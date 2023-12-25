Турецкий актер Фуркан Андыч из «Отчаянных домохозяек» получал образование экономиста, но мечтал о кино: история жизни артиста

Детство и юность

Фуркан Андыч появился на свет 4 апреля 1990 года в Стамбуле. Семья будущей звезды не была творческой. Мама занималась домашним хозяйством и воспитанием троих сыновей, отец служил финансовым директором в собственной фирме и постоянно пребывал в командировках, обеспечивая семье безбедную жизнь.

Получив аттестат, Фуркан уехал в Украину. Там учился на языковых курсах и поступил в Киевский политехнический институт. Но он сразу понял, что выбранная профессия не для него, и перевелся на экономический факультет. Но, недоучившись, принял решение уехать домой.

В Стамбуле Андыч поступил в Университет Бильджи на факультет радио и телевидения. Затем продолжил обучение на факультете визуальной коммуникации и дизайна в Университете Йедитепе. Получая образование, Фуркан грезил об актерской карьере, поэтому решил обратиться в модельное агентство. Именно оно помогло ему приблизиться к мечте.

Обладая красивой внешностью и фигурой, а также высоким ростом — 190 см, парень стал желанным объектом для рекламщиков. Его сразу же брали в ролики на разные турецкие телеканалы.