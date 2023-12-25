Чуть не погиб в поножовщине, боролся за жизнь новорожденного сына: как актер Юрий Батурин выстрадал счастье и чем занимается сегодня

С детства Батурин рос хулиганистым мальчишкой, родителям не раз приходилось бывать в кабинете директора школы. А учился он в Германии, куда перевели по службе главу семьи, затем в Эстонии, и везде снискал славу неуправляемого задиры. И каждую линейку его имя звучало в списке хулиганов недели. Нарушать дисциплину Юра умудрялся параллельно с хорошей успеваемостью, а еще участвовал в школьной самодеятельности.

Из Эстонии Батурин уехал поступать в Днепропетровское театральное училище, на кукольное отделение. Хотя изначально подавал документы на актерское, но из-за низкого роста 14-летнему абитуриенту отказали. Уже через год он вытянулся до 189 см (сейчас весит 85 кг), и за ширмой ему стало мало места, тогда-то он и перевелся на актерский факультет.

Мечты о «Ленкоме»

Свою театральную карьеру Батурин начал в 1992 году по распределению в Днепропетровском ТЮЗе третьим зайцем в спектакле «Зайкина семья». Но такой расклад не устроил начинающую звезду, и он поспешил перебраться в Москву, где отправился получать высшее образование в ГИТИС на курс Марка Захарова.