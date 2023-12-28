Король хип-хопа, успешный предприниматель и муж Бейонсе: чем известен Джей-Зи

Кто такой Джей-Зи?
Джей-Зи — американский рэпер, автор песен и продюсер, выросший в бруклинском районе Марси Проджектс. Он использовал рэп как спасение, впервые появившись на Yo! MTV Raps в 1989 году. Продав миллионы пластинок со своим лейблом Roc-a-Fella, Джей-Зи создал собственную линию одежды и основал развлекательную компанию. Он женился на популярной певице и актрисе Бейонсе в 2008 году.
Ранняя жизнь
Рэпер Jay-Z, при рождении Шон Кори Картер, родился 4 декабря 1969 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. «Он был последним из моих четверых детей, — позже вспоминала мать Джей-Зи, Глория Картер, — единственным, кто не причинил мне никакой боли, когда я его рожала, и именно так я поняла, что он особенный ребенок». Его отец, Аднес Ривз, ушел из семьи, когда Джей-Зи было всего 11 лет. Молодой рэпер был воспитан своей матерью в бруклинском «Марси Проджектс», кишащем наркотиками.
В тяжелом подростковом возрасте, подробно описанном во многих его автобиографических песнях, Картер употреблял запрещенные препараты и заигрывал с применением огнестрельного оружия. Он посещал несколько средних школ, в том числе среднюю школу карьеры и технического образования Джорджа Вестингауза в центре Бруклина, где он был одноклассником легенды рэпа Notorious B.I.G. Как позже вспоминал Jay-Z в одной из своих песен (December 4th):
«Я ходил в школу, получал хорошие оценки, мог вести себя, когда хотел. Но глубоко внутри у меня были демоны, которые поднимались при столкновении».
Джей-Зи в детстве. Фото: соцсети
Восхождение к славе хип-хопа
Картер обратился к рэпу в юном возрасте, чтобы сбежать от пагубных привычек, насилия и бедности, которые окружали его в the Marcy Projects. В 1989 году он присоединился к рэперу Jaz-O — исполнителю постарше, который был своего рода наставником, — для записи песни под названием The Originators, которая принесла паре появление в эпизоде «Yo! MTV читает рэп». Именно в этот момент Картер взял прозвище Jay-Z, которое одновременно было данью уважения Jaz-O, игрой на детском прозвище Картера Джаззи и отсылкой к станции метро J/Z рядом с его домом в Бруклине.
Даже со сценическим псевдонимом Джей-Зи оставался относительно анонимным, пока он и двое его друзей, Дэймон Дэш и Карим Берк, не основали свой собственный звукозаписывающий лейбл Roc-a-Fella Records в 1996 году. В июне того же года Jay-Z выпустил свой дебютный альбом Reasonable Doubt. Хотя пластинка достигла только 23-й строчки в Billboard 200, сейчас она считается классическим хип-хоп альбомом, включающим такие песни, как Can't Knock the Hustle с участием Мэри Джей Блайдж и Brooklyn's Finest, совместная работа с Notorious B.I.G. Разумное сомнение сделало Jay-Z начинающей звездой хип-хопа.
Джей-Зи, 1997 год. Фото: соцсети
Два года спустя Jay-Z добились еще большего успеха с альбомом 1998 года Vol. 2 ... Hard Knock Life. Заглавный трек, который, как известно, является сэмплом припева из бродвейского мюзикла «Энни», стал самым популярным синглом Jay-Z на сегодняшний день. Он получил премию «Грэмми» за Vol. 2 и еще одну номинацию за Hard Knock Life, что ознаменовало начало плодотворного периода, в течение которого Jay-Z станут одними из самых громких имен в хип-хопе.
За эти годы рэпер выпустил множество альбомов № 1 и хитовых синглов. Его самые популярные песни того периода включают Big Pimpin, I Just Wanna Love U, Izzo (H.O.V.A.) и 03 Bonnie & Clyde, дуэт с будущей невестой Бейонсе Ноулз. Самым известным альбомом Jay-Z того периода был The Blueprint (2001), который позже появился в списках лучших альбомов десятилетия нескольких музыкальных критиков.
В 2003 году Jay-Z потряс мир хип-хопа, выпустив альбом Black и объявив, что это будет его последняя сольная запись перед уходом на пенсию. На просьбу объяснить свой внезапный уход из рэпа, Джей-Зи сказал, что когда-то он черпал вдохновение в попытках затмить других великих ведущих, но ему просто стало скучно из-за отсутствия конкуренции.
«Игра не ахти какая, — сказал он. — Я люблю, когда кто-то записывает горячий альбом, а потом ты должен сделать горячий альбом. Мне это нравится. Но здесь не жарко».
Возвращение рэпа
Jay-Z принимает участие в церемонии вручения наград MTV Movie Awards в Лос-Анджелесе, Калифорния. 3 июня 2007 года. Фото: Global Look Press
В 2006 году Джей-Зи записал один из последних сольных альбомов — Kingdom Come. Затем вышли еще два заключительных альбома в 2007 и 2009 году соответственно — American Gangster и Blueprint 3. В этих трех альбомах звучали новые нотки, не присутствующие ранее в в композициях Jay-Z. Это рок и соул. А тексты этих альбомов затрагивали новые темы, такие как стихийные бедствия, выборы чернокожего президента, проблемы, связанные с опасностью славы и богатства. Это были попытки Джей-Зи привлечь к своему творчеству людей среднего возраста.
«Не многие достигли совершеннолетия в рэпе, потому что ему всего 30 лет, — сказал он. — По мере того, как все большее количество людей будут достигать совершеннолетия, наши темы станут шире и наши слушатели еще долго останутся с нами».
Затем Jay-Z выпустил в 2011 году альбом Watch the Throne совместно с Канье Уэстом. Альбом сразу стал топовым и возглавил чарты рэпа, R & B и поп-музыки. Знаком признание альбома стала премия «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение с песней Otis.
В июле 2013 года Jay-Z выпустил еще один,12-й альбом Magna Carta Holy Grail. Альбом получил неоднозначный прием у критиков, но в остальном хорошо зарекомендовал себя у поклонников, возглавив Billboard 200 и получив статус дважды платинового. Jay-Z получили девять номинаций на «Грэмми» и получил совместную с Джастином Тимберлейком премию за сингл Holy Grail в номинации «Лучшая совместная работа в стиле рэп/песня».
Одежда Rocawear, Tidal и другие предприятия
Джей-Зи обратил свое внимание на деловую сторону музыки, став президентом Def Jam Recordings. Как президент Def Jam, Jay-Z подписал контракты с такими популярными артистами, как Рианна и Не-Йо, и помог Уэсту превратиться из продюсера в самого продаваемого звукозаписывающего исполнителя. Но его правление на почтенном хип-хоп-лейбле не прошло гладко. Джей-Зи вынужден был уйти с поста президента Def Jam в 2007 году, так как компания противилась внедрению новых эффективных бизнес-моделей.
«У вас есть звукорежиссеры, которые 20 лет сидят в своих офисах из-за одного акта», — посетовал он.
Джей-Зи. Фото: соцсети
В 2008 году Jay-Z подписали контракт на 150 миллионов долларов с промоутерской компанией Live Nation. Эта супер-сделка создала совместное предприятие под названием Roc Nation, развлекательную компанию, которая занимается практически всеми аспектами карьеры своих артистов. Наряду с Jay-Z, Roc Nation включили в свой состав таких ведущих артистов, как Рианна, Шакира и T.I.
Среди других деловых начинаний Jay-Z — популярная линия городской одежды Rocawear и фильмы Roc-a-Fella Films. Он также владеет клубом 40/40, высококлассным спорт-баром, который открылся в Нью-Йорке, а позже добавил заведения в Атлантик-Сити и Лас-Вегасе (с тех пор закрыты), а также в Атланте.
Являясь совладельцем баскетбольной команды New Jersey Nets с 2004 года, Джей-Зи помог ускорить переезд франшизы в совершенно новый дом в центре Бруклина, Barclays Center, в 2012 году. В 2013 году он основал компанию по управлению спортом с полным спектром услуг Roc Nation Sports и продал свои акции Brooklyn Nets, чтобы получить сертификат спортивного агента.
Как однажды сказал Джей-Зи о своей бизнес-империи: «Я не бизнесмен, я бизнесмен-чувак».
Рэпер Jay Z выступает в Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния, 9 декабря 2013 г. Фото: Global Look Press
Бизнес Jay-Z снова попал в заголовки газет в марте 2015 года, когда он и несколько его влиятельных друзей, включая Мадонну, Ники Минаж и Джека Уайта, объявили о перезапуске сервиса потоковой музыки Tidal. Сервис приобрел разумный поток подписчиков — в сентябре 2015 года их число достигло 1 миллиона, — но также столкнулся с чередой проблем с высшим руководством и юридическими проблемами. В начале 2017 года Jay-Z согласился продать 33-процентную долю в Tidal телекоммуникационному гиганту Sprint.
Рэпер Jay-Z во время музыкального фестиваля Made In America на бульваре Бенджамина Франклина в Филадельфии, Пенсильвания, 3 сентября 2017 года. Фото: Global Look Press
В июне 2019 года Forbes назвал Jay-Z первым рэп-исполнителем-миллиардером, сославшись на его доли в Armand de Brignac champagne и Uber в качестве факторов, способствующих этому. Вскоре после этого он вошел в другую быстро развивающуюся отрасль, став главным бренд-стратегом калифорнийской компании Caliva cannabis company.
«4:44»
15 июня 2017 года Джей-Зи стал первым рэпером, включенным в Зал славы авторов песен.
Он написал в соцсети об оказанной чести: «Я помню времена, когда рэп считался модой. Теперь мы рядом с некоторыми из величайших писателей в истории».
В том же месяце, 30 июня, Jay-Z выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44» исключительно для подписчиков Tidal и Sprint. Он был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как платиновый менее чем через неделю после выхода, исключительно на основании количества скачиваний. Очень личный альбом, в который вошли приглашенные исполнители Бейонсе, Дэмиан Марли и Фрэнк Оушен, имел немедленный коммерческий успех и критику, его высоко оценили за откровенные тексты рэпера и новый уровень артистической зрелости.
В интервью, которое транслировалось на iHeartMedia, Джей-Зи назвал заглавный трек «4:44» «одной из лучших песен, которые я когда-либо писал». Его тексты, похоже, затрагивают семейные проблемы и неверность, о которых пела его жена Бейонсе в своем исповедальном альбоме Lemonade:
«Я прошу прощения, часто распутничаю / Ждал рождения моего ребенка / Смотрю глазами женщины / Ждал, что эти естественные близнецы поверят в чудеса / У меня ушло слишком много времени на эту песню / Я тебя не заслуживаю», — говорит он в песне, имея в виду рождение их детей.
Среди других треков — Kill Jay-Z, который, по словам рэпера iHeartMedia, «посвящен умерщвлению эго», и The Story of OJ.
«The Story of OJ на самом деле песня о нас как о культуре, о том, что у нас есть план, как мы собираемся продвигать это вперед, — сказал он в интервью iHeartMedia. —Мы все зарабатываем деньги, а потом все их теряем, особенно как художники. Но как, когда у вас есть какой-то успех, преобразовать его во что-то большее».
Когда в ноябре был объявлен список претендентов на «Грэмми» этого года, Джей-Зи лидировал с восемью номинациями за свою работу в 4:44. В итоге, когда в январе следующего года были объявлены победители, он оказался вне конкурса, хотя и получил премию «Салют иконам индустрии» за 2018 год.
OTR II и «Все есть любовь»
Вскоре после этого король хип-хопа объявил, что тем летом он и Бейонсе объединяются для участия в туре OTR II, продолжающем их усилия 2014 года. Тур стартовал в Кардиффе, Уэльс, 6 июня, а 10 дней спустя пара дала своим поклонникам еще один повод порадоваться выпуску совместного альбома Everything Is Love. Изначально доступный для трансляции исключительно на Jay-Z's Tidal, альбом сопровождался музыкальным клипом на трек Apes **t, который показал Carters в их аристократической стихии, когда они пели и читали рэп среди всемирно известных произведений искусства парижского Лувра.
Джей-Зи и Бейонсе. Фото: Global Look Press
Политическая и благотворительная деятельность
Оставаясь вне политической арены большую часть своей карьеры, Джей-Зи стал решительным сторонником Обамы во время его первой президентской кампании в 2008 году. Он появлялся на митингах и только высоко оценивал афроамериканского кандидата. Во время одного митинга Джей-Зи сказал собравшимся, что «Роза Паркс сидела так, чтобы Мартин Лютер Кинг мог ходить. Мартин Лютер Кинг шел, чтобы Обама мог бежать. Обама бежит, чтобы мы все могли летать».
Джей-Зи и Барак Обама. Фото: соцсети
Джей-Зи снова поддержал Обаму в его попытке переизбраться в 2012 году. В том же году он выступил как сторонник однополых браков. Как он сказал CNN, отказывать однополым парам в праве вступать в брак «ничем не отличается от дискриминации чернокожих. Это дискриминация очевидная и незамысловатая.
В октябре 2015 года Jay-Z провел свой первый ежегодный благотворительный концерт под названием Tidal X: 10/20, в котором приняли участие Бейонсе, Минаж, Лил Уэйн, Ашер и другие самые продаваемые исполнители. В феврале следующего года было объявлено, что Tidal жертвует 1,5 миллиона долларов из выручки от концертов многочисленным организациям, включая Black Lives Matter и Sankofa, некоммерческую организацию, основанную Гарри Белафонте.
Партнерство с НФЛ
В августе 2019 года Jay-Z и Национальная футбольная лига объявили о партнерстве, в рамках которого Roc Nation будет консультировать по выбору развлечений для рекламных роликов и мероприятий НФЛ, включая Суперкубок. Кроме того, обе стороны договорились совместно работать над социальной активностью в рамках инициативы НФЛ «Вдохновлять на перемены».
Объявление было раскритиковано сторонниками Колина Каперника, квотербека, который не играл в НФЛ с тех пор, как в 2016 году разгорелся спор о коленопреклоненном исполнении национального гимна, но хип-хоп-магнат выразил убеждение, что он может повлиять на социальные изменения, к которым стремится Каперник, работая с могущественной спортивной лигой.
«Ты можешь либо пойти домой, собрать свою сумку и сидеть дома, либо ты можешь принять это лицом к лицу, — сказал Джей-Зи. —И это в значительной степени то, как мы работаем в Roc Nation. Мы стремимся определить вещи, частью которых мы хотим быть, и вещи, которым, по нашему мнению, мы можем придать ценность, и мы вмешиваемся и приходим с этими идеями».
Личная жизнь
Тщательно оберегая свою личную жизнь, Джей-Зи годами публично не обсуждал свои отношения с давней подругой, популярной певицей и актрисой Бейонсе. Паре даже удалось удержать прессу подальше от своей маленькой свадьбы, которая состоялась 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Всего около 40 человек посетили празднование в пентхаусе Jay-Z, включая актрису Гвинет Пэлтроу и бывших участниц Destiny's Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс.
Джей-Зи и Бейонсе приветствовали своего первенца, дочь по имени Блю Айви Картер, 7 января 2012 года. Заботясь о своей конфиденциальности и безопасности, Джей-Зи и Бейонсе арендовали часть нью-йоркской больницы Ленокс Хилл и наняли дополнительную охрану.
Вскоре после рождения дочери Джей-Зи выпустил песню в ее честь на своем сайте. На Glory он выразил свою радость от того, что стал отцом, и рассказал, что ранее у Бейонсе случился выкидыш. Джей-Зи и Бейонсе также опубликовали сообщение вместе с песней, в котором говорилось, что «мы на небесах», а рождение Блу «было лучшим опытом в наших жизнях».
Джей-Зи с дочерью Блю Айви. Фото: соцсети
В феврале 2017 года Бейонсе объявила, что они с Джей-Зи ждут близнецов.
«Мы хотели бы поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены дважды. Мы невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится на двоих, и мы благодарим вас за ваши добрые пожелания. Картеры», — написала она.
Джей-Зи и Бейонсе родили близнецов, мальчика и девочку, в июне 2017 года. Хотя пара не сразу подтвердила рождение близнецов или их имена, журнал People сообщил, что они подали документы на товарный знак в Ведомство по патентам и товарным знакам США на имена Сэр и Руми. Рано утром 14 июля Бейонсе сделала это официально, опубликовав фотографию, на которой она держит их месячных близнецов.
В статье, опубликованной журналом T: The New York Times Style в ноябре 2017 года, Джей-Зи рассказал о своих семейных проблемах, признал свою неверность и обсудил, как он и его жена смогли заново обрести свою связь с помощью терапии.
«Я так сильно вырос благодаря этому опыту, — сказал он. — Но я думаю, что самое важное, что я понял, это то, что все взаимосвязано. Каждая эмоция взаимосвязана и откуда-то берется. И просто осознавать это. Осознание этого в повседневной жизни дает вам такое... такое преимущество».
Он повторил многие из этих чувств в интервью Ван Джонсу из CNN в январе 2018 года, признав сложные отношения с Бейонсе и прогресс, которого они достигли в восстановлении своего союза.
«Что касается нас, мы решили бороться за нашу любовь, — сказал он. — За нашу семью. Чтобы дать нашим детям другой результат. Чтобы разорвать этот порочный круг для чернокожих мужчин и женщин».
Зал славы рок-н-ролла
Jay-Z был введен в Зал славы рок-н-ролла в октябре 2021 года вместе с Кэрол Кинг, the Go-Go's, Тиной Тернер, Тоддом Рандгреном и Foo Fighters
Джей-Зи — самый номинированный музыкант в истории «Грэмми», 2021 год. Фото: соцсети