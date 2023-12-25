Хотел играть в футбол, но оказался на сцене: «сериальная» жизнь Антона Иванова — одной из главных звезд Comedy Club

Сегодня Антон Иванов заслуженно считается одним из самых известных резидентов Comedy Club. Миллионы телезрителей знают его по ярким и дерзким выступлениям на ТНТ. Однако на пути к успеху комику пришлось пройти через целый ряд испытаний. В том числе, через крах детской мечты стать известным футболистом и полное отсутствие перспектив.
Детство и юность
Антон Геннадьевич Иванов родился 7 февраля 1981 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на яркий сегодняшний образ, в детстве комик ничем не отличался от сверстников. Более того, Иванов рос откровенным тихоней. Он не проявлял эмоции ни дома, ни в школе.
Спокойный характер никак не мешал Иванову заниматься активными видами спорта. С ранних лет мальчик увлекался футболом. Любовь к спорту ему привил дедушка, который работал водителем в ФК «Зенит» и принес внуку первый мяч.
Занятия спортом Иванов совмещал с учебой в школе № 491. Однако уроки нравились мальчику куда меньше, чем футбол. В тот момент Антон всерьез задумывался о том, чтобы связать свою жизнь со спортом.
Антон Иванов в молодости (второй слева). Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
В подростковом возрасте Иванов начал серьезно меняться. Он стал куда более общительным, благодаря чему начал привлекать внимание окружающих. Энергичность мальчика отмечали как друзья, так и близкие.
Однако вскоре в жизни Иванова случилась первая трагедия. Он получил серьезную травму колена и был вынужден отказаться от своего главного увлечения — футбола. Мечты о карьере спортсмена разрушились. Юноша всерьез задумался о том, чем хочет заниматься в будущем.
Размышления оказались недолгими. После окончания школы в 1998 году Иванов поступил в педагогический ВУЗ. Однако его выбор все же оказался связан со спортом. Незадолго до подачи документов комик узнал, что в институте есть футбольная команда.
Первые шаги в юморе
Вопреки собственным ожиданиям, в стенах университета заниматься футболом Иванов так и не начал. Он обрел совершенно другое увлечение — КВН. Благодаря своей общительности Антон сумел попасть в команду клуба, после чего он сразу же приступил к репетициям.
Антон Иванов во время одного из своих ранних выступлений. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Долгие часы тренировок давали свои плоды. Команда начала регулярно посещать игры и ездить по городам. Вскоре пришла первая слава, а за ней и разгульный образ жизни. Комики начали регулярно прогуливать пары и отдыхать в ночных заведениях. К сессии многие вовсе не готовились. Однако парней спасала их «звездность» — преподаватели делали скидку на то, что каждый из комиков защищает цвета ВУЗа.
Антон Иванов с друзьями (посередине). Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Сохранять лидирующие позиции университетской команде по КВН удавалось несколько лет. Однако момент «Х» все же настал. Иванов понял, что перерос студенческий коллектив и начал подыскивать себе более сильную команду. Главным критерием для Антона стали амбиции участников. Комик открыто заявлял, что готов полностью отдаваться любимому делу ради трофеев. Аналогичного подхода он требовал от коллег.
Сомнительные перспективы в КВН
Вскоре Иванов нашел единомышленников. Взгляды комика разделили участники коллектива «Горячие финские парни». Вместе с ними Антон добился первых крупных результатов. В частности, дошел до Премьер-лиги КВН в 2005 году.
Несмотря на успехи, проект «Горячие финские парни» оказался не таким уж перспективным. В частности потому, что на тот момент у команды не было спонсора. И, как следствие, финансирования. Иванов быстро осознал ситуацию. Он понял, что его будущее в КВН под вопросом и начал искать возможные варианты продолжения карьеры.
Вскоре Антон объединился с комиком Алексеем Смирновым. Вместе с ним комик образовал дуэт под названием «Быдло» и начал выступать в ночных клубах Санкт-Петербурга. Юноши показывали юмористические миниатюры.
Антон Иванов и Алексей Смирнов в первые дни создания дуэта. Фото: соцсети Алексея Смирнова.
Взлет карьеры
Долго ждать успеха Иванову и Смирнову не пришлось. Вскоре талантливых комиков заметили представители телеканала ТНТ. Тот период стал переломным для карьеры Антона. Благодаря выступлениям в различных программах он стал известен не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране.
За короткий промежуток времени дуэт «Быдло» принял участие сразу в нескольких шоу от телеканала ТНТ. В их числе «Убойная лига», «Убойной ночи» и «Смех без правил». Особенно значимой стала последняя программа. В рамках нее дуэт занял второе место. Результат казался продюсерам потрясающим, и вскоре Иванов со Смирновым стали ведущими программы.
Антон Иванов(слева) и Алексей Смирнов часто гастролировали по стране. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Однако особенный интерес у зрителя вызывала самобытность дуэта. Зрители полюбили «Быдло» не только за смешные тексты, но и за яркие визуальные образы. Благодаря постановкам за Ивановым даже закрепилось прозвище «Бандерас». Его напарника стали называть «Смирнягой».
Благодаря дуэту «Быдло» каждый из комиков обзавелся огромной армией преданных поклонников. Однако Иванова зрители всегда поддерживали с особым энтузиазмом. Особенно заметно это стало заметно во время его участия в проекте «Comedy Баттл. Турнир». Антон посетил шоу в составе команды «Джокеры» и дважды стал победителем. Как признавался сам комик, ключевым фактором оказалась невероятная поддержка со стороны фанатов.
После оглушительного успеха в рамках «Comedy Баттла» Иванов продолжил выступать в «Камеди Клабе». И если раньше он выходил на сцену только вместе со Смирновым, то теперь к дуэту присоединился Илья Соболев. Вместе с ним комики продолжили шокировать зрителей эпатажными постановками.
Илья Соболев, Алексей Смирнов и Антон Иванов во время съемок одного из выпусков Comedy Club. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Нередко «в гости» к Иванову, Смирнову и Соболеву приходили различные звезды шоу-бизнеса. Одним из самых памятных стал номер «Седокова и самогон». В рамках него певица исполнила роль сексуальной попутчицы комиков в поезде.
Другие проекты
Невероятная энергичность и бесконечные амбиции Антона Иванова буквально не позволяли ему ограничиваться рамками юмористических шоу. Параллельно с выступлениями в «Камеди Клабе» комик всегда занимался ведением мероприятий. В том числе, дней рождения и свадеб.
Антон Иванов после одного из мероприятий. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Кроме того, в определенные периоды времени Иванов работал на телеканалах «Бункер News» и «Программа Ю». В рамках программ Антон занимался уже привычным для себя делом. Он обозревал различные события в юмористической манере, а также колко шутил на злободневные темы.
Личная жизнь
Личная жизнь Антона Иванова сложилась не менее успешно, чем его карьера. Со своей избранницей Александрой он познакомился еще задолго до популярности. Пара поженилась в 2005 году. В тот период комик играл в КВН.
Как признавался Иванов, супруга полюбила его за человеческие качества. Громкое имя и известность не имели никакого значения.
Антон Иванов с женой. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
В браке у Антона и Александры родилось двое детей. Первой на свет появилась дочь, которую назвали Ульяной. Девочка родилась в 2013 году и с ранних лет проявляла интерес к сцене. В частности, занималась танцами.
В 2020 году Ульяна вместе с Антоном посетила семейное шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Комику и его дочери довелось соперничать с семьей Стаса Старовойтова. Состязание оказалось серьезным. В рамках шоу Антону довелось пройти через целый ряд испытаний. Однако в итоге он и его дочь все-таки смогли одержать победу.
Второй ребенок Иванова появился на свет в 2013 году. В тот момент семья комика пополнилась мальчиком по имени Ярослав. Особенно символичной стала дата рождения наследника — он появился на свет 1 апреля.
Антон Иванов с детьми. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Антон Иванов сейчас: последние новости
На данный момент Антон Иванов продолжает выступать в «Камеди Клабе». Он регулярно выходит на сцену как в одиночку, так и вместе с другими комиками. В том числе, с Демисом Карибидисом. К сожалению многих зрителей, звездное трио Иванова, Смирнова и Соболева распалось.
Как признается комик, он полностью погружен в работу. Вопреки слухам, он до сих пор самостоятельно придумывает сценарии для своих номеров и не просит помощи у коллег.
Антон Иванов сейчас. Фото: официальная страница Антона Иванова во «Вконтакте».
Параллельно с работой в «Камеди Клабе» Иванов ведет личный блог во «Вконтакте». Он регулярно радует поклонников новыми снимками и новостями из своей жизни. Особенно часто комик делится фотографиями с семьей.
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