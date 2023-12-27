Итоги вечеринки Насти Ивлеевой: что случилось с участниками после и что говорят в Сети

Скандалы вокруг вечеринки Ивлеевой не умолкают. Для некоторых участников мероприятие вышло боком. Публика осудила каждого, кто побывал на празднике Насти. А в числе гостей присутствовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Асти, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и Николай Васильев (VACIO), журналистка Ксения Собчак и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

На вечере действовал особый дресс-код, который вызвал не только в Сети противоречивые чувства. Добрая половина сразу же покинула странное мероприятие, а те, кто остались - веселились на всю катушку.

Ничего предосудительного

Насте хотелось эстетики, но этого не получилось. Зато знающая толк в треше Ксения Собчак активно веселилась и не увидела в празднике ничего предосудительного.

60-летняя певица Лолита Милявская поддержала журналистку. Она заявила, что чиновникам, решившим устроить массовые проверки стоит заняться другими делами и не мешать людям отдыхать.