Она дала читателям урок свежего и яркого восприятия мира: биография Харпер Ли

Кем была Харпер Ли?
Харпер Ли — американская писательница и автор поэзии и художественной литературы. Ее слава началась, когда она написала свою первую книгу, которая называлась «Убить пересмешника». Согласно воспоминаниям людей, знавшим ее, Ли не была универсальной личностью. Она скорее напишет свою высоко оцененную книгу, чем опубликует свой текущий статус во многих онлайн-мейнстримах.
Даже тогда ее индивидуальность Тельца позволяла ей веселиться и заводить друзей. Не случайно она дорожила сообществом Алабамы, где провела свою жизнь. Но она уважала свою личную жизнь и предпочитала, чтобы ее хорошо написанные книги рассказывали о ее жизни. В июле 2015 года Ли опубликовала свой второй роман «Пойди, поставь сторожа», который был написан в 1950-е годы, до «Убить пересмешника», и описывает более позднюю жизнь персонажей ее самого известного романа, получившего Пулитцеровскую премию.
Харпер Ли и Джордж Буш – младший. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
28 апреля 1926 года в семье Фрэнсис Каннингем Финч Ли и Амасы Коулман Ли родилась Нелл Харпер Ли. Детство она провела в маленьком городке Монровилль в Алабаме. Ее отец был бывшим владельцем и редактором газеты. Он также был юристом в законодательном собрании штата с 1926 по 1938 год. Детские воспоминания Ли связаны с ее страстью к чтению и жизнью сорванца. Она любила дружить с соседскими сверстниками.
Образование
В старших классах Ли стала интересоваться английской классической литературой. После окончания школы с 1944 по 1945 год она училась в Хантингдонском колледже в Алабаме. Позже поступила на юридический факультет Университета Алабамы в 1945–1949 годах. Она уважала свое драгоценное время и продолжила обучение за границей в Оксфордском университете. В конце 1950-х Ли работал клерком по бронированию билетов в авиакомпании Eastern Airlines.
Затем Ли выбрала писательство в качестве своей врожденной карьеры. По мере дальнейшего развития она вела слабый образ жизни. Она путешествовала далеко и за пределы только для того, чтобы позаботиться о здоровье своего отца. Кроме того, в 1959 году она работала в Холкомбе научным сотрудником в Канзасе.
Вскоре она переехала на север, в Нью-Йорк, чтобы следовать своей мечте стать писательницей.
Ранняя писательская карьера
Харпер Ли в молодости. Фото: соцсети
В Нью-Йорке Ли подружилась с композитором и сценаристом Майклом Мартином Брауном и его женой Джой. В 1956 году новые друзья преподнесли Ли впечатляющий рождественский подарок — годовую зарплату, чтобы она в полную силу отдалась писательству и могла трудиться полный рабочий день. Ли уволилась с работы и посвятила себя любимому ремеслу.
В 1960 году знаменитый роман «Убить пересмешника» был издан сразу стал бестселлером. В следующем, 1961 году автору присудили Пулитцеровскую премию. Роман является зарисовкой жизни небольшого города Юга США 1930-х годов, какой ее увидела девочка-подросток.
С тех пор она продолжает получать награды. О ее существовании замолчали, когда она решила жить и в Монровилле, и в Нью-Йорке. Она практически не давала интервью и выступлений. После своей дебютной книги позже она опубликовала несколько эссе, таких как «Любовь другими словами» в 1961 году. Затем в 1965 году она написала «Когда дети открывают Америку».
Дружба с Трумэном Капоте
Близкий друг детства Харпер Ли — Трумэн Капоте (известный в будущем писатель Трумэн Персонс). В юные годы Капоте нуждался в защите от более сильных физически сверстников, и Ли часто приходила ему на помощь. К тому же семейная жизнь обоих друзей была трудной, что еще более сближало подростков.
В Нью-Йорке Харпер Ли опять сблизилась с другом детства, который к тому времени стал одной из восходящих литературных звезд того времени.
В 1956 году Ли помогла Капоте с написанием статьи для The New Yorker об убийстве некой семьи Клаттер, проживающей на ферме в Канзасе.
Для прояснения ситуации и обстоятельств дела они направились в Канзас. Помогая Капоте, Ли беседовала с родственниками жертв убийства и местными жителями, подкупая их своим добродушием и мягкими манерами.
Во время их пребывания в Канзасе предполагаемые убийцы Клаттеров, Ричард Хикок и Перри Смит, были пойманы в Лас-Вегасе и доставлены для допроса. Ли и Капоте получили возможность допросить подозреваемых вскоре после предъявления им обвинения в январе 1960 года.
Харпер Ли, 1959 год. Фото: Global Look Press
Вскоре после этого Ли и Капоте вернулись в Нью-Йорк. Она работала над подготовкой к печати первого романа, в то время как Капоте трудился над своей статьей, которая, как он предполагал, должна была перерасти в полноценный документальный роман.
Затем Капоте и Ли вернулись в Канзас для слушания дела. Харпер передала другу все свои записи и наработки, собранные ранее.
Ли периодически работала с Капоте над созданием романа под названием «Хладнокровно». Когда книга Капоте была, наконец, опубликована в 1966 году, между Харпер и Капоте на какое-то время возникло определенное недопонимание.
Капоте почему-то не признал вклад Ли в создание романа. Харпер была очень зла и обижена этим предательством, но тем не менее до конца жизни продолжала оставаться другом Капоте.
Харпер Ли и Трумэн Капоте. Фото: соцсети
Книги
За свою жизнь Ли опубликовала две книги: «Убить пересмешника» (1960) и «Пойди, поставь сторожа» (2015).
«Убить пересмешника»
В 1960 году Харпер Ли удалось опубликовать свой самый первый роман «Убить пересмешника», проведя время за чтением и письмом. Ее редактор Тэй Хохофф также помог ей в этом процессе. Книга принесла ей Пулитцеровскую премию, несмотря на отрицательные и положительные отзывы. Тогда роман занял высший рейтинг и был продан тиражом более 16 миллионов экземпляров. Целью ее книги было дать читателям понять различные характеристики людей. В 1962 году она посмотрела свою первую книгу в виде спектакля, в котором Грегори Пек играл Аттикуса.
Главная героиня романа, девушка по прозвищу Скаут. Харпер писала ее образ с себя в молодости. Произведение было больше, чем историей совершеннолетия. Оно поднимало острый вопрос, связанный с расовыми предрассудками на Юге США.
«Пойди, поставь сторожа»
В начале июля 2015 года Харпер Ли опубликовала свою вторую книгу «Пойди, поставь сторожа». Однако, согласно ее стилю письма, немногие чувства не были идеалистическими. Мнения читателей вызвали как отрицательную, так и положительную критику. Эта новость вызвала бурную реакцию, в том числе тревожную реакцию со стороны некоторых читателей, которые были потрясены содержанием «Хранителя». Некоторые полагают, что он никогда не будет соответствовать стандарту «Пересмешника».
В 2015 году несколько человек были опрошены, и между ними возник конфликт. Некоторые предположили, что Харпер Ли написала книгу, когда она была психически нездорова или даже растеряна. Вероятно, именно это заставило ее с этого момента жить своей жизнью, более уединенно и замкнуто.
Фильм «Убить пересмешника»
Драматург Хортон Фут написал сценарий по книге и использовал то же название для экранизации «Убить пересмешника» 1962 года. Ли посетила съемочную площадку во время съемок и дала множество интервью в поддержку фильма.
Кадр из фильма «Убить пересмешника» 1962 года. Режиссер Роберт Маллиган, в главных ролях Грегори Пек и Мэри Бэдэм. Фото: Global Look Press
Экранизация «Убить пересмешника» получила восемь номинаций на премию «Оскар» и три награды, включая «Лучшую мужскую роль» за роль Финча в фильме Грегори Пека. Говорят, что персонаж был основан на отце Ли.
Последующие годы
По сообщениям, в середине 1960-х Ли работала над другим романом, но он так и не был опубликован. После сильного ожога в 1966 году ей была сделана операция на руке. Также Харпер Ли была избрана в Национальный фонд искусств, который был создан при президенте Линдоне Б. Джонсоне.
Ли начала работать над книгой о серийном убийце из Алабамы под рабочим названием «Преподобный», однако работа так и не была опубликована.
Харпер Ли, 13 сентября 2006 г., Бирмингем, Алабама, США. Фото: Global Look Press
Ли обычно жила тихой частной жизнью, деля свое время между Нью-Йорком и своим родным городом Монровиллем. В Монровилле она жила со своей старшей сестрой Элис Ли, юристом, которую автор называл «Аттикус в юбке». Сестра Ли была близкой наперсницей, которая часто занималась юридическими и финансовыми делами автора.
Будучи активной в своей церкви и общине, Ли прославилась тем, что избегала внимания своей знаменитости. Она часто использовала богатство, накопленное благодаря своему успеху, для анонимных благотворительных пожертвований на различные благотворительные цели.
В ноябре 2007 года президент Джордж У. Буш вручил Ли президентскую медаль Свободы за «выдающийся вклад в литературные традиции Америки» на церемонии в Белом доме.
Президент Буш чествует награжденных Президентской медалью Свободы, в том числе Харпер Ли (в центре). 5 ноября 2007 г., Вашингтон, округ Колумбия, США. Фото: Global Look Press
Ее сестра Элис однажды сказала о Ли: «Книги — это то, о чем она заботится». С помощью увеличительного устройства, необходимого из-за ее дегенерации желтого пятна, Ли смогла продолжать читать, несмотря на свои недуги.
Судебные процессы и сделка с электронной публикацией
В мае 2013 года Ли подал иск в федеральный суд против литературного агента Сэмюэля Пинкуса. Ли обвинила Пинкуса в том, что в 2007 году он «участвовал в схеме обмана», чтобы лишить ее авторских прав на «Убить пересмешника», позже отвлекая авторские гонорары от работы. В сентябре 2013 года по иску было достигнуто мировое соглашение.
Позже в том же году команда юристов Ли подала иск против Музея наследия округа Монро, расположенного в Монровилле, за попытку «извлечь выгоду из славы» «Убить пересмешника» и за продажу несанкционированных товаров, связанных с романом. Адвокаты автора и музея позже подали совместное ходатайство о прекращении иска, и дело было прекращено федеральным судьей в феврале 2014 года.
В том же году Ли разрешила выпустить свою знаменитую работу в виде электронной книги. Она подписала контракт с HarperCollins на выпуск компанией «Убить пересмешника» в виде электронной книги и цифровых аудиовизуальных изданий.
В пресс-релизе, опубликованном издателем, Ли объяснила: «Я все еще старомодна. Я люблю старые пыльные книги и библиотеки. Я поражена и унижена тем, что Mockingbird прожил так долго. Это Mockingbird для нового поколения».
Харпер Ли. Фото: Global Look Press
Смерть и состояние
Ли умерла 19 февраля 2016 года в возрасте 89 лет, лишь всего пару месяцев не хватило до 90-детия. Ее племянник, Хэнк Коннор, сказал, что автор скончалась во сне. Известно, что она страдала инсультами. Видимо, это и послужило причиной смерти.
Состояние Харпер Ли на момент ее смерти составило 35 миллионов долларов.
Харпер Ли. Фото: соцсети