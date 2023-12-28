Танцующая актриса и первая женщина в совете директоров Pepsi: кто такая Джоан Кроуфорд

Ранняя жизнь

Кроуфорд, настоящее имя которой Люсиль Фэй Лесуор, родилась в Сан-Антонио (штат Техас) 23 марта 1905 (по некоторым источникам - 1904) года. Ее родители расстались до ее появления на свет, и впоследствии мать связала свою судьбу с Гарри Кэссином, владельцем театра. В детстве будущую актрису звали Билли Кэссин. Впоследствии она несколько раз меняла имя.

Когда ее мать и отчим расстались, Кроуфорд посещала две частные школы, оплачивая обучение, работая на дому, и в то же время была подвергнута жестокому обращению, получая телесные наказания за предполагаемые проступки. Ее расписание было настолько загружено, что она не могла посещать занятия, и ее успеваемость была искусственно завышена.