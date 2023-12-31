Как всенародно любимые герои советских фильмов прорвались сквозь время в киноклассику Голливуда

На этот раз игры искусственного разума касаются всем известных героев советских картин - «Бриллиантовая рука», «Собачье сердце», «Д’Артаньян и три мушкетера» и других. Нейросети вмонтировали их в крутые американские фильмы. Получилось довольно органично и местами даже весело.

Михаил Боярский: агент 007

Фильмы с Михаилом Боярским в роли агента 007 могли бы называться как угодно: «И целой канальи мало», «Три тысячи квантов милосердия», «Все пройдет, но не сейчас». Певучий и витальный артист, воплощение мушкетерского куража, запросто мог бы вписаться во вселенную знаменитой английской саги. Тем более на службе королевы в мюзикле Георгия Юнгвальд-Хилькевича он уже бывал. Да и вообще: что такое тайный агент спецслужбы без удачи?!

Владимир Толоконников: дон Корлеоне