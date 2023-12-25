«Я не могу представить себя не играющим, не поющим и не пишущим»: биография Пола Саймона

«Грейсленд» и последующие проекты

Важным для последующей творческой деятельности Пола Саймона в последующие годы стало увлечение музыкой Африки и Бразилии. Он в 1985 году посетил Южную Африку и начал запись своего самого известного альбома — Graceland. Сочетая элементы рока, зидеко, текс-мекс, зулусского хорового пения и мбаканги, или township jive, альбом запечатлел звучание, которое не было похоже ни на то, что кто-либо слышал раньше. Поездка в Южную Африку для записи с местными музыкантами означала нарушение культурного бойкота.

Бойкот был призван изолировать расистское правительство и показать им, что мир не будет «играть в мяч» со страной, терроризирующей свое чернокожее население. Нет никаких сомнений в том, что Саймон поступил эгоистично, продвигаясь вперед, не ища одобрения тех, кто организовал культурный бойкот, ставя свой следующий альбом выше международного движения. Но Graceland — это достижение, которое выпадает раз в жизни, и в конечном итоге великолепная цель оправдала средства.

Великое искусство редко бывает разумным; часто здесь действует тирания, непоколебимая вера ее создателя в то, что то, что он делает, должно иметь приоритет над всем остальным. Учитывая то, за что боролись в Южной Африке, это был чертовски рискованный шаг. Но Graceland действительно прекрасное, великое искусство. Редко совпадающее собрание артистов, незнакомцев разного происхождения и языков, а также знакомство с музыкальными направлениями, которые правящее правительство пыталось обуздать жестокими методами. Сорок лет спустя Graceland по-прежнему поражает воображение.

Graceland стал альбомом года на «Грэмми» и помог вывести южноафриканскую музыку на мировую сцену, а также вернул Саймону статус суперзвезды. Это также положило начало его дружбе и сотрудничеству на всю жизнь с музыкантами Южной Африки — группой Ladysmith Black Mambazo. Место «Грейсленда» в музыкальной истории было еще более закреплено после выхода документального фильма «Под африканскими небесами», в котором были представлены кадры со звукозаписи и интервью с Саймоном, Гарри Белафонте, Куинси Джонсом и музыкантами, участвовавшими в оригинальных сессиях звукозаписи.

Саймон последовал примеру «Грейсленда» и выпустил альбом the Latin American, однако он оказался не так хорош, как его предшественник, но все равно имел коммерческий успех и получил две премии «Грэмми».

В 1998 году у Саймона случилась еще одна неудача в карьере, когда он написал бродвейский мюзикл «Кейпмен», который провалился и имел короткую, убыточную серию.

За ним последовали сильные студийные альбомы, номинированные на «Грэмми», которые имели коммерческий успех: You're The One в 2000 году, Surprise в 2006 году и So Beautiful или So What в 2011 году. В 2003 году он получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм «Отец и дочь» — его вклад в саундтрек к фильму «Дикие Торнберри». Песня была написана для его дочери Лулу, а бэк-вокал исполнил его сын Адриан.

Саймон продолжил гастроли, в них участвовали Гарфункель, Стинг и другие известные музыканты.