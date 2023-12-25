Гениальный танцор и просто любимец публики: путь к успеху Фреда Астера

Ранние годы

Обладающий огромным талантом, Фред Астер совершил революцию в киноиндустрии своим уникальным и неподражаемым танцевальным стилем, который сделал его иконой своего времени. Он умел делать из танцев настоящее искусство, хотя за этой легкостью стоял титанический труд и бесконечные часы тренировок. Несмотря на свою популярность, он оставался требовательным профессионалом, готовым оттачивать свои навыки до совершенства.

Астер начал свою карьеру еще в детстве, выступая вместе со своей сестрой Адель. Вместе они много гастролировали и выступали в водевилях, прежде чем дебютировать на Бродвее в 1917 году. Их самым известным выступлением стала главная роль в мюзикле «Забавная мордашка» Джорджа и Айры Гершвина в 1927 году. Однако, не смотря на ранний успех, его карьера в кино началась не сразу. Фред проходил пробы на роли в фильмах, но так и не добился успеха. В то время руководители студий отмечали, что он не умеет петь, играть, уже начинает лысеть, но зато умеет танцевать.

В 1932 году карьера Астера оказалась под угрозой. Его сестра Адель решила оставить сцену и выйти замуж за британского аристократа, что стало для Фреда серьезной потерей. Он пытался продолжать выступать самостоятельно, но без поддержки сестры было трудно. Тогда он решил попытать счастья в Голливуде, где еще не выступал.