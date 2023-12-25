Чуть не погиб в поножовщине, боролся за жизнь новорожденного сына: как актер Юрий Батурин выстрадал счастье и чем занимается сегодня

Юрий Анатольевич Батурин родился 13 августа 1972 года. Он – уроженец села Ставидла Кировоградской области УССР. Его отец – военный, мать учительница. Актер наполовину русский, наполовину украинец, российское гражданство получил после переезда в Россию в студенчестве.
Маленький Юрий Батурин. Фото: соцсети Ю.Батурина
С детства Батурин рос хулиганистым мальчишкой, родителям не раз приходилось бывать в кабинете директора школы. А учился он в Германии, куда перевели по службе главу семьи, затем в Эстонии, и везде снискал славу неуправляемого задиры. И каждую линейку его имя звучало в списке хулиганов недели. Нарушать дисциплину Юра умудрялся параллельно с хорошей успеваемостью, а еще участвовал в школьной самодеятельности.
Из Эстонии Батурин уехал поступать в Днепропетровское театральное училище, на кукольное отделение. Хотя изначально подавал документы на актерское, но из-за низкого роста 14-летнему абитуриенту отказали. Уже через год он вытянулся до 189 см (сейчас весит 85 кг), и за ширмой ему стало мало места, тогда-то он и перевелся на актерский факультет.
Мечты о «Ленкоме»
Свою театральную карьеру Батурин начал в 1992 году по распределению в Днепропетровском ТЮЗе третьим зайцем в спектакле «Зайкина семья». Но такой расклад не устроил начинающую звезду, и он поспешил перебраться в Москву, где отправился получать высшее образование в ГИТИС на курс Марка Захарова.
Юрий Батурин в молодости. Фото: соцсети Ю.Батурина
Окончил его в 1996 году и рассчитывал стать штатным актером «Ленкома», которым руководил его мастер. Только в этот момент Захаров уехал из страны на операцию, и заменившие его люди дали выпускнику Батурину понять, что не заинтересованы в нем. Юрий остался не у дел.
Такой поворот стал настоящим ударом для Батурина. Он даже не забрал диплом из вуза, решил уйти из профессии и в разные годы работал то дальнобойщиком, то барменом, то рекламным агентом. Однажды снялся в рекламе йогурта, полученный гонорар его удивил, и он решил вернуться в профессию.
Кинокарьера
Жена Ирина поддержала мужа в этом намерении, и Батурин вскоре дебютировал в кино. Это было в 2005 году в детективном сериале «Адвокат». Следом выпали еще несколько эпизодических ролей в проектах «Золотая теща» (2006), «Женские истории» (2006), «Закон и порядок» (2007) и других. Роли были маленькими, но с годами ситуация изменилась, актер набрался опыта и стал заметнее для режиссеров.
Юрий Батурин в сериале "Знахарь". Кадр из сериала
После сериала «Знахарь» (2008), где Батурин исполнил главную роль, он проснулся знаменитым. И сам отмечал, что этот проект помог ему обнаружить в себе новые грани актерского таланта.
Затем последовали новые большие проекты – мелодрама «Сила притяжения» (2008), «Морской патруль» (2009), «Метод Лавровой» (2011), «Проверка на любовь» (2013), «Морские дьяволы» (2013), «Восхождение на Олим» (2016) и других.
Юрий Батурин в сериале "Восхождение на Олимп". Кадр из сериала
Помимо сериалов, Батурин снимается в полнометражных картинах. В 2013 году со Светланой Ходченковой он сыграл в фильме «Василиса», в 2019-м перевоплотился в генерала Чернышева в драме «Союз спасения». В 2020 году фильмография актера пополнилась лентами «Грозный», «Беспринципные», «Одно лето и вся жизнь». Ежегодно с участием Батурина выходит по несколько проектов.
Юрий Батурин (слева) на съемках сериала "Грозный". Фото: соцсети Ю.Батурина
Телевидение
Батурин – желанный гость на телевидении. Он снимался в таких проектах, как «Стиляги-шоу» на Первом канале, был приглашенным судьей в «Модном приговоре», играл на сцене передачи «Приют комедиантов».
Личная жизнь
Со своей будущей женой Батурин познакомился, когда работал администратором в ресторане в 1996 году. Девушка Ирина работала моделью на показе и случайно пролила сок на покрытие бильярдного стола. Обещая все возместить, она оставила Юрию свою визитку, но он, сраженный ее обаянием, контакты использовал для приглашения ее на свидание.
Юрий Батурин с женой Ириной. Кадр из программы "Судьба человека"
И на третьем рандеву Юрий позвал возлюбленную замуж. Свадьбу сыграли в 1997 году, Ирина во всем поддерживала мужа, помогла ему поверить в себя и вернуться в актерскую профессию, когда было туго с деньгами, содержала семью.
Когда встали на ноги, то задумались о ребенке. Но очень долго не могли стать родителями, и Юрий вымаливал у Бога наследника. И в 2013 году, на Рождество, у них родился сын, которого назвали Богданом.
Юрий Батурин с женой Ириной и сыном Богданом. Кадр из программы "Судьба человека"
Лишь в 2018 году Батурин смог рассказать, что единственный сын родился с патологией. Ему сразу сделали операцию, и первые три недели он был на грани жизни и смерти. Юрий с женой боролись за ребенка и смогли сделать все, чтобы угроза миновала, а их мальчик восстановился. Ради этого Ирина Батурина провела первый год жизни малыша с ним в больнице, а Юрий работал еще больше, чтобы обеспечивать семью самым необходимым.
Актер и сам побывал между жизнью и смертью, причем, это случилось из-за девушки. Праздновали Новый год, случился конфликт, Юрий заступился за подругу. И в ответ от обидчика получил ножом в живот. Скорая привезла его в реанимацию в пять утра, грамотные действия хирурга спасли ему жизнь, так как была серьезная травма и кровопотеря. Очнулся от комы Батурин через неделю.
Карьера сегодня
Юрий Батурин продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Также актер в интервью Борису Корчевникову признался, что не общается с матерью и отцом из-за событий на Украине. Он поддерживает происходящее и очень осуждает тех актеров, которые покинули Россию.
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