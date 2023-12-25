Экс-участница «Дома-2» Яна Шафеева мечтает об идеальной внешности: как изменилась жизнь девушки за Периметром

Детство и юность
Яна (или Янина) Шафеева родилась 28 (или 27) июня 1995 года в Екатеринбурге. В разных источниках дата рождения, как и имя девушки, разнятся.
Свои биографические данные участница «Дома-2» не афиширует. Неизвестно, в какой семье она росла. Однако есть информация, что у Яны есть младший брат, а до появления на проекте красавица трудилась визажистом в родном городе.
Экс-участница «Дома-2» Яна Шафеева с мамой. Фото: соцсети Яны Шафеевой
«Дом-2»
Яна пришла на телешоу в апреле 2016 года. На кастинге Шафеева исполнила стихотворение, которое сочинила сама и посвятила его известному участнику стройки Андрею Черкасову.
Во время прихода девушки Андрей находился в отпуске, а когда вернулся, одобрил ее произведение и начал строить с Яной отношения.
Пребывание на проекте для Шафеевой было недолгим, всего 42 дня. Кроме Черкасова на нее обратили внимание Алекс Гулиев и Тимур Гарафутдинов. Андрей и Яна расстались еще дло ее ухода, а в декабре 2018 года Черкасов сочетал себя браком с бывшей участнице «Дома-2» Кристиной Ослиной.
В 2019 году, летом Шафеева вернулась на проект. Ее было сложно узнать. Она окрасила волос в черный, а также увеличила себе губы.
В этот раз Яна заявила о своей симпатии к Захару Саленко. Он тоже сочинял песни и второй раз пришел на проект. До этого его связывали четырехмесячные отношения с Лерой Фрост.
Яна Шафеева и Захар Саленко. Фото: ВК-сообщество «Дома-2»
Пара начала встречаться и радовала зрителей постоянными скандалами и конфликтами. Ссору молодых обсуждали в шоу «Бородина против Бузовой», в тот раз Саленко изменил любимой с Анастасией Котковой. С целью примирения парень преподнес любимой кольцо, но без всякого намека на предложение руки и сердца.
В августе 2019 года Саленко расстался с Шафеевой из-за флирта девушки с участником из Беларуси Сергеем Захарьяшем, который ранее тоже встречался с Лерой Фрост. Многие поклонники телестройки считали, что Шафееву с красавцем Сергеем свел ведущий проекта Влад Кадони.
Саленко покинул шоу, а через пару месяцев ушла Яна. За периметром воссоединения пары не произошло.
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Яна Шафеева с братом. Фото: соцсети Яны Шафеевой
Личная жизнь
После «Дома-2» в прессе сообщали о новом романе красавица с парнем по имени Джавид. Девушка переехала жить в Сочи и радует подписчиков своими мыслями о жизни, а также фото, где она каждый раз новая. Яна любит вносить изменения в свою внешность — сейчас пластическая хирургия и косметология творит чудеса.
Шафеева следит за фигурой и регулярно занимается фитнесом. Она рассказала, что спорт, конечно, помогает, но без кардинальных методов не обходится. Так, экс-участница «Дома-2» сделала себе пластику груди и носа, заявив, что хочет добиться идеала.
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Яна Шафеева на отдыхе. Фото: соцсети Яны Шафеевой
Яна Шафеева сейчас
Шафеева занимается усовершенствованием своей внешности. Она создала собственный бренд одежды, поняв, что мир моды ей близок. Также девушка развивается в качестве блогера и даже окончила курсы пиар.
Яна приходила в гости на проект вместе с Захаром Саленко, но отношения они построить так и не смогли.
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Яна Шафеева на «Доме-2». Фото: ВК-сообщество «Дома-2»