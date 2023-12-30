Самые громкие суды уходящего года, где нечистых на руку блогеров, актеров-алиментщиков и звездных мошенников обязали заплатить кругленькую сумму

Месяц назад супруги-блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и Артем Чекалин (Артемчек) погасили свои налоговые задолженности. «Они полностью погасили долг бюджету с учетом доначислений пени и штрафа, - сообщил адвокат Чекалиных Константин Третьяков. - Для этого произвели доплату в размере 296 млн руб. Из ранее уплаченных 311 млн руб. часть ушла на оплату текущих налогов. Всего по решению ФНС уплачено, если округлить, 500 млн руб.».

Весной Валерии Чекалиной предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а Артему Чекалину - в пособничестве в уклонении. За III - IV кварталы 2020 года и за 2021 год Чекалины недоплатили налогов на сумму 311 млн руб. Они применяли упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год, хотя их доходы были гораздо выше.

Также на Чекалиных завели еще одно уголовное дело - по статье «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, чтобы легализовать 133 млн руб., Чекалины поменяли их на доллары.

Расследование уголовных дел продолжается. На блогеров наложен «запрет определенных действий»: они могут перемещаться по Москве и области, но ночевать должны только дома - в элитном поселке на Новой Риге. Им запретили пользоваться любыми средствами связи. Поговаривают, что Лерчек ждет четвертого ребенка, но сами Чекалины пока это не подтверждали.

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