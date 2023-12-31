Как всенародно любимые герои советских фильмов прорвались сквозь время в киноклассику Голливуда

На этот раз игры искусственного разума касаются всем известных героев советских картин - «Бриллиантовая рука», «Собачье сердце», «Д’Артаньян и три мушкетера» и других. Нейросети вмонтировали их в крутые американские фильмы. Получилось довольно органично и местами даже весело.
Михаил Боярский: агент 007
Фильмы с Михаилом Боярским в роли агента 007 могли бы называться как угодно: «И целой канальи мало», «Три тысячи квантов милосердия», «Все пройдет, но не сейчас». Певучий и витальный артист, воплощение мушкетерского куража, запросто мог бы вписаться во вселенную знаменитой английской саги. Тем более на службе королевы в мюзикле Георгия Юнгвальд-Хилькевича он уже бывал. Да и вообще: что такое тайный агент спецслужбы без удачи?!
Владимир Толоконников: дон Корлеоне
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Только посмотрите, сколько стати в этом синьоре: «Ты предлагаешь все поделить, но делаешь это без уважения». Или: «Дай папиросочку, консильери, у тебя брюки Brioni в полосочку!», «Вчера предателей клана душили, душили...» Из сотрудника подотдела очистки Полиграф Полиграфович с легкостью переквалифицировался в дона Корлеоне. Но только с санкции товарища Швондера, разумеется.
Алексей Баталов: Оппенгеймер
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А вот лучшим Робертом Оппенгеймером из картины Кристофера Нолана мог бы стать, конечно, слесарь Гоша (Алексей Баталов, справа) - он же Жора, он же Гога. И рукастый, и интеллигентный, и эрудированный. Отличается широтой жизненных взглядов, как и американский физик-ядерщик еврейского происхождения. А еще, что немаловажно, работает в закрытом НИИ, то есть опыт работы с секретными объектами имеет. «Как я долго тебя искала», - могла бы сказать американская армия советскому рабочему.
Леонид Куравлев: Джек с «Титаника»
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Борщов А. Н. (Леонид Куравлев) - жуликоватый, но дико обаятельный сантехник четвертого разряда по прозвищу Афоня - успевал все: и в фонтаны нырять, и на танцах драться. Поэтому попасть на «Титаник» вместо Джека Доусона (Леонардо ДиКаприо) и влюбить в себя томную пышногрудую даму на палубе роскошного, но обреченного корабля ему бы ничего не стоило. И подтекающий кран починить, если надо, тоже. «Вас как зовут?» - «Клара». - «А меня Джек!»
Юрий Никулин: Нео
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Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - матрица! Вот так могло бы выглядеть приключение Семена Семеновича Горбункова (Юрий Никулин) из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», если бы во время морского круиза скромный служащий «Гипрорыбы» съел не ту таблетку. Вместо Геши (Андрей Миронов) в «Матрице» проводником стала бы очаровательная Тринити, и жена Надежда (Нина Гребешкова) точно вошла бы в положение! Ведь задание-то порядочный советский гражданин с пистолетом в авоське получил ответственное. Возможно, после спасения мира его бы даже наградили. Посмертно.