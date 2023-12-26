Любовь на «Доме-2», брак с наследником миллиардера: как Катя Жужа оказалась на телестройке и куда пропала сегодня

Катя Жужа родилась с именем Екатерина Сюсюренко 18 марта 1988 года в Москве (по другим данным — во Владивостоке). О семье телеведущая информацию не распространяет, известно лишь, что у нее есть родная сестра.
Маленькая Катя Жужа. Фото: соцсети Кати Жужи
Образование Екатерина получила Государственном университете управления по специальности «продюсирование». Но по профессии не работала, а стала развиваться как блогер в Интернете. Преуспев, девушка обзавелась знаменитыми подругами, в числе которых была ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
«Дом-2»
На «Дом-2» Катя Жужа — она именно так сразу и представилась — это детское прозвище стало ее творческим псевдонимом — пришла в 2011 году. И образовала пару с Алексеем Самсоновым. С ним девушка уже была знакома, еще до проекта они повстречались на концерте группы «Руки Вверх!». Но отношения с Алексеем не сложились, и Катя переключилась на Евгения Кузина.
Алексей Самсонов. Фото: соцсети Алексея Самсонова
И здесь роман не получился. Следующие отношения закрутились у Жужи с Олегом Майами, правда, тоже без развития.
В 2012 году Жужа снималась в клипе «Не забуду» звезды реалити Паши Неприятеля, исполнив роль его возлюбленной, что породило соответствующие слухи. А затем покинула проект. По слухам, за Периметром она стала сожительствовать с Олегом Майами, но если это и было так, то совсем скоро их отношения прекратились.
Олег Майами. Фото: соцсети Олега Майами
В 2016 году Жужа вернулась на телестройку, но уже как ведущая новостей. Она появлялась в эфире ТНТ каждое воскресенье и рассказывала о наиболее важных событиях проекта.
Ссора с Бородиной
Правда, в 2018 году Жужа уволилась из-за того, что они с Бородиной поругались. Девушки поначалу никак не комментировали слухи, а потом Ксения назвала свою экс-подругу непорядочной, неблагодарной предательницей. Она заявила, что Катя получила от нее все, а когда очень хотела попасть в телевизор, то при помощи Ксении смогла этого добиться. Девушки отписались друг от друга в соцсетях.
Катя Жужа и Ксения Бородина. Фото: соцсети Кати Жужи
Личная жизнь
За личной жизнью Жужи всегда было пристальное внимание со стороны публики. Люди задавались вопросами, откуда нигде не работавшая до «Дома-2» Катя берет средства на столь роскошную жизнь.
Между тем в 20 лет Катя уже стала мамой. Она родила от некоего бизнесмена дочь Николь. И вскоре рассталась с избранником. Но помогать он не перестал, купил квартиру в Москве и машину матери своей дочки.
Катя Жужа с дочкой Николь. Фото: соцсети Кати Жужи
После «Дома-2» Жужа всерьез собиралась замуж за Олега Майами. Она испытывала к нему настоящие чувства, а вот он, по ее утверждениям, использовал ее в корыстных целях.
Следующие отношения Кати тоже были резонансными. Девушка в 2016 году появилась на дне рождения Бородиной с Олегом Винником. За полгода до этого выхода в свет мужчина потерял в авиакатастрофе над Египтом семью. Общественность обрушилась с критикой на него, недостаточно долго скорбевшего, и саму Катю, которая попыталась защитить бойфренда.
Олег Винник. Фото: соцсети Олега Винника
Пара сыграла свадьбу на Сейшелах, не имеющую юридической силы в России. Но отношения не продлились долго — Катя и Олег расстались. Следующим избранником брюнетки стал директор Анны Седоковой Кирилл Павлов, но ненадолго. После этого Жужу подозревали в связи с Владом Соколовским, но Катя опровергала эти сведения.
Первый раз замуж
Первым официальным мужем Жужи стал автогонщик Артем Маркелов. Мужчина на 7 лет моложе Кати, является наследником миллиардера Валерия Маркелова. Они стали встречаться еще в 2018-м, а через год тайно сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, повторив церемонию в 2020-м в Москве.
Катя Жужа и Артем Маркелов. Фото: соцсети Кати Жужи
А уже в июле 2020-го Жужа, по паспорту официально ставшая Маркеловой, родила сына Максима. Дважды мамой красотка была недолго, уже через год на свет появился третий ребенок светской львицы, сын Алекс. При этом, девушка очень быстро вернулась в форму и при росте 168 см снова весит 51 кг.
Катя Жужа с сыновьями Максимом и Алексом. Фото: соцсети Кати Жужи
Жизнь на две страны
В конце 2022 года Жужа с семьей переехала в Дубай. При этом она пояснила, что речь не идет об эмиграции, с мужем они живут на две страны, в Москве остался дом и несколько проектов, которые требуют внимания и периодического присутствия в России.
Также в 2022 году Жужа помирилась с Бородиной, они снова стали общаться и подписались друг на друга в соцсетях.
Летом 2023 года Жужа пропала из Сети. Подписчики заподозрили, что они с Маркеловым расстались. Оказалось, что влиятельный свекор светской львицы скончался и семья переживала утрату.
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