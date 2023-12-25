Хотел играть в футбол, но оказался на сцене: «сериальная» жизнь Антона Иванова — одной из главных звезд Comedy Club

Сегодня Антон Иванов заслуженно считается одним из самых известных резидентов Comedy Club. Миллионы телезрителей знают его по ярким и дерзким выступлениям на ТНТ. Однако на пути к успеху комику пришлось пройти через целый ряд испытаний. В том числе, через крах детской мечты стать известным футболистом и полное отсутствие перспектив.

Детство и юность

Антон Геннадьевич Иванов родился 7 февраля 1981 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на яркий сегодняшний образ, в детстве комик ничем не отличался от сверстников. Более того, Иванов рос откровенным тихоней. Он не проявлял эмоции ни дома, ни в школе.

Спокойный характер никак не мешал Иванову заниматься активными видами спорта. С ранних лет мальчик увлекался футболом. Любовь к спорту ему привил дедушка, который работал водителем в ФК «Зенит» и принес внуку первый мяч.

Занятия спортом Иванов совмещал с учебой в школе № 491. Однако уроки нравились мальчику куда меньше, чем футбол. В тот момент Антон всерьез задумывался о том, чтобы связать свою жизнь со спортом.