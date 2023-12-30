Самые громкие суды уходящего года, где нечистых на руку блогеров, актеров-алиментщиков и звездных мошенников обязали заплатить кругленькую сумму

500 млн руб.: выплата долга по налогам
Валерия и Артем Чекалины полны оптимизма: все-таки они на свободе, хоть и с ограничениями. Фото: Persona Stars
Месяц назад супруги-блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и Артем Чекалин (Артемчек) погасили свои налоговые задолженности. «Они полностью погасили долг бюджету с учетом доначислений пени и штрафа, - сообщил адвокат Чекалиных Константин Третьяков. - Для этого произвели доплату в размере 296 млн руб. Из ранее уплаченных 311 млн руб. часть ушла на оплату текущих налогов. Всего по решению ФНС уплачено, если округлить, 500 млн руб.».
Весной Валерии Чекалиной предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а Артему Чекалину - в пособничестве в уклонении. За III - IV кварталы 2020 года и за 2021 год Чекалины недоплатили налогов на сумму 311 млн руб. Они применяли упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, хотя их доходы были гораздо выше.
Также на Чекалиных завели еще одно уголовное дело - по статье «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, чтобы легализовать 133 млн руб., Чекалины поменяли их на доллары.
Расследование уголовных дел продолжается. На блогеров наложен «запрет определенных действий»: они могут перемещаться по Москве и области, но ночевать должны только дома - в элитном поселке на Новой Риге. Им запретили пользоваться любыми средствами связи. Поговаривают, что Лерчек ждет четвертого ребенка, но сами Чекалины пока это не подтверждали.
1,2 млн руб.: компенсация вдове и дочери актера Баталова
Мог ли народный артист предполагать, что после его смерти алчные люди обманут его жену и дочь...Фото: канал «Россия 1»
Одно из самых долгих и запутанных уголовных дел в отношении звездного имущества было завершено в 2023 году. Речь о мошенничестве в отношении 88-летней вдовы народного артиста Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и его 54-летней дочери Марии Баталовой. Маша - инвалид с детства, у нее ДЦП. Несмотря на это, она окончила ГИТИС, пишет книги и сценарии.
Виновными по ст. 159 УК РФ, ч. 4, «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» признали «друзей семьи» - юриста Михаила Цивина и его жену, артистку Наталию Дрожжину. Цивин и Дрожжина втерлись в доверие к Баталовым и завладели частью их недвижимости и деньгами.
По приговору суда Михаил Цивин и нечистый на руку нотариус Дмитрий Бублий получили по 5 лет в колонии общего режима. Дрожжина - 4 года условно. Со всех троих взыскали 600 тыс. руб. в пользу Марии Баталовой и столько же Гитане Леонтенко в счет компенсации морального вреда.
Чем завладели мошенники? Дочь Баталова лишилась 1/3 доли в 4-комнатной квартире семьи, офисного помещения и 2-комнатной квартиры в районе Самотечной площади. Суд согласился с Баталовыми и сделки признали недействительными. Дочери артиста вернули всю недвижимость стоимостью под 100 млн руб.
Адвокат Баталовых подал жалобу на условный приговор Дрожжиной, которая вдобавок сняла более 16 млн руб. со счетов пострадавших, включая гонорары Марии Баталовой за статьи.
У пары трое малолетних детей, старшие близнецы пошли в этом году в первый класс частной гимназии.
Чекалины зарабатывали огромные деньги на производстве и продаже косметики собственного бренда и онлайн-продажах фитнес-марафонов. Артем объяснял: «По косметике, если брать последние три года, там под 10 млрд рублей выручка. Из инфопродуктов у нас основной продукт был фитнес-марафон. Здесь, по подсчетам ФНС, плюс-минус миллиард…»
3,4 млн руб.: долг по алиментам
Екатерина Климова не дает бывшему мужу спуску и пересматривать соглашение не хочет. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Актер Игорь Петренко в минувшем ноябре имел долг по алиментам на двоих несовершеннолетних сыновей в размере 3 652 753 руб. Чтобы простимулировать бывшего поскорее их выплатить, актриса Екатерина Климова с помощью судебных приставов обратилась в суд. К концу декабря Петренко погасил небольшую часть долга по алиментам и теперь его задолженность составляет 3 355 737 руб.
Актер должен ежемесячно выплачивать фиксированную сумму на сыновей от бывшей жены Екатерины Климовой по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от 2015 года. Доходы артиста за это время уменьшились, он был вынужден нарушить соглашение. Младшему сыну артистов Корнею 15 лет, а старшему Матвею - 17. Через год актер Петренко будет платить алименты только на одного сына, так как старшему исполнится 18. У Игоря Петренко сейчас новая семья - жена и трое несовершеннолетних детей.
А вот актриса Агата Муцениеце под конец года отозвала судебный иск к бывшему мужу Павлу Прилучному. Это произошло на втором заседании суда - процесс был закрытым, так как речь шла о несовершеннолетних детях. Муцениеце намеревалась увеличить сумму алиментов на общих детей: 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Сообщали, что на момент подачи иска, по устным договоренностям, бывший муж платил Агате на детей фиксированную сумму - 100 тыс. руб. в месяц. Скорее всего, бывшие супруги заключили новые финансовые договоренности, что позволило им обойтись без суда. У Прилучного сейчас вторая жена и маленький ребенок.
Должок почти в 1,5 млрд
Еще один продавец марафонов, блогер Елена Блиновская, также под следствием - ее обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.
Ее общий долг остается огромным - 1,4 млрд руб. Такие деньги у нее вроде бы есть, но счета и имущество арестованы, так что заплатить нечем. В прежние времена Елена зарабатывала, мягко говоря, неплохо. Это позволило ей в свое время потратить на празднование своего 40-летия 120 млн руб.