Трансформации знаменитостей: как менялись образы звезд со временем

Года идут, а звездам отечественного шоу-бизнеса время нипочем. Рассматривая их фото со светских мероприятий, публика удивляется, как выглядят кумиры: современный стиль, отсутствие морщин, идеальные пропорции. Часто здесь не только действие чудодейственных кремов, но и отличная работа пластических хирургов.
Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как выглядели наши знаменитости десяток лет назад и сравнить их с сегодняшним образом.
Филипп Киркоров 10 лет назад. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров
Вспоминая Киркорова в молодости и глядя на сегодняшнее его фото, сложно поверить, что это один и тот же человек. Он полностью сменил стиль, с возрастом стал выглядеть современнее.
Певец не скрывает, что в последнее время провел тюнинг всего своего тела. В конце прошлого года артист сделал пластическую операцию живота у звездного хирурга Тимура Хайдарова. А после занялся и лицом. Хирург сделал Киркорову блефаропластику нижних век, подтяжку лица и височный лифтинг.
Филипп Киркоров в наши дни. Фото: Global Look Press
Некоторые также подозревают исполнителя в липофиллинг, якобы он перенес часть собственного жира в ягодицы. Филипп Бедросович говорит, что операции проходят безболезненно, но он готов вытерпеть боль ради прекрасного результата.
Екатерина Варнава 10 лет назад. Фото: кадр из программы КВН
Екатерина Варнава
Актриса, ведущая и юмористка, которая начинала свою карьеру в КВН очень изменилась за последнее десятилетие. Он сделала себе ринопластику, изменив форму носа: он стал уже, подкорректирован острый кончик. Варнава сделала нижнюю блефаропластика -немного изменился разрез глаз и взгляд стал более открытый. От морщин и заломов избавили инъекции ботулотоксина, а губы стали объемными с помощью контурной пластики, инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Екатерина Варнава в наши дни. Фото: Global Look Press
Все чудеса хирургии плюс комплексный уход, и Екатерина не на миг не состарилась.
Ольга Бузова 10 лет назад. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова
Оля за все годы своей карьеры не раз меняла свою внешность. Но и за последние 10 лет телеведущая изменилась значительно.
После развода Бузова стала еще больше экспериментировать со своей внешностью - превратилась в брюнетку и поменяла прическу. Но судя по всему, певица поменяла также скулы, область подбородка, нос и добавила губам объема. Правда Оля отрицает вмешательства хирурга.
На первый взгляд Бузова немного подкачала губы, поэтому смотрится это вполне естественно. Раньше губы у Оли были совсем тонкие.
К тому же на ранних фото телеведущей у нее немного другой формы нос - с горбинкой. Сейчас ее носик стал чуть острее и приподнялся. Это мало заметно, но лицо стало более женственным.
Да и контур лица стал заметнее. Похоже, что звезда удалила комки Биша. Ну а может, Оля просто сбросила лишний вес, и лицо стало более точеным.
Ольга Бузова в наши дни. Фото: Global Look Press
Для борьбы с морщинами Бузова, может использовать филлеры и инъекции. Во всяком случае, меняется Бузова только в лучшую сторону. Ее стиль стал женственнее и современнее, и годы определенно идут ей на пользу.
Виктория Боня 10 лет назад. Фото: Global Look Press
Виктория Боня
Всей страной следили за преображением телеведущей. Сейчас Боня уже не скрывается и демонстрирует результат своей операции.
До того, как Виктория решилась на такую комплексную операцию, она подтягивала свое лицо филлерами, но эти процедуры сделали ее лицо более квадратным. Временная подтяжка бровей не дала эффекта, а только оставила шрамы. Из-за нижней блефаропластики ее глаза стали выглядеть запавшими.
Ранее звезда утверждала, что пухлые губы у нее с детства. Но такой объем вряд ли возможен от природы.
Отсутствие большой груди тоже вводило Вику в грусть, но хирурги могут все. Теперь она обладательница красивой фигуры.
Сейчас все отмечают, как похорошела девушка, но это уже не Вика. Она стала очень сильно отличаться от самой себя десяток лет назад.
Виктория Боня в наши дни. Фото: соцсети Виктории Бони
Несомненно, наши звезды преобразились за последний десяток лет. Ведь не зря говорят, что если у человека есть деньги, то он может повернуть время вспять.