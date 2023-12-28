Танцующая актриса и первая женщина в совете директоров Pepsi: кто такая Джоан Кроуфорд

Кем была Джоан Кроуфорд?
Юная Джоан Кроуфорд увлеклась танцами и построила карьеру в кино, став одной из ярчайших звезд Голливуда в 1930-е годы. Ее работа была отмечена премией «Оскар» за главную роль в картине «Милдред Пирс» 1945 года. В дальнейшем Кроуфорд прославилась как исполнительница главной роли в классическом фильме ужасов «Что случилось с Бэби Джейн?». Она также вдохновила авторов мемуаров «Дорогая мамочка». Джоан Кроуфорд скончалась 10 мая 1977 года, в Нью-Йорке.
Джоан Кроуфорд в роли Марсии Таунсенд Уоррен в фильме «Только без дам» 1935 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кроуфорд, настоящее имя которой Люсиль Фэй Лесуор, родилась в Сан-Антонио (штат Техас) 23 марта 1905 (по некоторым источникам - 1904) года. Ее родители расстались до ее появления на свет, и впоследствии мать связала свою судьбу с Гарри Кэссином, владельцем театра. В детстве будущую актрису звали Билли Кэссин. Впоследствии она несколько раз меняла имя.
Когда ее мать и отчим расстались, Кроуфорд посещала две частные школы, оплачивая обучение, работая на дому, и в то же время была подвергнута жестокому обращению, получая телесные наказания за предполагаемые проступки. Ее расписание было настолько загружено, что она не могла посещать занятия, и ее успеваемость была искусственно завышена.
Фильм «Голливудское ревю» 1929 года, Джоан Кроуфорд в роли самой себя и Уильям Хейнс в роли самого себя. Фото: Global Look Press
Большой успех в «Наших танцующих дочерях»
После некоторого времени, проведенного в Стивенс-колледже, Кроуфорд оставила учебу, чтобы сосредоточиться на карьере танцовщицы, которой она полностью посвятила себя. В конечном итоге она выступила в бродвейском спектакле «Невинные глаза», а в 1925 году начала работу на киностудии MGM. На этом этапе она снялась в ряде немых фильмов и получила имя «Джоан Кроуфорд» на конкурсе, организованном журналами при поддержке студии. Актриса имела успех в фильме «Наши танцующие дочери» (1928 год), где она сыграла богатую и нелюбимую девушку, переезжающую в Чарльстон.
За этим последовала продолжительная и успешная карьера в кино. В общей сложности Кроуфорд снялась более чем в полусотне фильмов. Она исполняла роли в таких картинах, как «Голливудское ревю» (1929 год) и «Гранд Отель» (1932 год), а ее танцевальные навыки были продемонстрированы в хите 1933 года «Танцующая леди» с Фредом Астером. Также в фильме был задействован Кларк Гейбл, с которым впоследствии Кроуфорд снималась в фильмах «Одержимая» (1931 год) и «Странный груз» (1940 год).
Фред Астер и Джоан Кроуфорд в фильме «Танцующая леди» 1933 г. Фото: Global Look Press
Оскар за «Милдред Пирс»
Кроуфорд считалась крупной и высокооплачиваемой звездой в 1930-е годы, хотя в конце этого десятилетия её фильмы имели ограниченный успех. Она смогла вернуть себе былую славу, сыграв в фильме «Лицо женщины» в 1941 году, после чего она покинула MGM и подписала контракт с Warner Brothers. В конечном счете, она получила главную роль в фильме «Милдред Пирс» 1945 года, рассказывающем историю матери, которая начинает с нуля и становится успешным ресторатором. Этот фильм получил несколько номинаций на «Оскар», а Кроуфорд выиграла в номинации «Лучшая женская роль».
За свою карьеру Кроуфорд номинировалась на премию «Оскар» еще дважды: за роль медсестры, страдающей от шизофрении, в фильме «Одержимая» (1947 год) и за роль драматурга в триллере «Внезапный страх» (1952 год). Этот триллер Кроуфорд также спродюсировала. Кроуфорд стала известна своей преданностью карьере и готовностью сниматься в разных жанрах, завоёвывая при этом любовь зрителей.
Захари Скотт и Джоан Кроуфорд. Фото: кадр из фильма «Милдред Пирс» 1945 г.
Возвращение в фильме «Что случилось с бэби Джейн?»
Несмотря на ряд значительных работ, в конце 1950-х карьера Кроуфорд пошла на спад. Однако в 1962 году она вновь привлекла внимание публики благодаря классическому фильму ужасов «Что случилось с Бэби Джейн?» с Бетт Дейвис в главной роли. После этого Кроуфорд продолжала сниматься, в основном в триллерах, а также работала на телевидении. В 1971 году она выпустила автобиографическую книгу «Мой образ жизни».
Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. Фото: кадр из к/ф «Что случилось с бэби Джейн?» 1962 г.
Смерть
Кроуфорд скончалась от сердечного приступа 10 мая 1977 года в Нью-Йорке. Её кинонаследие оказало большое влияние на развитие кинематографа и будет продолжать вдохновлять киноаналитиков в течение многих лет.
Личная жизнь
Кроуфорд выходила замуж четырежды, причем три из этих браков были с актерами. Одним из ее мужей был Дуглас Фэрбенкс младший. В 1956 году Кроуфорд вышла замуж за Альфреда Стила — председателя правления компании PepsiCo. После смерти Стила в 1959 году, Кроуфорд заняла его место в совете директоров PepsiCo, став первой женщиной в составе совета. Она продолжала работать в компании в качестве пресс-секретаря. Всего Кроуфорд усыновила четверых детей.
Дуглас Фэрбенкс и Джоан Кроуфорд в сцене из фильма, 1930 г. Фото: Global Look Press