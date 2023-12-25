Актер, гуманист и одна из величайших звезд Голливуда: чем прославился Грегори Пек

Краткий обзор
Грегори Пек, родившийся в 1916 году в Ла-Хойе, Калифорния, получил медицинское образование, окончив Калифорнийский университет в Беркли. Уже во время обучения в колледже он начал сниматься и после его окончания перебрался в Нью-Йорк для развития своей карьеры.
После ряда номинаций за лучшую мужскую роль, Пек наконец получил «Оскар» за исполнение роли Аттикуса Финча в картине «Убить пересмешника». Он также снимался вместе с Одри Хепберн, дебютировавшей в кино с фильмом «Римские каникулы», и участвовал во многих других заметных кинопроектах за свою продолжительную карьеру. Пек скончался в Лос-Анджелесе в 2003 году.
35-я церемония вручения премии «Оскар». - Победители премии «Оскар». Л. Р. Грегори Пек, Пэтти Дьюк, Энн Бэнкрофт и Эд Бегли, 18 апреля 1963 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Грегори Пек появился на свет 5 апреля 1916 года в городе Ла-Хойя (штат Калифорния, США). Его родители — Бернис (по прозвищу Банни) и Грегори Пек — расстались, когда мальчику было всего три года. Несколько лет спустя они развелись. В период, когда их семья распадалась, воспитанием Грегори в большей степени занималась его бабушка, мать его матери. В десятилетнем возрасте мальчик поступил в католическую военную академию имени святого Иоанна, которая находится в Лос-Анджелесе. Затем он вернулся в дом своего отца и продолжил обучение в средней школе Сан-Диего.
Получив высшее образование, Грегори Пек стал участником подготовительной программы при Калифорнийском университете. Именно в этот период у него пробудился интерес к актерскому искусству. В течение нескольких лет он сыграл в нескольких театральных постановках.
К моменту окончания университета в 1939 году он отказался от идеи стать врачом и перебрался в Нью-Йорк. Там он продолжил развивать свое увлечение актерской профессией. Ему удалось получить стипендию для обучения в театральной студии Neighborhood Playhouse. В этом учебном заведении его наставником стал знаменитый педагог Сэнфорд Мейснер.
Американский актер Грегори Пек во время перерыва на съемках фильма «Лиловая равнина», 1954 год. Фото: Global Look Press
Актерская карьера
В то время как Грегори Пек искал свое место в мире актерского искусства, он пытался заработать на жизнь случайными подработками по всему Нью-Йорку. В 1942 году он дебютировал на сцене Бродвея в постановке «Утренней звезде». Хотя спектакль не был хорошо воспринят публикой, Пек завоевал признание критиков своим выступлением, и его актерская карьера начала набирать обороты. В этот период он также вступил в брак с Гретой Кукконен. У них родилось трое детей, но в 1954 году пара развелась.
В 1944 году Грегори Пек снялся в своем первом фильме голливудского производства — «Дни славы». Он сыграл русского партизана и благодаря этой роли начал обретать известность. Впоследствии его успех укрепился после выхода на экраны фильма «Ключи от царства небесного» (1944), где Пек сыграл миссионера. Эта работа принесла ему первую номинацию на кинопремию «Оскар».
В 1946 году актер получил вторую номинацию на статуэтку «Оскар» за исполнение роли ветерана гражданской войны в кинофильме «Олененок». В следующем году его ждала номинация на премию «Лучшая мужская роль» за работу над фильмом «Джентльменское соглашение» (1947). Это кинолента Элии Казана об истории журналиста, который притворялся евреем для освещения проблемы антисемитизма.
Фильм «Джентльменское соглашение» (1947): Грегори Пек в роли Филипа Шайлера Грина и Дороти Макгуайр в роли Кэти Лейси. Фото: Global Look Press
Благодаря своим выдающимся актерским способностям и привлекательной внешности, Грегори Пек очень быстро стал одним из самых известных актеров того времени. В течение 1940-х и 1950-х он появился во множестве известных фильмов.
Среди самых запоминающихся фильмов того периода можно назвать «Завороженный» Альфреда Хичкока (вышел в 1945 году), военную драму «Вертикальный взлет» (вышла в 1949 году) и романтическую комедию «Римские каникулы» (вышла в 1953 году). В этих картинах Пек играл главные роли. В 1956 году он сыграл капитана Ахава в киноверсии «Моби Дика» Германа Мелвилла.
Однако, возможно, самая известная его роль была в фильме «Убить пересмешника», снятом в 1962 году по мотивам известного романа Харпер Ли. За свою культовую роль Аттикуса Финча Грегори Пек наконец получил своего первого «Оскара».
Сохранив свое положение среди звезд Голливуда, следующие несколько десятилетий Грегори Пек снимался во множестве фильмов самых разных жанров, включая классический нуар «Мыс страха» 1962 года, популярный фильм ужасов «Омен», «МакАртур» (1977) и «Мальчики из Бразилии» (1978). В более поздние годы своей карьеры он также начал работать на телевидении, заслужив признание за свои роли в фильмах и мини-сериалах, включая «Синие и серые» и «Моби Дик», где он сыграл роль отца Мэппла.
Грегори Пек и Брок Питерс в фильме «Убить пересмешника» 1962 г. Фото: Global Look Press
Активизм и признание
Когда Грегори Пек не снимался в кино, он активно занимался гражданской, благотворительной и политической деятельностью. Он работал, например, председателем Американского онкологического общества, попечителем Американского института кино и президентом Академии киноискусств и наук. В 1969 году президент США Линдон Джонсон удостоил его Президентской медали Свободы за гуманитарные заслуги. В 1991 году Пек был награжден премией Центра Кеннеди. А в 1999 году Американская киноакадемия признала его одной из величайших звезд мужчин всех времен.
Американский актер Грегори Пек перед входом в Pinewood Studios, к западу от Лондона, около 1956 г., Фото: Global Look Press
Уход из жизни
12 июня 2003 Грегори Пек скончался от бронхопневмонии во сне в своем доме в Лос Анджелесе. Ему было 87. У него остались вторая жена Вероник Пассани, на которой он женился 31 декабря 1955, и их двое детей, Энтони и Сесилия. Также у него остались дети от первого брака — Стивен и Кэри, а сын Джонатан скончался раньше него, в 1975 году.
Дети Грегори Пека Энтони Пек и Сесилия Пек Фолл на специальном показе фильма «Римские каникулы», приуроченный к столетию со дня рождения актера, 2016 год. Фото: Global Look Press