Турецкий актер Фуркан Андыч из «Отчаянных домохозяек» получал образование экономиста, но мечтал о кино: история жизни артиста

Детство и юность
Фуркан Андыч появился на свет 4 апреля 1990 года в Стамбуле. Семья будущей звезды не была творческой. Мама занималась домашним хозяйством и воспитанием троих сыновей, отец служил финансовым директором в собственной фирме и постоянно пребывал в командировках, обеспечивая семье безбедную жизнь.
Получив аттестат, Фуркан уехал в Украину. Там учился на языковых курсах и поступил в Киевский политехнический институт. Но он сразу понял, что выбранная профессия не для него, и перевелся на экономический факультет. Но, недоучившись, принял решение уехать домой.
В Стамбуле Андыч поступил в Университет Бильджи на факультет радио и телевидения. Затем продолжил обучение на факультете визуальной коммуникации и дизайна в Университете Йедитепе. Получая образование, Фуркан грезил об актерской карьере, поэтому решил обратиться в модельное агентство. Именно оно помогло ему приблизиться к мечте.
Обладая красивой внешностью и фигурой, а также высоким ростом — 190 см, парень стал желанным объектом для рекламщиков. Его сразу же брали в ролики на разные турецкие телеканалы.
Турецкая звезда Фуркан Андыч. Фото: соцсети Фуркана Андыча
Фильмы
В 2011 году Андыч дебютировал в кино. Он появился в эпизоде мелодрамы «Дневники колледжа». Тогда актера никто не заметил. А уже через год Фуркан сыграл одну из основных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки» и на протяжении трех сезонов блистал на экране.
После этого предложения от режиссеров посыпались на молодого артиста. Его стали приглашать на главные роли.
После проекта «Сладкая месть» Андыч был удостоен престижной премией. Для роли в этом фильме Фуркан окончил поварские курсы и теперь радует близких вкусными блюдами.
Каждый год звезда появлялся в 2–3 проектах. В 2019 году зрители увидели его в сериале «Дети сестер» в дуэте с Афрой Сарачоглу. Затем исполнил ключевую роль в комедии «Повсюду ты».
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Фуркан Андыч в комедии «Повсюду ты». Фото: кадр из фильма
В 2020 году на экраны вышел многосерийный фильм «Любовь на крыше», где Фуркан снова появился в главной роли.
Личная жизнь
Поддерживать фигуру актеру помогают занятия баскетболом, также он занимается серфингом и боксом.
Фуркан общителен и охотно уделяет внимание подписчикам в своих соцсетях.
Актера пока не женат, но женским вниманием не обделен. Пресса постоянно приписывает ему романы с партнершами по проектам, но Андыч опровергает все вымыслы журналистов.
Актер Фуркан Андыч в многосерийном фильме «Любовь на крыше». Фото: кадр из сериала «Любовь на крыше»
Но в 2018 году поклонники убедились в реальности отношений Фуркана с коллегой Дилан Чичек Дениз. Журналисты опубликовали снимок с поцелуем возлюбленных. Звезда перестал скрывать свою избранницу от публике, и с тех пор они стали часто появляться вместе. Вскоре пара рассталась.
Весной 2020 года турецкий актер появился с другой коллегой — Айбюке Пусат. Они собирались вместе на отдых. Когда снимки двух влюбленных появились в Сети, Дилан перестала общаться с Айбюке, хотя раньше они дружили.
В августе этого же года на странице знаменитости появились фото с партнершей по проекту «Любовь на крыше» Нилай Дениз. Поклонники сразу заподозрили их в романе, но никто из звезд не подтвердил отношения. Дениз развелась с мужем, что тоже не осталось незамеченным поклонниками.
Фуркан Андыч на занятиях по серфингу. Фото: соцсети Фуркана Андыча
Фуркан Андыч в настоящее время
Актер регулярно продолжает появляться в главных ролях в сериалах. В 2023 году он сыграл Кадира в фильме «Звезды далеко от меня». Поклонники с нетерпением ждут его в новых турецких сериалах.
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Турецкая звезда Фуркан Андыч. Фото: соцсети Фуркана Андыча