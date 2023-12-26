Наложница из «Великолепного века» Озге Гюрель своей красотой покорила зрителей по всему миру: история жизни актрисы

Кинокарьера

Творческая биография Озге Гюрель началась с мелодрамы «Где моя дочь?». Девушка удивилась, что сниматься взяли именно ее, не имеющую актерского образования. Образ героини Зейнеп получился удачным, и о дебютантке заговорили как о новой молодой звезде турецкого кинематографа.

Во время съемки актриса училась у коллег, набиралась опыта. Помимо этого занималась на курсах по актерскому мастерству. После экранизации сериала молодую актрису засыпали предложениями режиссеры. В 2012 году зрители снова увидели красавицу в многосерийном фильме «Улица мира», где она воплотила образ Мелиссы.

С 2013 по 2015 годы Озге Гюрель была занята в проекте «Прилив». В популярной турецкой мелодраме актриса играла Аду Савашер. На площадке ей удалось поработать с именитыми звездами Турции.

В 2014 году актриса сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Великолепный век». Она появилась в роли одной из любимых наложниц шехзаде — Рану. Озге появилась в последнем сезоне проекта, который уже стал известным, его смотрели в 50 странах. Об актрисе сразу же узнали за пределами родной страны.