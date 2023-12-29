Инна Чурикова, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин: кого мы потеряли в 2023 году

Вячеслав Зайцев стал первым советским модельером, получившим признание за границей. Его коллекции демонстрировались на Неделях высокой моды в Париже, он создавал костюмы для бортпроводников «Аэрофлота» и форму для сборной России на Олимпиаде, его называли «Красным Диором» и восхищались во всем мире.

Кроме того, Вячеслав Зайцев некоторое время был ведущим популярной программы «Модный приговор». Кутюрье скончался на 86-м году жизни в своем особняке в деревне Каблуково в Щелковском районе. Похоронили его на Щелковском кладбище – так решил его сын, модельер Егор Зайцев.

Валентин Юдашкин – 2 мая