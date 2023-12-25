Путь от продавца ортопедических товаров до знаменитого писателя: кто такой Николас Спаркс

Большой перерыв и «Дневник памяти»

Травма ахиллова сухожилия заставила Спаркса заняться писательством, чтобы скоротать время. Летом того же года он начал писать свой первый роман, который, однако, так и остался неопубликованным.

В 1988 году он успешно окончил университет, получив диплом с отличием. Во время весенних каникул он познакомился со своей будущей супругой Кэтрин Коут. Они поженились год спустя. Однако спустя шесть недель после свадьбы в семье Спаркс произошло несчастье: мать Спаркса умерла в результате несчастного случая во время верховой езды. Ей было всего 47 лет.

После этих двух трагических событий Спаркс и Кэтрин переехали в Сакраменто (Калифорния). Там Спаркс продолжил писать (он завершил второй роман, который также остался неопубликованным), сменил несколько работ (работал официантом, оценщиком недвижимости, телемаркетологом) в попытках свести концы с концами. В итоге Спаркс сосредоточился на карьере в области производства ортопедических товаров, хотя его бизнес и не приносил большого дохода, он упорно трудился, чтобы сделать его успешным.

Но самое главное, Спаркс продолжал заниматься писательской деятельностью. В 1994 году ему представилась возможность опубликовать свою первую книгу в соавторстве с Билли Миллсом, своим другом и олимпийским чемпионом. Их книга, «Вокини: Путешествие лакота к счастью и самопониманию», основанная на аллегориях из культуры народа лакота, была хорошо принята читателями. Впоследствии она была опубликована издательством Random House.

Но Спаркс все еще нуждался в стабильном источнике дохода, поэтому в 1992 году продал свой бизнес по производству ортопедических товаров и перешел к продаже фармацевтических препаратов. Он получал хорошую зарплату, но как писатель чувствовал, что способен на большее. Поэтому решил рискнуть и написать еще три книги. Если бы их не опубликовали, он бы перешел к другим занятиям.

Спаркс приступил к работе над рукописью (роман «Дневник памяти») в июне 1994 года и закончил ее в начале 1995 года. К тому времени он уже жил в Гринвилле (Южная Каролина). Там он нашел агента, через которого смог заключить контракт на издание книги и получить права на экранизацию своего произведения. За короткий срок Спаркс стал известным писателем, чей дебютный роман был продан за 1 миллион долларов. И в 2004 году роман «Дневник памяти» был экранизирован, где историю любви Элли и Ноя на экране воплотили Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. главных ролях.