Гениальный танцор и просто любимец публики: путь к успеху Фреда Астера

Кем был Фред Астер?
Фред Астер был американским танцором, актером, певцом, хореографом и ведущим. Многие считают Астера величайшим танцором всех времен. Обычно его помнят по работе в паре с Джинджер Роджерс, которая снялась с ним в нескольких фильмах, включая «Время свинга» (1936).
Фред Астер в роли Счастливчика Гарнетта и Джинджер Роджерс в роли Пенни Кэрролл в фильме «Время свинга» 1936 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Обладающий огромным талантом, Фред Астер совершил революцию в киноиндустрии своим уникальным и неподражаемым танцевальным стилем, который сделал его иконой своего времени. Он умел делать из танцев настоящее искусство, хотя за этой легкостью стоял титанический труд и бесконечные часы тренировок. Несмотря на свою популярность, он оставался требовательным профессионалом, готовым оттачивать свои навыки до совершенства.
Астер начал свою карьеру еще в детстве, выступая вместе со своей сестрой Адель. Вместе они много гастролировали и выступали в водевилях, прежде чем дебютировать на Бродвее в 1917 году. Их самым известным выступлением стала главная роль в мюзикле «Забавная мордашка» Джорджа и Айры Гершвина в 1927 году. Однако, не смотря на ранний успех, его карьера в кино началась не сразу. Фред проходил пробы на роли в фильмах, но так и не добился успеха. В то время руководители студий отмечали, что он не умеет петь, играть, уже начинает лысеть, но зато умеет танцевать.
В 1932 году карьера Астера оказалась под угрозой. Его сестра Адель решила оставить сцену и выйти замуж за британского аристократа, что стало для Фреда серьезной потерей. Он пытался продолжать выступать самостоятельно, но без поддержки сестры было трудно. Тогда он решил попытать счастья в Голливуде, где еще не выступал.
Фред Астер и его сестра Адель Астер, которая на полтора года старше, уже в детстве танцуют на сцене. Фото: Global Look Press
Карьера в кино
Наконец, в 1933 году, Астеру досталась небольшая роль в фильме «Танцующая леди» с Джоан Кроуфорд в главной роли. Этот опыт вдохновил его на переезд в Голливуд и подписание контракта с RKO Radio Pictures Вскоре после этого, в 1933 году, он объединился с другой талантливой актрисой, Джинджер Роджерс.
Вместе они снялись в нескольких успешных фильмах, включая «Веселый развод» (1934) и «Цилиндр» (1935) Их танцевальные номера стали визитной карточкой фильмов, а их уникальный стиль, сочетающий чечетку, балет и классические танцы, покорил зрителей. Кэтрин Хепберн, также известная актриса, описала их сотрудничество как плодотворный обмен навыками:
«Фред обучал Джинджер, а она, в свою очередь, вдохновляла его своей женственностью».
Фред Астер в «Цилиндре», реж. Марк Сэндрич, США, 1935 г. Фото: Global Look Press
За кадром Фред Астер был крайне требователен к своему ремеслу, что приводило к многодневным репетициям одной сцены. Это в итоге утомило его партнершу, с которой они расстались после съемок фильма «История Вернона и Ирен Кастл» в 1939 году. Однако спустя десятилетие они вновь объединились для создания фильма «Парочка Баркли с Бродвея» в 1949 году.
Фото: кадр из мюзикла «История Вернона и Ирен Кастл» 1939 г. в ролях Фред Астер и Джинджер Роджерс
После расставания с Роджерс в 1939 году Фред Астер сотрудничал с другими известными актрисами, среди которых Рита Хейворт, Сид Чарисс, Джуди Гарланд, Лесли Карон. В поздние годы он участвовал в таких известных мюзиклах, как «Пасхальный парад» и «Забавная мордашка», где его партнершей была Одри Хепберн.
Джуди Гарланд в роли Ханны Браун и Фред Астер в роли Дона Хьюза в фильме «Пасхальный парад» 1948 г. Фото: Global Look Press
Более поздние годы и смерть
По мере уменьшения количества ролей в кино, Астер стал активнее работать на телевидении. Он часто участвовал в различных шоу в качестве самого себя, в частности, в специальных программах, посвященных знаменитостям. Астер начал проявлять растущий интерес к драматической игре, снимаясь в сериалах, таких как «Доктор Килдэр». Кроме того, он сотрудничал с другим известным танцором, Джином Келли, при создании документального фильма «Вот это развлечение!», где рассказывалось о золотом веке кино-мюзиклов.
Примерно в то же время Астер был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Вздымающийся ад» (1974). В 1978 году он получил «Эмми» за работу над телевизионным спецвыпуском «Семейный беспорядок». Вскоре последовали и другие награды: в 1981 году Астер получил награду Американского института кино за пожизненные достижения.
Спустя несколько лет, Астер попал в больницу с пневмонией и скончался 22 июня 1987 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Его кончина стала большой потерей для Голливуда, который лишился одного из своих самых выдающихся талантов. Когда новость дошла до бывшего актера и президента Рональда Рейгана, он назвал Астера «американской легендой» и «непревзойденным танцором». Роджерс, в свою очередь, отметила, что Астер «был лучшим партнером, которого кто-либо когда-либо мог иметь».
Фото: кадр с Дженнифер Джонс и Фред Астер в фильме «Вздымающийся ад» 1974 г.
Личная жизнь и жена
Вне съемочной площадки Фред Астер вел себя гораздо скромнее, чем его киноперсонажи из высшего света. Он был очень семейным человеком. В 1933 году он женился на светской львице Филлис Бейкер Поттер и у них родились двое детей, Фред-младший и Ава. Астер также заботился о сыне Филлис от предыдущего брака. Они оставались вместе до самой смерти Филлис в 1954 году.
Друзья и родственники Фреда Астера были удивлены, когда в 1980 году он решил жениться во второй раз. Его избранницей стала Робин Смит, успешная наездница. Несмотря на разницу в возрасте более 40 лет, их общие интересы в области верховой езды и конного спорта переросли в романтические отношения.
После смерти Астера в 1987 году, его вторая супруга активно защищала его репутацию, подавая судебные иски против несанкционированного использования его образа и имени. Тем не менее, в 1997 году она дала разрешение на изменение видеоклипов с участием Фреда Астера для использования их в серии рекламных роликов пылесосов.
Награда зала славы развлечений, Лос-Анджелес, Калифорния. Джинджер Роджерс и Фред Астер, 1975 год. Фото: Global Look Press