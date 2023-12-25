Она дала читателям урок свежего и яркого восприятия мира: биография Харпер Ли

В Нью-Йорке Ли подружилась с композитором и сценаристом Майклом Мартином Брауном и его женой Джой. В 1956 году новые друзья преподнесли Ли впечатляющий рождественский подарок — годовую зарплату, чтобы она в полную силу отдалась писательству и могла трудиться полный рабочий день. Ли уволилась с работы и посвятила себя любимому ремеслу.

В 1960 году знаменитый роман «Убить пересмешника» был издан сразу стал бестселлером. В следующем, 1961 году автору присудили Пулитцеровскую премию. Роман является зарисовкой жизни небольшого города Юга США 1930-х годов, какой ее увидела девочка-подросток.

С тех пор она продолжает получать награды. О ее существовании замолчали, когда она решила жить и в Монровилле, и в Нью-Йорке. Она практически не давала интервью и выступлений. После своей дебютной книги позже она опубликовала несколько эссе, таких как «Любовь другими словами» в 1961 году. Затем в 1965 году она написала «Когда дети открывают Америку».

Дружба с Трумэном Капоте

Близкий друг детства Харпер Ли — Трумэн Капоте (известный в будущем писатель Трумэн Персонс). В юные годы Капоте нуждался в защите от более сильных физически сверстников, и Ли часто приходила ему на помощь. К тому же семейная жизнь обоих друзей была трудной, что еще более сближало подростков.

В Нью-Йорке Харпер Ли опять сблизилась с другом детства, который к тому времени стал одной из восходящих литературных звезд того времени.

В 1956 году Ли помогла Капоте с написанием статьи для The New Yorker об убийстве некой семьи Клаттер, проживающей на ферме в Канзасе.

Для прояснения ситуации и обстоятельств дела они направились в Канзас. Помогая Капоте, Ли беседовала с родственниками жертв убийства и местными жителями, подкупая их своим добродушием и мягкими манерами.

Во время их пребывания в Канзасе предполагаемые убийцы Клаттеров, Ричард Хикок и Перри Смит, были пойманы в Лас-Вегасе и доставлены для допроса. Ли и Капоте получили возможность допросить подозреваемых вскоре после предъявления им обвинения в январе 1960 года.