольгой Серябкиной.

В начале 2020 года Ахмедова стала ведущей нового шоу «Нам надо серьезно поговорить» — своеобразной смеси стендапа и реалити, посвященной отношениям между мужчинами и женщинами.

Доходы Юлии Ахмедовой

Вместе с другими звездами ТНТ — Русланом Белым* и Тимуром Каргиновым — Юлия открыла бар Stand Up Moscow. Посетители бара могут не только вкусно поужинать, но и послушать выступления стендаперов. Кроме того, по данным СМИ, 40-минутное выступление на корпоративе Юлии Ахмедовой стоит 300 тысяч рублей. Но основными источниками ее дохода являются зарплата на канале ТНТ и гонорары за создание сценариев.

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