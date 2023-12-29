Инна Чурикова, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин: кого мы потеряли в 2023 году

Давайте вместе вспомним знаменитостей, которые ушли от нас в этом году.
Инна Чурикова – 14 января
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Плащ Казановы»
В начале 2023 года скончалась Инна Чурикова – актриса, имя которой давно стало синонимом таланта и невероятного обаяния. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Морозко», «Начало», «Плащ Казановы», «Военно-полевой роман», «Курьер» и множеству других работ в кино.
Вахтанг Кикабидзе – 15 января
Вахтанг Кикабидзе. Фото: кадр из фильма «Мимино»
Грузинский актер стал легендой Советского Союза после ролей в фильмах «Не горюй», «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…», «Фортуна»… Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 года, причиной смерти стало осложнение хронической болезни почек.
Вячеслав Зайцев – 30 апреля
Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press
Вячеслав Зайцев стал первым советским модельером, получившим признание за границей. Его коллекции демонстрировались на Неделях высокой моды в Париже, он создавал костюмы для бортпроводников «Аэрофлота» и форму для сборной России на Олимпиаде, его называли «Красным Диором» и восхищались во всем мире.
Кроме того, Вячеслав Зайцев некоторое время был ведущим популярной программы «Модный приговор». Кутюрье скончался на 86-м году жизни в своем особняке в деревне Каблуково в Щелковском районе. Похоронили его на Щелковском кладбище – так решил его сын, модельер Егор Зайцев.
Валентин Юдашкин – 2 мая
Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press
Спустя два дня после Вячеслава Зайцева на 60-м году жизни скончался и его коллега – не менее известный модельер Валентин Юдашкин. Известно, что он долгое время боролся с коварным онкологическим заболеванием. Кутюрье создавал одежду для российских военнослужащих, придумал яркую форму для наших спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Лиллехаммере, а также создал спортивную форму для футболистов. Самые интересные его костюмы хранятся в музеях моды разных стран.
Ирина Мирошниченко – 3 августа
Ирина Мирошниченко. Фото: кадр из фильма «Мера пресечения»
Ирина Мирошниченко запомнилась нашим зрителям ролями в картинах «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня»… Яркая внешность и талант позволяли Ирине Мирошниченко оставаться любимой актрисой нескольких поколений. Ее жизнь унесла тяжелая форма гриппа, протекавшего на фоне доброкачественной опухоли. Артистка прожила 81 год.
Игорь Ясулович – 19 августа
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Его называли «королем эпизода». Игорю Ясуловичу доставались небольшие роли, но их и сегодня вспомнит каждый: гуляющий с собакой мужчина в «Бриллиантовой руке», с которым ругалась героиня Нонны Мордюковой, инженер Щукин в «Двенадцати стульях», фарцовщик в «Самой обаятельной и привлекательной»… На счету Ясуловича – более 200 ролей в фильмах. Кроме того, он озвучил больше сотни иностранных картин. Актер долгое время боролся со злокачественной опухолью. Он прожил 81 год.
Тото Кутуньо – 22 августа
Тото Кутуньо. Фото: Global Look Press
Итальянский певец и композитор скончался спустя полтора месяца после своего 80-летнего юбилей. Мелодичные и проникновенные песни Тото Кутуньо давно заняли прочное место в сердцах советских и российских поклонников, и сам маэстро очень тепло относился к своим поклонникам, любил выступать в нашей стране. Больше 50 лет он прожил в браке с единственной женой – Карлой. Смерть талантливого композитора и певца оплакивали не только в Италии, но и в России.
Глеб Панфилов – 26 августа
Глеб Панфилов. Фото: Global Look Press
Известный советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни. Его не стало спустя 7 месяцев после смерти его супруги, легендарной актрисы Инны Чуриковой. Их пара была образцом счастливого супружества, и после ухода Инны Михайловны режиссер сильно горевал, - ведь он потерял не только любимую женщину, но и свою Музу. Тандем режиссера и актрисы подарил миру такие фильмы, как «Начало», «В огне брода нет», «Васса» и другие.
Вячеслав Гришечкин – 15 сентября
Вячеслав Гришечкин. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
Актер театра и кино успел сняться в множестве проектов, однако самой известной его работой считают роль в сериале «Солдаты» - майор Староконь (дослужившийся впоследствии до полковника) в исполнении Гришечкина пришелся по душе зрителям. На 62-м году жизни Вячеслав Германович скончался из-за проблем с сердцем: врачи пытались его спасти, но им это не удалось.
Николай Добронравов – 16 сентября
Николай Добронравов. Фото: Global Look Press
В содружестве со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой, поэт-песенник Николай Добронравов написал более 400 песен – «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Я не могу иначе», «Надежда», «Нежность»… Вместе с Николаем Николаевичем будто ушла эпоха – несколько поколений не могут представить своей жизни без его песен. Добронравов прожил 94 года, в последнее время не мог ходить, жил с супругой в санатории, находился под постоянным наблюдением врачей.
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Дмитрий Красилов – «Пухляш» - 18 декабря
Дмитрий Красилов. Фото: соцсети Дмитрия Красилова
Обидная и неожиданная утрата – знаменитый «Пухляш», танцор, актер и шоумен Дмитрий Красилов, ушел из жизни совсем молодым, ему было всего 29 лет. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Дмитрий не раз говорил друзьям – «Я долго не проживу». Лишний вес, который появился у него еще в детстве, стал одной из причин ухудшения здоровья. У обаятельного «Пухляша», ставшего звездой после выхода клипа Uno, было много поклонников. Для них, как и для близких артиста, смерть Дмитрия стала настоящим шоком.