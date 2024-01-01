Любовные романы звезд: горячие пары российского шоу-бизнеса

Когда молодая выпускница «Фабрики звезд» и уже популярный исполнитель Владимир Пресняков участвовали в шоу «Большие гонки» в 2005 году между ними пролетела романтическая искра. Со съемок они вернулись уже парой

После этого сыграли две свадьбы в Лас-Вегасе и в Москве. В семье воспитываются двое сыновей, а Наталья и Владимир живут в гармонии и любви.