Отличный ударник, работающий в соответствии со стилем «битлов»: музыкальная карьера Ринго Старра

Когда Старру было шесть лет, он перенес аппендицит. Из-за этого он впал в кому на три дня. Он не полностью выздоровел и поэтому был вынужден жить в близлежащей детской больнице. Ему потребовался целый год, чтобы восстановиться. В 1948 году Старра выписали из больницы. Однако его мать не хотела сразу отдавать его в школу. Следовательно, он пошел в школу, когда ему исполнилось восемь лет. Это негативно сказалось на его успеваемости.

Катастрофа снова постучалась в дверь Старра в 1953 году. Это было после того, как он заболел туберкулезом. Ему пришлось провести в лазарете почти два года. В больнице был способ побудить пациентов присоединиться к их группе. Это был шаг, который помог бы ускорить выздоровление. С этого момента у Старра начался интерес к игре на барабанах.

В том же году его мать Элси снова вышла замуж за Гарри Грейвса. Ее новый муж поощрял Старра продолжать музыкальную карьеру. Он даже познакомил Старки с несколькими саундтреками, написанными Билли Дэниелсом, Дайной Шор и Сарой Воган. Вскоре Старра выписали из больницы. На этот раз он сильно отстал от школьной программы и больше не находил причин ходить в школу. Таким образом, Ринго Старр решил остаться дома и проводить больше времени за прослушиванием музыки.

Со временем Ринго начал играть музыку в стиле скиффл. Это было после того, как он попробовал несколько случайных работ, которые плохо оплачивались. В 1957 году Старр получил свою первую ударную установку. Годы спустя ему удалось присоединиться к настоящей группе, в которой были настоящие инструменты для игры. За это время он выбрал сценический псевдоним Ринго Старр. Это название появилось из-за колец, которые он носил на пальцах. Название группы, с которой он первоначально играл, было Rory Storm and the Hurricanes.

Его барабанные соло назывались Starr Time. Популярность группы росла, и во время тура в Гамбурге они впервые встретились с the Beatles, новой группой, состоящей из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Стю Сатклиффа и Пита Беста. В октябре 1960 года Старр сыграл с Ленноном, Маккартни и Харрисоном на треке при поддержке певицы Hurricanes Лу Уолтерс.

The Beatles

В 1962 году он официально присоединился к the Beatles, заменив Пита Беста. После их первого концерта в клубе Cavern в Ливерпуле фанаты Best были так разгневаны заменой, что поставили Старру синяк под глазом. В конце концов у группы появились последователи, и Старр стала любимой участницей.

Во-первых, в музыкальном плане ему пришлось обойти Джорджа Мартина, который подписал контракт с The Beatles на EMI и продюсировал их первые синглы. Еще не готовый доверять Старру, он заменил его другим барабанщиком и поручил ему играть на тамбурине и маракасах. Старр думал, что его собираются уволить, но у фанатов, как и у самой группы, все наладилось; вскоре все четверо оказались на одной волне, и началась алхимия.

Сингл The Beatles Please Please Me сделал группу поп-сенсацией в Англии. Их первый совместный альбом, Please Please Me (1963), подлил масла в огонь и без того растущего безумия, которое вскоре стало известно как Битломания. Старр редко появлялся в качестве ведущего вокала в песне Boys на альбоме.

С прической «моп-топ» и в одинаковых костюмах the Beatles пересекли Атлантический океан, чтобы начать собственное поп-вторжение в Америку в 1964 году. Битломания была в полную силу во время их первого выступления на американском телевидении в шоу Эда Салливана. Их сингл I Want to Hold Your Hand уже поднялся на вершину чартов до записи, и за ним последовала череда хитов. И толпы орущих фанатов, многие из которых были влюбленными подростками, заполняли аудиторию их живых выступлений.

В июне 1964 года Старр снова заболел, когда его поразили фарингит и тонзиллит, и его временно заменил на гастролях Джимми Никол. Он вернулся в тур несколько недель спустя, испытав облегчение, узнав, что его не заменяют на постоянной основе.

В том же году the Beatles перенесли свою музыку на большой экран с помощью юмористического документального фильма «Ночь тяжелого дня» (1964). Для их следующего фильма и саундтрека к альбому Help! (1965) Старр записал вокал для Act Naturally. Оба проекта позволили проявиться комедийному и актерскому таланту Старра. В том же году Старр женился на своей давней подруге Морин Кокс. Менеджер Beatles Брайан Эпштейн был его шафером, а Джордж Харрисон был одним из свидетелей вместе с отчимом, который купил ему его первую ударную установку.