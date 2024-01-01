Любовные романы звезд: горячие пары российского шоу-бизнеса

За отношениями знаменитостей следят многие люди. Их обсуждают, восторгаются, критикуют и завидуют.
Teleprogramma.pro подготовила подборку самых ярких звездных пар. Среди них есть семейные пары, которые в браке много лет, а есть и те, кто совсем недавно обрел свое семейное счастье.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Global Look Press
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Когда молодая выпускница «Фабрики звезд» и уже популярный исполнитель Владимир Пресняков участвовали в шоу «Большие гонки» в 2005 году между ними пролетела романтическая искра. Со съемок они вернулись уже парой
После этого сыграли две свадьбы в Лас-Вегасе и в Москве. В семье воспитываются двое сыновей, а Наталья и Владимир живут в гармонии и любви.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Этот брак считается одним из самых крепких и примерных. Ни разу об отношениях звезд не говорили и не писали в негативном русле. Они постоянно упоминают, что основа их отношений - уважение.
Сначала спортсменка и гламурный подонок просто дружили, но постепенно сблизились и перешли на новый уровень. Они поддерживают друг друга в любых ситуациях, а их союз не только красивый, но и может стать примером для молодых пар.
Дмитрий и Елена Маликовы. Фото: Global Look Press
Дмитрий и Елена Маликовы
Фото будущей жены Дмитрий увидел у друзей и грезил познакомиться с красавицей. За плечами у обоих был неудачный семейный опыт. Но их союз стал счастливым. Елена далека от мира шоу-бизнеса, но всегда поддерживает своего талантливого мужа-певца.
10AGE и Анет Сай. Фото: соцсети Анет Сай
10AGE и Анет Сай
Эффектная молодая пара некоторое время скрывала свои отношения, но фанаты все-таки дождались от них правды. Дмитрий Панов (настоящее имя 10AGE) сделал Анет Сай предложение, но вскоре ему пришла повестка в армию. Молодой человек отдает долг Родине, а невеста ждет его, скучает, о чем регулярно пишет в своих соцсетях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Знакомство актеров произошло во время съемки в сериале «В клетке». Через несколько свиданий Павел сделал Зепюр предложение. Летом 2022 года в Армении состоялась церемония их бракосочетания. Весной 2023 года у пары родился наследник Микаэль. Для Прилучного это третий ребенок, у него от бывшей жены, тоже актрисы, Агаты Муцениеце есть двое детей Тимофей и Мия.
Иван Янковский и Диана Пожарская. Фото: Global Look Press
Иван Янковский и Диана Пожарская
Актер Иван Янковский (сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры) и Диана Пожарская уже успели стать молодыми родителями. В 2021 году у них родился первенец Олег, названный в честь знаменитого деда.
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Фото: Global Look Press
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова
Познакомившись еще в юности, Максим Лагашкин и Екатерина Стулова полюбили друг друга и уже не расстаются. У пары двое сыновей Савва и Лука.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Global Look Press
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Лера Кудрявцева и ее молодой муж хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м на свет появилась их дочь Маша.
Алсу и Ян Абрамов. Фото: Global Look Press
Алсу и Ян Абрамов
Одна из самых красивых пар Алсу и ее супруг Ян Абрамов женаты уже более 17-ти лет и воспитывают троих детей.
Виктория и Антон Макарские. Фото: Global Look Press
Виктория и Антон Макарские
Одна из самых примерных пар российского шоу-бизнеса Виктория и Антон Макарские поженились в 1999 году, а через год обвенчались в храме. В семье воспитывается двое детей.
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
Валерия и Иосиф Пригожин
У пары нет совместных детей, но продюсер считает детей Валерии своими. Они в браке уже много лет, но сначала Иосиф просто был другом для певицы. Теперь у Пригожина и Валерии крепкий брак, которым можно гордиться.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
Джиган и Оксана Самойлова
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году. В семье растут четверо детей.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Одна из самых крепких семейных пар. Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поженились в 2009 году. В 2013 на свет появился их первенец Александр. В 2017 году пара обвенчалась, а в 2020 году у них от суррогатной матери родился второй сын Арсений.