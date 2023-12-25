Диана Гурцкая и Петр Кучеренко — история любви: «Я знаю точно, ты здесь»

Диана Гурцкая — певица, о жизни которой можно написать проникновенный роман и снять захватывающий фильм. С рождения лишенная зрения, Диана сумела не только добиться успеха на сцене, но и найти счастье с любящим и любимым мужчиной. Тем страшнее стала для артистки утрата в мае 2023 года.
Младшая в семье
Диана Гурцкая в детстве. Фото: соцсети Дианы Гурцкаи
Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Абхазии, в городе Сухуми, в семье учительницы и шахтера. Она стала младшей из четверых детей — у нее есть двое старших братьев и сестра. О том, что Диана не видит, родители довольно долго не догадывались. Когда офтальмологи, проведя обследование, вынесли вердикт: девочка никогда не обретет зрение, — для мамы и отца это, конечно, стало шоком. Но, оправившись от него, они решили сделать все для того, чтобы Диана была счастлива.
В 8 лет Диана начала учиться в Тбилисском интернате для незрячих и слабовидящих детей. Помимо общеобразовательных предметов, девочка упорно осваивала игру на фортепиано, хотя многие педагоги не верили в успех. Но Диана всегда была упорной. Она участвовала в музыкальных конкурсах, мечтая стать певицей.
Первые шаги на сцене
Диана Гурцкая на сцене с Игорем Николаевым. Фото: соцсети Дианы
В 10-летнем возрасте она спела на сцене вместе с известной грузинской певицей Ирмой Сохадзе, и о незрячей девочке с хрустальным голосом узнала вся Грузия. А когда Диане исполнилось 17, она приняла участие в конкурсе «Ялта — Москва — Транзит», и ее исполнение поразило Игоря Николаева. Он взял девушку под опеку, написал для нее песню «Ты здесь», которая вскоре стала визитной карточкой Дианы. Осознав, что у дочери — большое будущее, вся семья перебралась в Москву. Для Дианы началась новая жизнь.
Музыка — самые известные песни
Диана Гурцкая и Марк Тишман. Фото: соцсети Дианы Гурцкаи
Диана Гурцкая окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных. Песни в ее исполнении становились хитами — ведь их писали Игорь Николаев и Сергей Челобанов. Молодая певица выпустила несколько альбомов. Одновременно она много гастролировала по городам, покорив своим голосом всю страну.
Гурцкая пела дуэтом с самыми знаменитыми артистами — Иосифом Кобзоном, Тото Кутуньо, Марком Тишманом, Глебом Матвейчуком, Любовью Успенской… Среди самых любимых зрителями песен в ее исполнении — «Ты знаешь, мама», «Первая любовь», «Нежная», «9 месяцев», «Тебя теряю» и другие.
«Евровидение», «Танцы со звездами» и другие проекты
Диана Гурцкая на шоу «Танцы со звездами». Фото: кадр из шоу
В 2008 году певица стала представительницей Грузии на конкурсе «Евровидение». Несколько лет спустя, в 2014-м, поклонники увидели ее в качестве посла на зимней Олимпиаде в Сочи. Зрители привыкли видеть хрупкую девушку в черных очках, надежно защищающих глаза. Впрочем, иногда Диана появлялась без очков, например, для съемок клипа «Я тебя теряю» были использованы кружевные вуали и венки из цветов, изящно дополнявшие образ привлекательной девушки.
Фанаты Дианы наблюдали за ее успехами на экране — она участвовала в «Танцах со звездами». Кроме того, артистка была гостьей телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!».
В студии программ «Я очень хочу жить» Дарьи Донцовой и «Жена. История любви» Киры Прошутинской откровенно рассказала о своей жизни и о том, что для нее значит семья. На «Радио России» Гурцкая проводила встречи со звездами российского шоу-бизнеса, а однажды даже озвучила роль в фильме «Несмотря ни на что» производства Германии.
Общественная деятельность: фестиваль «Белая трость»
Диана Гурцкая на гала-концерте фестиваля «Белая трость». Фото: соцсети Дианы Гурцкаи
Став взрослой и достигнув успеха, Диана решила помогать другим людям. Она известна как активный общественный деятель – начиная с 2011 года, Гурцкая – член Общественной палаты РФ. В сферу ее работы входит поддержка школ-интернатов: Диана старается помочь детям почувствовать уверенность в себе и адаптироваться к нормальной взрослой жизни.
Широко известен благотворительный фестиваль «Белая трость», который основала в 2010 году Диана Гурцкая. В рамках фестиваля талантливые слабовидящие дети выступают на сцене со знаменитыми артистами, это дает им хороший старт для будущей карьеры. Много внимания певица уделяет и работе «Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкаи».
Доходы Дианы Гурцкаи
По данным СМИ, Диана Гурцкая получает от 10 тысяч долларов за концерт. 34 тысячи рублей ежемесячно ей выплачивают как народной артистке России. После смерти ее мужа, замглавы Министерства образования и науки Петра Кучеренко, Диане и их сыну Константину осталось наследство.
Петр Кучеренко и сын
Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: соцсети Дианы Гурцкаи
Оба долго не решались признаться в своих чувствах, пока однажды Петр не сделал Диане предложение. Влюбленные поженились, и через два года Диана родила сына. Мальчика назвали Константином. Повзрослев, Костя разделил с другими родными заботу о незрячей маме: он относится к ней очень трогательно, во всем поддерживает, чувствуя себя защитником и другом.
Диана Гурцкая, Петр Кучеренко и их сын Костя. Фото: соцсети Дианы Гурцкаи
Особенно поддержка близких стала необходимой Диане в мае 2023 года. Она потеряла любимого мужа. Петр Кучеренко возвращался в составе делегации с Кубы. В самолете ему неожиданно стало плохо, проблемы с сердцем привели к преждевременной смерти, врачи не смогли его спасти.
Для Дианы смерть мужа стала страшным ударом. Несколько месяцев она не могла даже встать с кровати. Рядом неизменно находились самые близкие: старший брат Роберт и сын Костя.
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Возвращение к работе
Диана Гурцкая и Зара с талантливой девочкой Софией Строгановой. Фото: сети Дианы Гурцкаи
Несмотря на тяжелую утрату, жизнь для Дианы продолжается. Артистка пытается вернуться к прежнему образу жизни, хотя дается ей это нелегко. В сентябре она приняла участие в съемках шоу «Ты супер!» — и не смогла сдержать слез во время одной из песен. Диана Гудаевна продолжает заниматься и общественной деятельностью, чувствуя свою ответственность за проекты, помогающие людям с ограниченными возможностями.
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