«Отправить всех участников вечеринки туда, где Панин»: в Сети потребовали лишить гражданства Настю Ивлееву и других звезд

Нашумевшая «голая» так называемая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой наделала много шума в обществе. Россияне не смогли принять, что в разгар сложной мировой ситуации звезды шоу-бизнеса позволяют вести себя настолько отвратительно.

Полуголые артисты еще снимали свое веселье на телефоны и выкладывали в соцсети, хвастаясь перед соотечественниками достатком и хорошим настроением.

Спустя несколько суток некоторые звезды начали оправдываться, но поток негатива уже было не остановить. На арену вышла сама Ивлеева. Точнее, ее вынудили.

Блогерша заявила, что все заработанные деньги она отправит на благотворительность. Причем уточнила, что якобы не потому, что она сожалеет, а просто «это единственный способ разрешения данной ситуации».