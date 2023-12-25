Экс-участница «Дома-2» Яна Шафеева мечтает об идеальной внешности: как изменилась жизнь девушки за Периметром

«Дом-2»

Яна пришла на телешоу в апреле 2016 года. На кастинге Шафеева исполнила стихотворение, которое сочинила сама и посвятила его известному участнику стройки Андрею Черкасову.

Во время прихода девушки Андрей находился в отпуске, а когда вернулся, одобрил ее произведение и начал строить с Яной отношения.

Пребывание на проекте для Шафеевой было недолгим, всего 42 дня. Кроме Черкасова на нее обратили внимание Алекс Гулиев и Тимур Гарафутдинов. Андрей и Яна расстались еще дло ее ухода, а в декабре 2018 года Черкасов сочетал себя браком с бывшей участнице «Дома-2» Кристиной Ослиной.

В 2019 году, летом Шафеева вернулась на проект. Ее было сложно узнать. Она окрасила волос в черный, а также увеличила себе губы.

В этот раз Яна заявила о своей симпатии к Захару Саленко. Он тоже сочинял песни и второй раз пришел на проект. До этого его связывали четырехмесячные отношения с Лерой Фрост.