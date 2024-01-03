Трансформации знаменитостей: как менялись образы звезд со временем

Ольга Бузова

Оля за все годы своей карьеры не раз меняла свою внешность. Но и за последние 10 лет телеведущая изменилась значительно.

После развода Бузова стала еще больше экспериментировать со своей внешностью - превратилась в брюнетку и поменяла прическу. Но судя по всему, певица поменяла также скулы, область подбородка, нос и добавила губам объема. Правда Оля отрицает вмешательства хирурга.

На первый взгляд Бузова немного подкачала губы, поэтому смотрится это вполне естественно. Раньше губы у Оли были совсем тонкие.

К тому же на ранних фото телеведущей у нее немного другой формы нос - с горбинкой. Сейчас ее носик стал чуть острее и приподнялся. Это мало заметно, но лицо стало более женственным.

Да и контур лица стал заметнее. Похоже, что звезда удалила комки Биша. Ну а может, Оля просто сбросила лишний вес, и лицо стало более точеным.