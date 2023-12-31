Семьи российских артистов, в которых в 2023 году случилось прибавление

Певица и ведущая «Дома-2» и ее муж, бизнесмен Валерий, нянчат дочь Анну. Орловой делали плановое кесарево сечение по медицинским показаниям, поэтому в роддоме она провела неделю. Орлова охотно делится новостями о малышке: «Анюта плачет, только когда ей больно - например, во время прививок. А так она очень спокойный и жизнерадостный человек».

Ольга отмечает, что дочь быстро развивается - Аня рано начала пытаться вставать и складывать звуки в слоги и первые слова. Орловой есть с чем сравнивать - у нее есть взрослый сын-студент от предыдущего брака. Крестной Анечки стала подруга Орловой - блогер и телеведущая Ксения Бородина.

Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич