Путь от продавца ортопедических товаров до знаменитого писателя: кто такой Николас Спаркс

Кто такой Николас Спаркс?
Николас Спаркс, автор популярных романов, начал свою писательскую карьеру после того, как получил травму, из-за которой был вынужден отойти от спорта. Он поступил в университет Нотр-Дам, где сосредоточился на продажах. Из-за неудач в этой области он решил вернуться к писательству.
В 1995 году свет увидел его роман «Дневник памяти», который стал бестселлером и был впоследствии экранизирован. За ним последовали другие произведения: «Послание в бутылке», «Ночи в Роданте» и «Дальняя дорога».
Автор Николас Спаркс обсуждает свой новый фильм «Лучшее во мне», 15 ноября 2014 г. – Нью-Йорк, США. - Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Николас Спаркс родился в Омахе (штат Небраска) 31 декабря 1965 года. Он был вторым из трех детей в семье Патрика Спаркса — профессора колледжа — и его супруги Джилл — домохозяйки. Детство Спаркса прошло в постоянных переездах с семьей, пока отец завершал свое образование. Они жили в Миннесоте, Лос-Анджелесе и на Гранд-Айлэнд (Небраска), пока, наконец, не осели в Фэр-Оакс (Калифорния), где семья Спаркс нашла свой постоянный дом. Там же в 1984 году Спаркс закончил среднюю школу и стал выпускником своего класса.
«Хотя те годы и были непростыми, — вспоминает Николас Спаркс, — поскольку мой отец учился в университете, пока мне не исполнилось 9 лет, и моя мать не могла работать, мы вели очень уединенный образ жизни».
«Мы не общались с другими людьми, когда я был ребенком, — пишет он, — я вырос на сухих молочных смесях и ел много картофеля, хотя, по правде говоря, я не осознавал, насколько мы на самом деле были бедны, до тех пор, пока не смог уже в зрелом возрасте объективно оценить свое положение. Даже тогда для меня это не имело большого значения. По сути, у меня было счастливое детство, и я ничего бы не хотел в нем менять».
После окончания колледжа Спаркс переехал в Индиану и поступил в Университет Нотр-Дам, который предоставил ему полную стипендию за его достижения в легкой атлетике. В 1985 году во время своего первого года обучения Спаркс участвовал в эстафете, которая помогла установить новый школьный рекорд. Однако этот сезон закончился неудачно для будущего писателя: из-за травмы ахиллесова сухожилия Спаркс не смог продолжать тренировки и был вынужден провести все лето, восстанавливаясь после травмы.
Большой перерыв и «Дневник памяти»
Травма ахиллова сухожилия заставила Спаркса заняться писательством, чтобы скоротать время. Летом того же года он начал писать свой первый роман, который, однако, так и остался неопубликованным.
В 1988 году он успешно окончил университет, получив диплом с отличием. Во время весенних каникул он познакомился со своей будущей супругой Кэтрин Коут. Они поженились год спустя. Однако спустя шесть недель после свадьбы в семье Спаркс произошло несчастье: мать Спаркса умерла в результате несчастного случая во время верховой езды. Ей было всего 47 лет.
После этих двух трагических событий Спаркс и Кэтрин переехали в Сакраменто (Калифорния). Там Спаркс продолжил писать (он завершил второй роман, который также остался неопубликованным), сменил несколько работ (работал официантом, оценщиком недвижимости, телемаркетологом) в попытках свести концы с концами. В итоге Спаркс сосредоточился на карьере в области производства ортопедических товаров, хотя его бизнес и не приносил большого дохода, он упорно трудился, чтобы сделать его успешным.
Но самое главное, Спаркс продолжал заниматься писательской деятельностью. В 1994 году ему представилась возможность опубликовать свою первую книгу в соавторстве с Билли Миллсом, своим другом и олимпийским чемпионом. Их книга, «Вокини: Путешествие лакота к счастью и самопониманию», основанная на аллегориях из культуры народа лакота, была хорошо принята читателями. Впоследствии она была опубликована издательством Random House.
Но Спаркс все еще нуждался в стабильном источнике дохода, поэтому в 1992 году продал свой бизнес по производству ортопедических товаров и перешел к продаже фармацевтических препаратов. Он получал хорошую зарплату, но как писатель чувствовал, что способен на большее. Поэтому решил рискнуть и написать еще три книги. Если бы их не опубликовали, он бы перешел к другим занятиям.
Спаркс приступил к работе над рукописью (роман «Дневник памяти») в июне 1994 года и закончил ее в начале 1995 года. К тому времени он уже жил в Гринвилле (Южная Каролина). Там он нашел агента, через которого смог заключить контракт на издание книги и получить права на экранизацию своего произведения. За короткий срок Спаркс стал известным писателем, чей дебютный роман был продан за 1 миллион долларов. И в 2004 году роман «Дневник памяти» был экранизирован, где историю любви Элли и Ноя на экране воплотили Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. главных ролях.
Актеры Рэйчел Макадамс в роли Элли и Райан Гослинг в роли Ноя в фильме «Дневник памяти» 2004 г. Фото: Global Look Press
Автор романов-бестселлеров и фильмов
Снова успех Спаркса омрачило горе: в возрасте 54 года в автокатастрофе погиб его отец. Опечаленный автор нашел утешение в писательстве, создав историю о мужчине, который писал письма своей покойной супруге и отправлял их в бутылках в море. Эта книга, впоследствии названная «Послание в бутылке», была вдохновлена его собственными отношениями с родителями. Сомневаясь в своем успехе как писателя, Спаркс продолжал работать в фармацевтической сфере, пока создавал книгу. Он полностью прекратил свою работу в этой сфере в феврале 1997 года, когда смог продать права на экранизацию «Послания в бутылке» голливудской студии, еще до завершения книги. Фильм по этой книге был снят в 1999 году, главные роли в нем сыграли Кевин Костнер и Пол Ньюман.
Последующие годы были для Спаркса очень плодотворными: он опубликовал несколько романов и многие из них были экранизированы в Голливуде. Второй его роман, «Прогулка на память», был экранизирован в 1999 году. Главные роли в фильме сыграли Мэнди Мур и Шейн Уэст.
Среди других его произведений — «Спасение» (2001 год), «Поворот дороги» (2001 год), «Ночи в Роданте» (2002 год), «Свадьба» (2004 год) и «Мучительные три недели с моим братом» (2004 год). Последняя книга рассказывает о путешествии, которое он совершил вместе со своим братом Микой после того, как они остались единственными выжившими в их семье. Их младшая сестра Даниэлла умерла от рака в 2000 году.
В 2008 году Спаркс написал свой 14 роман «Счастливчик», за которым последовали «Последняя песня» (2009 год), «Безопасное убежище» (2010 год) и «Лучшее во мне» (2011 год). Книга «Лучшее во мне» была экранизирована под одноименным названием в 2014 году. В фильме снимались Джеймс Марсден и Мишель Монаган, играющие роли двух влюбленных подростков, встретившихся годы спустя. Роман «Дальняя дорога» был опубликован Спарксом в 2013 году, а два года спустя была экранизирована романтическая драма со Скоттом Иствудом и Брит Робертсон в ведущих ролях. Еще один из его романов, «Выбор» 2007 года, вышел на большой экран в 2016 году.
Скотт Иствуд с романом «Дальняя дорога» (2013). Фото: кадр со съемок «Дальняя дорога» 2015 г.
Филантропия и личная жизнь
Помимо литературы, Николас Спаркс активно занимается благотворительностью, поддерживая на своей альма-матер — в университете Нотр-Дам — различные образовательные программы, включая стипендии, стажировки, гранты на обучение в рамках курса литературного творчества. Вместе с супругой Кэти в 2011 году он основал некоммерческую организацию «Фонд Николаса Спаркса», цель которой — способствовать распространению международных образовательных программ для студентов разных возрастов, а также развивать международное культурное сотрудничество.
Николас Спаркс поддерживает связь с миром легкой атлетики: его старший сын занимается этим спортом, а сам писатель тренирует местную школьную команду по легкой атлетике. Кроме того, Николас является членом совета директоров «Фонда легкой атлетики США».
22 июля 1989 года Спаркс женился на Кэти, с которой переехал в Нью-Берна, Северная Каролина. Вместе у них пятеро детей: сыновья Майлс, Райан и Лэндон, а также дочери-близнецы Лекси и Саванна. В начале 2015 года стало известно, что Спаркс с женой решили развестись.
Николас Спаркс с семьей на премьере фильма «Счастливчик», 16 апреля 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press