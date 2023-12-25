Как сложилась судьба сына Игоря Талькова

Возле захоронения его отца по-прежнему можно увидеть свежие цветы и стихи поклонников. Памятник этому артисту представляет собой крест со старославянскими надписями и со строчкой из песни: «И поверженный в бою, я воскресну и спою».
Несмотря на то что с момента убийства Игоря Талькова прошло больше 30 лет, на Ваганьковское кладбище, где похоронен певец, не зарастает народная тропа. А его песни не перестают звучать, в том числе и в исполнении сына — Игоря Талькова – младшего. Teleprogramma.pro рассказывает, как сложилась судьба 42-летнего музыканта.
Детство
Игорь Тальков – младший появился на свет в Москве 14 октября 1981 года в семье Татьяны и Игоря Тальковых. Отец активно участвовал в жизни сына до 1987 года, до исполнения песни «Чистые пруды», после чего у него началась активная гастрольная жизнь.
В интервью «Московскому комсомольцу», вспоминая о папе и детстве, Игорь Тальков – младший признался, что вырос под его музыку.
«Засыпал и слушал, что они делают, представлял себе свои аранжировки его песен. Я постоянно пытался подойти к их инструментам, синтезаторам, попробовать сыграть что-то свое», — рассказывал он.
По инициативе отца Игорь перешел на домашнее обучение. Как рассказывал музыкант тому же «Московскому комсомольцу», просто, когда Игорь Тальков – старший увидел у него в учебнике «Родное слово» за четвертый класс Александра Невского с красным флагом с серпом и молотом, он понял, что никакой правды там нет.
К тому же в дневнике Игоря-младшего постоянно появлялись надписи красной пастой: ««Постригите сына!», «Ваш сын приходит на урок мокрый и красный», на что артист обычно отвечал: «А что ему делать на переменах, он же ребенок, ему хочется играть» или «Длина волос никак не мешала ни Тургеневу, ни Гоголю создавать прекрасные творения, на обучении это не может сказаться, он ходит, как ему нравится».
Игорь Тальков – младший с отцом в детстве. Фото: соцсети артиста
«Последней каплей стало то, что один из учебников он буквально растерзал, сделал красным кучу пометок и с этим отправил меня в школу, — вспоминал Игорь Тальков-младший.
— Это был скандал! Его вызвали в школу, была долгая беседа с директором. И они сошлись на том, что в школу я буду приходить только на экзамены. Для меня это был счастливый год — год до его смерти: ко мне приходила преподавать красивая молодая учительница, мы с ней философствовали и параллельно изучали школьную программу. Потом отца убили, и год я пропустил».
Игорь Тальков с юной поклонницей на концерте. Фото: личная страница Игоря Талькова – младшего во «ВКонтакте»
Убийство отца
Игорь Тальков был застрелен во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звезд советской эстрады, организованного продюсерской компанией ЛИС’С 6 октября 1991 года. Убийство культового певца произошло в результате конфликта 28-летнего возлюбленного и телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова с самим Тальковым и его директором Валерием Шляфманом.
В артистической среде всегда было престижно закрывать концерт. Сначала на сцене должна была выступать Азиза, потом Игорь Тальков, а затем Олег Газманов. Но Малахов настаивал на том, чтобы его любимая женщина и Игорь Тальков поменялись местами. По его словам, Азиза не успевала переодеться к своему выходу.
Перепалка разгоралась все сильнее, за пять минут до предполагаемого появления Игоря Талькова на сцене охранники музыканта вывели Малахова в коридор, после чего тот достал револьвер системы Нагана и направил его на оппонентов. В это же время Валерий Шляфман закричал: «Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку», на что музыкант ответил: «На его пушку у нас своя найдется».
Затем же он вышел в коридор со своим газовым пистолетом и выстрелил в Малахова несколько раз. Но никакого эффекта от этого выстрела не было. Затем охрана музыканта, воспользовавшись суматохой, набросилась на Малахова. Тот выстрелил два раза, в результате чего одна пуля ушла в пол, а другая попала в ящик из-под аппаратуры.
Револьвер выбили из рук Малахова. После чего произошел выстрел, унесший жизнь Игоря Талькова. Но кто именно произвел его, непонятно и по сей день. Под подозрение попали и Малахов, и Шляфман.
Как утверждали свидетели, после рокового выстрела Тальков лишь сказал: «Как больно». Затем музыкант прошел несколько метров к сцене, упал возле большого зеркала и через несколько минут его не стало. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Игорь Тальков. Фото: Олег Рукавицын / КП
В результате проведенной экспертизы было установлено, что Игорь Малахов не мог стрелять в Игоря Талькова, а человеком, убившим музыканта по неосторожности, мог быть Валерий Шляфман. Однако Татьяна Талькова подвергла сомнению такие результаты. В мае 1994 года Малахова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Потом он уехал и почти 20 лет о нем ничего не было слышно. В 2010 году стало известно, что Игорь Малахов жил в деревне, успел жениться на актрисе и умер в 2016 году после продолжительной болезни.
Валерий Шляфман же уехал в Израиль, сменил свою фамилию на Высоцкий и утверждал, что все-таки убийство совершил Малахов.
«А дело так было: Малахова били по затылку, он автоматически потянулся к пистолету, выстрелил. Удивляет, как легко его отпустили, столько юридических законов нарушили. Люди из криминального мира уже тогда имели связь с органами», — рассказывал он журналистам.
13 ноября 2018 года следствие было возобновлено снова. А 20 января 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана по делу об убийстве музыканта.
Портрет Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Гибели Игоря Талькова предшествовала череда мистических случайностей. Так, ровно за год до ухода, 6 октября 1990 года, в фильме «За последней чертой» снималась сцена убийства героя Талькова. За день до гибели на гитаре у музыканта порвалась струна. В Петербург он ехал в 13-м вагоне.
К тому же в августе 1991 года к Игорю Талькову подошел какой-то человек и сказал, что на его лице маска смерти. Впрочем, еще в 1983 году во время перелета на самолете музыкант сказал коллегам, волнующимся из-за полета, что в воздухе он не умрет, так что всем можно быть спокойными. Его убьют при большом скоплении народа, а убийцу не найдут. Так и произошло.
Впрочем, Игорь Тальков – младший придерживается конспирологической версии. Так, он считает, что ни Шляхман, ни Малахов к убийству не причастны. А гибель его отца, затрагивающего в своем творчестве политические мотивы, — «это наивысшая спецоперация».
Проводить Игоря Талькова в последний путь пришло много людей. А сам Игорь-младший признавался, что, когда услышал, как в гроб отца забивают гвозди, он почувствовал, что по-настоящему повзрослел и стал мужчиной.
Музыка и разные проекты
Тальков-младший также стал заниматься творчеством. В 15 лет он нашел черновики отца и всерьез заинтересовался музыкой: научился играть на синтезаторе, сочинять песни, играть на гитаре. После школы Игорь поступил одновременно в Институт современного искусства и Университет культуры и искусства.
Игорь Тальков – младший заявил о себе о во всеуслышание, когда на концерте памяти отца в Кремле исполнил его знаменитый хит «Я вернусь». Похожий на отца внешне, он погрузил зрителей в воспоминания о культовом музыканте и заставил сопереживать ему. Так молодой артист стал исполнять песни Игоря Талькова.
Но в 2005 году выпустил собственный авторский альбом с символичным названием «Надо жить». Тогда же и принял участие в фестивале «РокДом», представив на суд публики композицию «Этот мир». Помощь в продвижении карьеры музыканту предлагал продюсер Иосиф Пригожин, однако Игорь отметил, что не хочет подчиняться правилам шоу-бизнеса и будет развиваться самостоятельно.
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Игорь Тальков – младший. Фото: личная страница артиста во «ВКонтакте»
В 2009 году Тальков-младший собрал группу «МирИМиР». Однажды выступил на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге. Периодически артиста и его команду приглашали выступить в клубах или на городских мероприятиях, но повторить успех отца он, конечно, пока не смог.
Игорь неоднократно принимал участие в создании документальных фильмов и передач, посвященных Игорю Талькову, например, в шоу «Пусть говорят» и неигровой ленте «Игорь Тальков. Память непрошенным гостем».
А в 2021 году в программе «На самом деле» некая Ирина попыталась доказать, что настоящий отец ее сына Игоря Рязановича — это Игорь Тальков. Однако благодаря тесту ДНК эта версия не нашла подтверждения.
Жены и дети
В 2005 году Игорь Тальков – младший женился на девушке по имени Анастасия, но детей в этом браке не появилось. С 2008 по 2012 год он жил в гражданском браке с некой Светланой. В этом союзе в 2011 году на свет появилась дочь Варвара. Но после разрыва с артистом Светлана вместе с дочерью уехали в Германию.
Игорь Тальков – младший с женой Светланой Зиминой. Фото: личная страница артиста во «ВКонтакте»
Сейчас Тальков-младший женат второй раз на Светлане Зиминой. Пара воспитывает сыновей: десятилетнего Святослава и семилетнего Мирослава. Интересно, что некоторое время крестной мамой одного из сыновей Игоря была Азиза. Впрочем, в 2019 году музыкант лишил ее такого статуса из-за негативных высказываний артистки о его отце.
Игорь Тальков – младший с детьми. Фото: личная страница артиста во «ВКонтакте»
Игорь Тальков – младший сейчас
В 2022 году Игорь Тальков – младший гастролировал по России с программой «Новая эра — в знании вера», в том числе он побывал и в госпиталях, где навестил раненых солдат.
Игорь Тальков – младший с изображением отца. Фото: личная страница артиста во «ВКонтакте»
Сейчас в соцсетях Игоря также можно увидеть фотографии из разных гастрольных поездок. Так, недавно артист впервые выступил в Муроме. Многие выступления артист посвящает памяти отца.
А ежегодно 6 октября он дает концерт на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге. Память об Игоре Талькове живет и благодаря его сыну.
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