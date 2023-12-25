Как сложилась судьба сына Игоря Талькова

Возле захоронения его отца по-прежнему можно увидеть свежие цветы и стихи поклонников. Памятник этому артисту представляет собой крест со старославянскими надписями и со строчкой из песни: «И поверженный в бою, я воскресну и спою».

Несмотря на то что с момента убийства Игоря Талькова прошло больше 30 лет, на Ваганьковское кладбище, где похоронен певец, не зарастает народная тропа. А его песни не перестают звучать, в том числе и в исполнении сына — Игоря Талькова – младшего. Teleprogramma.pro рассказывает, как сложилась судьба 42-летнего музыканта.

Детство

Игорь Тальков – младший появился на свет в Москве 14 октября 1981 года в семье Татьяны и Игоря Тальковых. Отец активно участвовал в жизни сына до 1987 года, до исполнения песни «Чистые пруды», после чего у него началась активная гастрольная жизнь.

В интервью «Московскому комсомольцу», вспоминая о папе и детстве, Игорь Тальков – младший признался, что вырос под его музыку.

«Засыпал и слушал, что они делают, представлял себе свои аранжировки его песен. Я постоянно пытался подойти к их инструментам, синтезаторам, попробовать сыграть что-то свое», — рассказывал он.

По инициативе отца Игорь перешел на домашнее обучение. Как рассказывал музыкант тому же «Московскому комсомольцу», просто, когда Игорь Тальков – старший увидел у него в учебнике «Родное слово» за четвертый класс Александра Невского с красным флагом с серпом и молотом, он понял, что никакой правды там нет.

К тому же в дневнике Игоря-младшего постоянно появлялись надписи красной пастой: ««Постригите сына!», «Ваш сын приходит на урок мокрый и красный», на что артист обычно отвечал: «А что ему делать на переменах, он же ребенок, ему хочется играть» или «Длина волос никак не мешала ни Тургеневу, ни Гоголю создавать прекрасные творения, на обучении это не может сказаться, он ходит, как ему нравится».