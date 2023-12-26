«Отправить всех участников вечеринки туда, где Панин»: в Сети потребовали лишить гражданства Настю Ивлееву и других звезд

Нашумевшая «голая» так называемая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой наделала много шума в обществе. Россияне не смогли принять, что в разгар сложной мировой ситуации звезды шоу-бизнеса позволяют вести себя настолько отвратительно.
Полуголые артисты еще снимали свое веселье на телефоны и выкладывали в соцсети, хвастаясь перед соотечественниками достатком и хорошим настроением.
Спустя несколько суток некоторые звезды начали оправдываться, но поток негатива уже было не остановить. На арену вышла сама Ивлеева. Точнее, ее вынудили.
Блогерша заявила, что все заработанные деньги она отправит на благотворительность. Причем уточнила, что якобы не потому, что она сожалеет, а просто «это единственный способ разрешения данной ситуации».
Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Пользователи Сети обрушились еще большим хейтом в адрес Анастасии. Как говорится, лучше бы вообще ничего не говорила.
@user-vc2fe7ef5f:
«Уберите ее из всех эфиров. Запретите ее! Нет никакого раскаяния! Есть боязнь потерять бизнес. Смотреть противно!».
@roman_ionov:
«Смешно смотреть на эти оправдания. Я даже представить не могу, что эти «звезды» думают о нас в своей среде, не на камеру».
@user-uz6yk1te8o:
«Мы с утра до вечера работаем, воспитываем детей, учим с ними домашнее задание, прививаем им все доброе, хорошее, порядочное. А эти развращают их. Видите ли, скучно им жить!».
@user-gv7ep8kn6v:
«Правоохранительные органы должны взяться за эту историю и привлечь к ответственности всех причастных. Иначе нет справедливости в жизни».
Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press
@user-qt9or3py1n
«Такое творчество для России точно не нужно».
@user-yt6hz9pc4i:
«Надо отправить всех причастных туда, где сейчас Панин. Вас там примут. А мы тут как-нибудь сами поживем. Лишите гражданства этих лицемеров! Зачем они такие стране?».
Напомним, «голую» вечеринку Ивлеевой посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Глюкоза, Ольга Орлова, Лолита, Джиган, Оксана Самойлова, Анна Асти, Дима Билан, Алена Водонаева, Мария Миногарова и другие.
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