Ссоры «звезд», снег из ваты и примерзшая к языку ложка: 5 забавных ситуаций на съемках фильма «Девчата»

Озорная, непоседливая, наивная и решительная девушка Тося Кислицына и сегодня вызывает смех – ну как можно так себя вести? Смех нередко раздавался и на площадке – съемки «Девчат» сопровождались курьезами и забавными случаями.
Как Рыбников на морозе ложку облизал
Фото: кадр из фильма «Девчата»
Часть сцен снимали в Пермской области. Стоял трескучий мороз – минус тридцать градусов! Надежда Румянцева в роли поварихи Тоси принесла «лесорубам» обед прямо в лес – кастрюлю с обжигающим борщом. Увлекшись съемками, Николай Рыбников, игравший Илью, с аппетитом облизал алюминиевую ложку. Конечно, она тут же прилипла к губам. На площадке началась паника, послали за медиками… Но Рыбников, войдя в образ бесшабашного Ильи, мужественно рванул ложку – прямо с кожей. Остальные только ахнули.
Как Румянцева и Рыбников поскандалили
Фото: кадр из фильма «Девчата»
К моменту съемок «Девчат» Николай Рыбников был уже настоящей советской суперзвездой – на экраны вышел фильм «Высота», в котором он исполнил главную роль. Поэтому на площадку актер явился королем. Он настаивал на том, чтобы роль красавицы Анфисы сыграла его жена – Алла Ларионова.
Но режиссер Юрий Чулюкин отказался менять уже утвержденную кандидатуру Светланы Дружининой. А уж исполнительница роли Тоси, надежда Румянцева, и вовсе раздражала Рыбникова. Он не скрывал своего презрения к этой «выскочке» - и чего с ней все так носятся?
Особенно натянутыми отношения между ними стали после заявления Румянцевой – мол, фильм называется «Девчата», значит, главная героиня здесь – она, а не ее партнер. По сюжету героям надо было часто ссориться. Эти сцены удавались им на «ура», ничего даже играть не приходилось. А вот эпизоды с нежностями требовали серьезного напряжения.
Как морозную Сибирь снимали в Ялте
Фото: кадр из фильма «Девчата»
Завершающие сцены фильма были сняты в солнечной Ялте, причем в разгар лета. Роль снега «исполняла» нарезанная бумага и вата, «сугробы» сбрызгивали лаком для волос, чтобы бликовали на солнце. Кондиционеров на Ялтинской киностудии не было. И актеры, и съемочная группа страдали от жары.
Особенно худо приходилось главным героям. Тося и Илья, закутанные в тулупы, сидят в финальном эпизоде под елью и объясняются друг другу в любви. Они нежно обнимаются, целуются… Все выглядит натурально, и зрители даже не подозревают о закулисных сложностях, – гримерам приходилось после каждого дубля тщательно вытирать салфетками лбы вспотевших артистов.
Как Рыбников ел жареную картошку и научился бензопилой работать
Фото: кадр из фильма «Девчата»
Когда снимали в Пермской области, группу прикрепили к Андрею Плотникову – местному бригадиру. Он обучал Рыбникова и других актеров премудростям своего дела. Самое интересное, что Плотников неожиданно оказался очень похожим на Рыбникова: одного роста, оба статные, широкоплечие, даже лица издалека не отличишь!
Режиссер быстро сориентировался и предложил Плотникову стать дублером, так что он снялся в нескольких сценах (правда, со спины): например, когда Илья подпиливает дерево. В свободное время Николай Рыбников иногда заходил в гости к своему дублеру. Жена Плотникова обязательно жарила специально для него картошку, которую тот очень любил.
Как Анфисе – Светлане Дружининой – ноги «обрезали»
Фото: кадр из фильма «Девчата»
Уже смонтированный фильм вызвал недовольство худсовета. От режиссера Юрия Чулюкина потребовали переснять все сцены, в которых участвовала Светлана Дружинина: по мнению критиков, Илья ни за что не променял бы такую красавицу на простенькую Тосю.
Режиссер все же отстоял актрису, но пришлось сделать ее «похуже» - пересняли некоторые кадры, чтобы не так бросалась в глаза яркая внешность Анфисы. Например, снимали не в полный рост, а с «обрезанными» ногами: скрывали стройную фигуру длинноногой Дружининой.
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Несмотря на все сложности и курьезы, фильм «Девчата» получился, что называется, на все времена: мы и сегодня смотрим его с удовольствием.