«Я не могу представить себя не играющим, не поющим и не пишущим»: биография Пола Саймона

Саймон и Гарфанкел написали и другие хиты, такие как Homeward Bound, I Am A Rock, The Boxer, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair и «Mrs. Робинсон». Последние два включены в саундтрек к кассовому фильму «Выпускник», что делает фолк-дуэт более заметным. После выхода последнего альбома дуэта Bridge Over Troubled Water (1970) — самого коммерчески успешного альбома Саймона и Гарфанкеля — именно там столкнулись их собственные музыкальные разногласия. Они расстались в 1970 году. Следующие несколько лет они разговаривали всего два-три раза в год.

Сольная карьера

В 1973 году Саймон выпустил свой третий альбом There Goes Rhymin Simon, в котором он исследовал госпел и диксиленд-джаз. В него вошел поп-хит № 2 Kodachrome. В 1975 году Саймон выпустил свой четвертый альбом Still Crazy After All This Years, который был выпущен после его развода с женой, учитывая более мрачное настроение альбома. Он стал его первым хитовым альбомом № 1 благодаря поп-синглу №1 50 Ways To Leave Your Lover. Еще один трек альбома, My Little Town, ознаменовал его воссоединение с Гарфанкелем впервые после Bridge Over Troubled Water.

После первоначального успеха, коммерческий спад Саймона в конце концов последовал, когда он выпустил One-Trick Pony, альбом саундтреков к одноименному фильму, в котором он также снялся. Этот альбом также стал его первым альбомом с Warner Bros. Records после его долгого сотрудничества с «Колумбией». One-Trick Pony провалился, несмотря на то, что заглавный трек альбома вошел в десятку лучших. В коммерческом провале альбома главным образом виноват стиль диско, который использовал автор.