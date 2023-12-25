Отличный ударник, работающий в соответствии со стилем «битлов»: музыкальная карьера Ринго Старра

Кто такой Ринго Старр?
Ринго Старр, известный своим покладистым характером, прославился в начале 1960-х как участник легендарной рок-группы the Beatles. В первую очередь барабанщик, Старр также пел, а иногда и писал песни для группы, исполнив With a Little Help from My Friends и написав Octopus's Garden.
Ринго Старру присвоено рыцарское звание, 20 марта 2018 г., Букингемский дворец, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Ринго Старр родился 7 июля 1940 года. Он был единственным сыном Ричарда Старки и Элси Старки. Когда Старру было четыре года, его семья переехала в новое место. После этого прошло совсем немного времени, прежде чем его родители расстались. Его отец бросил их, и он оказался на попечении своей матери. В результате этого Элси приходилось перебиваться случайными заработками, чтобы прокормить маленького ребенка. Сначала она работала уборщицей, а затем барменшей.
Ринго Старр в детстве. Фото: Global Look Press
Когда Старру было шесть лет, он перенес аппендицит. Из-за этого он впал в кому на три дня. Он не полностью выздоровел и поэтому был вынужден жить в близлежащей детской больнице. Ему потребовался целый год, чтобы восстановиться. В 1948 году Старра выписали из больницы. Однако его мать не хотела сразу отдавать его в школу. Следовательно, он пошел в школу, когда ему исполнилось восемь лет. Это негативно сказалось на его успеваемости.
Катастрофа снова постучалась в дверь Старра в 1953 году. Это было после того, как он заболел туберкулезом. Ему пришлось провести в лазарете почти два года. В больнице был способ побудить пациентов присоединиться к их группе. Это был шаг, который помог бы ускорить выздоровление. С этого момента у Старра начался интерес к игре на барабанах.
В том же году его мать Элси снова вышла замуж за Гарри Грейвса. Ее новый муж поощрял Старра продолжать музыкальную карьеру. Он даже познакомил Старки с несколькими саундтреками, написанными Билли Дэниелсом, Дайной Шор и Сарой Воган. Вскоре Старра выписали из больницы. На этот раз он сильно отстал от школьной программы и больше не находил причин ходить в школу. Таким образом, Ринго Старр решил остаться дома и проводить больше времени за прослушиванием музыки.
Со временем Ринго начал играть музыку в стиле скиффл. Это было после того, как он попробовал несколько случайных работ, которые плохо оплачивались. В 1957 году Старр получил свою первую ударную установку. Годы спустя ему удалось присоединиться к настоящей группе, в которой были настоящие инструменты для игры. За это время он выбрал сценический псевдоним Ринго Старр. Это название появилось из-за колец, которые он носил на пальцах. Название группы, с которой он первоначально играл, было Rory Storm and the Hurricanes.
Его барабанные соло назывались Starr Time. Популярность группы росла, и во время тура в Гамбурге они впервые встретились с the Beatles, новой группой, состоящей из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Стю Сатклиффа и Пита Беста. В октябре 1960 года Старр сыграл с Ленноном, Маккартни и Харрисоном на треке при поддержке певицы Hurricanes Лу Уолтерс.
The Beatles
В 1962 году он официально присоединился к the Beatles, заменив Пита Беста. После их первого концерта в клубе Cavern в Ливерпуле фанаты Best были так разгневаны заменой, что поставили Старру синяк под глазом. В конце концов у группы появились последователи, и Старр стала любимой участницей.
Во-первых, в музыкальном плане ему пришлось обойти Джорджа Мартина, который подписал контракт с The Beatles на EMI и продюсировал их первые синглы. Еще не готовый доверять Старру, он заменил его другим барабанщиком и поручил ему играть на тамбурине и маракасах. Старр думал, что его собираются уволить, но у фанатов, как и у самой группы, все наладилось; вскоре все четверо оказались на одной волне, и началась алхимия.
Сингл The Beatles Please Please Me сделал группу поп-сенсацией в Англии. Их первый совместный альбом, Please Please Me (1963), подлил масла в огонь и без того растущего безумия, которое вскоре стало известно как Битломания. Старр редко появлялся в качестве ведущего вокала в песне Boys на альбоме.
С прической «моп-топ» и в одинаковых костюмах the Beatles пересекли Атлантический океан, чтобы начать собственное поп-вторжение в Америку в 1964 году. Битломания была в полную силу во время их первого выступления на американском телевидении в шоу Эда Салливана. Их сингл I Want to Hold Your Hand уже поднялся на вершину чартов до записи, и за ним последовала череда хитов. И толпы орущих фанатов, многие из которых были влюбленными подростками, заполняли аудиторию их живых выступлений.
В июне 1964 года Старр снова заболел, когда его поразили фарингит и тонзиллит, и его временно заменил на гастролях Джимми Никол. Он вернулся в тур несколько недель спустя, испытав облегчение, узнав, что его не заменяют на постоянной основе.
В том же году the Beatles перенесли свою музыку на большой экран с помощью юмористического документального фильма «Ночь тяжелого дня» (1964). Для их следующего фильма и саундтрека к альбому Help! (1965) Старр записал вокал для Act Naturally. Оба проекта позволили проявиться комедийному и актерскому таланту Старра. В том же году Старр женился на своей давней подруге Морин Кокс. Менеджер Beatles Брайан Эпштейн был его шафером, а Джордж Харрисон был одним из свидетелей вместе с отчимом, который купил ему его первую ударную установку.
Ринго Старр на концерте в составе the Beatles, 1966 год. Фото: Global Look Press
Также в том же году The Beatles наконец-то встретились с одним из своих кумиров, Бобом Диланом. Согласно легенде, Старр был первым, кто курил травку с Диланом, в то время как остальные поначалу держались в стороне. Времена изменятся.
Распад группы
В то время как Леннона и Маккартни широко хвалили за их таланты в написании песен, вклад Старра признавался не так охотно. Он был известен своими сильными талантами барабанщика, но он также помогал в творческом процессе группы и был ключевым компонентом эмоциональной стабильности и хорошего настроения группы.
В отличие от прошлых барабанщиков, которые прочно оставались на заднем плане, Старр считался равноправной частью великолепной четверки. Несмотря на то, что он не был автором песен того же уровня, что его товарищи по группе, он всегда исполнял по одной песне на каждом альбоме и был доволен аранжировкой. Его уникальный стиль игры на барабанах был неотъемлемой частью того, что сделало the Beatles такими культовыми, и будет оказывать влияние на будущие поколения барабанщиков на десятилетия вперед.
В 1966 году The Beatles прекратили гастроли, дав свой последний концерт в августе в Candlestick Park в Сан-Франциско. Они продолжали записываться вместе, развивая свою музыку в новых направлениях. Они создали один из первых концептуальных альбомов rock с группой Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), который предназначался для прослушивания целиком, по порядку. Другие коммерческие успехи и успехи критиков включали The Beatles (часто называемый «Белым альбомом») 1968 года, для которого Старр записал трек «Не проходи мимо меня».
Во время сессий записи «Белого альбома» каждый участник группы начал чувствовать отчуждение от остальных, думая, что у остальных троих есть связь, которой ему не хватает. Когда Старр увидел, что его все чаще отстраняют от участия в сессиях звукозаписи (например, Why Don't We Do It In The Road, которую Маккартни записал полностью самостоятельно), он покинул группу, став первым участником, который это сделал.
Его товарищи по группе поняли, что им не было ясно, насколько он ценен для их усилий, и прислали ему телеграммы, назвав его лучшим барабанщиком в мире. Когда он вернулся в студию, то обнаружил, что его ударная установка покрыта розами с надписью: «С возвращением, Ринго». Группа снова была вместе, по крайней мере, на какое-то время.
Группа The Beatles: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон, 1969 год. Фото: Global Look Press
Личная и творческая напряженность продолжала разрушать группу. Старр потратил некоторое время на другие проекты, сыграв главную роль в фильме «Волшебный христианин» (1969) с Питером Селлерсом. Они отыграли свой последний совместный концерт на крыше здания Apple Corps, Ltd. в Лондоне в январе 1969 года для фильма-концерта «Пусть будет так» (1970).
В апреле 1970 года The Beatles наконец-то закончили, объявив Полом Маккартни, что он покидает группу. Одна из самых успешных групп в популярной музыке завершила свой тур с более чем 45 хитами из 40 лучших только в Соединенных Штатах — и произвела неизгладимое впечатление на миллионы поклонников по всему миру.
Сольная карьера
После распада the Beatles Старр начал сольную карьеру. Его первый альбом, Sentimental Journey (1970), представлял собой сборник мелодий Tin Pan Alley, с такими аранжировщиками, как Куинси Джонс, Морис Гибб, Мартин и Маккартни. Для своей следующей работы Старр выбрал кантри с Beaucoup of Blues (1971).
Старр был единственным «битлом», который продолжал работать со всеми остальными. Он барабанил на альбомах Леннона (а также Йоко Оно) и Харрисона, и они с Харрисоном в соавторстве написали хитовый сингл It Don't Come Easy для его альбома 1973 года Ringo. Ринго подарил ему два хита № 1 в США и стал его самым продаваемым сольным альбомом. Ключом к его успеху, казалось, было сочетание его харизмы и сплоченной группы коллег. Та же личность, которая сделала его связующим звеном, так долго державшим «Битлз» вместе, — это то, что привлекло к нему других артистов; формула была хорошей.
Помимо звукозаписи, в то время Старр процветал в других творческих направлениях. Он снялся в таких фильмах, как «200 мотелей» (1971), «Это будет день» (1973) и «Сын Дракулы» (1974) с музыкантом Гарри Нильссоном. Его первой режиссерской работой стал документальный фильм 1972 года о группе T. Rex под названием «Рожденный для буги».
Ринго Старр в фильме 1971 года «200 мотелей». Фото: кадр из фильма
Старр основал свой собственный звукозаписывающий лейбл и продолжал записываться, но, как он позже признался, он пил до такой степени, что не мог добиться многого другого. В этот период Старр и Кит Мун, заядлый барабанщик The Who, были членами питейного клуба под названием The Hollywood Vampires.
В 1976 году, через год после развода с Морин Кокс, он выпустил альбом Ringo's Rotogravure, в который вошли песни, написанные каждым из других Beatles. С него было записано несколько второстепенных хитов. Последовали другие альбомы, но без особого коммерческого успеха.
В начале 1980 года он снялся вместе с Барбарой Бах в комедии «Пещерный человек», и вскоре они полюбили друг друга, поженившись год спустя. После того, как Леннон был убит в конце 1980 года, он появился в песне с Харрисоном, Полом и Линдой Маккартни All Those Years Ago. Первоначально написанная Харрисоном для Старра, песня с измененным текстом была выпущена как сингл Харрисона в 1981 году и заняла 2-е место в чартах США.
В том же году вышел альбом Старра «Остановись и почувствуй запах роз» с песнями, спродюсированными Гарри Нильссоном, Маккартни, Харрисоном, Ронни Вудом и Стивеном Силлсом. Предполагалось, что в него войдут две песни, предложенные ему Ленноном, но Старр больше не считал уместным записывать их.
Старр вновь объединилась с Маккартни для музыкальной драмы «Передай мои наилучшие пожелания Брод-стрит» в 1984 году. Десятилетие также принесло ему известность новому поколению, поскольку он стал рассказчиком детского сериала «Томас и его друзья», радуя детей, которые, вероятно, не знали, что он был участником самой известной группы в мире. (Далее в шоу использовались другие известные голоса, включая Джорджа Карлина и Алека Болдуина.) В спин-оффе шоу «Станция сияющего времени» Старр в течение сезона играл мистера Кондуктора.
Ринго Старр (в центре) с создателями анимационного фильма «Тома и его друзья». Фото: соцсети
На музыкальном поприще Старр проявил себя как руководитель группы в конце 1980-х, гастролируя с первым составом своей All Starr Band, в который входили Джо Уолш из the Eagles, Нильс Лофгрен и Кларенс Клемонс из E Street Band Брюса Спрингстина, Рик Данко и Левон Хелм из the Band, а также Билли Престон и доктор Джон, среди прочих. За эти годы Старр отыграл множество туров с различными артистами под знаменем All Starr Band и выпустил несколько концертных альбомов этого постоянно меняющегося совместного проекта.
Продолжая выпускать многочисленные сольные альбомы, Старр получил несколько своих самых сильных отзывов за последние годы за альбом 1992 года Time Takes Time.
Два года спустя он воссоединился с Маккартни и Харрисоном, чтобы воссоздать магию the Beatles. Используя демо-версию песни Леннона под названием Free as a Bird, трио выпустило первый «новый» сингл Beatles с 1970 года. Они также сотрудничали в проекте the Beatles Anthology, давая обширные интервью о времени, проведенном вместе, для мини-сериала и CD-проекта.
Free as a Bird был выпущен в 1995 году и вошел в топ-10 хитов. Другая песня Леннона, Real Love, также была переработана и в 1996 году заняла высокие позиции в чартах. Два года спустя Старр появился в телесериале VH1 Storytellers, где поделился своей музыкой и опытом звукозаписи, результатом чего стал сопроводительный альбом.
Старр выпустил Liverpool 8 в 2008 году. В 2009 году он оказался на сцене конференции E3 с Оливией Харрисон (вдова Джорджа), Оно и Маккартни, продвигая The Beatles: Rock Band, новую видеоигру, которая разошлась тиражом более полумиллиона копий за первый месяц.
Продолжая заниматься своей карьерой сольного исполнителя, Старр выпустил альбомы Y Not (2010), Ringo 2012 и Postcards from Paradise (2015).
В 2013 году Старр продемонстрировал свой талант фотографа. Он опубликовал фотографию, на которой было много невиданных ранее интимных снимков the Beatles. Согласно The Hollywood Reporter, Старр почувствовал, что фотокнига могла бы рассказать историю его жизни как битла лучше, чем традиционная автобиография. «На самом деле им нужно всего восемь лет, и у меня действительно была жизнь до этого и после этого».
Ринго Старр и Пол Маккартни, 2016 год. Фото: Global Look Press
В апреле 2018 года было объявлено, что Старр подписал эксклюзивный международный издательский контракт с BMG. Соглашение предоставило BMG права на авторство барабанщиком песен для the Beatles, включая классику, такую как Octopus's Garden, а также его популярные сольные треки, такие как Photography и You're Sixteen.
В настоящее время он самый богатый барабанщик в мире, его состояние оценивается в 300 миллионов долларов, и даже сегодня он входит в десятку лучших барабанщиков, а другие артисты называют его источником влияния и вдохновения.
Личная жизнь
Старр был женат дважды. В браке с Морин Кокс с 1965 по 1975 год у пары было трое детей: Зак, Джейсон и Ли. Зак пошел по стопам своего отца и сам стал опытным барабанщиком, играя с такими группами, как The Who и Oasis. Когда Кокс умерла от лейкемии в 1994 году, Старр была у ее постели.
Ринго Старр и Морин Кокс, 1972 год. Фото: Global Look Press
Он женился на своей второй жене, Барбаре Бах, в 1981 году. Вместе они боролись с алкоголизмом и прошли курс реабилитации, добившись успешных результатов, и они до сих пор вместе.
Ринго Старр и Барбара Бах, 6 июля 2015 года. Фото: Global Look Press
У Старра семеро внуков, а в августе 2016 года он стал первым битлом, ставшим прадедом.
Вместе с остальными участниками группы «Битлз» Ринго был награжден MBE в 1965 году. В 2018 году принц Уильям посвятил его в рыцари. Пошутив, что он «сегодня немного шатается один», он отметил, как много для него значит эта честь.