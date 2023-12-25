Актер, гуманист и одна из величайших звезд Голливуда: чем прославился Грегори Пек

Ранняя жизнь

Грегори Пек появился на свет 5 апреля 1916 года в городе Ла-Хойя (штат Калифорния, США). Его родители — Бернис (по прозвищу Банни) и Грегори Пек — расстались, когда мальчику было всего три года. Несколько лет спустя они развелись. В период, когда их семья распадалась, воспитанием Грегори в большей степени занималась его бабушка, мать его матери. В десятилетнем возрасте мальчик поступил в католическую военную академию имени святого Иоанна, которая находится в Лос-Анджелесе. Затем он вернулся в дом своего отца и продолжил обучение в средней школе Сан-Диего.

Получив высшее образование, Грегори Пек стал участником подготовительной программы при Калифорнийском университете. Именно в этот период у него пробудился интерес к актерскому искусству. В течение нескольких лет он сыграл в нескольких театральных постановках.

К моменту окончания университета в 1939 году он отказался от идеи стать врачом и перебрался в Нью-Йорк. Там он продолжил развивать свое увлечение актерской профессией. Ему удалось получить стипендию для обучения в театральной студии Neighborhood Playhouse. В этом учебном заведении его наставником стал знаменитый педагог Сэнфорд Мейснер.