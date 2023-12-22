Горько! Бывшие и действующие участники «Дома-2», сыгравшие свадьбы в 2023 году – Салибеков, Захарова, Гобозов и другие

Вспоминаем, кто из бывших и действующих участников проекта «Дом-2» предпринял попытку создать семью. Большинство героев этой подборки вступили в брак уже во второй раз в жизни. И уверяют, что чувствуют себя еще более счастливыми, чем в первый.
Саша Гобозов и Светлана Князева
Дата свадьбы: 15 апреля
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов и его избранница, юрист Светлана Князева не стали устраивать пышных торжеств. Пара скромно расписалась на родине Гобозова, в Ставропольском крае. Но регистрации отношений в ЗАГСе Гобозову и Князевой показалось мало. Влюбленные еще и пошли к алтарю.
В конце июля этого года Александр и Светлана обвенчались. На снимках из храма отчетливо виден округлившийся животик жены Саши Гобозова. Примерно через месяц после свадьбы пара сообщила, что ждет ребенка. Малыш пары появится на свет совсем скоро.
Саша Гобозов и Светлана Князева в день венчания. Фото: соцсети Саши Гобозова
Стоит отметить, что этот брак стал для Александра Гобозова вторым. Ранее он был женат на Алиане Устиненко, с которой познакомился на «Доме-2». У бывших супругов есть сын Роберт.
Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк
Дата свадьбы: 2 июня
Бывшие участники «Дома-2» устроили пышное торжество в самом начале лета. Лера Шимасюк в этот момент ждала ребенка от Сергея Сичкаря. Дочь пары появилась на свет в сентябре.
Сергей Сичкарь и Лера Шимасюк. Фото: соцсети Леры Шимасюк
Кстати, на обновленном проекте парочка появилась в 2022 году и пыталась ввести всех в заблуждения, рассказывая, что их свела телестройка. Многие же считали, что Шимасюк и Сичкарь были знакомы до прихода на «Дом-2». И оказались правы. Когда обман раскрылся, Леру и Сергея выгнали с проекта.
За периметром они сыграли свадьбу, стали родителями и чувствуют себя очень счастливыми.
Яна Захарова и ее избранник Вадим
Дата свадьбы: 5 июня
Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова, наконец-то, встретила свою любовь в лице хоккеиста по имени Вадим. О своем избраннике Яна особо не распространяется, но зато делилась в микроблоге кадрами своей роскошной свадьбы.
Яна Захарова с мужем. Фото: соцсети Яны Захаровой
На торжество она пригласила друзей по «Дому-2». На свадьбе Яны Захаровой гуляли Влад Кадони, Анна Левченко, Кристина Бухынбалтэ, Саша Черно и Иосиф Оганесян.
«Хочу сказать спасибо всем, кто вчера разделял наш праздник. Вы лучшие. Люблю вас.И хочу спасибо всем, кто искренне рад за нас», - написала в микроблоге Яна Захарова на следующий день после торжества.
Стас Каримов и Софья Мочалова
Дата свадьбы: 8 июня
Бывший участник «Дома-2» Стас Каримов минувшим летом женился на своей избраннице, бизнесвумен Софье Мочаловой, которая на 14 лет моложе него. Регистрация брака состоялась в ЗАГСе в Барвихе, на территории элитной гостиницы Barvikha Luxury Village. Стас Каримов в день бракосочетания признавался, что чувствует себя очень счастливым.
Стас Каримов с женой. Фото: соцсети Софьи Мочаловой
«Наша лучшая жизнь. Спасибо за поздравления. Это самый важный день в моей жизни», - делился Стас Каримов в микроблоге.
Софья Мочалова выходила замуж глубоко беременной. Осенью на свет появилась дочь пары, родители назвали малышку Златой.
Для Стаса Каримова брак с Мочаловой – второй по счету в жизни. Ранее он был женат на своем концертном директоре Елене Мещериной, у экс-супругов есть дочка Ума.
Анна Самонина и Максим Евстропов
Дата свадьбы: 12 декабря
Эта свадьба стала самой неожиданной свадьбой года. Участники «Дома-2» Анна Самонина и Максим Евстропов тайно расписались в одном из ЗАГСов столицы. Уже после бракосочетания Анна Самонина рассказала, что они с Максимом планировали это событие за месяц. Просто не стали никому раскрывать свои намерения.
Максим Евстропов и Анна Самонина. Фото: соцсети Анны Самониной
«Мы скрывали регистрацию от всех. Это наш праздник. Хотели шокировать всех, у нас получилось», - делилась Анна Самонина.
Счастливая новобрачная поспешила уточнить, что она не беременна.
Тигран Салибеков и Виктория Лысковец
Дата свадьбы: 21 декабря
Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и беременная Виктория Лысковец стали мужем и женой под занавес года.
Свадьба Салибекова и Лысковец. Фото: соцсети Кристины Бухынбалтэ
На торжестве присутствовали, понятное дело, участники реалити-шоу. Ведь свадьбу Салибеков и Лысковец играли на проекте.
Торжество покажут в эфире «Дома-2». Но Кристина Бухынбалтэ уже успела рассказать своим подписчикам, что свадьба получилась очень веселой.
В мае Тигран Салибеков и Вика Лысковец станут родителями, у пары родится сын.
Для Тиграна Салибекова это уже вторая попытка создать семью. Первая, с Юлией Салибековой, завершилась полным крахом.
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