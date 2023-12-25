Диана Гурцкая и Петр Кучеренко — история любви: «Я знаю точно, ты здесь»

Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Абхазии, в городе Сухуми, в семье учительницы и шахтера. Она стала младшей из четверых детей — у нее есть двое старших братьев и сестра. О том, что Диана не видит, родители довольно долго не догадывались. Когда офтальмологи, проведя обследование, вынесли вердикт: девочка никогда не обретет зрение, — для мамы и отца это, конечно, стало шоком. Но, оправившись от него, они решили сделать все для того, чтобы Диана была счастлива.

В 8 лет Диана начала учиться в Тбилисском интернате для незрячих и слабовидящих детей. Помимо общеобразовательных предметов, девочка упорно осваивала игру на фортепиано, хотя многие педагоги не верили в успех. Но Диана всегда была упорной. Она участвовала в музыкальных конкурсах, мечтая стать певицей.

Первые шаги на сцене