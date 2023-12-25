«Я не могу представить себя не играющим, не поющим и не пишущим»: биография Пола Саймона

Кто такой Пол Саймон?
Пол Фредерик Саймон, известный как Пол Саймон, — американский певец, автор песен и актер, чья музыкальная карьера продолжается семь десятилетий, а его слава и коммерческий успех начались как половина дуэта Simon & Garfunkel, также известного как Tom & Jerry, который был образован в 1956 году.
Он также написал сценарий и снялся в фильме «Пони с одним трюком» (1980) и стал соавтором бродвейского мюзикла «Человек в кепке» (1998). В 2011 году журнал Rolling Stone назвал Саймона одним из 100 величайших гитаристов.
Пол Саймон. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
13 октября 1941 года Пол Саймон родился в Нью-Джерси, США, под именем Пол Фредерик Саймон. Его национальность — американец, а этническая принадлежность — белая. Его родители — венгерские евреи, перебравшиеся в США. Саймон родился у Луи, его отца, и Белль, его матери. У него также есть брат по имени Эдди Саймон (Брат). Он был первенцем своих родителей. В то время как его отец Луи Саймон был педагогом в колледже, его мать Белль Саймон преподавала английский язык в начальной школе. Когда Саймону было несколько месяцев, они переехали во Флашинг, Квинс, Нью-Йорк.
Когда Саймону было 11 лет, он встретил Арта Гарфункеля, и вскоре они подружились, а позже обнаружили, что у них общий язык: общий интерес к музыке. Они оба сформировали гармоничный дуэт, очень похожий на их любимый дуэт The Everly Brothers. Он получил степень по английской литературе и некоторое время посещал Бруклинскую юридическую школу в течение одного семестра после ее окончания в 1963 году, но его настоящей страстью был рок-н-ролл.
После выпуска пути приятели пошли несколько разными направлениями: Арт изучал математику в университете Нью-Йорка, а Саймон отучился один семестр в юридической школе и получил степень бакалавра английской литературы. Но любовь друзей к музыкальному творчеству победила и они объединились в дуэт «Том и Джерри» и записали свой первый сингл Hey Schoolgirl в студии на Манхэттене. По данным сайта музыкантов, песня вошла в топ-50 хитов. Им было всего по шестнадцать, но оба уже были перфекционистами. Журнал Rolling Stone вспоминает, как пара провела недели в студии над одной песней.
Пол Сайман в молодости. Фото: соцсети
Нужны были деньги и Саймон продолжал записывать композиции и предлагать свои услуги продюсерам, именно там он научился работать в студии и тому, как справляться с деловой стороной музыкальной индустрии — и то, и другое стало бесценным. Годы спустя, когда Джон Леннон спросил его, откуда он так много знал об этой индустрии (в то время как The Beatles практически отдавали все, что делали), Саймон ответил ему: «Все просто: я вырос в Нью-Йорке».
Саймон и Гарфункель и начало карьеры
Саймон и Гарфункель, 1971 год. Фото: Global Look Press
Саймон и Гарфункель снова встретились через несколько лет, объединились и уже как как Simon & Garfunkel выпустили совместные первый альбом —Wednesday Morning («Три часа ночи») . Альбом не стал хитом, но в нем была ранняя акустическая версия The Sound of Silence, которая в конечном итоге стала катализатором их скачка к славе.
Огорченный неудачей первого альбома Simon & Garfunkel, Саймон отправился на заработки в Европу. Он трудился в качестве музыканта во Франции, Испании и Англии, спал под мостами и влюбился в свою первую настоящую музу. В 1965 году вышел его собственный сольный альбом The Paul Simon Songbook.
Тираж был небольшим, но в него вошли такие треки, как I Am a Rock и Kathy's Song, которые впоследствии стали любимыми фанатами. Саймон впоследствии понял, что, провел свои самые счастливые годы именно в Лондоне, так как судьба свела его там со многими известными музыкантами, он стал зарабатывать хорошие деньги и самое главное — к нему пришла первая любовь.
«Звуки тишины» и коммерческий успех
Вернувшись в Соединенные Штаты, продюсер Том Уилсон переработал The Sound of Silence в студии, а затем попросил звукозаписывающий лейбл выпустить его как сингл. Песня стала хитом № 1. Саймон вернулся в Соединенные Штаты и переехал обратно в родительский дом.
В 1966 году Саймон и Гарфункель выпустили свой второй альбом — Sounds of Silence. Он имел хорошие отзывы и коммерческий успех, три песни с него вошли в топ-10. В том же году появились Parsley, Sage, Rosemary and Thyme («Петрушка, шалфей, розмарин и тимьян»), а в 1968 году — Bookends («Подставки для книг»). Между двумя альбомами они создали саундтрек к культовому фильму Майка Николса «Выпускник» с молодым актером по имени Дастин Хоффман в главной роли. Саундтрек стал настоящим хитом, ознаменовав восхождение Simon & Garfunkel и превращение их в один из самых популярных и влиятельных музыкальных коллективов той эпохи.
Пол Сайман, 1970 год. Фото: соцсети
Саймон и Гарфанкел написали и другие хиты, такие как Homeward Bound, I Am A Rock, The Boxer, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair и «Mrs. Робинсон». Последние два включены в саундтрек к кассовому фильму «Выпускник», что делает фолк-дуэт более заметным. После выхода последнего альбома дуэта Bridge Over Troubled Water (1970) — самого коммерчески успешного альбома Саймона и Гарфанкеля — именно там столкнулись их собственные музыкальные разногласия. Они расстались в 1970 году. Следующие несколько лет они разговаривали всего два-три раза в год.
Сольная карьера
В 1973 году Саймон выпустил свой третий альбом There Goes Rhymin Simon, в котором он исследовал госпел и диксиленд-джаз. В него вошел поп-хит № 2 Kodachrome. В 1975 году Саймон выпустил свой четвертый альбом Still Crazy After All This Years, который был выпущен после его развода с женой, учитывая более мрачное настроение альбома. Он стал его первым хитовым альбомом № 1 благодаря поп-синглу №1 50 Ways To Leave Your Lover. Еще один трек альбома, My Little Town, ознаменовал его воссоединение с Гарфанкелем впервые после Bridge Over Troubled Water.
После первоначального успеха, коммерческий спад Саймона в конце концов последовал, когда он выпустил One-Trick Pony, альбом саундтреков к одноименному фильму, в котором он также снялся. Этот альбом также стал его первым альбомом с Warner Bros. Records после его долгого сотрудничества с «Колумбией». One-Trick Pony провалился, несмотря на то, что заглавный трек альбома вошел в десятку лучших. В коммерческом провале альбома главным образом виноват стиль диско, который использовал автор.
Пол Сайман, 1972 год. Фото: соцсети
Саймон также начал сотрудничать в кино. Он снялся в небольшой роли у Вуди Аллена в фильме «Энни Холл», вдохновленный этим, решил сам снять фильм. В 1980 году он написал сценарий и сыграл главную роль в фильме «Пони с одним трюком», а также записал саундтрек к фильму. Фильм не оправдал надежд в коммерческом плане, зато сингл к фильму — Late in the Evening — стал настоящим хитом.
Блэр Браун и Пол Саймон в фильме 1980 года «Пони с одним трюком». Фото: кадр из фильма
В 1981 году он воссоединился с Garfunkel для благотворительного концерта в Центральном парке Нью-Йорка. 500 тысяч собравшихся слушателей — это стало настоящим рекордом того времени. Концертный альбом был выпущен в 1982 году и оказался настолько успешным, что дуэт отправился в турне, но их планы записать новый материал вместе вскрыли старые шрамы, закончились разногласиями и привели к многолетнему отчуждению. Альбом, который ознаменовал бы их воссоединение, Hearts and Bones, стал сольным альбомом Саймона и, несмотря на сильный материал, оказался коммерческим провалом.
Пол Саймон на провальном концерте в Лондоне, 1982 год. Фото: Global Look Press
«Грейсленд» и последующие проекты
Важным для последующей творческой деятельности Пола Саймона в последующие годы стало увлечение музыкой Африки и Бразилии. Он в 1985 году посетил Южную Африку и начал запись своего самого известного альбома — Graceland. Сочетая элементы рока, зидеко, текс-мекс, зулусского хорового пения и мбаканги, или township jive, альбом запечатлел звучание, которое не было похоже ни на то, что кто-либо слышал раньше. Поездка в Южную Африку для записи с местными музыкантами означала нарушение культурного бойкота.
Бойкот был призван изолировать расистское правительство и показать им, что мир не будет «играть в мяч» со страной, терроризирующей свое чернокожее население. Нет никаких сомнений в том, что Саймон поступил эгоистично, продвигаясь вперед, не ища одобрения тех, кто организовал культурный бойкот, ставя свой следующий альбом выше международного движения. Но Graceland — это достижение, которое выпадает раз в жизни, и в конечном итоге великолепная цель оправдала средства.
Великое искусство редко бывает разумным; часто здесь действует тирания, непоколебимая вера ее создателя в то, что то, что он делает, должно иметь приоритет над всем остальным. Учитывая то, за что боролись в Южной Африке, это был чертовски рискованный шаг. Но Graceland действительно прекрасное, великое искусство. Редко совпадающее собрание артистов, незнакомцев разного происхождения и языков, а также знакомство с музыкальными направлениями, которые правящее правительство пыталось обуздать жестокими методами. Сорок лет спустя Graceland по-прежнему поражает воображение.
Graceland стал альбомом года на «Грэмми» и помог вывести южноафриканскую музыку на мировую сцену, а также вернул Саймону статус суперзвезды. Это также положило начало его дружбе и сотрудничеству на всю жизнь с музыкантами Южной Африки — группой Ladysmith Black Mambazo. Место «Грейсленда» в музыкальной истории было еще более закреплено после выхода документального фильма «Под африканскими небесами», в котором были представлены кадры со звукозаписи и интервью с Саймоном, Гарри Белафонте, Куинси Джонсом и музыкантами, участвовавшими в оригинальных сессиях звукозаписи.
Саймон последовал примеру «Грейсленда» и выпустил альбом the Latin American, однако он оказался не так хорош, как его предшественник, но все равно имел коммерческий успех и получил две премии «Грэмми».
В 1998 году у Саймона случилась еще одна неудача в карьере, когда он написал бродвейский мюзикл «Кейпмен», который провалился и имел короткую, убыточную серию.
За ним последовали сильные студийные альбомы, номинированные на «Грэмми», которые имели коммерческий успех: You're The One в 2000 году, Surprise в 2006 году и So Beautiful или So What в 2011 году. В 2003 году он получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм «Отец и дочь» — его вклад в саундтрек к фильму «Дикие Торнберри». Песня была написана для его дочери Лулу, а бэк-вокал исполнил его сын Адриан.
Саймон продолжил гастроли, в них участвовали Гарфункель, Стинг и другие известные музыканты.
Арт Гарфункель и Пол Саймон в театре Beacon, 13 февраля 2009 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Стинг и Пол Саймон на концерте при полном аншлаге. Амстердам, Нидерланды, 22 марта 2015 года. Фото: Global Look Press
Саймон несколько раз принимал участие в телешоу Saturday Night Live («Субботний вечер в прямом эфире») как в качестве ведущего, так и в качестве гостя. Один раз появился в шоу вместе со своим однофамильцем — сенатором от штат Иллинойс Полом Саймоном.
Благотворительная деятельность
Засуживает внимания плодотворная благотворительная деятельность Пола Саймона как на местном, так и на глобальном уровне. Он собирает миллионы для таких организаций, как amfAR, «Организация охраны природы», Фонд помощи детям-заключенным в Южной Африке, фонд Джо Торре «Безопасный дом» и Autism Speaks.
В 1987 году он выступил соучредителем Фонда здоровья детей, создав мобильную медицинскую клинику для оказания медицинской помощи бездомным детям. В настоящее время в ее состав входят 50 медицинских, стоматологических и психиатрических клиник на колесах, которые стали основным источником медицинской помощи для пострадавших от ураганов «Эндрю» и «Катрина».
Саймон был удостоен премии «Лидерство на службе Америке» за 2014 год за его долгосрочную приверженность оказанию медицинской помощи детям, нуждающимся в недостаточном обслуживании.
Личная жизнь
Первый брак Саймона с Пегги Харпер закончился разводом, но у них родился сын Харпер, который сейчас сам музыкант. Вторая жена, актриса и писательница Кэрри Фишер, послужила источником вдохновения для многих песен Hearts and Bones и Graceland, но они развелись в 1984 году после нескольких неудачных попыток примирения.
Пол Саймон и Кэрри Фишер. Фото: соцсети
В 1992 году Саймон вступил в брак с певицей Эди Брикелл. Супруга подарила музыканту троих детей, которые проводят время между Нью-Йорком и Коннектикутом. Когда Саймон не записывается, он тренирует бейсбольную команду своего сына.
Пол Саймон и Эди Брикелл. Фото: соцсети
В июне 2016 года вышел его альбом Stranger to Stranger, который занял третью строчку в Billboard 200 — это его самый высокий дебют за всю историю — и возглавив британский чарт альбомов.
На сегодняшний день Саймон выиграл 16 премий «Грэмми». В 2001 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2007 году стал первым в истории лауреатом Гершвиновской премии за популярную песню.
О своей творческой деятельности Саймон однажды сказал:
«Я не за деньги. Я люблю музыку. Я люблю писать музыку. Я не могу представить себя не играющим, не поющим и не пишущим. Это просто свело бы меня с ума, если бы я этого не сделал».
Пол Саймон продолжает гастролировать и по сей день.
Состояние и капитал
Пол Саймон — феномен, чья карьера вызывает восхищение у каждого. Саймон — легенда, чей путь является весьма мотивирующим для каждого молодого артиста, который хочет быть похожим на него. Саймон выпустил множество альбомов и собрал многие из своих работ воедино, чтобы добиться огромного успеха. По состоянию на декабрь 2023 года чистый капитал Пола Саймона оценивается примерно в 200 миллионов долларов.