Наложница из «Великолепного века» Озге Гюрель своей красотой покорила зрителей по всему миру: история жизни актрисы

Детство и юность
Озге Гюрель начала свой жизненный путь 5 февраля 1987 года в районе Стамбула Силиври. Мама будущей звезды — гречанка, а папа — черкес. Говорят, что именно в смешанных браках получаются самые красивые дети. Так и вышло. Девушка с детства обладала красивой внешностью, поэтому мечтала о профессии актрисы.
Окончив школу и университет, Озге не стала работать по специальности, а сразу же отправилась покорять турецкие киноэкраны.
Турецкая актриса Озге Гюрель. Фото: соцсети Озге Гюрель
Кинокарьера
Творческая биография Озге Гюрель началась с мелодрамы «Где моя дочь?». Девушка удивилась, что сниматься взяли именно ее, не имеющую актерского образования. Образ героини Зейнеп получился удачным, и о дебютантке заговорили как о новой молодой звезде турецкого кинематографа.
Во время съемки актриса училась у коллег, набиралась опыта. Помимо этого занималась на курсах по актерскому мастерству. После экранизации сериала молодую актрису засыпали предложениями режиссеры. В 2012 году зрители снова увидели красавицу в многосерийном фильме «Улица мира», где она воплотила образ Мелиссы.
С 2013 по 2015 годы Озге Гюрель была занята в проекте «Прилив». В популярной турецкой мелодраме актриса играла Аду Савашер. На площадке ей удалось поработать с именитыми звездами Турции.
В 2014 году актриса сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Великолепный век». Она появилась в роли одной из любимых наложниц шехзаде — Рану. Озге появилась в последнем сезоне проекта, который уже стал известным, его смотрели в 50 странах. Об актрисе сразу же узнали за пределами родной страны.
Озге Гюрель в сериале «Великолепный век». Фото: Kino-teatr.ru
Кроме кинопроектов, Гюрель снималась в рекламных роликах на телевидении. В сериале «Афра» и мелодраме «Наш почетный» актриса сыграла во второстепенных ролях.
В 2015 году начал транслироваться молодежный сериал «Вишневый сезон», где Озге предстала перед зрителем в роли жизнерадостной девушки Ойкю. Фильм признали лучшим по итогам года.
В 2016 году сериал увидели и российские телезрители.
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В 2017 году вышла мелодрама «Звезды — мои свидетели», где Озге воплотила роль фанатки турецкого певца, которая мечтает о карьере певицы. На одном из концертов кумир зовет девушку к себе на сцену и они поют вместе.
Позже зрители увидели Озге в полнометражной картине «Истории органической любви». В сериале «Полнолуние» актриса сыграла героиню Назлы Пынар.
Озге Гюрель с Серканом Чайоглу в сериале «Вишневый сезон». Фото: Kino-teatr.ru
Личная жизнь
Частная жизнь актрисы покрыта завесой тайны. Озге долгое время была занята исключительно карьерой.
Но турецкие журналисты пишут, что в начале у Озге был молодой человек по имени Озгюр Орун.
Во время работы в «Вишневом сезоне» у актрисы начался роман с коллегой Серканом Чайоглу. Пару лет влюбленные встречались тайно, а потом расстались. Но Серкан решил помириться и в 2017 году актеры подтвердили свои отношения для СМИ. Долгое время молодые люди жили вместе, не регистрируя отношений.
Озге Гюрель с Серканом Чайоглу. Фото: соцсети Озге Гюрель
Спустя 8 лет, 14 июня 2022 они все таки расписались в Германии, уютном городе Карлсруэ.
Озге Гюрель любит читать и танцевать. Кроме кинематографа актриса занимается благотворительность. Обожает путешествовать, но из-за занятости это редко получается.
Озге Гюрель с мужем на отдыхе. Фото: соцсети Озге Гюрель
Озге Гюрель в наши дни
Озге продолжает появляться в главных ролях турецких фильмов. Одной из ее работ стала роль Джанан Доган в сериале «Сипахи».
В драматическом боевике речь идет о знаменитом турецком разведчике, который спасает не только свое жизнь, но и весь мир.
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Озге Гюрель в сериале «Сипахи». Фото: Kino-teatr.ru