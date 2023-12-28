Король хип-хопа, успешный предприниматель и муж Бейонсе: чем известен Джей-Зи

В июне 2019 года Forbes назвал Jay-Z первым рэп-исполнителем-миллиардером, сославшись на его доли в Armand de Brignac champagne и Uber в качестве факторов, способствующих этому. Вскоре после этого он вошел в другую быстро развивающуюся отрасль, став главным бренд-стратегом калифорнийской компании Caliva cannabis company.

«4:44»

15 июня 2017 года Джей-Зи стал первым рэпером, включенным в Зал славы авторов песен.

Он написал в соцсети об оказанной чести: «Я помню времена, когда рэп считался модой. Теперь мы рядом с некоторыми из величайших писателей в истории».

В том же месяце, 30 июня, Jay-Z выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44» исключительно для подписчиков Tidal и Sprint. Он был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как платиновый менее чем через неделю после выхода, исключительно на основании количества скачиваний. Очень личный альбом, в который вошли приглашенные исполнители Бейонсе, Дэмиан Марли и Фрэнк Оушен, имел немедленный коммерческий успех и критику, его высоко оценили за откровенные тексты рэпера и новый уровень артистической зрелости.

В интервью, которое транслировалось на iHeartMedia, Джей-Зи назвал заглавный трек «4:44» «одной из лучших песен, которые я когда-либо писал». Его тексты, похоже, затрагивают семейные проблемы и неверность, о которых пела его жена Бейонсе в своем исповедальном альбоме Lemonade:

«Я прошу прощения, часто распутничаю / Ждал рождения моего ребенка / Смотрю глазами женщины / Ждал, что эти естественные близнецы поверят в чудеса / У меня ушло слишком много времени на эту песню / Я тебя не заслуживаю», — говорит он в песне, имея в виду рождение их детей.

Среди других треков — Kill Jay-Z, который, по словам рэпера iHeartMedia, «посвящен умерщвлению эго», и The Story of OJ.

«The Story of OJ на самом деле песня о нас как о культуре, о том, что у нас есть план, как мы собираемся продвигать это вперед, — сказал он в интервью iHeartMedia. —Мы все зарабатываем деньги, а потом все их теряем, особенно как художники. Но как, когда у вас есть какой-то успех, преобразовать его во что-то большее».

Когда в ноябре был объявлен список претендентов на «Грэмми» этого года, Джей-Зи лидировал с восемью номинациями за свою работу в 4:44. В итоге, когда в январе следующего года были объявлены победители, он оказался вне конкурса, хотя и получил премию «Салют иконам индустрии» за 2018 год.

OTR II и «Все есть любовь»

Вскоре после этого король хип-хопа объявил, что тем летом он и Бейонсе объединяются для участия в туре OTR II, продолжающем их усилия 2014 года. Тур стартовал в Кардиффе, Уэльс, 6 июня, а 10 дней спустя пара дала своим поклонникам еще один повод порадоваться выпуску совместного альбома Everything Is Love. Изначально доступный для трансляции исключительно на Jay-Z's Tidal, альбом сопровождался музыкальным клипом на трек Apes **t, который показал Carters в их аристократической стихии, когда они пели и читали рэп среди всемирно известных произведений искусства парижского Лувра.