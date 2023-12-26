Ссоры «звезд», снег из ваты и примерзшая к языку ложка: 5 забавных ситуаций на съемках фильма «Девчата»

К моменту съемок «Девчат» Николай Рыбников был уже настоящей советской суперзвездой – на экраны вышел фильм «Высота», в котором он исполнил главную роль. Поэтому на площадку актер явился королем. Он настаивал на том, чтобы роль красавицы Анфисы сыграла его жена – Алла Ларионова.

Но режиссер Юрий Чулюкин отказался менять уже утвержденную кандидатуру Светланы Дружининой. А уж исполнительница роли Тоси, надежда Румянцева, и вовсе раздражала Рыбникова. Он не скрывал своего презрения к этой «выскочке» - и чего с ней все так носятся?

Особенно натянутыми отношения между ними стали после заявления Румянцевой – мол, фильм называется «Девчата», значит, главная героиня здесь – она, а не ее партнер. По сюжету героям надо было часто ссориться. Эти сцены удавались им на «ура», ничего даже играть не приходилось. А вот эпизоды с нежностями требовали серьезного напряжения.

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