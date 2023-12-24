«И как же ваш муж одобрил?»: почему Орлова не отвечает на хейт после участия в вечеринке Ивлеевой

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова позиционирует себя, как взрослого, вдумчивого, серьезного человека, который дорожит своей семьей и маленькой дочкой Анечкой, которой в феврале будет годик.

«Как вы приехали после «Бурлеска» к своей милой девочке?»

Поклонники Ольги Орловой не скрывают, что испытали шок, увидев маму годовалой девочки среди участников вечеринки Насти Ивлеевой, которая уже успела стать самым провокационным и скандальным событием последнего времени. Подписчики задают Ольге Орловой вопросы, как же такое могло случиться, и признаются, что разочарованы.

Комментарии они оставляют под постом Ольги Орловой, в котором она разместила видео с участием дочери и домашней собачки.

«Какое же это счастье, когда ребенок каждый новый день своей жизни учится любить все живое вокруг… Скажите детям», - написала Ольга Орлова.

Поклонники признаются, что не понимают, как такое может быть, чтобы Ольга Орлова и все, что они видели на кадрах с вечеринки Насти Ивлеевой, укладывалось в один паззл.

«Как вы приехали после «Бурлеска» к своей милой девочке? Наша вы честная, порядочная, интеллигентная, а самое главное, добрая до неприличия. Какая-то биполярочка?» - интересуется vysotskaia8903.

«Мой шок в шоке! Что это было и почему вы были там?» - не может поверить в реальность происходящего piarmari.

«И как же ваш муж одобрил, чтобы вы пошли на эту оргию?» - задается вопросом nnata1707.

«Ольга, я так вами восхищаюсь как интеллигентной женщиной. Почему вы пошли на это мерзкое мероприятие, выложили этого несчастного парня пьяного в носке? Вам понравилось или вы все же были там не в своей среде?» - недоумевает irina_m_bugaeva.

«Интересно, перед тем, как гладить ребенка, руки отмыла, после того, как чужие попы гладила? Скотный двор! Маме, сыну, мужу показала это? Моралистка! Еще удивляется «хейтерству» в свой адрес. Уж какие чувства вызываете, извините... Не могу отделаться от чувства брезгливости, неужели это могло быть», - признается tatiana_tatiana444.

«Вы низко пали»

Ольга Орлова нападки хейтеров оставляет без внимания. Вероятно, молчание в этой ситуации – лучшее, что можно придумать. Потому что, пока все, кто хоть как-то отреагировал на критику, нарвались на новую волну хейта.