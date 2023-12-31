Семьи российских артистов, в которых в 2023 году случилось прибавление

Сергей Жуков и Регина Бурд
Фото: личная страница Регины Бурд и Сергея Жукова в социальной сети
47-летний певец, продюсер и бизнесмен присутствовал на родах жены, 38-летней Регины Бурд. У пары родился сын, это их четвертый общий ребенок (супруги также воспитывают 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей - 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона; у Жукова еще есть 22-летняя дочь Александра от первого брака). «Счастье пришло ко мне в пятый раз!» - сообщил Сергей. Семья впервые за долгое время на эти новогодние праздники останется в Москве - пока младший член семьи немного не подрастет.
Ольга Орлова и Валерий
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Певица и ведущая «Дома-2» и ее муж, бизнесмен Валерий, нянчат дочь Анну. Орловой делали плановое кесарево сечение по медицинским показаниям, поэтому в роддоме она провела неделю. Орлова охотно делится новостями о малышке: «Анюта плачет, только когда ей больно - например, во время прививок. А так она очень спокойный и жизнерадостный человек».
Ольга отмечает, что дочь быстро развивается - Аня рано начала пытаться вставать и складывать звуки в слоги и первые слова. Орловой есть с чем сравнивать - у нее есть взрослый сын-студент от предыдущего брака. Крестной Анечки стала подруга Орловой - блогер и телеведущая Ксения Бородина.
Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич
Фото: личная страница Ольги Кузьминой в социальной сети
35-летняя актриса и ее муж, ведущий мероприятий и экскурсовод, 38-летний Евгений Апанасевич летали на роды общей дочери в Аргентину. У Ольги от предыдущих отношений есть сын, у Евгения - сын и дочь. Артистка удачно перенесла 15-часовой перелет с пересадками на позднем сроке беременности. В Буэнос-Айресе супруги поселились в арендованной квартире и оплатили роды в местной клинике. Парочка вернулась из клиники с дочкой, которую называют двойным именем Мира-Мария. Через месяц после родов семья прилетела в Москву.
Кузьмина решилась на такое путешествие ради того, чтобы ее новорожденная дочь автоматически стала гражданкой Аргентины, а артистка с мужем после рождения ребенка получили Residencia Permanente (постоянное место жительства или ПМЖ Аргентины). Также резидентство смогут получить и другие их дети. Через два года родители малыша с гражданством могут подать документы на гражданство Аргентины. Можно предположить, что артистка Кузьмина сделает все это ради беспрепятственных путешествий по заграницам.
Сергей Астахов и Виктория Савкеева
Фото: личная страница Сергея Астахова в социальной сети
54-летний актер и его 38-летняя гражданская жена стали родителями сына Александра. Для Виктории это первенец, а у артиста есть 25-летняя дочь Мария от предыдущего брака. Когда в роддоме актеру дали табличку с именем сына, мужчина так расчувствовался, что заплакал.
Фото: кадр из передачи Секрет на миллион /НТВ
Няню нанимать семья не будет - им помогают две бабушки малыша. «Не понимаю, зачем нужен чужой человек в семье?» - комментирует это решение Астахов. Актер наслаждается отцовством: «Я давно забыл эти ощущения, запахи, а сейчас, когда возраст другой и голова работает по-другому, это необъяснимое чудо. И с каждым днем оно все больше и больше становится твоим».
Александр Носик и его тайная жена
Фото: личная страница Александра Носика в социальной сети
52-летний актер впервые стал отцом этой осенью. Свою жену артист скрывает, а о дочери Валерии рассказывает с удовольствием. После рождения малышки Носик был на гастролях и по несколько раз в день агукал с Лерой по видеосвязи. Сейчас артист дома и учится менять подгузники: «Пока боюсь. Маленькая, трогательная доча, я ношу ее на руках. Под руководством любимой супруги буду въезжать во все моменты». Носик рассказал, что через несколько лет они с женой планируют второго ребенка. Быть отцом мужчине очень нравится: «Ты становишься более ранимым, более беспокойным, более озабоченным, более ответственным».
Павел Трубинер и Юлия Мельникова
Фото: личная страница Павла Трубинера в социальной сети
47-летний актер, и его жена, 41-летняя Юлия Мельникова нянчат новорожденную дочь Терезу. Супруги теперь воспитывают двух дочек. Также у Трубинера есть два сына от предыдущего брака. Актриса Юлия Мельникова рассказывает о материнском счастье: «Мне всегда хотелось говорить: девочки мои, мои доченьки... И вот девчонки держатся за ручки - Елизавета и Тереза».
Елена Катина и Дмитрий Спиридонов
Фото: личная страница Лены Катиной в социальной сети
39-летняя певица сейчас не выступает, так как решила побыть в декрете со вторым сыном, которого родила во втором браке с 41-летним бизнесменом. Мальчика назвали Демьяном. Катина хорошо перенесла второе кесарево сечение и рассказала о том, как сейчас у нее дела: «Дима не присутствовал на родах, потому что это полостная операция - как правило, мужчин в родзал не пускают. Муж ждал в соседней комнате, переживал.
Когда Демьян родился, его обмыли, протерли и принесли папе знакомиться. В обморок муж не падал, не плакал, но у него была целая гамма эмоций, ведь для него это первенец. Насколько я вижу, мужа прямо накрыло волной любви… Сейчас никуда не хожу, нахожусь в стопроцентном декрете. Решила, что мне и ребенку сейчас нужно именно так».
Павел и Зепюр Прилучные
Фото: личная страница Зепюр Брутян в социальной сети
36-летний актер и его жена, 27-летняя актриса назвали общего первенца Микаэль. Зепюр управляется без няни, помогают женщине с малышом две его бабушки. Прилучная-Брутян уже снимается в кино (кстати, вместе с мужем) и скучает по сыну в соцсетях: «Мой мальчик любимый! Как же скучаю по нему на работе. Как научимся ходить, будем топать с мамой и папой на работу вместе. Ибо это невозможно - целый день без обнимашек».
Надежда Ангарская и Николай Федчук
Фото: личная страница Надежды Ангарской в социальной сети
41-летняя актриса и телеведущая нянчит малыша Даниила. Сейчас Надежда замужем второй раз за 36-летним футбольным тренером. У Ангарской есть старший сын от первого мужа. Артистка уже сообщила, что мечтает стать многодетной мамой - через пару лет планирует родить еще одного ребенка: «Передайте всем «знающим» людям, что я рожу еще после сорока. Меня радует сам факт, что в 40 лет я могу рожать. Если у меня получится так и дальше, буду это делать с удовольствием. У меня сейчас больше сил, чем в 25 лет, и я выгляжу лучше, чем в 25 лет».
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Фото: личная страница Юлии Ковальчук в социальной сети
41-летняя певица и ее муж, 42-летний музыкант стали родителями второй раз. У них родилась вторая дочь - девочку назвали Алисия. Старшей дочери пары 6 лет, и ее зовут также не совсем обычно - Амелия. Ковальчук рассказала, что муж перерезал пуповину на родах. Певица рожала в частной клинике и поделилась эмоциями этого важного дня: «После УЗИ прямо на приеме у меня начались схватки. После часовой прогулки и обеда они стали более регулярными, мы поняли, что я остаюсь. Не было ни грамма страха или сомнений, что все будет хорошо, потому что рядом была моя теплая команда, как и на первых родах, а главное - любимый муж».