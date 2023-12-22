Горько! Бывшие и действующие участники «Дома-2», сыгравшие свадьбы в 2023 году – Салибеков, Захарова, Гобозов и другие

Вспоминаем, кто из бывших и действующих участников проекта «Дом-2» предпринял попытку создать семью. Большинство героев этой подборки вступили в брак уже во второй раз в жизни. И уверяют, что чувствуют себя еще более счастливыми, чем в первый.

Саша Гобозов и Светлана Князева

Дата свадьбы: 15 апреля

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов и его избранница, юрист Светлана Князева не стали устраивать пышных торжеств. Пара скромно расписалась на родине Гобозова, в Ставропольском крае. Но регистрации отношений в ЗАГСе Гобозову и Князевой показалось мало. Влюбленные еще и пошли к алтарю.

В конце июля этого года Александр и Светлана обвенчались. На снимках из храма отчетливо виден округлившийся животик жены Саши Гобозова. Примерно через месяц после свадьбы пара сообщила, что ждет ребенка. Малыш пары появится на свет совсем скоро.