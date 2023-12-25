Символ эпохи и бессмертие в кино: кто такой Хамфри Богарт

Ранняя жизнь

Хамфри Богарт родился 25 декабря 1899 года в Нью-Йорке. Его фамилия имеет голландское происхождение и означает «хранитель фруктового сада». Богарт происходил из богатой и влиятельной семьи Нью-Йорка, которая вела свою родословную от первых голландских колонистов Нью-Йорка. Отец Богарта, Белмонт ДеФорест, был известным кардиохирургом, а мать, Мод Хамфри, известной художницей и художественным редактором журнала моды The Deleineator. Ее рисунок с изображением Богарта в детстве стал частью национальной рекламной компании детского питания Mellin’s, на короткое время сделав Богарта национальной знаменитостью.

Позже, Богарт упомянул о том, что в американской истории был определенный период, когда невозможно было взять любой журнал в руки, чтобы не увидеть там своего изображения. Несмотря на то, что Мод много раз рисовала молодого Богарта в течение всего его детства, она, как говорят, была очень трудолюбивой женщиной, которая не проявляла особой привязанности и любви к своему сыну. По словам самого Богарта, если бы, став взрослым, он отправил своей матери телеграмму ко Дню матери или подарил бы ей цветы, она бы вернула их обратно.

Семья Богартов владела летним домом на озере Канандайгуа, которое является одним из самых живописных «палецких озер» в северной части Нью-Йорка. Именно там Богарт проводил свои самые счастливые детские годы. Летом он отправлялся в Канандайгуа, где занимался шахматами и парусным спортом — эти увлечения стали для него хобби на всю жизнь. Иногда они доходили до навязчивого состояния. Богарт обучался в элитной и престижной школе Trinity School в Нью-Йорке.

Из-за низких оценок, необычного имени, излишне формальной одежды, в которой заставляла его ходить мать, и его неспособности в спорте Богарт часто становился объектом шуток со стороны одноклассников. Один из них вспоминал: «Богарт никогда нигде не выделялся. Он был не очень хорошим учеником... Никто не обращал внимания на него в нашем классе».

Несмотря на его школьные неудачи, родители Богарта отправили его в 1917 году в Академию Филипс в Андовере, Массачусетс - престижную частную школу-пансион, где когда-то директором был Джон Адамс. Как и ожидалось, Богарт оказался неспособен угнаться за высокими академическими стандартами школы и был отчислен в следующем мае.