«И как же ваш муж одобрил?»: почему Орлова не отвечает на хейт после участия в вечеринке Ивлеевой

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова позиционирует себя, как взрослого, вдумчивого, серьезного человека, который дорожит своей семьей и маленькой дочкой Анечкой, которой в феврале будет годик.
«Как вы приехали после «Бурлеска» к своей милой девочке?»
Поклонники Ольги Орловой не скрывают, что испытали шок, увидев маму годовалой девочки среди участников вечеринки Насти Ивлеевой, которая уже успела стать самым провокационным и скандальным событием последнего времени. Подписчики задают Ольге Орловой вопросы, как же такое могло случиться, и признаются, что разочарованы.
Комментарии они оставляют под постом Ольги Орловой, в котором она разместила видео с участием дочери и домашней собачки.
«Какое же это счастье, когда ребенок каждый новый день своей жизни учится любить все живое вокруг… Скажите детям», - написала Ольга Орлова.
Поклонники признаются, что не понимают, как такое может быть, чтобы Ольга Орлова и все, что они видели на кадрах с вечеринки Насти Ивлеевой, укладывалось в один паззл.
«Как вы приехали после «Бурлеска» к своей милой девочке? Наша вы честная, порядочная, интеллигентная, а самое главное, добрая до неприличия. Какая-то биполярочка?» - интересуется vysotskaia8903.
«Мой шок в шоке! Что это было и почему вы были там?» - не может поверить в реальность происходящего piarmari.
«И как же ваш муж одобрил, чтобы вы пошли на эту оргию?» - задается вопросом nnata1707.
«Ольга, я так вами восхищаюсь как интеллигентной женщиной. Почему вы пошли на это мерзкое мероприятие, выложили этого несчастного парня пьяного в носке? Вам понравилось или вы все же были там не в своей среде?» - недоумевает irina_m_bugaeva.
«Интересно, перед тем, как гладить ребенка, руки отмыла, после того, как чужие попы гладила? Скотный двор! Маме, сыну, мужу показала это? Моралистка! Еще удивляется «хейтерству» в свой адрес. Уж какие чувства вызываете, извините... Не могу отделаться от чувства брезгливости, неужели это могло быть», - признается tatiana_tatiana444.
«Вы низко пали»
Ольга Орлова нападки хейтеров оставляет без внимания. Вероятно, молчание в этой ситуации – лучшее, что можно придумать. Потому что, пока все, кто хоть как-то отреагировал на критику, нарвались на новую волну хейта.
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Так, участница вечеринки Лолита Милявская записала целое видеообращение, давая понять, что ей все равно, кто и что думает по поводу ее роли в этом пати. 60-летняя Лолита заявила, что испытывает приятное послевкусие после вечеринки. Под ее постом в Сети порядка девяти тысяч комментариев. Большинство из них – о стыде за звезду.
«Лолита! Мне тоже 60, но вы меня, как и сотни ваших поклонников, разочаровали», - написала knyaginina_alla.
«С возрастом должна приходить мудрость, а пришел маразм», - высказалась klava_russka.
«Как же за вас стыдно. Не желаю больше слышать и видеть. Презираю и отписываюсь», - отрезала elenaallure.
«Вы - взрослая тетка, не надо лить воду, оправдываться, вы низко пали. Ползать на четвереньках и орать, как невменяемая, да и в принципе, вы ведете себя отвратительно», - пристыдила Лолиту galinagon2014.
«Лолита, я очень расстроилась, увидев вас и Орлову среди этой шушары. Что бы вы ни говорили, вам там не место. Можете меня послать куда подальше, но мне очень, очень хочется, что бы вы прочитали», - обратилась katya261145.
Правда, одна из подписчиц все же решилась поддержать Лолиту.
«Вы суперженщина. Вы много сделали хорошего в жизни. Очень талантливый человек. А тут человек отдохнул в закрытом клубе, сразу устроили казнь. У нас пройтись сейчас посмотреть, что мамаши творят на корпоративах и не в закрытых клубах. А тут все правильные стали. Она сама знает, что ей делать в 60 лет. Главное, Лолочка, вас любят ваши близкие и родные люди. А остальное неважно. Все мы иногда чудим», - поддержала rimma_nails_rvs.
Ивлеева извинилась
За время, прошедшее со дня вечеринки, уже успели принести извинения несколько ее участников и сама зачинщица. Сожалел о случившимся рэпер, который пришел на пати практически полностью обнаженным.
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press
Принесла извинения и Настя Ивлеева. Она сообщила, что просила музыканта быть сдержаннее. И пообещала, что отправит деньги на благотворительность. Ей, кстати, тоже не поверили. Так, исполнительница роли Красной Шапочки, актриса Яна Поплавская усомнилась в искренности Насти Ивлеевой и посвятила своим сомнениям целый пост в телеграм-канале.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Поп-король Филипп Киркоров, который был замечен на вечеринке в прозрачном наряде и прекрасном расположении духа, поспешил дистанцироваться от этого праздника жизни. Киркоров заявил, что ретировался с вечеринки, как только увидел, как одеты гости. И тоже спровоцировал волну хейта в свой адрес.
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