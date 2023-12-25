Символ эпохи и бессмертие в кино: кто такой Хамфри Богарт

Кем был Хамфри Богарт?
Хамфри Богарт стартовал на Бродвее в 1920-ых, что привело к второстепенным ролям в голливудских фильмах 1930-ых. В 1940-ых произошел ключевой момент в его жизни, когда ему достались знаковые роли в фильмах «Мальтийский сокол» и «Касабланке». На протяжении своей жизни Богарт был женат несколько раз, а его последней супругой стала актриса Лорен Бэколл.
Хамфри Богарт с премией «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Африканская королева» и его жена Лорен Бэколл на церемонии вручения премии «Оскар», 20 марта 1952 года, Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Хамфри Богарт родился 25 декабря 1899 года в Нью-Йорке. Его фамилия имеет голландское происхождение и означает «хранитель фруктового сада». Богарт происходил из богатой и влиятельной семьи Нью-Йорка, которая вела свою родословную от первых голландских колонистов Нью-Йорка. Отец Богарта, Белмонт ДеФорест, был известным кардиохирургом, а мать, Мод Хамфри, известной художницей и художественным редактором журнала моды The Deleineator. Ее рисунок с изображением Богарта в детстве стал частью национальной рекламной компании детского питания Mellin’s, на короткое время сделав Богарта национальной знаменитостью.
Позже, Богарт упомянул о том, что в американской истории был определенный период, когда невозможно было взять любой журнал в руки, чтобы не увидеть там своего изображения. Несмотря на то, что Мод много раз рисовала молодого Богарта в течение всего его детства, она, как говорят, была очень трудолюбивой женщиной, которая не проявляла особой привязанности и любви к своему сыну. По словам самого Богарта, если бы, став взрослым, он отправил своей матери телеграмму ко Дню матери или подарил бы ей цветы, она бы вернула их обратно.
Семья Богартов владела летним домом на озере Канандайгуа, которое является одним из самых живописных «палецких озер» в северной части Нью-Йорка. Именно там Богарт проводил свои самые счастливые детские годы. Летом он отправлялся в Канандайгуа, где занимался шахматами и парусным спортом — эти увлечения стали для него хобби на всю жизнь. Иногда они доходили до навязчивого состояния. Богарт обучался в элитной и престижной школе Trinity School в Нью-Йорке.
Из-за низких оценок, необычного имени, излишне формальной одежды, в которой заставляла его ходить мать, и его неспособности в спорте Богарт часто становился объектом шуток со стороны одноклассников. Один из них вспоминал: «Богарт никогда нигде не выделялся. Он был не очень хорошим учеником... Никто не обращал внимания на него в нашем классе».
Несмотря на его школьные неудачи, родители Богарта отправили его в 1917 году в Академию Филипс в Андовере, Массачусетс - престижную частную школу-пансион, где когда-то директором был Джон Адамс. Как и ожидалось, Богарт оказался неспособен угнаться за высокими академическими стандартами школы и был отчислен в следующем мае.
Хамфри Богарт, начало 1940-х годов в своем доме в Голливуде. Фото: Global Look Press
Военная служба
Молодой, неуверенный и полный беспокойства, когда дело касалось его будущего, Богарт решил присоединиться к военно-морскому флоту США всего через несколько недель после отчисления, чтобы отправиться на фронт Первой мировой войны. В своих мыслях он представлял себе: «Война - отличная штука. Париж! Француженки! Черт возьми!...». Для 17-летнего парня, смерть была лишь шуткой. Но, наверное, наиболее заметным моментом его военной службы стал шрам над правым уголком верхней губы, который стал непременной чертой его внешности и придающей ему обаяние крутого парня.
Хотя версии событий различаются, наиболее распространенная история гласит, что Богарт получил свой шрам, когда конвоировал заключенного в наручниках. Когда заключенный попросил у Богарта сигарету, последний полез в карман за коробком спичек. В этот момент заключенный нанес Богарту удар наручниками в лицо и безуспешно пытался сбежать.
Богарта с почётом уволили из военно-морских сил в 1919 году, и перед ним снова встал вопрос о том, как строить свою жизнь дальше. Через год он познакомился с актрисой театра по имени Элис Брэди, устроившей его на работу менеджером актёрской труппы в постановке «Разоренной леди» на гастролях.
Спустя год, в 1921, он впервые выступил на сцене в качестве японского официанта в спектакле по пьесе «Дрейф». Единственное, что произнёс Богарт со своим лучшим японским акцентом — это: «Напитки для леди и её самых почетных гостей». Отец Богарта, наблюдая за выступлением сына, наклонился к человеку, сидящему рядом, и прошептал: «Мальчик хорош, не так ли?»
Джеймс Кэгни в роли Эдди Бартлетта, Хамфри Богарт в роли Джорджа Холли и Джеффри Линн в роли Ллойда Харта в фильме «Ревущие двадцатые, или судьба солдата в Америке» 1939 г. Фото: Global Look Press
Голливудская карьера и фильмы
Этого небольшого опыта на сцене хватило, чтобы Богарт определился с выбором профессии, и следующие десять лет он упорно трудился, пытаясь продвинуть свою актёрскую карьеру, играя лишь второстепенные роли в таких постановках, как «Потрошитель» и «Небесный рокер».
Затем, в 1934, Богарт наконец сыграл свою прорывную роль в спектакле «Окаменевший лес» Роберта Шервуда. Ему досталась роль герцога Манти, беглого убийцы, и он настолько полно вжился в образ злодея — сгорбленная осанка, свисающие руки, потухший взгляд — что зрители, по сообщениям, ахнули в ужасе, когда он в первый раз вышел на сцену.
Через два года после этого, сыграв не менее впечатляющую роль в киноверсии «Окаменевшего леса», Богарт завоевал репутацию одного из самых популярных голливудских актёров на роли преступников. В число его первых гангстерских и криминальных фильмов вошли «Великий О’Мэлли» (1937 год), «Тупик» (тот же год), «Школа преступности» (1938 год) и «Король преступного мира» (1939 год).
Хамфри Богарт в роли Сэма Спейда, Мэри Астор в роли Бриджит О'Шонесси, Питер Лорр в роли Джоэла Каира и Сидней Гринстрит в роли Каспера Гутмана в фильме «Мальтийский сокол» 1941 г. Фото: Global Look Press
Богарт начал чувствовать себя ограниченным из-за необходимости постоянно играть похожие роли. Он сумел выйти из этой ситуации, сыграв умного и проницательного частного детектива Сэма Спейда в фильме «Мальтийский сокол», снятом в жанре нуар в 1941 году. Эта работа позволила Богарту продемонстрировать свою многогранность как актера, что было очень кстати, поскольку он получил главную роль в военной драме 1942 года «Касабланка».
В этом фильме Богарт сыграл Рика Блейна — американского эмигранта, который изо всех сил пытается восстановить свои отношения со своей возлюбленной, норвежкой (Ингрид Бергман), в самый разгар Второй мировой. «Касабланка» завоевала три «Оскара» (за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую режиссуру), и сейчас она считается одним из величайших фильмов в истории. Также это один из наиболее цитируемых фильмов, и его финальная сцена с незабываемыми словами Богарта «Я думаю, это начало прекрасной дружбы» стала культовой.
Ингрид Бергман, шведская актриса театра и кино, с Хамфри Богартом. Кадр из «Касабланки», 1942 год. Фото: Global Look Press
Один из самых востребованных голливудских актеров, Богарт продолжал процветающую карьеру в кино на протяжении более 80 ролей. Наибольшую известность после «Касабланки» ему принесла роль в фильме «Африканская королева» в 1951 году, где он снялся совместно с Кэтрин Хепберн. Эта работа принесла Богарту первую и единственную награду «Оскар» за лучшую мужскую роль. После получения приза актер заметил, что лучший способ справиться с этим — это не стремиться к новым наградам.
Он привел в пример некоторых лауреатов «Оскара», которые после получения престижной награды отказываются от предлагаемых сценариев в поисках чего-то выдающегося, чтобы вновь получить награду. Богарт выразил надежду, что его больше не будут номинировать. В числе его самых заметных работ позднего периода — «Восстание «Кейна» (1954 год), «Сабрина» (1954 год) и «Тем тяжелее падение» (1956 год).
Хамфри Богарт, Одри Хепберн, Уильям Холден для фильма «Сабрина» 1954 г. Фото: Global Look Press
Последние годы и смерть
В 1956 году у кинозвезды Хэмфри Богарта обнаружили рак пищевода, и операция по удалению опухоли не дала результатов. Богарт скончался 14 января 1957 года, находясь на пике своей карьеры.
Однако после его смерти его популярность и признание только возросли. Десятилетия после его смерти были названы «бумом Богарта» по названию статей журнала Playboy об этом феномене. В 1960-х годах фильмы с Богартом получили высокую оценку критиков, а сам актер стал объектом культа.
В 1997 году журнал Entertainment Weekly назвал Хэмфри Богарта «легендой кино номер один всех времен». В 1999 году Американский институт кино (AFI) признал его величайшей кинозвездой-мужчиной всех времен. Натаниэль Бенчли, друг и биограф актера, сказал о нем:
«Богарт достиг такого уровня благодаря своей честности и верности своим принципам. Он считал, что нужно быть прямолинейным, простым и искренним — и все это в своем собственном стиле. Это качество некоторых людей раздражало, а у других вызывало симпатию».
Хамфри Богарт, 1941 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
За свою жизнь Богарт был женат четыре раза. Его первая жена была Хелен Менкен, на которой он женился в 1926 году, но их брак закончился менее чем через год. В 1928 году Богарт вступил в брак с другой актрисой, Мэри Филипс, но их союз также распался, когда Богарт переехал из Нью-Йорка в Голливуд. В 1938 году Богарт встретил свою третью жену, Майо Метот, и их брак был бурным и пылким, из-за чего их называли «Сражающиеся Богарты», пока они не развелись в 1945 году.
Менее чем через две недели после развода, в 1945 году, Хамфри Богарт вступил в брак с Бетти Перске, более известной под именем Лорен Бэколл. Она была его молодой и привлекательной коллегой по фильму «Иметь и не иметь». Они оставались вместе вплоть до его смерти в 1957 году и имели двоих детей: сына Стивена и дочь Лесли.
Жена Хамфри Богарта Лорен Бэколл с дочерью Лесли Богарт и сыном Стивеном Богартом на церемонии представления памятной марки Хамфри Богарта, 31 июля 1997 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press