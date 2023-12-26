Любовь на «Доме-2», брак с наследником миллиардера: как Катя Жужа оказалась на телестройке и куда пропала сегодня

Образование Екатерина получила Государственном университете управления по специальности «продюсирование». Но по профессии не работала, а стала развиваться как блогер в Интернете. Преуспев, девушка обзавелась знаменитыми подругами, в числе которых была ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

«Дом-2»

На «Дом-2» Катя Жужа — она именно так сразу и представилась — это детское прозвище стало ее творческим псевдонимом — пришла в 2011 году. И образовала пару с Алексеем Самсоновым. С ним девушка уже была знакома, еще до проекта они повстречались на концерте группы «Руки Вверх!». Но отношения с Алексеем не сложились, и Катя переключилась на Евгения Кузина.