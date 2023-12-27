Итоги вечеринки Насти Ивлеевой: что случилось с участниками после и что говорят в Сети

Скандалы вокруг вечеринки Ивлеевой не умолкают. Для некоторых участников мероприятие вышло боком. Публика осудила каждого, кто побывал на празднике Насти. А в числе гостей присутствовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Асти, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и Николай Васильев (VACIO), журналистка Ксения Собчак и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
На вечере действовал особый дресс-код, который вызвал не только в Сети противоречивые чувства. Добрая половина сразу же покинула странное мероприятие, а те, кто остались - веселились на всю катушку.
Ничего предосудительного
Насте хотелось эстетики, но этого не получилось. Зато знающая толк в треше Ксения Собчак активно веселилась и не увидела в празднике ничего предосудительного.
60-летняя певица Лолита Милявская поддержала журналистку. Она заявила, что чиновникам, решившим устроить массовые проверки стоит заняться другими делами и не мешать людям отдыхать.
Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Рэпер наказан
Единственный, кто получил реальное наказание за внешний вид на вечеринке, рэпер Николай Васильев под псевдонимом VACIO. Решением Лефортовского районного суда Москвы он был оштрафован на 200 тысяч рублей и арестован на 15 суток, Новый год он проведет за решеткой. Музыкант, как и многие другие участники шоу уже попросил прощения у соотечественников.
Киркорова хотят лишить регалий
Король российской эстрады тоже отличился так, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Киркоров заявил, что не собирался идти на мероприятие, но Ивлеева снималась в его клипе, поэтому не смог отказать. Так что это просто визит вежливости.
Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре.
Немного ранее режиссер Сарик Андреасян отменил намеченное интервью с самой Ксенией Собчак.
Звезд могут убрать из новогоднего эфира
Депутаты «Справедливой Россия» предложили вырезать выступления всех артистов, побывавших на вечеринке из эфиров новогодних передач. Соответствующее письмо было направлено руководству нескольких каналов. К тому же наступающий год объявлен годом семьи, поэтому такие люди не должны появляться в новогоднюю ночь, где собираются семьи за столом.
Впрочем в обществе уже возникли слухи, что вечеринка была организована специально для того, чтобы вывести на чистую воду наших звезд.
Дима Билан. Фото: Global Look Press
Организатор вечеринки
Особое внимание привлекло колье организатора Насти Ивлеевой, стоимостью 23 миллиона рублей. К блогеру сразу возникла масса вопросов. Не исключено, что налоговая начнет свои проверки.
Ивлееву хотят отстранить от всех эфиров хотя бы на полгодика, чтобы она подумала над своим поведением.
К слову, сама Ивлеева тоже заявила, что не ожидала такого резонанса и извинилась за свою вечеринку. Все вырученные с нее средства обещала отправить на благотворительность, чем еще больше возмутила общественность. В клубе мероприятие проводилось два дня. Но второй день был без звезд, не считая самого организатора Анастасию. Обычные люди, пришедшие на вечеринку с таким же дресс-кодом были одеты более пуритански, чем наши звезды. Да и народу было немного. После первой ночи многие просто испугались принимать участие в подобном празднике, а точнее, побоялись последствий.
Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press
Реакция в Сети
Такое мероприятие возмутило не только общественность и чиновников, простые граждане в Сети тоже негодуют.
Наталья М.: «Если это частная, то все должно быть строго в тайне. Без телефонов и камер. А на ней было все, даже журналисты. Эта вечеринка больше похожа на провокационную. Но об этом., вполне возможно, знали не многие. Но сама организаторша должна была об этом знать».
Никита Гостевских: «Позорно что такие граждане живут в нашей стране, отправить в Европу, забрать все богатства, чтоб на ПМЖ жили».
Александр Гермогенов: «Надо начать с того, что Киркорову не за что было давать звание народного артиста».
Anna: «Вывод один: ни одного приличного человека на вечеринке не было! И поэтому лишить всех звания, если есть, лишить эфиров... Штраф и 15 суток».